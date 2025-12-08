Strategia McLaren, dezvăluită de Norris: Rolul important al lui Piastri de la Abu Dhabi
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1, iar britanicul a scos în evidență rolul important avut de coechipierul Oscar Piastri în ultima etapă de la Abu Dhabi. „A pornit pe pneuri dure pentru a-l împinge pe Max să facă ceva (n.r. să greșească cumva)”, a transmis Lando despre tactica australianului. Norris și Piastri […] © G4Media.ro.
Guvernul japonez primeşte sume record de la vârstnicii fără urmaşi, pe măsură ce populaţia îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese # G4Media
O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Kimi Antonelli (Mercedes) i-a cerut scuze lui Max Verstappen după ce olandezul celor de la RedBull a ratat titlul mondial din Formula 1. Italianul a făcut acest lucru după ce a fost depășit pe finalul cursei din Qatar de către Norris. Pe finalul cursei din Qatar (penultima etapă), Kimi Antonelli a fost depășit cu lejeritate […] © G4Media.ro.
Despre marii învingători de la PNL — Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan — am spus cam tot ce era de spus. Este victoria categorică a doi politicieni care au avut curajul unor reforme esențiale și schimbări vizibile. Marea întrebare este: de ce au pierdut atât de urât ceilalți? Numărătoarea oficială a răsturnat, după numai câteva […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană nu poate accepta o „ameninţare de interferenţă”, susține președintele Consiliului European după publicarea noii strategii de securitate a SUA # G4Media
Uniunea Europeană nu poate accepta o „ameninţare de interferenţă” în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor, potrivit agenției de știri France Presse, citate de Agerpres. „Ceea ce nu putem accepta este această ameninţare de interferenţă […] © G4Media.ro.
VIDEO Dominic Fritz: Avem nevoie urgent de ca primarii să fie aleși în două tururi / Cine nu vrea să riște ca niște extremiști să ajungă la putere cu majorități foarte mici, trebuie să voteze în Parlament proiectul # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că alegerile locale parțiale de duminică arată necesitatea adoptării proiectului pentru ca primarii să fie aleși în două tururi. „Eu cred că e foarte bine că alegătorii au avut șansa să aleagă. Niciodată n-o să-mi cer scuze că la niște alegeri am avut candidat […] © G4Media.ro.
În ciuda războiului comercial declanșat de Trump, excedentul comercial al Chinei depășește pentru prima dată 1.000 de miliarde de dolari în 2025 # G4Media
Excedentul comercial colosal al Chinei a depășit pentru prima dată 1.000 de miliarde de dolari în 2025, exporturile către restul lumii compensând scăderea puternică a livrărilor către Statele Unite, potrivit cifrelor oficiale publicate luni, 8 decembrie, scrie BFM TV. Soldul pozitiv al schimburilor comerciale ale Chinei cu restul lumii în perioada ianuarie-noiembrie a fost de […] © G4Media.ro.
Producția industrială a Germaniei a continuat să crească în octombrie, semnal de stabilizare # G4Media
Producția industrială germană a crescut în octombrie pentru a doua lună consecutivă, contrar așteptărilor, semn al unei stabilizări într-un sector cheie al primei economii europene aflate în criză, scrie boursorama.com. Indicatorul a crescut cu 1,8% în octombrie, după o creștere de 1,1% în septembrie, care a urmat scăderii din august, potrivit datelor publicate luni de […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan se întâlnește cu ministrul german al Apărării la baza aeriană Mihail Kogălniceanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan va avea marți, 9 decembrie, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic. La întâlnire va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și […] © G4Media.ro.
Lando Norris este noul campion din Formula 1, dar legendarul Alain Prost este de părere că Max Verstappen este dintr-o altă ligă față de toți ceilalți piloți din Marele Circ. Alain Prost spune că Verstappen este cu o clasă peste restul rivalilor din F1 Norris și-a văzut visul cu ochii și a devenit campion în […] © G4Media.ro.
Vlad Gheorghe: Să notăm minciuna prin sondaje despre care am vorbit toată campania, o minciună care a rulat zile întregi fiind preluată inclusiv de presa quality # G4Media
Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe susține că este inadmisibil ca anumite sondaje în privința alegerilor pentru primăria Capitalei să varieze și cu 10 puncte procentuale. „CONCLUZII DUPĂ ALEGERILE DE LA CAPITALĂ Sondajul CIRA publicat de mine a fost singurul corect dintre cele publice Anca Alexandrescu figura cu 22% (19%AA+3% Makaveli), eu și Ana Ciceală la 5% […] © G4Media.ro.
VIDEO Dominic Fritz rămâne la conducerea USR: „Nu putem de fiecare dată când este un moment greu să fugim de responsabilitate, iar eu nu voi fugi de această responsabilitate de a reînnoi USR” # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că nu va demisiona de la conducerea partidului, în urma eșecului înregistrat de candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Nu cred că trebuie (să se schimbe conducerea partidului, n.red.). Tocmai am fost votat ca președinte și acest carusel nu cred că este foarte […] © G4Media.ro.
Proiect de modificare a ”legii cetățeniei” în Italia / Condiții mult mai severe / Se vrea inclusiv un examen de „integrare” pentru tinerii de 18 ani, care sunt născuți în Italia # G4Media
Un examen de „integrare”, mai multe cerințe și perioade de ședere mai lungi. Acestea sunt câteva dintre elementele pe care se concentrează proiectul de lege propus de Lega, partidul condus de Matteo Salvini, care vizează complicarea procesului de obținere a cetățeniei pentru persoanele născute și crescute în Italia, relatează Curierul Italiei. Textul a fost depus […] © G4Media.ro.
Deputata USR Cristina Prună, după ce Cătălin Drulă a ieșit pe locul 4 la alegerile pentru primăria Capitalei: Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată # G4Media
Deputata Cristina Prună atacă dur conducerea USR și spune că partidul la construcția căruia a contribuit nu a fost despre „poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid”. „Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București! USR este acum, din nou, […] © G4Media.ro.
LIVE Dominic Fritz, după eșecul la alegerile pentru Primăria Capitalei: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit / O înfrângere nu te definește, ci felul în care te ridici după înfrângere / E nevoie de un proiect de reînnoire a USR # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, va susține o conferință de presă, luni, la ora 10.30, la sediul central al partidului. G4Media transmite LIVE. Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor: E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare. USR la guvernare are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat. Am o oarecare înțelegere […] © G4Media.ro.
Ministrul Investițiilor: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # G4Media
Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiilor, spune că a sesizat Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice pentru elevi și va trimite și Consiliului Concurenței rezultatele verificărilor realizate de Corpul de Control al ministrului. „Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta […] © G4Media.ro.
Președinta Curții Constituționale: Constituția României este o ancoră pentru apartenența la valorile euroatlantice și pentru reziliența democratică # G4Media
Elena Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a transmis luni, 8 decembrie,, cu ocazia zilei Constituției României, că actul normativ fundamental este cel mai important instrument pentru a combate tendințele totalitariste sau extremiste. „Ziua Constituției României – aspirații și împliniri Pe 8 decembrie România își celebrează Constituția. Proclamată prin Legea nr. 120/1995, această dată nu este […] © G4Media.ro.
Polei pe DN 18, în Pasul Prislop, spre judeţul Suceava / Drumarii intervin cu material antiderapant / Ceața îngreunează traficul în zonă # G4Media
Drumarii au fost nevoiţi să intervină, luni dimineaţă, pe DN 18, în Pasul Prislop (1.400 de metri altitudine), pe conexiunea dintre judeţele Maramureş şi Suceava, pentru a răspândi material antiderapant şi a combate poleiul, a informat, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă, transmite Agerpres. „Angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au acţionat cu un […] © G4Media.ro.
A lăsat 3 milioane de euro moștenire femeii care îl îngrijea / Un italian a făcut asta pentru ”a-și răni rudele” / Inițial, femeia fost acuzată de fraudă și a fost obligată la plata a 700 de mii de euro, daune, familiei celui decedat # G4Media
Curtea de Apel din Torino achită îngrijitoarea și soțul acesteia după ce aceștia au moștenit 3 milioane de euro de la chimstul Lido Frediani, „din răzbunare față de rudele sale”. Condamnarea în primă instanță, care îi acuza pe cei doi de fraudă, a fost anulată, notează Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă. Curtea de […] © G4Media.ro.
LIVE Dominic Fritz, conferință de presă după eșecul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei / Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4, cu 13,9% # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, va susține o conferință de presă, luni, la ora 10.30, la sediul central al partidului. G4Media transmite LIVE. USR a înregistrat un eșec la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică, la care Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4, cu 13,9% din voturi. Citește și: LIVE Rezultate alegeri Primăria București: Ciprian […] © G4Media.ro.
Piastri, marele învins din F1 în 2025, dar McLaren e sigură: „Avem viitorul campion mondial” # G4Media
Oscar Piastri a condus mare parte din sezonul 2025 al Formulei 1, dar ultima parte a anului a fost una modestă pentru australian. După ce coechipierul Lando Norris a cucerit titlul mondiall, șeful McLaren (Zak Brown) spune că Oscar va triumfa și el alături de echipa „papaya”. Piastri a încheiat anul pe locul 3 în […] © G4Media.ro.
Rusia comite „crime de război evidente” prin rusificarea copiilor ucraineni, denunţă trimisul special al Consiliului Europei # G4Media
Rusia comite „crime de război evidente” prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare” pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni în cadrul Forumului de la Doha trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, citat de agenția de știri EFE. „Orice fiinţă umană […] © G4Media.ro.
Real Madrid nu traversează forma pe care fanii „blancos” o așteptau, iar înfrângerea surprinzătoare cu Celta Vigo din LaLiga (0-2 chiar pe Bernabeu) a aprins vestiarul galacticilor. Presa spaniolă aduce deja în discuție două nume pentru a-l înlocui pe Alonso: Zinedine Zidane și Jurgen Klopp. Zidane și Klopp, nume vehiculate pentru înlocuirea lui Xabi Alonso […] © G4Media.ro.
Sute de copii din Oradea merg la școală într-o comună vecină / ”Şcoala este mai nouă, mai renovată şi mai distractivă” # G4Media
O comună din Bihor demonstrează că poate readuce oamenii din oraşe, înapoi la sat. Mulţi părinţi din Oradea îşi înscriu copiii la şcoala din Sânmartin, deşi aceştia locuiesc şi muncesc în oraş, scrie Observatornews.ro. Ei spun că au văzut standarde pe care nu le găsesc în multe locuri din țară sau chiar străinătate. Aici copiii […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat că va fi „implicat” în decizia privind permisiunea acordată Netflix de a cumpăra Warner Bros, întrucât tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari atrage reacții negative din partea industriei media, transmite Sky News. Președintele SUA le-a declarat reporterilor că „ar putea fi o problemă”, recunoscând îngrijorările cu privire la […] © G4Media.ro.
Bolojan: Sunt convins că Ciprian Ciucu va schimba fața Capitalei / Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! # G4Media
Premierul Ilie Bolojan le mulțumește bucureștenilor pentru sprijinul acordat, după votul de duminică pentru primarul general și se declară convins că Ciprian Ciucu va schimba fața Capitalei. „Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața […] © G4Media.ro.
Lando Norris și-a îndeplinit visul la vârsta de 26 de ani, pilotul celor de la McLaren devenind campion al lumii în Formula 1. Carlos Sainz, fost coechipier la echipa „papaya”, îl sfătuiește pe britanic să rămână cu picioarele pe pământ, iar titlul cucerit la Abu Dhabi să nu-l schimbe ca persoană. Carlos Sainz și Lando […] © G4Media.ro.
Omul din umbra campionului Verstappen plânge – Povestea unei posibile despărțiri la RedBull # G4Media
Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui Max Verstappen, a fost surprins de camere plângând în hohote la finalul etapei de la Abu Dhabi. Cu toate că inițial s-a vorbit că emoțiile încheierii sezonului din Formula 1 l-au copleșit, zvonurile din paddock aduc în discuție o eventuală despărțire. Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui […] © G4Media.ro.
SUA va refuza acordarea vizelor pentru persoanele care se ocupă de ”fact-checking” / Administrația Trump consideră asta o ”activitate de cenzură a discursului americanilor” # G4Media
O acțiune detaliată într-o notă a Departamentului de Stat îi îndrumă pe funcționari să refuze acordarea vizelor oricărui solicitant implicat în „cenzură”, notează The Guardian. Administrația Trump a luat măsuri pentru a oficializa restricționarea eliberării vizelor pentru persoanele pe care le consideră vinovate de cenzurarea libertății de exprimare a cetățenilor americani. Măsura, detaliată într-o notă […] © G4Media.ro.
Forţă navală hibridă de ultimă generaţie pentru apărarea cablurilor submarine, anunțată de Marea Britanie / „Bastionul Atlantic” va combina vehicule autonome şi inteligenţa artificială # G4Media
Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, vorbind despre un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine, potrivit DPA şi PA Media. […] © G4Media.ro.
Un ceas din colecţia regizorului Francis Ford Coppola, vândut la licitaţie pentru 10,8 milioane de dolari / Autorul „Nașului” a invocat constrângerile financiare drept motiv pentru vânzarea obiectului de colecţie # G4Media
Un ceas de mână din colecţia regizorului american Francis Ford Coppola a fost adjudecat pentru un preţ-record, la o licitaţie desfăşurată în New York, a anunţat sâmbătă casa de licitaţii Phillips, potrivit DPA. citată de Agerpres. Un cumpărător anonim a licitat telefonic şi a cumpărat prototipul F.P. Journe FFC contra sumei de 10,8 milioane de […] © G4Media.ro.
METEO Temperaturi peste cele medii în această săptămână, ploi și ceață mai ales în primele zile # G4Media
Vremea în săptămâna 8-15 decembrie va fi caracterizată de temperaturi peste cele medii în această perioadă, dar și ploi și ceață mai ales în primele zile, în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei realizate de Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza meteo pe zile: 08.12.2025 ORA 08:00 – 09.12.2025 ORA 08:00 ÎN ȚARĂ Valorile termice se vor situa […] © G4Media.ro.
Celta Vigo, cu Ionuț Radu integralist, a dat lovitura pe legendarul Santiago Bernabeu: s-a impus cu 2-0 contra Realului, într-o dispută contând pentru etapa cu numărul XV din LaLiga. După ce la pauză s-a intrat la egalitate, scor 0-0, Swedberg a deblocat tabela în minutul 53. Garcia a încasat două cartonașe galbene într-un minut, iar […] © G4Media.ro.
Transportul public din zona Aeroportului Otopeni este reorganizat începând de luni / Autobuzele 100 şi 442 circulă pe o arteră nouă # G4Media
Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul Plecări, respectiv, de ieşire din terminalul Sosiri, la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), va fi restricţionat începând de luni, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6, iar transportul public va fi reorganizat pe o arteră nouă, transmite Agerpres. Asociaţia de […] © G4Media.ro.
Primăria Timișoara vrea abonament de transport public pentru fiecare student din oraș / Primar: ”Nu poate toată lumea să vină cu mașina la facultate” # G4Media
Primăria Timișoara pregătește o campanie dedicată studenților, prin care își propune să subvenționeze transportul public astfel încât fiecare student să beneficieze de un abonament, în paralel cu modernizarea parcului auto al Societății de Transport Public, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Primăria Timișoara își propune ca fiecare student din oraș să aibă […] © G4Media.ro.
La Bruxelles se discută, luni, despre crearea unor „huburi de returnare” pentru migranți, în afara UE / Sancțiuni mai severe pentru cei care refuză să părăsească teritoriul european # G4Media
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, cele 27 de țări ale Uniunii Europene ar trebui să aprobe luni o înăsprire semnificativă a politicii migraționale a continentului și să valideze conceptul de „huburi de returnare” pentru migranți, potrivit France Presse. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene se vor pronunța […] © G4Media.ro.
De ce bradul natural de Crăciun nu mai miroase a brad / E posibil să fie tratat chimic și să fie tăiat de mai multă vreme / Care sunt speciile care miros cel mai puternic # G4Media
Bradul de Crăciun este în continuare simbolul sărbătorilor de iarnă, iar mulți aleg să cumpere un brad natural pentru a retrăi atmosfera Crăciunului de altădată, cu mirosul său inconfundabil. Totuși, nu întotdeauna se întâmplă așa: mulți cumpărători sunt dezamăgiți când descoperă că bradul natural pe care l-au adus acasă aproape că nu mai miroase a […] © G4Media.ro.
Mark Selby, campion la UK Championship – Finală de colecție cu liderul mondial din snooker # G4Media
Mark Selby este noul campion de la UK Championship la snooker, locul opt din ierarhia mondială învingându-l după o finală spectaculoasă (scor 10-8) pe Judd Trump, liderul la zi. Mark Selby, victorie în finala cu Judd Trump Selby a avut parte de un debut fantastic de finală la York: s-a desprins până la 5-0, spre […] © G4Media.ro.
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor / Noua doctrină de Securitate Națională a SUA este ”cea mai profundă abdicare scrisă a conducerii americane văzută vreodată” – La Stampa # G4Media
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, scrie La Stampa, citată de Rador Radio România. Într-o zi, sunt ridicate sancțiunile împotriva Lukoil. În altă zi, Washingtonul încearcă să împiedice Europa să utilizeze activele rusești blocate. Iar […] © G4Media.ro.
Şefa diplomaţiei britanice discută la Washington planul american de a pune capăt războiului din Ucraina / Întâlnire, în paralel, la Londra, între Zelenski, Starmer și Macron # G4Media
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, se va întâlni luni la Washington cu omologul său american, Marco Rubio, în cadrul eforturilor diplomatice care se intensifică pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a anunţat Foreign Office, notează AFP, preluată de Agerpres. Vizita sa, prima în capitala americană de la preluarea mandatului în septembrie, are loc […] © G4Media.ro.
Washington Post: Ipocriziile Uniunii Europene privind Ucraina / Franța, Germania și Belgia văd paiul din ochiul lui Trump, dar nu observă bârna din propriul lor ochi # G4Media
Dacă ai astfel de prieteni, mai ai nevoie de dușmani? „Există șansa ca Statele Unite să trădeze Ucraina în privința teritoriilor, fără claritate asupra garanțiilor de securitate”, i-a avertizat președintele francez Emmanuel Macron pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe cancelarul german Friedrich Merz, într-o conferință telefonică, potrivit Der Spiegel. Macron a avertizat asupra „unui […] © G4Media.ro.
Rezultatul celorlalte alegeri: PSD a luat tot unde a candidat, excepția fiind Sibiul / AUR nu a câștigat nici când au lipsit candidații PSD și PNL / Candidatul George Simion (AUR) din comuna Lumina a luat 13% / USR a avut un singur candidat # G4Media
În alte 11 comune și un oraș s-au organizat duminică alegeri interimare, rezultatul fiind net superior PSD, partid care a câștigat 10 din cele 12 poziții de primar. A pierdut doar în județul Sibiu, în comuna Cârța, acolo unde a câștigat candidatul liberal. Aceasta este de altfel și singura victorie liberală, în afara Bucureștiului, la […] © G4Media.ro.
Moţiunea de cenzură depusă de extremiștii de la AUR și PACE va fi prezentată luni, în Parlament / Dezbaterea și votul vor avea loc pe 15 decembrie # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului, transmite Agerpres. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca […] © G4Media.ro.
Ceață densă, cu vizibilitate scăzută în 11 județe, carosabil umed pe principalele drumuri din țară # G4Media
Traficul rutier se desfășoară, luni dimineața, în condiții de ceață densă, cu vizibilitate scăzută în 11 județe din țară, iar pe autostrăzile A1, A2, A3, pe DN 1 și D&, se circulă pe un carosabil umed, în condiții de ploi slabe, transmite MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la această oră […] © G4Media.ro.
ONU îşi lansează apelul umanitar pentru 2026, condamnând „apatia” lumii / „Este o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei” # G4Media
ONU a condamnat luni „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni, lansând un apel umanitar redus semnificativ pentru 2026 pentru a răspunde la scăderea drastică a finanţării, relatează AFP, citată de Agerpres. „Este o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei”, a declarat Tom Fletcher, şeful ONU pentru acţiuni umanitare, într-o conferinţă de presă […] © G4Media.ro.
Trump îi reproşează lui Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina / „Cred că ştiţi că Rusia ar prefera să aibă întreaga ţară” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat, duminică seara, omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul, notează AFP. „Am vorbit deci cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am vorbit […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu a câștigat în cinci din cele șase sectoare ale Capitalei la votul pentru primarul general al Bucureștiului / Daniel Băluță pe primul loc în Sectorul 4, cu un foarte mic avans față de liberal / Anca Alexandrescu pe locul doi în cinci sectoare # G4Media
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat în cinci din cele șase sectoare ale Capitalei la votul pentru primarul general al Bucureștiului, la alegerile parțiale de duminică, potrivit rezultatelor parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe primul loc în Sectorul 4, unde este primar, cu un foarte mic avans față de […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială în Franța, luni și marți / Va fi primit de Emmanuel Macron și va avea întâlniri cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze # G4Media
Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța, unde va avea o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, dar și cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze. Șeful statului român se va întâlni de asemenea, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul […] © G4Media.ro.
Moţiunea de cenzură inițiată de grupul PACE – Întâi România şi susţinută de AUR va fi prezentată luni, în Parlament / Votul, pe 15 decembrie # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de […] © G4Media.ro.
Numai Europa poate salva Ucraina în fața lui Putin și Trump, dar o va face? – The Guardian # G4Media
Europa, ai fost avertizată! De aproape patru ani, președintele Vladimir Putin a pornit un război total împotriva Ucrainei și, în această săptămână, el a amenințat că, dacă va fi nevoie, Rusia este „chiar acum pregătită” în vederea unui război cu Europa. Președintele Donald Trump a demonstrat că Statele Unite sunt gata să vândă Ucraina de […] © G4Media.ro.
