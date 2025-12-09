Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada

16:30

Alex și Florina s-au logodit în direct la XNS, iar tânăra i-a dat palpitații partenerului, pentru că a dat de înțeles că urma să spună nu. Florina a făcut, de fapt, o glumă, răspunsul a fost DA, iar cei doi au sărbătorit logodna la hotel. Alex și Florina formează al patrulea cuplu logodit de la Mireasa, iar în emisia live de pe 8 decembrie, cei doi și-au auzit la telefon persoanele dragi.