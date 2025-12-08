Decizie istorică în SUA: CDC nu mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru Hepatita B. Trump ordonă revizuirea întregului sistem de vaccinare
ActiveNews.ro, 8 decembrie 2025 12:00
Președintele Donald Trump a ordonat o revizuire completă a tuturor recomandărilor pentru vaccinurile copiilor din Statele Unite, la doar câteva ore după ce un comitet al CDC a decis că nu mai este necesar ca toți nou-născuții să...
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum 2 ore
11:10
Fostul șef al CDC detonează bomba: Vaccinurile anti-COVID Pfizer și Moderna trebuie retrase imediat # ActiveNews.ro
Într-un interviu acordat Epoch Times, difuzat pe 9 decembrie, fostul director al CDC, Dr. Robert Redfield, solicită ca vaccinurile COVID-19 produse de Pfizer și Moderna pe bază de ARN mesager să fie „eliminate” deoarece „există prea multe necunoscute”.
10:50
Sfârșitul unei ere: Ivanpah, cea mai mare centrală solară termică, se închide după 10 ani de funcționare # ActiveNews.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte solare din lume, centrala Ivanpah, se va închide la sfârșitul anului viitor, după doar un deceniu de funcționare.
Acum 4 ore
10:10
Președintele american Donald Trump i-a reproșat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington.
09:40
Regina frumuseții din Guatemala s-a stins la numai 28 de ani după un an de luptă cu un cancer agresiv # ActiveNews.ro
Raquel Escalante, regină a frumuseții din Guatemala și prezentatoare TV, apreciată pe rețelele sociale de peste 400.000 de urmăritori, a murit la vârsta de 28 de ani, după ce și-a făcut public drumul prin boala care i-a marcat...
09:34
Michael Annett, cunoscut pilot în NASCAR Xfinity Series și câștigător al unei etape în această competiție, a încetat din viață la 39 de ani. Anunțul a fost făcut vineri seară de echipa JR Motorsports, care nu a precizat cauza decesului.
09:00
De ce merge Nicușor Dan în prima vizită oficială la Macron? Vizita la Paris reaprinde suspiciunile din zona conservatoare # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan merge astăzi în prima vizită oficială la Paris, o alegere care ridică întrebări legitime în zona conservatoare. În timp ce Franța lui Emmanuel Macron se poziționează tot mai ferm pe agenda progresistă europeană.
08:50
08:50
Bucureștenii au fost mai apatici decât oricând la alegerile locale. S-au prezentat la urne doar în proporție de 32,71%. În acest context, cum poate Ciprian Ciucu să pretindă că reprezintă voința bucureștenilor cu doar 36% din voturile...
08:50
Acum 12 ore
03:10
01:20
Părintele Efrem Filotheitul la Ceruri - 8 decembrie. Una din minunile săvârșite de Cuviosul Părinte Efrem din Arizona # ActiveNews.ro
„Acum câțiva ani, am avut patru crize epileptice în decurs de opt ore și am avut nevoie de spitalizare timp de cinci zile. Diagnosticul a fost epilepsie sau tulburare convulsivă.
00:50
00:00
7 decembrie 2025
23:50
23:50
23:40
Sergiu Ciocârlan: ”Brăilenilor, ați avut un sfânt!” - Fratele Marin cel mult răbdător (5 decembrie 1929 - 27 decembrie 1990) # ActiveNews.ro
După pilda altor neamuri, care-și cinstesc cu prisosință mirenii cu viețuire sfântă, îndrăznim și noi a aduce înaintea inimilor voastre chipul unui astfel de mirean român. Și spunem înaintea inimilor, fiindcă acest fericit frate Marin era dăruit de Domnul cu o dragoste desăvârșită, încât oamenii îl numeau, „copilul lui Dumnezeu”.
Acum 24 ore
22:30
21:30
21:20
21:10
21:10
„Cel PUȚIN 400.000 de copii, femei și bărbați au fost uciși sau violați de migranți non-europeni și „refugiați” din 2010 încoace. Este un genocid al europenilor de etnie, sponsorizat de UE și de cei care o susțin. Asta vrem să spunen când afirmpm că UE este anti-europeană.”, a scris contul Daily Romania pe X
20:40
20:10
20:10
Cristela-Elena Georgescu evocă azi pe Facebook un moment emoționat legat de Sfânta Filofteia: „Vlahuță spunea: „Mila este toată Scriptura.”...
19:40
18:30
Sfântul Ambrozie s-a născut în cetatea Mediolanului (Milanul de astăzi) din părinți dreptcredincioși și de bun neam. El a primit la naștere același nume ca tatăl său, prefectul Galiei
18:30
17:00
12:40
În ziua de 7 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântului Ierarh Ambrozie, episcop de Mediolan; Cuviosului Amun din Nitria; Cuviosului Ioan Postitorul din Pecerska.
12:30
Ieri
03:20
03:10
6 decembrie 1909: S-a născut Sfântul Ilie Lăcătușu, fost membru al Mișcării Legionare, preot și deținut politic # ActiveNews.ro
Sfântul Ilie Lăcătușu (6 decembrie 1909, satul Crăpăturile, actualul sat Țepești, județul Vâlcea – 22 iulie 1983, București) a fost un membru al Mișcării Legionare, deținut politic și preot român, al cărui corp a fost descoperit în anul 1998 neputrezit.
02:20
6 decembrie 2025
23:10
22:40
Întâiul comunist al țării, Vladimir Tismăneanu (Volodea Tisminețki) continuă să facă ce știe el mai bine: să mintă, să manipuleze, să pună etichete, să înjure, să ceară condamnări la închisoare pentru delict de opinie (a se vedea zeci de postări ale lui Tismăneanu).
21:50
20:40
20:20
19:50
19:40
19:20
De la Piatra Neamț, la Iași: „Duminică, 7 decembrie, ora 13.00, vă invităm la un eveniment de suflet la Biserica Toma Cozma: lansarea volumului „Preot Nicolae Grebenea – PREZENT! În dosarele securității”, semnat de Florin Alistar.
19:00
„Această carte deosebită cuprinde toate eseurile publicate în ActiveNews. Este o carte document pentru viitor...”, ne spune autorul, colaboratorul nostru Lucian Ciuchiță, pe care îl felicităm, mulțumindu-i, totodată, pentru contribuțiile sale substanțiale la rubrica de Opinii a ActiveNews.
18:50
Într-o dimineață de mai din 1982, Anton Vătășescu, director general la Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductoare Băneasa., a convocat o ședință la „vârf”. Au venit oamenii cu dosare grele sub braț și directorul a lansat o temă care i-a lăsat perplecși pe toți: „Vom vorbi astăzi despre apă. Apa este marea provocare iminentă...”
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
11:40
02:50
02:20
02:00
5 decembrie 2025
22:50
