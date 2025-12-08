Uniunea Europeană denunţă ”declaraţii complet nebune” ale lui Musk, după ce miliardarul cere ca ”UE să fie abolită”, în urma unei amenzi

09:20

Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică noapte, întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan a preferat un alt candidat, şi nu pe el, a răspuns că lucrurile pe care i le-a spus cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva, din păcate”, dar a adăugat că „poate” nici el nu a fost „suficient de convingător” în ceea ce priveşte relaţia sa cu actualul preşedinte.