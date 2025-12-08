Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea
National.ro, 8 decembrie 2025 16:10
Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă luni de ANM. Temperaturile vor depăși adesea mediile multianuale. Primele ploi și ninsori mai consistente sunt estimate abia după 18–20 decembrie. Vremea va fi schimbătoare în intervalul analizat de meteorologii. Dar valorile termice se vor situa […] The post Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
16:20
09 The post Comunicat de presă WWW.FUNGHI.RO S.R.L. first appeared on Ziarul National.
Acum 15 minute
16:10
Se cere limitarea controalelor excesive la companiile românești. Guvernul se pregătește să le ”jecmănească” # National.ro
Parlamentarii vor să limiteze, prin lege, controalele excesive ale autorităților făcute cu predilecție la întreprinderile mici și mijlocii, în majoritatea lor covârșitoare cu capital românesc. Acestea sunt vizate de verificări frecvente, necoordonate şi disproporţionate, ceea ce provoacă o lipsă de încredere în autoritățile publice, susțin parlamentarii. Mai mult, din cauza deficitului bugetar excesiv, se așteaptă […] The post Se cere limitarea controalelor excesive la companiile românești. Guvernul se pregătește să le ”jecmănească” first appeared on Ziarul National.
16:10
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea # National.ro
Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă luni de ANM. Temperaturile vor depăși adesea mediile multianuale. Primele ploi și ninsori mai consistente sunt estimate abia după 18–20 decembrie. Vremea va fi schimbătoare în intervalul analizat de meteorologii. Dar valorile termice se vor situa […] The post Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
15:40
Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în Capitală: „Bucureștenii au ales un primar”/Ce spune că e „obligatoriu” să facă # National.ro
Într-un prim mesaj transmis ca reacție la victoria liberalului Ciprian Ciucu, cel care a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, depășindu-l cu mult pe Cătălin Drulă, candidatul USR în această cursă și considerat de mulți drept marele perdant al scrutinului, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe noul edil general al Bucureștiului. Și nu oricum, ci spunând […] The post Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în Capitală: „Bucureștenii au ales un primar”/Ce spune că e „obligatoriu” să facă first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
15:20
Comisia Europeană intenționează să dezvăluie noi reguli pentru tranziția la vehicule electrice, inclusiv evoluția obiectivelor privind emisiile de carbon. Regulile actuale impun o trecere rapidă la electrificare. Dar clienții europeni – atât persoanele fizice, cât și companiile – pur și simplu nu cumpără mașini electrice în număr mare. ”Politicienii europeni afirmă că doresc o industrie […] The post Europa riscă viitorul industriei auto first appeared on Ziarul National.
14:40
1. Drulă 13% și Anca Alexandrescu 22%. Și țineți cont de faptul că Bucureștiul e un oraș gomos. În traducere la nivel național, procentele lui Drulă se împart la doi și ale Ancăi se înmulțesc cu doi. Nu mă extrag, și eu sunt gomos, nu îi pot vota pe trotinetari sau pe daci. Dar lumea […] The post Fenomenul Ana Greșeală 6% e o usereală în formă agravantă first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
14:00
Băsescu, după victoria lui Ciucu în alegerile pentru PMB: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă. Cred că…” # National.ro
Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a făcut o analiză a situației de la nivelul actualei coaliții de guvernare, după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei, în fața candidatului PSD în cursa pentru fotoliul de edil general. Sunt declarații pe care fostul președinte Băsescu le-a făcut luni, 8 decembrie, la o zi […] The post Băsescu, după victoria lui Ciucu în alegerile pentru PMB: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă. Cred că…” first appeared on Ziarul National.
12:30
Dominic Fritz le răspunde social-democraților: Coaliția a scârțâit din prima zi/E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare – VIDEO # National.ro
La o zi după alegerile pentru Primăria Capitalei, în cadrul cărora Cătălin Drulă a obținut un rezultat slab, ieșind abia pe locul 4, liderul USR Dominic Fritz a făcut o analiză a situației. Președintele USR a dat de înțeles, luni, 8 decembrie, în contextul rezultatului slab pe care Cătălin Drulă l-a obținut la alegerile pentru […] The post Dominic Fritz le răspunde social-democraților: Coaliția a scârțâit din prima zi/E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
10:50
O veste tristă lovește fotbalul românesc! A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu # National.ro
E doliu în fotbalul românesc. Ioan Sdrobiș s-a stins din viață, la vârsta de 79 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul echipei Viitorului Onești, omul care i-a fost aproape lui Sdrobiș în ultimii ani din viața fostului mare antrenor. O veste grea lovește luni dimineață, 8 decembrie, lumea fotbalului. Ioan […] The post O veste tristă lovește fotbalul românesc! A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
09:34
Grindeanu salvează USR. Ce mesaj a putut lansa liderul PSD imediat după pierderea alegerilor – VIDEO # National.ro
„Coaliția trebuie să meargă mai departe” – e de părere liderul PSD, Sorin Grindeanu. Președintele Partidului Social Democrat a fost întrebat, luni dimineață devreme, într-o conferință de presă, dacă ar putea exista parlamentari din rândul coaliției care să voteze pentru moțiunea de cenzură ce urmează să fie prezentată luni, în plenul reunit al Parlamentului. Grindeanu: […] The post Grindeanu salvează USR. Ce mesaj a putut lansa liderul PSD imediat după pierderea alegerilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:10
Alegeri Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu: La București a fost învins, de fapt, Nicușor Dan – VIDEO # National.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seară, că adevăratul învins la alegerile din București este președintele Nicușor Dan – fost primar general al Capitalei, înainte de a ajunge la Cotroceni. Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a anunțat, duminică seară, 7 decembrie, în contextul în care s-au aflat primele rezultate […] The post Alegeri Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu: La București a fost învins, de fapt, Nicușor Dan – VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:40
Ciprian Ciucu dezvăluie primele probleme din Capitală de care se va ocupa, după preluarea mandatului de primar general # National.ro
După ce a câștigat funcția de primar general al Capitalei, în urma alegerilor locale parțiale din București, din 7 decembrie, Ciprian Ciucu (PNL) a dezvăluit care sunt cele trei probleme pe care vrea să le rezolve „prioritar” în perioada următoare. Așadar după preluarea mandatului de primar general, odată ce a câștigat cursa pentru fotoliul de […] The post Ciprian Ciucu dezvăluie primele probleme din Capitală de care se va ocupa, după preluarea mandatului de primar general first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
07:20
06:00
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Explorarea unor atitudini noi este mult mai interesantă decât a te ține de vechile moduri de gândire. Astăzi este posibil să aveți o nevoie puternică de a petrece mai mult timp liber decât să lucrați. TAUR Abordarea unui stil de […] The post Horoscop 8 decembrie 2025 – Este timpul să trăiești și să iubești first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
22:50
Marcel Ciolacu conduce cu un avans considerabil în cursa pentru președinția Consiliului Județean Buzău, potrivit datelor parțiale care indică un scor de 52% după centralizarea a puțin peste 10% din procesele verbale. Rezultatele confirmă, până în acest moment, statutul său de favorit în alegerile parțiale din județ. Marcel Ciolacu domină competiția în CJ Buzău, cu […] The post Marcel Ciolacu, favorit detașat în alegeri pentru CJ Buzău first appeared on Ziarul National.
22:40
Primele rezultate parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în cazul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, au început să fie afișate. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) publică pe site rezultatele oficiale ale alegerilor de la Primăria Capitalei, în timp real. Rezultate după centralizarea a 60% din voturi UPDATE: După centralizarea a 60,05% dintre procesele verbale, rezultate […] The post Alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Primele rezultate oficiale de la AEP first appeared on Ziarul National.
22:10
Alegeri pentru Primăria Capitalei. George Simion, după apariția rezultatelor exit-poll: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” – VIDEO # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a ieșit cu primele declarații după ce au fost făcute publice primele rezultate tip exit-poll, după închiderea secțiilor de votare la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, apare pe locul trei în aceste rezultate exit-poll. George Simion: Am arătat că suntem parte a societății bucureștene „Am […] The post Alegeri pentru Primăria Capitalei. George Simion, după apariția rezultatelor exit-poll: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
22:10
Cătălin Drulă, subiect de scandal politic după alegeri: Victor Ponta cere ieșirea USR de la guvernare # National.ro
Cătălin Drulă devine din nou un punct central al dezbaterilor politice, după ce Victor Ponta solicită public scoaterea USR de la guvernare în urma scorului slab obținut de partid în Capitală. Fostul premier susține că USR nu mai are legitimitatea politică necesară pentru a rămâne la putere, având în vedere rezultatul de doar 10%, conform […] The post Cătălin Drulă, subiect de scandal politic după alegeri: Victor Ponta cere ieșirea USR de la guvernare first appeared on Ziarul National.
21:50
Omul lui Nicușor, EȘEC TOTAL. În nici 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut 3 ture de alegeri # National.ro
Cătălin Drulă rămâne, potrivit rezultatelor din București, unul dintre marii perdanți ai acestui ciclu electoral, după ce a înregistrat o nouă înfrângere majoră în tentativa de a deveni primar al Capitalei. Conform exit-poll-ului CURS-Avangarde, candidatul USR a obținut doar 12,8% din voturile bucureștenilor, ceea ce marchează cea de-a treia rundă de alegeri pierdute în mai […] The post Omul lui Nicușor, EȘEC TOTAL. În nici 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut 3 ture de alegeri first appeared on Ziarul National.
21:40
21:40
Alegeri în București 2025. Daniel Băluță, reacție-fulger: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent/Este esențială numărătoarea voturilor – VIDEO # National.ro
După ce s-au aflat primele rezultate tip exit-poll, făcute publice după închiderea secțiilor de vot, la ora 21, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a ieșit cu o primă reacție. A făcut câteva declarații, de la sediul PSD. La PSD se așteaptă numărarea voturilor, mai ales că Daniel Băluță, candidatul social-democraților în […] The post Alegeri în București 2025. Daniel Băluță, reacție-fulger: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent/Este esențială numărătoarea voturilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
21:20
Alegeri în București 2025. Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor EXIT-POLL: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – VIDEO # National.ro
Au început să apară primele reacții în contextul în care, la scurt timp după ora 21, când s-au închis secțiile de vot, au apărut primele cifre estimative privind rezultatul alegerilor, sub formă de exit-poll. Ciprian Ciucu (PNL) apare pe primul loc. Rezultatele – deși la acest moment disponibile doar sub forma unui exit-poll – sunt […] The post Alegeri în București 2025. Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor EXIT-POLL: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
20:00
Economiile asiatice nu numai că își schimbă legăturile comerciale pentru a lupta împotriva tarifelor americane, dar își mută și finanțarea către alte piețe, subliniind modul în care politicile lui Donald Trump riscă să erodeze dominația SUA pentru atragerea de capital. Conform datelor compilate de Bloomberg, împrumutații din Asia-Pacific au crescut emisiunile denominate în euro la […] The post America pierde avantajul financiar. Asia se împrumută în euro first appeared on Ziarul National.
19:50
În timp ce America își trage discret mâna de sub Europa, iar Washingtonul ne explică negru pe alb că trebuie să ne descurcăm singuri, România descoperă brusc că nu mai are nici apă, nici armată, nici garanții solide. Ironia? Fix în clipa în care SUA ne arată ușa, Parisul ne arată biciul. O combinație letală […] The post America ne lasă din brațe, Franța ne ia de gât first appeared on Ziarul National.
19:00
Dosare penale pentru cei care administrează banii Sănătății. Jaf incredibil din banii pacienților # National.ro
Curtea de Conturi a descoperit ilegalități grave în curtea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în urma cărora au fost întocmite și dosare penale. Practic, cei din aparatul financiar și administrativ al instituției au considerat banii din Sănătate un fel de pușculiță proprie, din care s-au alimentat fără scrupule. Astfel, aceștia și-au dat, unii altora, […] The post Dosare penale pentru cei care administrează banii Sănătății. Jaf incredibil din banii pacienților first appeared on Ziarul National.
18:40
Donald Trump a ordonat cea mai mare desfășurare de forțe navale și aeriene americane în Caraibe din ultimele decenii. L-a acuzat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro că alimentează comerțul internațional cu droguri și trimite infractori violenți în SUA. Și totuși, Maduro rezistă. Chavismul – mișcarea fondată de mentorul său, Hugo Chavez – are o lungă […] The post Trump are nevoie de o soluție în Venezuela first appeared on Ziarul National.
18:00
Proiectele unui Stat-Rețea implică înființarea unor zone autonome, susținute financiar de miliardarii companiilor tehnologice. La începutul lunii octombrie, Balaji Srinivasan, fost director al Coinbase, platforma de schimb de criptomonede, a organizat Network State Conference în Singapore, un eveniment destinat „celor interesați de finanțarea și găsirea de noi comunități”. De ani de zile, Srinivasan le spune […] The post Elitele tehnologice construiesc Statul-Rețea first appeared on Ziarul National.
17:50
Succesul Barcelonei pe terenul lui Betis, cu 5-3, a fost umbrit de un episod neplăcut petrecut în tribunele stadionului „La Cartuja”. Lamine Yamal, autorul ultimului gol al catalanilor din penalty, a aflat după meci că tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost protagonistul unui moment tensionat cu fanii echipei din Sevilla. Concret, potrivi informațiilor prezentate de […] The post Tatăl lui Yamal a comis-o, din nou: scandal în tribune, la Real Betis – Barcelona first appeared on Ziarul National.
17:30
Smartphone-urile și computerele sunt echipate cu calculatoare, iar inteligența artificială promite performanțe care se vor apropia în curând de cele ale matematicienilor. Totuși, Casio anunță că a vândut nu mai puțin de 39 de milioane de calculatoare, generale și științifice, în aproximativ o sută de țări, pe parcursul ultimului său exercițiu financiar încheiat la […] The post Calculatoarele de modă veche rezistă în era inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National.
17:20
Un clip devenit viral în weekend a alimentat speculațiile privind corectitudinea tragerii la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. În imaginile filmate apare Tom Brady (48 de ani) care pare să facă un gest neașteptat în timp ce selectează o bilă din urnă, iar acest detaliu i-a pus pe mulți microbiști pe gânduri. Ceremonia […] The post Au aranjat tragerea la sorți a grupelor CM 2026?! first appeared on Ziarul National.
17:00
Problema repatrierii aurului românesc depozitat la Banca Angliei a revenit pe agenda publică, după un nou proiect de lege în acest sens depus la Senat. Dincolo de opoziția BNR și chiar a Consiliului Economic și Social, care a și emis un aviz nefavorabil, punctul de vedere al Guvernului față de inițiativa legislativă schimbă totul. Astfel, […] The post De ce nu poate România să își repatrieze aurul? Explicații halucinante de la Guvern first appeared on Ziarul National.
16:40
Chiar înainte de ultima controversă privind atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, Pete Hegseth se dovedise nepotrivit pentru conducerea Pentagonului. Secretarul apărării este supus unei anchete intense în urma unui raport potrivit căruia ar fi dat ordinul verbal de a „ucide pe toată lumea” în timpul unui atac din […] The post Pete Hegseth, incapabil să conducă Pentagonul? first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:10
Europa ar fi trebuit să realizeze că, în ceea ce privește propria securitate, a rămas singură și se confruntă acum cu doi adversari: Rusia în est și Statele Unite în vest. De fiecare dată când Donald Trump sau membrii administrației sale au denigrat Europa, liderii europenii au absorbit lovitura cu un zâmbet forțat și s-au […] The post Europa se confruntă cu doi adversari: Rusia și SUA first appeared on Ziarul National.
15:30
Alarmă la Bruxelles: „Se joacă cu noi” — liderii europeni se tem de o înțelegere SUA–Rusia peste capul Ucrainei # National.ro
Negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, s-a întâlnit pe 4 decembrie, la Bruxelles cu oficiali europeni, în urma unei întâlniri de cinci ore de ieri între o echipă americană și președintele rus Vladimir Putin. Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Putin, a numit întâlnirea de ieri „foarte utilă” pentru stabilirea pozițiilor, deși a menționat că […] The post Alarmă la Bruxelles: „Se joacă cu noi” — liderii europeni se tem de o înțelegere SUA–Rusia peste capul Ucrainei first appeared on Ziarul National.
15:00
Directorul general al Poștei Române, liberalul Valentin Ștefan, este acuzat de sindicaliști că vrea să distrugă instituția. Acesta a cerut externalizarea distribuirii pensiilor, pe motiv că nu ar fi rentabilă pentru companie. Și asta în condițiile în care 60% din activitatea Poștei Române este reprezentată de prelucrarea și distribuirea de prestații sociale. În fapt, singura […] The post Atac decisiv la Poșta Română. Compania nu mai vrea să distribuie pensiile românilor first appeared on Ziarul National.
14:00
1. Comuniștii de după plecarea rușilor din România (1958) au fost mai buni decât ăia care i-au adus pe ruși. La comuniștii ăștia noi se pare că e invers. Progresiștii de după Colectiv au reușit parțial să distrugă țara. E nevoie de forțe proaspete. Barna, Clotilde, Vlad Voiculescu, Moșteanu, Buzoianu sunt deja la veterani. Din […] The post Primar cu mandat scurt. Contează doar pentru (ne)încrederea în Bolojan first appeared on Ziarul National.
12:10
Alegeri în București 2025. Prezența la vot, peste 6%. Miros de gaze la școala unde a votat președintele Nicușor Dan # National.ro
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Prezența la vot rămâne scăzută Secțiile de […] The post Alegeri în București 2025. Prezența la vot, peste 6%. Miros de gaze la școala unde a votat președintele Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
11:30
Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare # National.ro
Criza apei din Prahova scoate la iveală problemele grave cu care se confruntă „România onestă”. În 2025, oamenii stau la rând pentru a primi apă potabilă, exact ca în comunism, când se aștepta cu orele pentru o pâine și un litru de lapte. Autoritățile par să își bată joc de oameni, deoarece după zile bune […] The post Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare first appeared on Ziarul National.
11:10
S-a deschis primul magazin robotizat din România. Unde se află şi cum funcționează afacerea care nu are nevoie de angajaţi umani # National.ro
De puţin timp, România a intrat pe lista scurtă şi selectă a ţărilor care dispun de un magazin robotizat. Un startup românesc de tehnologie pentru comerț a inaugurat primul magazin autonom, robotizat, într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului. Magazinul Proximart a fost amplasat lângă clădirea publică AGORA a ansamblului Liziera de Lac, care are aproximativ […] The post S-a deschis primul magazin robotizat din România. Unde se află şi cum funcționează afacerea care nu are nevoie de angajaţi umani first appeared on Ziarul National.
10:40
VIDEO Premierul Bolojan, huiduit la Târgul de Carte Gaudeamus. Românii l-au luat la rost: „Aveți bani de cărți? Noi nu mai avem bani de nimic!” # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat, sâmbătă, 6 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus organizat la Romexpo. Șeful Guvernului a apărut într-o ținută casual, cu șapcă pe cap, pentru a evita privirile curioșilor. Camuflat pentru a evita confruntările cu românii nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate imediat după preluarea mandatului de premier, Bolojan […] The post VIDEO Premierul Bolojan, huiduit la Târgul de Carte Gaudeamus. Românii l-au luat la rost: „Aveți bani de cărți? Noi nu mai avem bani de nimic!” first appeared on Ziarul National.
10:00
Sărbătorile de iarnă bat la uşă, iar femeile îşi fac din timp programări la manichiuriste pentru a obţine cele mai atrăgătoare mâini. Multe doamne şi domnişoare ţin cont de tendinţe atunci când îşi aleg modelul şi culoarea. Manichiura reprezintă un detaliu esențial al stilului personal, iar anul 2025 aduce cu sine tendințe fascinante și inovatoare. […] The post Ce manichiură se poartă în sezonul de iarnă 2025. Tendinţe şi culori first appeared on Ziarul National.
09:30
Lista completă a telefoanelor şi tabletelor Samsung care vor primi noi update-uri cruciale în luna decembrie # National.ro
Samsung este unul dintre cele mai populare branduri de telefoane folosite în întreaga lume, iar românii se înscriu şi ei în trendul utilizatorilor acestui gadget. Producătorul sud-coreean şi-a actualizat recent calendarul update-urilor pentru luna decembrie şi pentru că este sfârşit de an, se întâlnesc toate categoriile eligibile (lunare, trimestriale şi bianuale). Este vorba despre actualizări […] The post Lista completă a telefoanelor şi tabletelor Samsung care vor primi noi update-uri cruciale în luna decembrie first appeared on Ziarul National.
09:00
Horoscop – duminică, 7 decembrie 2025. Aspecte astrale de astăzi influențează deciziile profesionale şi relațiile # National.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, nativii au resursele necesare pentru a depăși orice obstacol. Astrele trimit încredere, stabilitate și curaj. De la revelații profunde la oportunități neașteptate, fiecare zodie traversează propriile transformări. În această zi, fiecare zodie este împinsă să evolueze, să-şi asculte emoțiile și să își clarifice prioritățile. Horoscop pentru zodia Berbec Verifică faptele înainte […] The post Horoscop – duminică, 7 decembrie 2025. Aspecte astrale de astăzi influențează deciziile profesionale şi relațiile first appeared on Ziarul National.
08:30
Alegeri locale parţiale Bucureşti 2025. Cum vor vota românii care au carte electronică de identitate pe care nu e trecut domiciliul # National.ro
Duminică, 7 decembrie, se organizează alegeri locale parţiale în România. Se caută un nou primar general la Bucureşti, dar şi în alte localităţi mai mici, precum şi un președinte de Consiliu Județean la Buzău. Cele aproape 1800 de secții de votare din țară au fost pregătite pentru aceste alegeri locale parțiale. Secțiile au fost sigilate […] The post Alegeri locale parţiale Bucureşti 2025. Cum vor vota românii care au carte electronică de identitate pe care nu e trecut domiciliul first appeared on Ziarul National.
6 decembrie 2025
20:30
Tragedia celor peste 130 de mii de oameni lăsați fără pic de apă din ordinele unor politruci puși în funcții de partide, indivizi fără nicio pregătire în domeniile respective, se putea întinde și la jumătate din București. Cum? Simplu! Dacă se golea și lacul de la Bolboci! Când SRI-ul doarme în cizme, “specialiștii” lucrează! Știm […] The post USR, USR, lipsa apei tot o catastrofă e!/Cum a scăpat Bucureștiul first appeared on Ziarul National.
18:10
Friendsmas 2025: De ce un Crăciun cu prietenii devine noua tradiție preferată în rândul tinerilor # National.ro
Sărbătorirea sezonului festiv alături de prieteni capătă o nouă dimensiune în 2025, iar pentru mulți adulți această formă alternativă de Crăciun a devenit o tradiție în sine, tot mai relevantă și mai apreciată. Potrivit celor mai recente date, trei din zece persoane vor marca Friendsmas în acest an, iar data de 20 decembrie se conturează […] The post Friendsmas 2025: De ce un Crăciun cu prietenii devine noua tradiție preferată în rândul tinerilor first appeared on Ziarul National.
17:30
Republica Moldova cere ajutor de avarie României: sistemul energetic, în alertă după atacurile asupra Ucrainei # National.ro
Republica Moldova a cerut României un ajutor de avarie în sectorul energetic, după ce ultimul atac al Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina a afectat un grup energetic care alimenta inclusiv teritoriul moldovean. În urma avariilor, fluxurile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă, iar Moldelectrica a activat procedura de urgență pentru a preveni riscurile […] The post Republica Moldova cere ajutor de avarie României: sistemul energetic, în alertă după atacurile asupra Ucrainei first appeared on Ziarul National.
17:10
Imagini neobișnuite au fost surprinse pe litoralul românesc, acolo unde o turistă ucraineancă a atras atenția tuturor după ce a decis să facă baie în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. La Mamaia, termometrele arătau doar 8 grade Celsius, iar apa mării nu depășea 12 grade, însă femeia a intrat în valuri fără ezitare, […] The post Litoralul românesc, scena unui moment neașteptat în plin decembrie first appeared on Ziarul National.
16:50
Un lucru curios se întâmplă cu memoria noastră: deși primii ani de viață sunt plini de experiențe intense, cei mai mulți dintre noi nu își pot aminti aproape nimic din perioada de dinainte de vârsta de 3–4 ani. Fenomenul poartă numele de amnezie infantilă și a fascinat psihologi, neurologi și filosofi deopotrivă. De ce uităm […] The post De ce oamenii uită primele amintiri din copilărie first appeared on Ziarul National.
16:30
Vârsta de pensionare în România: regulile actuale și simulările pentru generațiile 1968–1980 # National.ro
Vârsta de pensionare rămâne principalul reper în stabilirea momentului în care un român poate solicita pensia la limită de vârstă, aceasta fiind, conform legislației în vigoare, de 65 de ani. Regula este identică pentru bărbați, însă pentru femei aplicarea se face treptat, în funcție de anul și luna nașterii, potrivit calendarului etapizat stabilit prin lege. […] The post Vârsta de pensionare în România: regulile actuale și simulările pentru generațiile 1968–1980 first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.