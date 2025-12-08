Se cere limitarea controalelor excesive la companiile românești. Guvernul se pregătește să le ”jecmănească”

11:10

De puţin timp, România a intrat pe lista scurtă şi selectă a ţărilor care dispun de un magazin robotizat. Un startup românesc de tehnologie pentru comerț a inaugurat primul magazin autonom, robotizat, într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului. Magazinul Proximart a fost amplasat lângă clădirea publică AGORA a ansamblului Liziera de Lac, care are aproximativ […] The post S-a deschis primul magazin robotizat din România. Unde se află şi cum funcționează afacerea care nu are nevoie de angajaţi umani first appeared on Ziarul National.