Horoscop zilnic 9 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 8 decembrie 2025 21:20
Horoscopul zilei de marți, 9 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 30 minute
21:20
Acum 4 ore
18:20
Se schimbă vremea radical în România! Ce anunț îngrijorător au făcut specialiștii de la ANM de curând # Antena1
România se pregătește pentru două săptămâni de vreme schimbătoare, cu variații semnificative de temperatură și cu o creștere a probabilității de precipitații după data de 18 decembrie.
18:10
Momentul dificil pentru care se pregătesc aceste trei zodii. Despre cine e vorba și ce drum are de parcurs fiecare nativ # Antena1
În următoarea perioadă, astrele anunță un val de schimbări profunde, iar trei zodii se află în centrul atenției.
18:00
Cristina Ștefania, logodnica lui Speak, a apelat recent la o nouă schimbare de look.
17:50
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată # Antena1
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
Acum 6 ore
17:30
Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live # Antena1
Alexandru a aflat în emisia live de Mireasa de pe 8 decembrie 2025 dacă rămâne sau părăsește casa.
17:20
Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României # Antena1
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, a spus că Nicușor Dan a preferat alt candidat deoarece criticile lui au fost văzute ca „atacuri”, ceea ce a deteriorat relația dintre ei. El a admis totuși că poate nici el nu a fost „suficient de convingător”.
16:50
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două # Antena1
Prezentatoarea de la Observator și-a surprins fanii cu două fotografii superbe în care apare alături de mama și de sora ei. Cum arată cea care i-a dat viață și cea care îi seamănă perfect.
16:30
Mireasa, sezon 12. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodnă. Sora fetei a intervenit telefonic # Antena1
Alex și Florina s-au logodit în direct la XNS, iar tânăra i-a dat palpitații partenerului, pentru că a dat de înțeles că urma să spună nu. Florina a făcut, de fapt, o glumă, răspunsul a fost DA, iar cei doi au sărbătorit logodna la hotel. Alex și Florina formează al patrulea cuplu logodit de la Mireasa, iar în emisia live de pe 8 decembrie, cei doi și-au auzit la telefon persoanele dragi.
Acum 8 ore
15:10
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică # Antena1
Iată ce meserie a avut primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, înainite de a se implica în politică.
15:00
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul pentru totdeauna # Antena1
Experții au dezvăluit cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa, a ucis milioane de persoane și a schimbat continentul pentru totdeauna.
14:50
Ramona Olaru a împărțit internetul în două tabere rivale cu bradul ei. Ce i-a scos din minți pe internauți # Antena1
Ramona Olaru a împodobit bradul și le-a arătat rezultatul internauților de pe TikTok. De ce a fost pusă la zid și cum i-a răspuns unei doamne care i-a atras atenția cu privire la un ornament.
14:30
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt # Antena1
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat după ce imaginile cu aceștia au devenit virale la nivel mondial.
14:10
Care este în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Motivul pentru care familia lui a venit de urgență în țară # Antena1
Fiicele lui Dan Petrescu au venit în România pentru a-i oferi tatălui lor tot sprijinul pentru a se însănătoși.
14:10
Comoara egipteană care poate rescrie istoria. Ce au descoperit experții într-un mormânt antic # Antena1
Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt antic.
13:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 8 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 8 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Echipa albastră a lui Chef Orlando a câștigat primul battle al sezonului 16 Chefi la cuțite # Antena1
Diseară, Chef Richard aruncă în luptă prima amuletă
Acum 12 ore
13:00
Mireasa, sezon 12. Ștefania s-a supărat pe Loredana: „M-ai abandonat ca pe un cățeluș!”. De la ce a pornit tensiunea # Antena1
Ștefania s-a supărat pe Loredana, simțindu-se abandonată la un moment dat, în favoarea lui Cosmin. Cele două prietene de la Mireasa au avut o discuție.
12:50
Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo # Antena1
Fostul premier Marcel Ciolacu a vorbit inclusiv despre eșecul trăit de Daniel Băluță în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce declarații a mai făcut după victoria de la CJ Buzău.
12:40
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său # Antena1
Fiul cel mare al lui Adrian Mutu, Mario, a fost prezent de curând la un eveniment monden alături de mama lui.
12:10
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus # Antena1
Premierul României l-a felicitat pe noul primar al Capitalei inclusiv pe pagina sa de Facebook. Ce cuvinte i-a adresat premierul Ilie Bolojan și ce a spus Ciprian Ciucu despre colaborarea pe care o vor avea.
11:30
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei # Antena1
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei și va ocupa funcția de primar general.
11:10
Câștigătorii The Ticket, Ansamblul folcloric Valea Târnavelor, așteptați de peste 1000 de persoane la Blaj # Antena1
A fost o seară intensă, cu emoții mari, competiție strânsă și momente artistice spectaculoase.
09:40
(P) Gesturile care apropie românii la distanță: tot mai multe flori sunt trimise din diaspora către cei dragi din țară # Antena1
Trimiterea florilor a devenit un mod tot mai des întâlnit prin care românii plecați în străinătate rămân aproape de familie.
Acum 24 ore
03:20
Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc # Antena1
Bucureștenii și-au ales noul primar, după un scrutin cu una dintre cele mai slabe prezențe din istorie. Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei, potrivit CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele.
01:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Prima eliminare din sezonul 16. Ce farfurii au dezamăgit jurații: „Mă simt jignit!” # Antena1
Telespectatorii au avut parte de prima eliminare din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzată pe data de 7 decembrie 2025. Se pare că un jurat a rămas fără un concurent după primul battle al show-ului culinar.
00:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Cine a câștigat primul battle din sezonul 16. Trei echipe au intrat la duel: „E o greșeală?” # Antena1
Cele patru echipe au muncit din greu în bucătărie pentru a câștiga primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025, însă doar una s-a bucurat de victorie.
7 decembrie 2025
23:40
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki # Antena1
Primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, a început cu emoție pentru jurați și concurenți. După un joc savuros, Irina Fodor a dezvăluit tema probei. Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii.
Ieri
21:10
Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc primar # Antena1
Bucureștenii și-au ales noul primar, după un scrutin cu una dintre cele mai slabe prezențe din istorie. Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei, potrivit CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele.
17:10
George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR # Antena1
În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, George Simion le-a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor săi din mediul online, printr-o fotografie în care apare alături de mama lui.
16:40
Marele Premiu din Abu Dhabi a fost pe Antena1 și AntenaPLAY.Max Verstappen, victorie. Lando Norris e campion mondial în Formula 1™ # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026 la Antena 1! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
16:20
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță # Antena1
Mihai Stoichiță i-a numit pe cei care ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre fiecare în parte.
15:30
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele” # Antena1
Anca Alexandrescu a venit singură la secția de votare și a făcut declarații la ieșirea de la urne. Ce a spus candidatul independen, susținut de AUR în lupta pentru scaunul Primarului General.
14:50
Vezi acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi.Spectacolul e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
14:40
Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO # Antena1
Cum a fost surprins Ilie Bolojan la Târgul de carte. Un bărbat l-a filmat și l-a tras la răspundere pentru situația econimică din țară. Care a fost răspunsul scurt oferit de premier.
12:20
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României # Antena1
Nicușor Dan a avut o reacție bizară întrebat de ce partenera lui nu a votat. Mirabela Grădinaru a mers ulterior la o altă secție. Care ar fi motivul.
11:40
Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live # Antena1
Află cum decurge ziua votului pentru Primăria Capitalei 2025: prezența la urne, cele mai noi informații și evoluția participării până la închiderea urnelor.
11:10
Dulceața de vinete, preparatul cu puține calorii cu gust excepțional. Cum se pregătește pas cu pas # Antena1
Rețeta pentru dulceața de vinete este foarte simplă, însă necesită foarte multă atenție. Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi.
11:10
Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 7 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:00
A fost imortalizat un fenomen rar. Iată cum arată un palmier înflorit și ce semnifică asta în ciclul de viață al copacului.
11:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator # Antena1
17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.
10:50
Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe # Antena1
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe.
10:10
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează # Antena1
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 ani, a dezvăluit că a ajuns acum să cântărească 45 de kilograme.
07:10
Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie # Antena1
De Crăciun, deserturile nu sunt doar preferatele celor mici, dar și celor mari. Iată o rețetă care va încânta întreaga familie.
03:00
Horoscop zilnic 8 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 8 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
02:20
Horoscop zilnic 7 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 7 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:30
The Ticket, 6 decembrie 2025. Cine a câștigat finala talent show-ului. Ansamblul Valea Târnavelor pleacă acasă cu marele premiu # Antena1
S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Află cine a primit trofeul și ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători # Antena1
Gabi Tamaș și Serghei Mizil, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, au pregătit o surpriză inedită pentru fanii adevărați. Unde pot petrece clipe de neuitat împreună și ce au spus cei doi despre evenimentul mult așteptat.
17:20
Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții se urmează în ziua respectivă.
17:10
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstappen în pole position pe Yas Marina # Antena1
Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
