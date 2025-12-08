Cum arată cele mai frumoase case de vedete împodobite de Crăciun 2025. Imagini spectaculoase

11:10

Bogdan de la Ploiești face ce face și este iar în atenția publică! Nici bine nu trece o zi, că manelistul devine subiect de controversă și pare că îi place acest lucru. După ideea unui triunghi amoros, care a luat amploare și datorită publicului, Bogdan de la Ploiești aruncă o nouă bombă! Artistul s-a afișat cu o altă domnișoară, care nu nici Cristina Pucean și nici Vanessa.