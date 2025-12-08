Europa pregătește schimbări majore pentru industria vinului

08:00

Mercedes G Class este considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai fiabile și performante mașini de teren din lume, nu doar pentru că este produsă de un brand premium, ci pentru că reputația sa a fost câștigată pe teren, nu în showroom. Acum, Mercedes-Benz testează o nouă versiune de caroserie care va extinde plaja de clienți.