Brand renumit de iaurt, boicotat în Germania. Patronul s-a lăudat public cu prietenia față de un politician
Profit.ro, 8 decembrie 2025 21:20
Iaurturile Müller se confruntă cu un boicot în Germania din partea consumatorilor.
Indicatorul de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va scădea la 5,67% în trimestrul I din 2026.
Producătorul american de utilaje agricole John Deere a lansat o amplă campanie de recrutare adresată foștilor membri ai armatei.
Primele imagini cu noul Smart #6 au fost lansate pe piață, neoficial.
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră. Vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată # Profit.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate de anul viitor.
Indicele BET a câștigat cu puțin peste o jumătate de procent și a atins o nouă valoare record.
Senatorii resping rapid obiecțiile președintelui Nicușor Dan privind sancționarea cu închisoarea a distribuirii online a materialelor legionare # Profit.ro
Senatorii au votat din nou fără nicio modificare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri. Președintele Nicușor Dan retrimisese săptămâna trecută Parlamentului proiectul pentru reexaminare, arătând printre alte că textul acestuia nu face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.
LEGE Noi reguli la internship: Limită majorată pentru angajatori la numărul de contracte permise. Drept la odihnă al internilor # Profit.ro
Limita de contracte de internship permise pentru firme sau organizații va crește de la 5% la cel mult 10% din numărul total al salariaţilor, iar internii vor avea dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, conform unui proiect legislativ promulgat acum de șeful statului.
The Magnum Ice Cream Company, proprietarul Betty Ice, printre cei mai mari producători de înghețată din România, s-a listat pe bursa de la Amsterdam la o valoare de piață de 7,8 miliarde de euro, încheiind procesul de separare de gigantul olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever.
ANUNȚ Temperaturile cresc neobișnuit de mult în următoarele zile. Urmează însă o schimbare # Profit.ro
Meteorologii anunță o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni.
O companie specializată în conversia mașinilor lansează, în premieră, modelul Dacia Duster ca taxi în Germania.
Premier Energy vrea să construiască încă 2 centrale pe gaze de echilibrare, din care una la Brăila # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze naturale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, vrea să construiască două noi centrale în cogenerare pe gaze cu profil de echilibrare în România, au declarat oficialii companiei.
ULTIMA ORĂ Concurență surpriză pentru Netflix - Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery # Profit.ro
Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery după ce a pierdut în fața Netflix.
Pentru prima dată în 100 de ani, marina bulgară a primit o navă complet nouă, a declarat ministrul apărării Atanas Zaprianov la Varna.
ULTIMA ORĂ Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru preluarea Warner Bros Discovery # Profit.ro
Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery după ce a pierdut în fața Netflix într-o licitație care a durat luni de zile, a anunțat compania.
Premier Energy vrea să devină furnizor de energie electrică și în Ungaria, după ce a cumpărat parcuri eoliene acolo # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze natuale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, vrea să activeze ca furnizor de energie și pe piața de profil din Ungaria, au anunțat oficialii companiei.
Grup EM adoptă un plan etapizat pentru îndeplinirea cerinței de free-float pe piața SMT-AeRO # Profit.ro
GRUP EM S.A, specializat în servicii de construcții-montaj pentru sectorul energetic, a adoptat un plan concret și etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menținerea la tranzacționare pe acest segment de piață.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a anunțat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureș.
Oxygen Resort a inaugurat primele bungalouri situate în apropiere de Lacul Roșu.
TAROM lansează o ofertă pe rute interne, cu tarife de la 27 euro.
ULTIMA ORĂ Statul a votat împotriva propriei trageri la răspundere în AGA Transelectrica # Profit.ro
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Transelectrica a respins propunerea Consiliului de Supraveghere al companiei de stat, ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite de societate, constatate de Curtea de Conturi, ca urmare a impunerii în trecut, prin votul lor decisiv, a adoptării unor hotărâri AGA care au dus în cele din urmă la acele pagube, cifrate la zeci de milioane de lei.
Contextul european din industria auto, dar și cel de pe piața internă, care a condus la un declin al vânzărilor de automobile în acest an, a făcut imposibilă depășirea recordului de producție de autoturisme în cele două uzine din România, la Mioveni și la Craiova.
Declarațiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să fie ''abolită'', iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, au fost calificare de Comisia Europeană a calificat drept ''complet nebune'', transmite AFP.
Vânzările de alcool au fost relaxate în Arabia Saudită, însă de la singurul magazin de băuturi alcoolice din țară pot face cumpărturi doar cei cu venituri de 13.300 de dolari.
Doi turiști români au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, luate de un val puternic de coastă - în timp ce se aflau într-o piscină naturală -, potrivit serviciilor de urgență, relatează AFP.
GRAFIC Craiova este surpriza anului în imobiliare. 5.000 euro/mp în cel mai scump cartier bucureștean # Profit.ro
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) anunță numirea Ruxandrei Băndilă în funcția de Director Executiv.
Ploile abundente din ultima perioadă au provocat alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești.
North Bucharest Investments respinge orice asociere a companiei cu afirmații speculative și concluzii premature apărute în spațiul public ca urmare a unor materiale care nu au la bază informații verificate
Contrar așteptărilor, producția industrială germană a crescut în octombrie pentru a doua lună consecutivă, semn al unei stabilizări într-un sector cheie al primei economii europene aflate în criză, scrie boursorama.com.
Stadionul Oțelul din Galați, pe care formația din Liga 1 își dispută meciurile de pe teren propriu, urmează să fie scos la licitație.
Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal uriaș de corupție.
CFR vine cu noutăți: legături directe între Budapesta și București și revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof # Profit.ro
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 al CFR Călători, program care va intra în vigoare din data de 14 decembrie, aduce o serie de noutăți în transportul internațional.
Brazii naturali sunt din nou căutați în piețele din Arad, după ce ani la rând au fost utilizați cei artificiali.
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord care va redefini direcția sectorului vitivinicol european.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0899 lei, de la 5,0919 lei, curs înregistrat vineri.
Uniunea Europeană vrea o înăsprire a politicii migrației la presiunea dreptei și extremei drepte # Profit.ro
Țările Uniunii Europene vor aproba o înăsprire dură a politicii migrației și să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranților - în urma unor presiuni ale dreptei și extremei drepte -, relatează AFP.
Renalfa preia în România un proiect independent de sistem de stocare a energiei prin baterii # Profit.ro
Grupul Renalfa a preluat, prin Toki Power Holding, divizia de tranzacționare a energiei electrice, un proiect independent de sistem de stocare a energiei prin baterii (BESS), de 150 MW.
WIN C6 completează ansamblul WIN Herăstrău: un nou reper arhitectural și urbanistic în Șoseaua Nordului, semnat de Metrik Architecture # Profit.ro
Ultima clădire din ansamblul rezidențial WIN Herăstrău, WIN C6, întregește o dezvoltare coerentă și elegantă în una dintre cele mai râvnite zone ale Capitalei.
FOTO Lanț celebru de restaurante intră în România. Fish & Chips, aflat în Guinness Book, a pregătit deja primele deschideri, dar și intrarea în hipermarket CONFIRMARE # Profit.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România.
Ministerul Finanțelor lansează astăzi cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.
Reorganizarea liniilor de autobuz expres 100 și 442 în zona Aeroportului Henri Coandă - Otopeni schimbă și benzile păntru mașini.
Compania americană IBM se pregătește să facă o nouă achiziție pentru care e gata să plătească 11 miliarde de dolari.
Minsitrul Transporturilor anunță că statul vrea să cumpere direct și participația Fondului Proprietatea de 20% din Administrația Porutrilor Maritime, după ce a blocat deja planul de listare la Compania Națională Aeroporturi București, pentru a cumpăra participația FP.
Trump se implică în tranzacția dintre Netflix și Warner Bros. și dezvăluie o potențială problemă # Profit.ro
Donald Trump a confirmat că s-a întâlnit recent cu Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, la Casa Albă pentru a discuta despre acordul Warner Bros. Discovery.
Grupul francez Orange a încheiat în Polonia un nou acord social cu sindicatele.
ULTIMA ORĂ FOTO Achiziție în România - Miliardarul Andrej Babis, care a luat puterea în Cehia, preia controlul UBM Feed Romania, alături de Poultry Investment # Profit.ro
Grupul East Grain și Poultry Investment SA au preluat participația majoritară de 45% deținută de grupul maghiar UBM în compania agricolă UBM Feed Romania, din județul Mureș, consolidându-și astfel poziția și devenind acționari principali cu cote egale.
Compania turcă low-cost Pegasus Airlines, a doua companie aeriană ca mărime din Turcia, aflată într-un ritm de creștere fără precedent, listată pe bursa din Istanbul, a anunțat că a ajuns la un acord de preluare a tuturor acțiunilor companiei aeriene Czech Airlines și ale filialei acesteia low-cost Smartwings, informează AFP.
