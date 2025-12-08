Statul vrea să preia cu totul și Porturile Maritime, anunță ministrul Transporturilor
Profit.ro, 8 decembrie 2025 12:00
Minsitrul Transporturilor anunță că statul vrea să cumpere direct și participația Fondului Proprietatea de 20% din Administrația Porutrilor Maritime, după ce a blocat deja planul de listare la Compania Națională Aeroporturi București, pentru a cumpăra participația FP.
