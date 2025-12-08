Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start
Antena Sport, 8 decembrie 2025 19:50
Botoşani – Rapid, duelul care închide etapa a 19-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Primele două clasate în campionat se înfruntă în ultimul meci al rundei. Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, acumulate după 18 meciuri jucate. Botoşani are 36 de […] The post Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
20:00
“Poate câştiga Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă # Antena Sport
Răzvan Lucescu, antrenorul care o ducea pe Rapid până în sferturile Cupei UEFA în 2006, a vorbit despre şansele formaţiei din Giuleşti de a câştiga titlul în acest sezon. Sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid este pe primul loc, înaintea meciului cu FC Botoşani, din etapa cu numărul 19 al Ligii 1. În primele 18 […] The post “Poate câştiga Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:50
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off # Antena Sport
Rapidul este în prezent lider în Liga 1, însă giuleștenii nu sunt, cel puțin în viziunea lui Dumitru Dragomir, principalii favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre șansele celor de la FCSB și CFR Cluj la play-off, dar și despre echipa care este „în […] The post Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off appeared first on Antena Sport.
19:50
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Botoşani – Rapid, duelul care închide etapa a 19-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Primele două clasate în campionat se înfruntă în ultimul meci al rundei. Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, acumulate după 18 meciuri jucate. Botoşani are 36 de […] The post Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
19:50
Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul” # Antena Sport
Gigi Becali a revenit la declaraţiile războinice legate de câştigarea campionatului. Asta chiar dacă e la 13 puncte distanţă de liderul Rapid, care are şi un meci mai puţin disputat. Pe de altă parte, omul cu bani de la FCSB pregăteşte o adevărată revoluţie la echipă: 5 pleacă şi 5 vor veni. Pe lista de […] The post Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul” appeared first on Antena Sport.
19:40
UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off # Antena Sport
UTA a dat lovitura în penultimul meci al etapei a 19-a din Liga 1 și s-a impus dramatic în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a doua victorie consecutivă, la doar câteva zile după succesul răsunător cu FCSB, din grupele Cupei României. UTA a urcat pe […] The post UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:30
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el” # Antena Sport
Gigi Becali susţine că nu îl mai interesează transferul lui Louis Munteanu la FCSB, unul care a fost aproape să se realizeze cu o lună în urmă. Totul a picat însă când atacantul l-a sunat pe omul de afaceri şi i-a spus că vrea un salariu lunar de 60.000 de euro. Becali a vrut în […] The post Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el” appeared first on Antena Sport.
19:20
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off # Antena Sport
Rapidul este în prezent lider în Liga 1, însă giuleștenii nu sunt, cel puțin în viziunea lui Dumitru Dragomir, principalii favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre șansele celor de la FCSB și CFR Cluj la play-off, dar și despre echipa care este „în […] The post Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:50
Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” # Antena Sport
La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026. Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale […] The post Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dat verdictul la final de an. Chiar dacă echipa sa mai are de disputat câteva meciuri în 2025, patronul roş-albaştrilor consideră că anul acesta a fost unul foarte bun. În 2025, FCSB a câştigat campionatul, iar la începutul anului, a ajuns până în optimile de finală Europa […] The post Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani” appeared first on Antena Sport.
18:40
Alexandru Chicpiu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” # Antena Sport
La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026. Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale […] The post Alexandru Chicpiu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” appeared first on Antena Sport.
18:10
Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” # Antena Sport
În 2024, Lillestrøm retrograda din prima ligă a Norvegiei, după un sezon groaznic: doar 24 de puncte adunate în 30 de etape. O surpriză neplăcută, în contextul în care Lillestrøm este unul dintre cluburile cu istorie și tradiție ale Norvegiei, înființat încă din 1917. Un an mai târziu, Lillestrøm este una dintre performerele Europei. A […] The post Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:00
Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului # Antena Sport
Xabi Alonso are zilele numărate la Real Madrid, după ce vicecampioana Spaniei a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra celor de la Celta Vigo. Echipa lui Ionuț Radu a făcut un joc fantastic pe ”Bernabeu”, iar portarul român a fost lăudat de presa iberică. Tehnicianul venit în vară de la Bayer Leverkusen a […] The post Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului appeared first on Antena Sport.
17:50
Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: “Are metodele lui”. Ce a spus despre Mirel Rădoi # Antena Sport
Ştefan Baiaram a vorbit despre calităţile lui Filipe Coelho, antrenorul portughez care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca Universităţii Craiova. Până în acest moment, Coelho a bifat cinci meciuri pe banca oltenilor, iar jucătorii şu-au făcut o idee. După cele trei victorii şi două rezultate de egalitate, printre care se numără şi succesul din […] The post Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: “Are metodele lui”. Ce a spus despre Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
17:40
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în partida cu Real Madrid. Echipa portarului român s-a impus cu 2-0 pe Bernabeu. AntenaSport Update 8 decembrie 1. Ionuţ Radu, erou pe Bernabeu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:40
Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș” # Antena Sport
Ionel Ganea a trecut printr-un moment complicat în această vară, când fiul său de numai doi ani a murit, ca urmare a unui accident rutier în care a fost implicat alături de tatăl său. De atunci, fostul internațional român s-a retras din viața publică, fiind afectat de decesul copilașului său. La șase luni distanță, Ganea […] The post Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș” appeared first on Antena Sport.
17:30
Cristi Chivu va avea parte de un nou duel de foc în UEFA Champions League. Echipa românului va primi la Milano vizita celor de la Liverpool, actuala campioană a Angliei. „Cormoranii” vin după două remize consecutive în campionat, ambele cu echipe nou promovate. Mai mult decât atât, din formația lui Arne Slot va lipsi unul […] The post Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter appeared first on Antena Sport.
17:20
Va rata Inter – Liverpool! Marele absent din tabăra „cormoranilor” la meciul cu echipa lui Cristi Chivu # Antena Sport
Cristi Chivu va avea parte de un nou duel de foc în UEFA Champions League. Echipa românului va primi la Milano vizita celor de la Liverpool, actuala campioană a Angliei. „Cormoranii” vin după două remize consecutive în campionat, ambele cu echipe nou promovate. Mai mult decât atât, din formația lui Arne Slot va lipsi unul […] The post Va rata Inter – Liverpool! Marele absent din tabăra „cormoranilor” la meciul cu echipa lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
17:10
Kimi Antonelli, gest superb! S-a dus la Max Verstappen şi şi-a prezentat scuzele. Cum a reacţionat olandezul # Antena Sport
Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a fost surprins în timp ce îi prezenta scuze lui Max Verstappen, la finalul Marelui Premiu din Abu Dhabi. Lando Norris a devenit campion mondial, la finalul unui sezon în care s-a luptat cu Max Verstappen şi coechipierul Oscar Piastri pentru acest titlu. Chiar dacă a încheiat pe […] The post Kimi Antonelli, gest superb! S-a dus la Max Verstappen şi şi-a prezentat scuzele. Cum a reacţionat olandezul appeared first on Antena Sport.
17:00
Real Madrid este un butoi cu pulbere, după ce gruparea antrenată de Xabi Alonso a suferit un eșec pe teren propriu duminică, în fața celor de la Celta Vigo. Ionuț Radu a închis poarta oaspeților în duelul de pe ”Bernabeu” și a fost cel mai bun jucător de pe teren. Pentru spanioli, urmează un alt […] The post Presiune uriașă pentru Xabi Alonso! „Dacă Real Madrid pierde, va pleca” appeared first on Antena Sport.
16:40
Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine” # Antena Sport
După ce și-a anunțat demisia din postura de antrenor principal al celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu a dispărut din viața publică, având probleme grave de sănătate. Conform zvonurilor, tehnicianul român ar fi slăbit 30 de kilograme, însă Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, a venit cu vești îmbucurătoare în ceea ce-l […] The post Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine” appeared first on Antena Sport.
16:20
Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție” # Antena Sport
Lupta pentru play-off în acest sezon este una destul de încinsă, în condițiile în care echipe precum FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt în afara primelor șase poziții în clasament. Ilie Dumitrescu a analizat bătălia pentru cele șase locuri care duc în ultima parte a campionatului și a vorbit și despre șansele ca FCSB […] The post Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:00
Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB # Antena Sport
Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile purtate cu Gigi Becali. Gabriel Munteanu a dezvăluit motivul pentru care a picat transferul fiului său la FCSB. Tatăl atacantului de la CFR Cluj a mărturisit că a discutat personal cu Gigi Becali, având doar cuvinte de laudă la adresa patronului de la FCSB, […] The post Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB appeared first on Antena Sport.
15:50
Eder Militao e unul dintre cei mai ghinionişti jucători ai lui Real Madrid. Fundaşul central s-a accidentat din nou, în meciul cu Celta Vigo (0-2) şi va lipsi de pe teren o lungă perioadă de timp. După 24 de minute trecute din prima repriză a meciului de pe Santiago Bernabeu, brazilianul a fost înlocuit cu […] The post Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni appeared first on Antena Sport.
15:20
Daniel Tudose poate pleca în perioada de mercato de la FC Argeş. Fundaşul a fost aproape de FCSB în toamna trecută, dar totul a picat după un scandal monstru între Gigi Becali şi conducerea piteştenilor. Totuşi, FC Argeş poate da lovitura cu stopperul de 20 de ani cotat la 700.000 de euro. Tudose e dorit […] The post Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer appeared first on Antena Sport.
15:00
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut Licenţa Pro. Antrenorul a făcut anunţul oficial la o zi după ce echipa sa, CFR Cluj, a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga. Daniel Pancu a devenit astfel oficial antrenorul celor de la CFR Cluj. Până acum, în acte, acest rol îl […] The post Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor appeared first on Antena Sport.
14:30
Vali Badea, distrus după decesul lui Ioan Sdrobiş: “Lui îi datorez toată cariera mea” # Antena Sport
Ioan Sdrobiş a murit la 79 de ani, iar reacţiile din lumea fotbalului continuă să apară. Vali Badea (43 de ani) a ţinut să îi mulţumească fostului său antrenor de la Vaslui, omul care i-a influenţat cel mai mult cariera. Cel poreclit “Părintele” a decedat la Târgu Ocna, pe 8 decembrie, în jurul orei 6 […] The post Vali Badea, distrus după decesul lui Ioan Sdrobiş: “Lui îi datorez toată cariera mea” appeared first on Antena Sport.
14:20
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera # Antena Sport
Românul celebru se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat soţia cu fosta menajeră. Cristian Gaţu, fostul mare handbalist, a ales să-şi unească destinele cu partenera lui în vârstă de 56 de ani. Cristian Gaţu a divorţat recent de Tamara, femeia cu care a fost căsătorit timp 53 de ani. Aceasta […] The post Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:50
Farul l-a confirmat în funcţie pe Ianis Zicu, chiar dacă dobrogenii lui Gică Hagi au pierdut ultimele două meciuri disputate în Liga 1, 1-2 cu FCSB şi 1-2 cu Metaloglobus. În urma acestor rezultate, fosta campioană a ajuns pe locul 8 în Liga 1, fiind totuşi la un singur punct de Oţelul, clubul care e […] The post Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
13:50
Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League # Antena Sport
Cristi Chivu se confruntă cu probleme înaintea duelului dintre Inter şi Liverpool, din etapa a 6-a a grupei de Champions League. Un titular al nerazzurrilor, anume Manuel Akanji, ar putea rata duelul care se va disputa marţi, de la ora 22:00. Manuel Akanji nu a fost prezent la ultimul antrenament susţinut de Cristi Chivu la […] The post Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League appeared first on Antena Sport.
13:30
Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani # Antena Sport
S-a aflat motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan pentru meciul cu Botoşani. Rapid se va duela cu moldovenii în runda a 19-a din Liga 1, meciul urmând să se dispute azi, de la ora 20:30. Costel Gâlcă a fost cel care a dezvăluit faptul că Antoine Baroan nu […] The post Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
13:00
“Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB # Antena Sport
Denis Alibec se află pe lista neagră a lui Gigi Becali la FCSB, cu jucătorii de care îşi doreşte să se despartă în această iarnă. Marius Şumudică e convins şi el că atacantul de 34 de ani va forţa despărţirea în următoarea perioadă de mercato. Cotat la 600.000 de euro, Alibec şi-a trecut în cont […] The post “Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:00
Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club # Antena Sport
Lando Norris a dat o petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa de la Abu Dhabi pe locul trei, loc care i-a fost suficient pentru a-şi trece în palmares primul titlu din carieră. La scurt timp după ce cursa s-a încheiat, Lando Norris […] The post Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club appeared first on Antena Sport.
12:20
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea” # Antena Sport
Mo Salah a avut o serie de declaraţii nepotrivite după meciul de sâmbătă, Leeds – Liverpool 3-3, iar Wayne Rooney l-a criticat dur, susţinând că dacă el s-ar fi aflat pe banca de pe Anfield Road, acesta nu ar fi fost în lot pentru următoarele partide, cu Inter, în Champions League, sau cu Brighton, în […] The post Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea” appeared first on Antena Sport.
12:10
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu # Antena Sport
Dinamo a luat decizia finală după oferta primită pentru Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul de 21 de ani să plece de la echipă în acest sezon. Giovanni Becali a fost cel care a dezvăluit că Alexandru Musi ar putea pleca de la Dinamo. Impresarul a transmis că […] The post Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul an al carierei sale. Ajunsă la 35 de ani, Sori a vorbit din nou despre cariera ei, dar şi despre motivele pentru care nu vrea ca anumite frustrări să îi “strice” participările la ultimele turnee. Sorana a atins cel mai bun loc, 21 WTA, în 2013. […] The post Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi” appeared first on Antena Sport.
11:50
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Botoşani – Rapid, duelul care închide etapa a 19-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Primele două clasate în campionat se înfruntă în ultimul meci al rundei. Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, acumulate după 18 meciuri jucate. Botoşani are 36 de […] The post Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:20
“Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB # Antena Sport
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureştiului, după ce s-a impus la alegerile de pe 7 decembrie, devansându-i pe Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă. Cu trei ani în urmă, Ciucu se implica la nivel de discurs în războiul dintre Steaua şi FCSB, anunţând clar că susţine echipa Armatei. Şi a făcut-o chiar când clubul împlinea […] The post “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB appeared first on Antena Sport.
11:20
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo # Antena Sport
Sunt tensiuni uriaşa la Real Madrid după eşecul surprinzător suferit cu Celta Vigo, în etapa a 15-a din La Liga. “Galacticii” au fost învinşi pe teren propriu de echipa lui Ionuţ Radu, scor 0-2. Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în […] The post Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo appeared first on Antena Sport.
10:40
“E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat # Antena Sport
Daniel Pancu a reacţionat după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor a subliniat faptul că trupa din Bănie este în continuare “echipa lui Mirel Rădoi”, deşi tehnicianul a demisionat luna trecută. Pancu a declarat faptul că regretă că Rădoi s-a despărţit de […] The post “E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat appeared first on Antena Sport.
10:30
LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA # Antena Sport
La aproape 41 de ani, LeBron James, în cel de-al 23-lea sezon NBA, a avut o performanţă regală pe parchetul din Philadelphia, contribuind la victoria echipei Los Angeles Lakers (108-112), duminică. Spectatorii de la Xfinity Mobile Arena au asistat la o seară NBA „vintage”, cu un LeBron James decisiv (29 de puncte, 7 recuperări şi […] The post LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA appeared first on Antena Sport.
10:20
Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis # Antena Sport
Mihai Stoica a reacţionat după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a remarcat un singur jucător. Concret, MM a transmis un mesaj scurt despre Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj. Acesta a fost “eroul” clujenilor […] The post Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis appeared first on Antena Sport.
10:00
“N-ai voie să te comporţi aşa”. Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Louis Munteanu a fost făcut praf după gestul fără precedent făcut în meciul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Gabi Balint a avut o reacţie dură şi l-a taxat pe atacantul clujenilor. Louis Munteanu a marcat în Bănie, în minutul 51. Atacantul […] The post “N-ai voie să te comporţi aşa”. Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
09:40
Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu # Antena Sport
Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu. Fostul antrenor avea 79 de ani şi s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani. Vestea legată de decesul lui Ioan Sdrobiş a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul celor de la Viitorul Oneşti, un apropiat al lui Ioan […] The post Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
09:34
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid # Antena Sport
Ionuţ Radu a oferit prima reacţie după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid, din etapa a 15-a din La Liga. Echipa portarului român a produs surpriza şi i-a învins pe “galactici” pe Bernabeu, scor 2-0. Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a […] The post “E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
09:10
“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 # Antena Sport
Lando Norris a reacţionat după controversa uriaşă din Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului de Formula 1. Britanicul de la McLaren s-a clasat pe locul trei, loc care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră. Cursa de pe Yas Marina nu a fost însă lipsită de momente tensionate. În turul 23, Lando […] The post “Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 appeared first on Antena Sport.
09:00
Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese # Antena Sport
Gigi Neţoiu n-a fost aproape deloc băgat în seamă de bucureşteni la alegerile pentru Primăria Capitalei, acolo unde a obţinut un număr extrem de mic de voturi, chiar mai mic decât al unui candidat care îşi anunţase deja retragerea din cursă. Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari sunt echipele la care omul de afaceri […] The post Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese appeared first on Antena Sport.
08:50
Gabi Balint a taxat decizia luată de Gigi Becali la FCSB, în derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a declarat că Florin Tănase nu ar fi trebuit să fie titularizat pe postul de atacant. FCSB nu s-a putut baza pe Daniel Bîrligea, Denis Alibec şi David Miculescu în derby-ul cu Dinamo, derby încheiat la egalitate, scor […] The post Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit” appeared first on Antena Sport.
08:40
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR # Antena Sport
S-a aflat motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu, după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a marcat în Bănie, însă nu a oferit declaraţii la finalul meciului. La ultimul interviu oferit, Louis Munteanu a avut […] The post Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR appeared first on Antena Sport.
08:40
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo” # Antena Sport
Presa din Spania a fost la picioarele lui Ionuţ Radu, portarul României care a făcut meciul perfect cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, acolo unde Celta Vigo s-a impus cu 2-0. Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din […] The post Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo” appeared first on Antena Sport.
08:30
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ” # Antena Sport
Santos FC, clubul care l-a format pe Neymar şi la care starul auriverde s-a întors anul acesta, şi-a asigurat, duminică, menţinerea în prima ligă, în etapa a 38-a şi ultima, învingând Cruzeiro cu 3-0. De mai multe ori în zona roşie în acest sezon, „Peixe” (peşte), porecla clubului situat pe coasta statului Sao Paulo, a […] The post Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.