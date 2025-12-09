Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada
Antena1, 10 decembrie 2025 00:50
Descoperă ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă. Filmarea a devenit virală.
• • •
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:10
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Ce detaliu i-a uimit pe toți, la verdict # Antena1
DDescoperă ce concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, după cel de-al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii. Află ce s-a întâmplat în ediția 14 din 9 decembrie 2025 a show-ului.
Acum 4 ore
22:30
Chefi la cuțite, 9 decembrie 2025. Cine a câștigat al treilea și cel mai greu battle din istoria emisiunii! Ce s-a întâmplat # Antena1
În ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, echipele s-au întrecut în cadrul celui de-al treilea battle, care a fost și cel mai greu din istoria emisiunii! Descoperă cine a câștigat proba, în ediția din 9 decembrie 2025.
Acum 8 ore
19:00
(P) Petrolul între geopolitică și investiții: ce ar trebui să știe un investitor începător # Antena1
Investițiile în petrol sunt tentante, mai ales în perioadele de instabilitate economică sau politică. Totuși, piața petrolului este una dintre cele mai sensibile la schimbările geopolitice, iar acest lucru o transformă într-un teren complex, unde informația, analiza și prudența sunt importante. Un investitor aflat la început de drum trebuie să înțeleagă că deciziile politice, conflictele internaționale sau politicile energetice influențează prețul petrolului și, implicit, potențialul de câștig sau de pierdere.
19:00
Eleganța care îți dă curaj: Ulla Popken România, noua destinație de modă pentru femeile cu forme. Moda trăită cu încredere începe în momentul în care găsești haine care te reprezintă cu adevărat. Pentru multe femei, acest moment vine greu, pentru că piața locală a oferit prea puține opțiuni dedicate formelor reale și diversității feminine.
18:00
În 2026, primele luni vor aduce provocări notabile pentru câteva zodii.
18:00
Rețeta tradițională de Baba Ganoush. Ce este și cum se prepară această salată cu vinete. Ce secret îi dă cel mai bun gust # Antena1
Baba Ganoush este un preparat pe care nimeni nu are cum să îl refuze, deoarece se prepară ușor, se potrivește cu o mulțime de feluri de mâncare și se epuizează mai repede decât ai spune „vinete”!
17:30
Cine e Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la conducerea Primăriei Sectorului 6. Cum s-a remarcat # Antena1
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general.
Acum 12 ore
17:20
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...” # Antena1
Mihai Gâdea trece prin momente dificile. Prezentatorul TV a făcut confesiuni rare și tulburătoare despre familia lui. Iată cu ce probleme se confruntă acesta.
17:20
Mireasa, sezon 12. Alex s-a supărat pe bunica Virginia și i-a făcut observație în live: „E ultima dată când se mai vorbește” # Antena1
Bunica Virginia a avut o discuție cu doamna Adriana despre Florina. În emisia live de Mireasa, Alex i-a trasat niște limite bunicii sale.
16:40
Mesajul emoționant pe care Chef Orlando Zaharia i l-a transmis fiului său, Andu, de ziua lui de naștere # Antena1
Chef Orlando Zaharia a sărbătorit de curând ziua de naștere a fiului său, Andu și i-a transmis un mesaj emoționant.
16:40
Tot mai mulți turiști străini descoperă România și tradițiile românești. Iată cum au reacționat doi americani după ce au încercat țuica.
16:30
Mireasa, sezon 12. Reacția explozivă a Iolandei după anunțul eliminării lui Alexandru. Ce a făcut după ce a ieșit din live # Antena1
Iolanda s-a ridicat și a plecat din livingul casei Mireasa, în timplul transmisiunii live, după ce Nicoleta a decis ca Alexandru să părăsească emisiunea.
16:30
Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum # Antena1
Dorian Popa a luat în serios Crăciunul anul acesta și a împodobit casa la cu totul un alt nivel. A amplasat un detaliu uriaș pe fațada casei și și-a împodobit bradul din curte cu ceva extrem de special.
16:10
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau...” # Antena1
Ioana Popescu s-a stins din viață în urmă cu aproximativ două luni la vârsta de 45 de ani. Jurnalista a lăsat în urma multă durere, lacrimi, dar și un apartament. Iată cine vrea să pună mâna pe locuința acesteia.
16:00
Problemele dispar în ultimele două săptămâni din decembrie 2025 pentru aceste zodii. Ce nativi își pun viața în ordine # Antena1
Ultimele două săptămâni din decembrie 2025 vin cu o schimbare neașteptată de energie pentru mulți dintre noi.
15:50
În acest weekend a fost desemnat noul campion mondial din Formula 1™. Lando Norris a câștigat pentru prima oară acest titlu. Iată cine este iubita sa.
15:40
(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani # Antena1
Într-o piață în care cererea pentru materiale mai ușoare, mai flexibile și mai versatile crește exponențial, există soluții care nu doar răspund unei nevoi — ci o redefiniesc. SKIN, ardezia flexibilă introdusă pe piața românească de PIATRAONLINE în urmă cu peste 12 ani, este exact un astfel de material: o inovație care a devenit standard, o tehnologie care a evoluat odată cu arhitecții, designerii și constructorii care o folosesc. Astăzi, colectia de piatra flexibila - SKIN - nu mai este doar un produs.
15:10
Cine este și cum arată soția lui Dan Petrescu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 20 de ani # Antena1
Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj, se confruntă în continuare cu probleme de sănătate.
14:50
Doamna Cristiana a părăsit și ea emisiunea Mireasa, după ce Alexandru a fost eliminat de Nicoleta.
14:40
Ilona, fiica lui Nicolai Tand, a împlinit 15 ani! Mesajul chef-ului de la Neatza i-a înduioșat pe fani: „Prima iubire...” # Antena1
Nicolai Tand, mesaj emoționant pentru fiica lui, Ilona. Cuvintele pe care i le-a adresat i-a emoționat pe cititori.
14:40
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este” # Antena1
Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au împodobit bradul mai devreme anul acesta de dragul fiului lor. Tiago și-a dorit să se bucure de această frumoasă tradiție încă de la începutul lunii decembrie.
14:10
Lewis Hamilton, decizie radicală după cel mai slab sezon în Formula 1™. Multiplul campion mondial a făcut anunțul după Abu Dhabi # Antena1
În acest weekend s-a desfășurat ultima cursă de Formula 1™ din sezonul 2025. Iată ce decizie a luat Lewis Hamilton după cel mai slab sezon din cariera sa.
13:50
Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă din istoria competiției # Antena1
Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.
13:30
Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a decis soarta ei # Antena1
Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei, a anunțat ce se va întâmpla cu Jessy, pisica celebră de la Primăria Sectorului 6.
13:20
Chat-ul zilei la Mireasa, 9 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 9 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:10
Decizia neașteptată a Marianei Moculescu în procesul intentat împotriva fiicei sale, Nidiei. Ce se întâmplă cu solicitarea # Antena1
Dezvăluirea neașteptată a Marianei Moculescu despre procesul intentat împotriva fiicei sale, Nidiei. Ce se întâmplă cu solicitarea
13:10
Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul # Antena1
Un filmuleț cu Brigitte Macron a stârnit revoltă în Franța. Iată ce s-a întâmplat.
13:00
Mireasa, sezon 12. Ce a spus Alexandru că vă face după părăsirea emisiunii. Cum și-a explicat Nicoleta decizia de a-l elimina # Antena1
Alexandru a părăsit casa Mireasa după ce Nicoleta, cea care l-a invitat să rămână 12 zile, a decis să-l trimită acasă. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Alexandru a făcut ultimele declarații înainte de a părăsi emisiunea.
12:50
Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun # Antena1
Simona Gherghe și-a surprins fanii cu o postare adorabilă în care apar cei doi copii ai săi. Vlad și Ana s-au lăsat pozați în timp ce împodobesc bradul de Crăciun. Iată cât de mult au crescut băieții prezentatoarei TV.
Acum 24 ore
12:20
Ce ar fi făcut cu banii The Petrini's și Duo Romance dacă ar fi câștigat marele premiu de la The Ticket. Cum a fost conexiunea lor # Antena1
The Petrini's și Duo Romance au explicat ce ar fi făcut cu banii dacă ar fi câștigat marele premiu de la The Ticket. Cele două cupluri au dat dovadă de cea mai bună conexiune în ultima ediție a primului sezon al talent show-ului.
10:30
Andreea Tonciu și-a pregătit casa pentru Crăciun. Cum arată și câți brazi a împodobit anul acesta # Antena1
Andreea Tonciu este mereu în pas cu noile tendințe, iar Crăciunul acesta casa ei arată ca în povești. Descoperă cum a decorat și ce detalii nu au putut trece neobservate de fani.
10:20
Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm” # Antena1
Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă.
10:10
Cea mai mare greșeală pe care o faci este să alegi forma greșită de supliment de vitamina D. Deși atât Vitamina D2 cât și vitamina D3 ajuta la creșterea și menținerea nivelului de vitamina D, ele provin din surse diferite, iar corpul tău le utilizează diferit. Află mai jos care este mai eficientă.
10:00
Alegerea între o rochie neagră scurtă și una lungă pune orice pasionată de modă în fața unei dileme.
09:50
Imaginea din arhivă cu Ciprian Ciucu în care este de nerecunoscut. Cum arăta primarul general al Capitalei când era adolescent # Antena1
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, își pregătește deja planurile pentru proiectele pe care vrea să le desfășoare pe timpul mandatului său.
Ieri
00:10
Chefi la cuțite, 8 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată din sezonul 16. Verdictul ce i-a uimit pe toți # Antena1
O concurentă a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 16, după cel de-al doilea battle din sezonul 16. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 13 din 8 decembrie 2025 a îndrăgitului show.
8 decembrie 2025
22:20
Chefi la cuțite, 8 decembrie 2025. Cine a câștigat al doilea battle din sezonul 16. Ce avertisment a transmis Irina Fodor # Antena1
În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, echipele s-au întrecut în cadrul celui de-al doilea battle. Descoperă cine a câștigat proba, în ediția din 8 decembrie 2025.
21:20
Horoscop zilnic 9 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 9 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:20
Se schimbă vremea radical în România! Ce anunț îngrijorător au făcut specialiștii de la ANM de curând # Antena1
România se pregătește pentru două săptămâni de vreme schimbătoare, cu variații semnificative de temperatură și cu o creștere a probabilității de precipitații după data de 18 decembrie.
18:10
Momentul dificil pentru care se pregătesc aceste trei zodii. Despre cine e vorba și ce drum are de parcurs fiecare nativ # Antena1
În următoarea perioadă, astrele anunță un val de schimbări profunde, iar trei zodii se află în centrul atenției.
18:00
Cristina Ștefania, logodnica lui Speak, a apelat recent la o nouă schimbare de look.
17:50
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată # Antena1
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
17:30
Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live # Antena1
Alexandru a aflat în emisia live de Mireasa de pe 8 decembrie 2025 dacă rămâne sau părăsește casa.
17:20
Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României # Antena1
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, a spus că Nicușor Dan a preferat alt candidat deoarece criticile lui au fost văzute ca „atacuri”, ceea ce a deteriorat relația dintre ei. El a admis totuși că poate nici el nu a fost „suficient de convingător”.
16:50
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două # Antena1
Prezentatoarea de la Observator și-a surprins fanii cu două fotografii superbe în care apare alături de mama și de sora ei. Cum arată cea care i-a dat viață și cea care îi seamănă perfect.
16:30
Mireasa, sezon 12. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodnă. Sora fetei a intervenit telefonic # Antena1
Alex și Florina s-au logodit în direct la XNS, iar tânăra i-a dat palpitații partenerului, pentru că a dat de înțeles că urma să spună nu. Florina a făcut, de fapt, o glumă, răspunsul a fost DA, iar cei doi au sărbătorit logodna la hotel. Alex și Florina formează al patrulea cuplu logodit de la Mireasa, iar în emisia live de pe 8 decembrie, cei doi și-au auzit la telefon persoanele dragi.
15:10
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică # Antena1
Iată ce meserie a avut primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, înainite de a se implica în politică.
15:00
Cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa. Efectul care a schimbat continentul pentru totdeauna # Antena1
Experții au dezvăluit cum a dus o erupție vulcanică la Moartea neagră care a străbătut Europa, a ucis milioane de persoane și a schimbat continentul pentru totdeauna.
14:50
Ramona Olaru a împărțit internetul în două tabere rivale cu bradul ei. Ce i-a scos din minți pe internauți # Antena1
Ramona Olaru a împodobit bradul și le-a arătat rezultatul internauților de pe TikTok. De ce a fost pusă la zid și cum i-a răspuns unei doamne care i-a atras atenția cu privire la un ornament.
