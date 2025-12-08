Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul”

11:50

Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul an al carierei sale. Ajunsă la 35 de ani, Sori a vorbit din nou despre cariera ei, dar şi despre motivele pentru care nu vrea ca anumite frustrări să îi "strice" participările la ultimele turnee. Sorana a atins cel mai bun loc, 21 WTA, în 2013.