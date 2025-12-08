Suspiciuni de corupție la achizițiile NATO: contractele gigantului israelian al apărării Elbit, suspendate

08:20

Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, scrie La Stampa, citată de Rador Radio România. Într-o zi, sunt ridicate sancțiunile împotriva Lukoil. În altă zi, Washingtonul încearcă să împiedice Europa să utilizeze activele rusești blocate. Iar […] © G4Media.ro.