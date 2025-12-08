Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
SpyNews, 8 decembrie 2025 20:20
Apar detalii tulburătoare despre ultimele clipe de viață ale Ștefaniei Szabo. Medicul din Buzău ar fi trăit o dramă sufletească imensă. După divorțul tumultos de fostul soț, aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat care are familie. Un apropiat a făcut declarații dureroase.
• • •
Acum 5 minute
21:00
5 trucuri pentru cele mai delicioase fursecuri de Crăciun de la bucătari pricepuți! Ce să faci să nu se lipească # SpyNews
Fursecurile de Crăciun sunt vedetele mesei de sărbători cu familia! Sunt delicioase, arată spectaculos și e o adevărată plăcere să îi gătești! Iată cinci trucuri pentru a găti cele mai gustoase fursecuri!
Acum 15 minute
20:50
Oana Zăvoranu este pregătită pentru Crăciun! Vedeta și-a decorat locuința în mare stil, iar bradul pe care l-a împodobit arată superb. Iată ce culori a ales pentru acest an!
20:50
Cu ce s-a ocupat Nicoleta Luciu înainte de a deveni celebră. Din ce și-a câștigat actrița primii bani # SpyNews
Nicoleta Luciu este fără doar și poate una dintre cele mai atrăgătoare femei din România. Acum are 45 de ani, însă celebritatea ei a început cu mulți ani în urmă. Deși timpul a trecut și Nicoleta Luciu a devenit mamă a patru copii, vedeta arată la fel de bine. Aceasta a devenit o actriță de renume, însă nu mulți sunt cei care știu care este de fapt meseria ei și cum și-a câștigat primii bani.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
20:00
Va mai păstra Alexandru legătura cu Iolanda după ce părăsește casa Mireasa? Concurenta a izbucnit în plâns # SpyNews
Soarta lui Alexandru a stat în mâinile Nicoletei, în ceea ce privește dacă drumul sau din casa Mireasa va continua sau nu. Concurenta a decis ca Alexandru să plece, iar Iolanda a rămas șocată. Vor mai păstra cei doi legătura după finalizarea competiției?
19:50
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO # SpyNews
Cutremurul din Japonia, de luni după-amiază, a fost filmat de martori și de camerele de supraveghere. Mai multe orașe din zonele de coastă au fost zguduite din temelii de seismul cu magnitudinea de 7,6 grade!
19:20
Irina Rimes, probleme în relații! Cântăreața ajungea să își trateze iubiții că o mamă salvatoare # SpyNews
Irina Rimes a vorbit deschis despre problemele prin care a trecut din cauza lipsei părinților, în special a tatălui. Artista a explicat că s-a săturat de relațiile toxice. Iată ce a transmis cântăreața!
Acum 4 ore
19:00
Momente parcă desprinse dintr-un film de groază au avut loc în Sibiu! Trei polițiști sunt acuzați că ar fi bătut și umilit opt copii, pe care i-au interogat la școală. Care a fost motivul șocant pentru care minorii au fost agresați.
18:40
Incendiu puternic la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! A fost activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Un incendiu puternic a izbucnit, luni după amiază, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Deva! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție din cauza numărului pare de persoane implicate. 26 de pacienți și patru angajați s-au evacuat din clădire.
18:30
Alexandru a fost eliminat din casa Mireasa! Iolanda a făcut o criză de nervi și a părăsit platoul # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime în platoul emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Alexandru a părăsit emisiunea la alegerea Nicoletei. Această decizie a scos-o din minți pe Iolanda, care a decis să plece din platou. Iată ce a declarat Nicoleta!
18:20
Ionel Ganea, sfâșiat de durere, la aproape 6 luni de când și-a pierdut fiul. Ce își dorește să facă fostul internațional # SpyNews
Ionel Ganea și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier cumplit. Micuțul Alexandru a decedat acum 6 luni, iar părinții lui au rămas de atunci cu un gol imens în suflet. Ionel Ganea are de gând să facă un gest emoționant, dedicat fiului său.
17:30
Ilona Brezoianu este cea mai fericită de când a devenit mămica, dar oboseala deja începe să-și facă simțită prezența în viața actriței. Iată cum se simte acum, la aproape o lună de când a născut!
17:30
Cutremur puternic în Japonia! Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit luni, 8 decembrie, largul coastelor țării. Centrul Pacific de Avertizare pentru Tsunami a emis alertă majoră de tsunami.
17:20
Război între două influencerițe celebre în România! Mărul discordiei ar fi un penthouse de lux # SpyNews
Un nou război a cutremurat TikTok-ul! Două influencerițe au ajuns la cuțite din cauza unui penthouse de lux din Brașov! Una dintre ele i l-ar fi închiriat alteia, iar aceasta ar fi lăsat-o cu datorii! Tânăra a povestit totul!
Acum 6 ore
17:00
S-a dat startul unei noi tendințe în ceea ce privește locurile pentru vacanțe. Multe persoane obișnuiesc să plece undeva unde nu multă lume s-ar fi așteptat. Indiciu: se află sub pământ!
16:40
Carmen de la Sălciua, copleșită de dorul tatălui! Ar fi fost ziua lui: "Te-am așteptat cu tort..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua a rămas cu un gol imens în suflet pe care nimeni nu-l va putea umple vreodată, după ce și-a pierdut tatăl. Părintele artistei a decedat în urmă cu câteva luni, însă în inima ei va rămâne mereu viu. Iată ce mesaj a scris artista în ziua în care ar fi trebuit să-și sărbătorească tatăl!
16:40
Primele imagini de la locul tragediei din Tenerife, unde doi români au murit. Turiștii nu ar fi avut voie să intre în apă # SpyNews
Doi români au murit, duminică, în Tenerife! Tragedia s-a produs în zona Los Gigantes, din cauza valurilor puternice. În total, patru persoane și-au pierdut viața, iar un alt turist este căutat de echipajele de salvare. Recent au apărut și primele imagini de la locul tragediei.
16:00
Crimă șocantă la o stână din Caraș-Severin! Un cioban a fost găsit mort. Cine este vinovatul # SpyNews
O crimă șocantă a zguduit localitatea Zăvoi, din județul Caraș-Severin! Un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit mort, luni dimineață, la stâna de oi la care muncea. Cel care a făcut descoperirea a fost chiar șeful său, proprietarul animalelor. Iată cine este vinovat!
15:50
Fiul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, prima aniversare fără mama lui. Au trecut cinci luni de la tragedie # SpyNews
Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trece în continuare prin momente grele. Au trecut cinci luni de când a avut loc tragedia, iar de curând, fiul ei și-a sărbătorit ziua de naștere. Pentru Alessio, a fost prima aniversare fără mama lui.
15:10
Românii sunt indignați! Prețul unui simplu cofraj de ouă a stârnit controverse în rândul oamenilor de pe Internet. O postare pe rețelele de socializare a generat discuții ample, cu privire la prețurile alimentelor.
15:10
Fosta soție a lui Robert Lele a dat cărțile pe față. De ce a lipsit de la concertul unde fiica lor a cântat alături de manelist # SpyNews
Robert Lele a susținut de curând un concert, acolo unde a cântat alături de fiica cea mare, în vârstă de nouă ani. Antonia i-a impresionat pe cei prezenți cu talentul ei, însă mama ei nu a fost prezentă. Fosta soție a manelistului a dat cărțile pe față, după ce a fost întrebată de ce a lipsit de la concert.
Acum 8 ore
15:00
Solstițiul de iarnă din 21 decembrie 2025 aduce o energie puternică ce va influența toate semnele zodiacale, fiecare fiind afectat în mod diferit. Acesta marchează începutul oficial al iernii și este un moment de bilanț și reflecție pentru toți nativii.
14:30
Cum arată cele mai frumoase case de vedete împodobite de Crăciun 2025. Imagini spectaculoase # SpyNews
Chiar dacă mai sunt două săptămâni și jumătate până la Crăciun, vedetele de la noi au furat startul și s-au pregătit pentru sărbători. Unele dintre ele au împodobit bradul și s-au ocupat și de decorarea casei.
14:30
Doi români și-au pierdut viața în Tenerife! Au murit după ce au fost luați de un val uriaș care a lovit cu forță o piscină # SpyNews
Doi români au murit în urma unei tragedii petrecute în Tenerife, când un val uriaș a lovit cu forță o piscină. Potrivit primelor informații, mai mulți oameni au fost duși în larg de val, iar o persoană dată dispărută este căutată încă.
14:10
Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai cunoscute românce. Actrița arată impecabil la cei 46 de ani ai ei și a dezvăluit care este secretul unei tinereți veșnice. Vedeta nu s-a sfiit să recunoască trucurile la care apelează pentru a se menține în formă.
14:10
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, transmis live de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider de # SpyNews
Lando Norris a scris istorie ieri alături de McLaren, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. El a încheiat sezonul cu un avans de doar două puncte față de Max Verstappen, campionul din ultimii patru ani, și a cucerit în premieră titlul mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi, transmis live de Antena 1 şi AntenaPLAY, s-a impus ca lider de audiență.
13:50
Divorț cu scandal! Un fotbalist s-a făcut de râs în fața judecătorului. A enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat de soție # SpyNews
Un divorț cu un adevărat scandal a avut loc recent în instanță, unde un fotbalist s-a făcut de râs în fața judecătorului. Acesta a venit pregătit cu o listă detaliată a tuturor bărbaților celebri cu care soția l-a înșelat. Fostul jucător a enumărat, fără ezitare, numele persoanelor cunoscute din lumea showbiz-ului cu care soția sa avusese relații extraconjugale.
13:50
Echipa albastră a lui Chef Orlando a câștigat primul battle al sezonului 16 Chefi la cuțite. Diseară, Chef Richard aruncă în luptă prima amuletă # SpyNews
Ieri seară, în bucătăria Chefi la cuțite, s-a dat startul etapei battle-urilor, marcându-se o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată, 4 echipe s-au întrecut la bancurile de lucru într-o cursă culinară încărcată de adrenalină, iar prima rundă a fost câștigată de tabăra albastră condusă de Chef Orlando Zaharia. Diseară, presiunea crește în bucătăria Chefi la cuțite, când Chef Richard Abou Zaki decide să folosească cea dintâi amuletă.
13:30
Ce se speculează despre șoferul din Oradea care a zburat cu mașina peste sensul giratoriu. Localnicii fac dezvăluiri # SpyNews
Au apărut noi detalii, în cazul șoferului din Oradea, care a zburat peste sensul giratoriu. Deși au trecut câteva zile bune de la accident, identitatea șoferului este încă necunoscută. Oamenii au făcut fel și fel de speculații, în secțiunea de comentarii, de pe social-media. Iată care sunt informațiile!
13:30
Fiicele lui Dan Petrescu au revenit în România pentru a-i fi alături antrenorului. Care ar fi starea lui, după ce s-a aflat că are probleme de sănătate # SpyNews
În urmă cu câteva săptămâni, s-a zvonit că Dan Petrescu s-ar confrunta cu probleme de sănătate. Antrenorul ar fi slăbit 30 de kilograme, iar speculațiile sunt adevărate. Un om apropiat lui a declarat că, într-adevăr, Dan Petrescu se recuperează în urma problemelor de sănătate. Fiicele lui, stabilite în străinătate, au revenit în România.
13:30
Câștigătorii The Ticket, Ansamblul folcloric Valea Târnavelor, așteptați de peste 1000 de persoane la Blaj # SpyNews
Show-ul The Ticket de la Antena 1 a ajuns sâmbătă la final, iar publicul a decis: marele câștigător al ediției este Ansamblul folcloric Valea Târnavelor din Blaj, care a obținut biletul suprem în valoare de 100.000 de Euro.
13:10
Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit una dintre cele mai intense și sincere povești de iubire din showbizul românesc. El, actorul cu un farmec inconfundabil, un star adorat de public. Ea, actrița sensibilă, discretă, dar extrem de devotată. O relație născută neașteptat, construită din grijă, respect și o loialitate rar întâlnită.
Acum 12 ore
13:00
Dana Rogoz s-a postat în ipostaze incendiare! Actrița are 40 de ani și se bucură de un succes colosal. Vedeta arată la fel ca la 20 de ani, având un corp de invidiat, pe care l-a pus în valoare în cele mai noi fotografii pe care le-a încărcat pe social-media.
12:50
Cum se înțelege Oana Ioniță cu fiul ei, Max, după momentele tensionate dintre ea și fostul soț: „Tot ce-mi doresc este să fie fericit” # SpyNews
După ce o perioadă nu a putut să-și vadă fiul, lucrurile par că revin la normal în cazul Oanei Ioniță. Coregrafa poate să petreacă timp cu Max, băiatul pe care îl are din căsnicia cu fostul soț. Vedeta a făcut declarații emoționante despre legătura cu fiul ei.
12:50
Ce l-a făcut pe Keo să rămână definitiv în țara natală!: „Nu mi propusesem să revin în România” # SpyNews
Keo a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, despre legătura profundă pe care o are cu Elveția, țara în care a trăit mulți ani și pe care o consideră în continuare una dintre cele mai spectaculoase din lume.
12:40
Mihai Gâdea, despre prietenia cu Mircea Badea: "Este fratele pe care nu l-am avut niciodată" # SpyNews
Mihai Gâdea a vorbit recent despre prietenia sa cu Mircea Badea, descriind-o ca pe o legătură aparte, bazată pe încredere și respect reciproc. Prezentatorul a spus că Mircea Badea este fratele pe care nu l-a avut niciodată.”
12:40
2026, anul reconstrucției interioare și al marilor reașezări energetice. Valeriu Pănoiu, „De această dată, planurile nu vor fi degeaba” # SpyNews
Anul 2026 se conturează ca o veritabilă scenă a transformărilor profunde, un an în care astrologia, numerologia și dinamica nevăzută a energiilor se întâlnesc pentru a crea un cadru unic de evoluție personală și colectivă. Alături de Dana Bălăceanu, Valeriu Pănoiu analizează marile tranzite ale anului: Saturn în Berbec, Pluto în Vărsător, Uranus în Gemeni și Jupiter în Leu, și explică modul în care fiecare dintre ele influențează ritmul schimbărilor, accelerează trezirile de conștiință și deschide drumuri noi pentru cei pregătiți să acționeze. În 2026, curajul, identitatea și creativitatea devin teme centrale, în timp ce eclipsele aduc schimbări de destin, repoziționări bruște și reconectări karmice.
12:20
Ce le spune Flavia de la Neatza bărbaților care vor să aibă un Crăciun liniștit: „Sub nicio formă...” # SpyNews
Flavia Mihășan sau Flavia de la Neatza, așa cum este cunoscută de publicul larg, a oferit o serie de sfaturi prețioase pentru toți bărbații care vor să aibă parte de un Crăciun liniștit. Vedeta TV a mărturisit că sunt câteva lucruri esențiale de care aceștia ar trebui să țină cont, mai ales în preajma sărbătorilor.
12:20
De la joburi modeste la un imperiu imobiliar de milioane: povestea incredibilă a familiei Ciolacu în America, „Au fost începuturi grele” # SpyNews
Gerald Ciolacu, fost sportiv de performanță, şi soţia sa, Oana, au plecat de 30 de ani din România. Ei sunt astăzi cunoscuți în comunitatea românească din Statele Unite drept unul dintre cele mai de succes cupluri în domeniul imobiliarelor high-end din America. Puțini însă cunosc adevărata lor poveste, una plină de sacrificii, muncă și credință.
12:10
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, plăcintă cu gălbiori și somon, un fel principal, spaghete cu legume, şi un desert, plăcintă cu morcov și portocală.
12:00
Fiica Oanei Roman urmează să înceapă un tratament pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Cum se simte Isabela în prezent # SpyNews
Fiica Oanei Roman nu trece prin cea mai bună perioadă, din cauza problemelor de sănătate, însă vedeta este încrezătoare că lucrurile se vor îmbunătăți curând. Isabela urmează să înceapă un tratament, iar acum este sub monitorizarea medicului și merge săptămânal la nutriționist.
11:40
Dana Roba a răbufnit din nou! Valul de critici nu se oprește, iar ea continuă să le dea peste nas răutăcioșilor # SpyNews
Dana Roba a răbufnit din nou! Valul de critici nu se oprește, iar make-up artista le răspunde tuturor celor care îi pun la zid partenerul. Influencerița a făcut o nouă postare, dedicată acestui subiect.
11:20
De câte ori a fost Mihai Gâdea salvat de Dumnezeu. Prezentatorul, dezvăluiri emoționante: "Am avut momente..." # SpyNews
Mihai Gâdea a făcut dezvăluiri emoționante despre felul în care a fost salvat de Dumnezeu de mai multe ori. Prezentatorul a povestit despre experiențele care l-au marcat profund, în care a simțit o intervenție divină chiar și în cele mai dificile clipe.
11:20
Radu Vâlcan și Adela Popescu l-au sărbătorit pe fiul mijlociu. Cum a arătat ziua de naștere a lui Andrei # SpyNews
Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au sărbătorit în avans fiul mijlociu. Andrei va împlini mâine șapte ani, însă părinții i-au organizat ziua de naștere ieri, alături de toți cei dragi. Prezentatorul de la Insula iubirii și-a sărbătorit și bunica.
11:10
Bogdan de la Ploiești a înlocuit-o rapid pe Cristina Pucean. Cu cine merge, mai nou, artistul la concerte # SpyNews
Bogdan de la Ploiești face ce face și este iar în atenția publică! Nici bine nu trece o zi, că manelistul devine subiect de controversă și pare că îi place acest lucru. După ideea unui triunghi amoros, care a luat amploare și datorită publicului, Bogdan de la Ploiești aruncă o nouă bombă! Artistul s-a afișat cu o altă domnișoară, care nu nici Cristina Pucean și nici Vanessa.
10:50
Cum arată bradul de Crăciun al lui Dani Oțil. De ce prezentatorul și familia lui l-au împodobit mai devreme în acest an # SpyNews
Dani Oțil și familia lui se pregătesc de sărbători. Cei trei au împodobit deja bradul de Crăciun. Dacă în alți ani, prezentatorul și familia lui se ocupau de acest lucru în preajma Crăciunului, în acest an, Tiago nu a mai avut răbdare și a vrut să împodobească bradul alături de părinții lui.
10:40
Marilu Dobrescu și-a scris numele iubitului australian pe lenjeria intimă! Cum arată o zi din viața celor doi amorezi # SpyNews
Marilu Dobrescu este una dintre cele mai apreciate și urmărite, totodată, influencerițe de la noi din țară. Recent, aceasta a postat un clip video, în care a prezentat cum decurge o zi din viața ei și a bărbatului care i-a furat inima. Mai mult decât atât, roșcata a dezvăluit gestul suprem de admirație pe care l-a făcut pentru partenerul ei.
10:00
Daiana de la Mireasa a dezvăluit motivul divorțului de Cristi. Cum a răspuns, după ce a fost acuzată că s-a căsătorit pentru marele premiu # SpyNews
Daiana și Cristi de la Mireasa au divorțat la scurt timp după ce s-au căsătorit civil. După o lungă perioadă în care nu a vorbit despre acest subiect, fosta concurentă a spus lucrurilor pe nume. Bruneta a reacționat, după ce a fost acuzată că s-a căsătorit pentru marele premiu.
09:50
Misterul soției lui Ciprian Ciucu! Cine este femeia care îi este alături noului primar general al Capitalei # SpyNews
Ciprian Ciucu a fost ales noul primar general al Capitalei, ieri, 7 decembrie. Pe scena politică din România este cunoscut de foarte mult timp, însă puțină lume știe detalii din viața sa personală. Cine este soția lui, dar și ce declarații a făcut acesta despre ea, aflați în cele ce urmează!
09:20
Divorțul dintre Cornel Păsat și soția lui se complică. De ce a luat în calcul fostul dansator să plece de acasă până se vor separa oficial # SpyNews
Cornel Păsat și soția au încercat să-și salveze căsnicia, însă și-au dat seama că mai bine divorțeze. Fostul dansator declara, la acel moment, că s-ar putea să divorțeze la notar, însă lucrurile situația s-ar fi complicat.
