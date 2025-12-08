Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro

17:00

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Sfântul Sava” din Berzunți, județul Bacău. Cu acest prilej, la sfântul așezământ a fost adusă, de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, icoana cu un fragment din moaștele Sf. Visarion de la Lainici, originar de pe meleaguri…