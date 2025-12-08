Niciun candidat nu a fost admis la Concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti

18:00

A fost scandal, luni, la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor, de la Ora Guvernului, privind criza apei potabile din Prahova. Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, i-a numit pe cei de la PSD ticăloşi şi le-a transmis că USR nu va pleca de la guvernare, în timp ce liderul AUR, George Simion, i-a spus ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că nu are ce căuta în scaunul de ministru şi de vină nu sunt extremiştii, nu sunt ruşii, ci propria sa incompetenţă. Şi deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa i-a acuzat pe cei de la USR că nu au nicio limită şi a cerut ca ministrul Mediului să plece.