Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”
DigiFM.ro, 8 decembrie 2025 16:20
Oana Roman a dezvăluit că fiica ei, Isabela, trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate, fiind nevoită să urmeze un plan alimentar strict.
• • •
Acum o oră
16:20
Doi cetăţeni români, implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre ei # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că doi cetăţeni români au fost implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.
16:20
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control"
Oana Roman a dezvăluit că fiica ei, Isabela, trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate, fiind nevoită să urmeze un plan alimentar strict.
16:20
Vreme schimbătoare în perioada 8-21 decembrie. Când sunt așteptate precipitaţii pe arii extinse
Meteorologii anticipează pentru intervalul cuprins între 8 şi 21 decembrie o vreme schimbătoare, cu valori termice peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, în primele zile din această săptămână, iar ulterior o răcire a regimului termic, însoţit de precipitaţii pe arii mai extinse, după data de 18 decembrie, conform prognozei de specialitate publicate de ANM luni.
16:20
Uniunea Europeană denunţă "declaraţii complet nebune" ale lui Musk, după ce miliardarul cere ca "UE să fie abolită", în urma unei amenzi
Comisia Europeană (CE) denunţă luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE)b să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP.
16:20
Lewis Hamilton nu va renunţa, după un prim sezon dezamăgitor la Ferrari: Fanii au fost sprijinul meu, familia m-a susţinut mult
Pilotul britanic Lewis Hamilton a încheiat, duminică, la Abu Dhabi, primul său sezon la Ferrari, fără vreo clasare pe podiumul Formulei 1, însă a declarat că nu va renunţa, în ciuda unui an de coşmar, transmite DPA.
16:10
Toate localităţile afectate de criza de la Paltinu au fost realimentate cu apă. DSP Prahova prelevează probe pentru a stabili dacă este potabilă
Toate localităţile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, iar apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor, Direcţia de Sănătate Publică Prahova urmând să confirme, după prelevarea probelor, dacă apa este potabilă.
16:10
Arabia Saudită a făcut noi paşi în direcţia relaxării restricţiilor cu privire la vânzarea de alcool, permiţând rezidenţilor străini non-musulmani care câştigă 50.000 de riali (13.300 de dolari) pe lună să achiziţioneze băuturi alcoolice, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
15:50
Nicuşor Dan: Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Bucureştenii au ales un primar, să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe aleşii locali confirmaţi prin votul de duminică exprimat de cetăţeni.
Acum 4 ore
14:40
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale
Fostul fundaş şi antrenor belgian Glen De Boeck a murit, în noaptea de duminică spre luni, la Anvers, la vârsta de 54 de ani.
14:40
Digi FM este pregătit să ducă magia sărbătorilor cât mai aproape de ascultătorii săi, motiv pentru care, alături de Colosseum Mall, transformă iarna acestui an într-o experiență memorabilă cu „Crăciun la Polul Colosseum Mall”.
13:50
Traian Băsescu: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă!"
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai spus Băsescu.
13:50
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului"
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. El a menţionat că speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura.
Acum 6 ore
12:30
Unguru Bulan de Moș Nicolae: Iohannis, Gigi, Kelemen Hunor și Ciordache își verifică ghetuțele
Unguru Bulan de Moș Nicolae: Iohannis, Gigi, Kelemen Hunor și Ciordache își verifică ghetuțele
11:40
Florin Negruțiu descrie Capitala ca pe un loc sufocat de trafic, trotuare meschine și clădiri cu bulină gata să cadă. Noul primar, Ciprian Ciucu, promite „10 ani” pentru a schimba fața orașului, însă primele semne trebuie să fie vizibile în următorii doi. Magheru devine testul zero: din „Șanzelizé-ul de Calcutta”, în bulevard european sau doar o promisiune urbană? Politic, victoria lui Ciucu dă aer dreptei și amână valul populist-extremist, fără a-l anula. Bucureștiul trebuie să decidă: oraș pentru oameni sau pentru mașini.
Acum 8 ore
10:40
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. „Părintele" l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu
Farul Constanţa a anunţat decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei în perioada august 2010-ianuarie 2011.
10:30
Opt gravuri de Matisse, furate de bărbaţi înarmaţi dintr-o bibliotecă din Sao Paulo. „Valoarea lor culturală şi artistică este inestimabilă"
Doi bărbaţi înarmaţi au furat duminică opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse şi cinci ale artistului brazilian Candido Portinari dintr-o bibliotecă din oraşul brazilian Sao Paulo, care găzduia o expoziţie.
10:30
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită în Franța. Va fi primit de Macron la Elysee. Discuții cu diaspora la Paris
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
10:20
Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a transmis, luni, felicitări lui Ciprian Ciucu pentru câştigarea funcţiei de primar general al Capitalei, menţionând că va colabora cu acesta şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern.
10:00
Averea lui Ciprian Ciucu. Ce bunuri deține noul primar al Capitalei și câți bani are în conturi
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului, după ce a obținut peste 36% dintre voturile exprimate. În vârstă de 47 de ani, Ciucu vine la conducerea Capitalei după aproape două mandate la Sectorul 6, unde a fost reales în 2024 cu un scor de peste 73%.
09:50
Românie, pregătește-te! Deschide-ți din nou inima și dărnicia pentru cei mai puțin norocoși! Între 15 și 19 decembrie, Digi FM și Lucian Mîndruță pornesc într-o nouă ediție a proiectului „Turul Târgurilor de Crăciun”, susținut la această ediție de Olympus Foods România.
09:34
Răsturnare de situaţie în Brazilia. Fiul lui Bolsonaro spune că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie în alegerile generale de anul viitor, relatează Reuters.
09:20
Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: „Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri"
Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică noapte, întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan a preferat un alt candidat, şi nu pe el, a răspuns că lucrurile pe care i le-a spus cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva, din păcate”, dar a adăugat că „poate” nici el nu a fost „suficient de convingător” în ceea ce priveşte relaţia sa cu actualul preşedinte.
09:20
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kievul, relatează AFP.
09:20
Elena Lasconi, mesaj după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu câştigător: „O zi bună pentru democraţie"
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. „O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil al Sectorului 6.
09:10
Grindeanu: „Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul trei o victorie. Daniel va rămâne preşedintele PSD Bucureşti"
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică seară, că Daniel Băluţă, clasat pe locul al treilea după alegerile de duminică, ”a făcut multe” şi va rămâne preşedintele PSD Bucureşti.
Acum 24 ore
01:20
Rezultate oficiale alegeri Primăria Capitalei 2025. Anca Alexandrescu, pe locul 2 în preferințele bucureștenilor. Ciprian Ciucu e noul primar general
După numărarea tuturor voturilor exprimate de bucureșteni, la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie 2025, Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat mandatul de primar general. Surpriza vine, însă, de la locul doi.
7 decembrie 2025
22:10
Anca Alexandrescu: "Eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni, adică dreptate la Bucureşti"
Candidata la Primăria Capitalei susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că îi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot şi crede că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot.
22:00
Ciceală: „Problemele pe care am reuşit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri votanţi"
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa "au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi".
21:50
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu (PSD) conduce cu aproape 52% după numărarea a peste 10% din voturile din Buzău
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău.
21:30
George Simion, primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll la alegerile Primăriei Capitalei 2025 : „Nimeni nu ne poate trimite la colț"
George Simion, liderul AUR, a făcut declarații după ce au fost făcute publice primele rezultate exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu, candidata susținută de partid, se află pe poziția a treia.
21:30
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, clasat pe poziţia a doua în urma rezultatelor exit-poll-ului, a afirmat că aşteaptă numărătoarea voturilor şi a cerut celor din secţiile de votare să fie atenţi la întregul proces electoral.
21:30
Drulă: „Îi doresc lui Ciucu să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele"
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a anunţat că îi doreşte candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cel care a câştigat competiţia electorală, potrivit datelor exit-poll-urilor, că îi doreşte să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele. Drulă a mai afirmat că Ciprian Ciucu va avea în USR un partener pentru toate proiectele din Bucureşti.
21:10
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu, noul primar general al Municipiului București
17 candidați s-au aflat pe buletinul de vot pentru funcția de primar general al Primăriei Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025. Conform primelor rezultate exit-poll, făcute publice la închiderea urnelor, Ciprian Ciucu este clasat pe primul loc, cu 32,7% din totalul voturilor bucureștenilor, potrivit exit-poll-ului CURS Avangarde.
21:10
Ludovic Orban: „Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă"
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, duminică, despre alegerile la Primăria Capitalei, că speră ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie.
21:10
Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a fost ales primar general al Municipiului București: „Acest vot mă responsabilizează"
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a susținut primele declarații după închiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit-pollurilor.
19:30
Bărbat, surprins pe webcam în timp ce și-ar fi lăsat iubita să înghețe pe cel mai înalt vârf al Austriei. Femeia de 33 de ani, lăsată singură, a murit
Un alpinist a fost pus sub acuzare după ce și-ar fi lăsat iubita singură pe Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, unde femeia a murit înghețată. Întreaga ascensiune, inclusiv momentul în care cei doi au rămas blocați, a fost surprinsă de o cameră web montată pe traseu.
19:00
Elon Musk, supărat pe UE, după ce rețeaua lui socială a fost amendată cu 120 de milioane de euro: "Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată"
Miliardarul american Elon Musk, deținătorul platformei X, a reacţionat dur la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media.
17:50
Regele Charles şi regina Camilla și-au prezentat felicitarea de Crăciun. Imaginea tandră a fost făcută la Roma
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
17:40
Tenismenul român Yannick Alexandrescu, numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta Franţa de acum înainte
Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta Franţa de acum înainte.
Ieri
17:00
Lando Norris, noul campion mondial de Formula 1. I-a întrecut pe Verstappen și Piastri în clasamentul general
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula 1. Sportivul de 26 de ani s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, şi a obţinut punctele necesare pentru a nu pierde primul loc în clasamentul general. La final, Norris a plâns în monopost în timp ce le mulţumea celor din echipa sa.
16:10
Ionel Ganea, un om distrus după ce acum șase luni și-a pierdut fiul: "Dărâmat total. N-am mai văzut pe cineva cu atâta durere în suflet"
În luna mai, fostul fotbalist Ionel Ganea, aflat la volan, a intrat cu mașina, pe drumul dintre Hurez și Făgăraș, în spatele unui autoturism oprit pe șosea. Fiul său, care nu era asigurat corespunzător în scaunul special pentru copii, ci stătea pe scaunul din dreapta, a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. A fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență cu elicopterul SMURD la spital. Din nefericire, după o lună, micuțul a murit.
15:10
Un autocar plin cu turiști italieni, implicat într-un accident la Sinaia, produs de o șoferiță de 39 de ani. Două persoane au ajuns la spital
Un autocar a fost implicat duminică într-un accident rutier în Sinaia. În el se aflau 69 de turişti italieni. Autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru ocupanţi. Dintre aceștia, o femeie în vârstă de 38 de ani, au indicat, pentru Agerpres, surse apropiate evenimentului, a ajuns la spital.
13:50
Un bărbat a fost arestat după ce a atacat mai multe persoane cu spray cu piper, pe Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa
Un bărbat a fost arestat duminică, 7 decembrie, la aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa, fiind suspectat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, a anunţat poliţia londoneză.
13:20
Ce se întâmplă în organismul tău dacă obișnuiești să consumi ghimbir în fiecare zi. Beneficii, contraindicații și efecte adverse
Ghimbirul este unul dintre condimentele vedetă ale iernii, folosit în turtă dulce, ceaiuri aromate sau alte băuturi calde. Totuși, dincolo de nostalgia sărbătorilor, ghimbirul merită introdus în alimentație pe tot parcursul anului. Are compuși activi puternici, un profil nutrițional impresionant și efecte benefice demonstrate științific.
12:50
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Daniel Băluță, după ce a votat: "În sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează"
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat duminică, 7 decembrie, după ce a votat, că a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează.
12:40
Un bărbat, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor, în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineaţa într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1, bloc 32, la etajul patru, în municipiul Iaşi.
11:10
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Traian Băsescu: "Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă"
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.
10:40
Trageri speciale Loto de Moș Nicolae. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri cu 175.000 de lei
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025.
10:40
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Cătălin Drulă: "De mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie, pe baze solide"
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început în administrarea municipalităţii bucureştene, care are nevoie de un buget "corect", precum şi de dezvoltarea reţelei de transporturi şi termoficare.
10:00
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Ana Ciceală, după ce a ieșit de la vot: "Vieţile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi"
Ana Ciceală, candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică pentru bucureşteni şi pentru cum va arăta oraşul în viitor.
