Isarelienii de la Econergy au ajuns la un portofoliu de 3,4 GW în regenerabil în România, cea mai importantă piață a lor din Europa
Economica.net, 8 decembrie 2025 22:50
Portofoliul total din regenerabil al companiei israeliene Econergy în România a ajuns la 3.402 MW, potrivit ultimelor date ale companiei din raportul său aferent primelor 9 luni din acest an.
Acum 30 minute
22:50
22:50
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate # Economica.net
România a început 'un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate', a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, la o întâlnire cu reprezentanți ai diasporei române desfășurată la ambasada țării noastre din capitala Franței.
Acum o oră
22:20
NATO exclude compania israeliană Elbit Systems dintre furnizorii săi, în urma unor acuze grave de corupție – surse # Economica.net
NATO exclude Elbit Systems, unul dintre cei mai mari contractori israelieni din industria de apărare, de la procedurile de achiziţii publice, cât timp anchetele privind acuzaţii de corupţie sunt în desfăşurare, transmite luni DPA, citând surse din cadrul Alianţei.
22:20
UE și Canada anunță că vor coopera în domeniul dezvoltării tehnologiilor fiabile de inteligență artificială # Economica.net
Uniunea Europeană şi Canada şi-au consolidat cooperarea şi şi-au reafirmat interesele comune pentru a stimula competitivitatea, inovarea şi rezilienţa economică în cadrul primului Consiliu privind parteneriatul digital, care a avut loc luni la Montreal.
22:20
Președintele Lula cere Guvernului să prezinte o foaie de parcurs pentru reducerea dependenței Braziliei față de combustibilii fosili # Economica.net
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a ordonat luni guvernului său să prezinte o "foaie de parcurs" pentru a reduce dependenţa Braziliei de combustibilii fosili, o promisiune făcută de gigantul sud-american în timpul summitului climatic COP30, informează AFP, transmite Agerpres.
22:20
Diana Buzoianu: Fake news-urile din ultimele zile trebuie să ajungă pe masa autorităților competente, pentru a vedea dacă nu sunt fapte penale acolo # Economica.net
Autorităţile competente trebuie să analizeze dacă fake news-urile coordonate în ultimele zile nu reprezintă inclusiv fapte penale şi atentează la siguranţa naţională, a declarat, luni, după dezbaterea "Ora Guvernului" din Parlament, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
22:20
Bilanțul victimelor valului uriaș din Tenerife a ajuns la patru morți. printre ei sunt și doi români # Economica.net
O persoană rănită duminică de un val care a lovit o piscină naturală de pe insula spaniolă Tenerife a decedat, au anunţat luni serviciile de intervenţie, numărul morţilor ajungând la patru, doi cetăţeni români şi doi slovaci, transmite AFP, relatează Agerpres.
22:20
Mai vin și vești bune din economie. Scăpăm de recesiune, chiar dacă vor fi scăderi anunțate pentru ultimele șase luni. Cu cât crește PIB în 2025 – analiști # Economica.net
Chiar dacă România va experimenta o recesiune tehnică în 2025, adică două trimestre (ultimele două) consecutive cu scăderi ale Produsului Intern Brut (PIB) este cert că, per ansamblu, vom avea creștere economică, cu un plus în intervalul 0,8%-1,3%, consideră analiștii contactați de Economica.
22:20
Pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei şi oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate au adus aproape 950 de milioane de lei la Fondul Sănătăţii în trei luni, efect direct al eliminării multor excepţii de la plata CASS prin Legea 141 # Economica.net
Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în a treia lună de la aplicare: 921 de milioane de lei s-au strâns la FNUASS în august, septembrie, octombrie de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, arată analiza lunară a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Peste 26 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, potrivit analizei Economica.net.
22:20
Infosys Limited, una dintre cele mai mari companii de outsourcing din India, a anunțat fuziunea filialelor sale din România deținute integral, in-tech Engineering și ProIT, ca parte a unui efort de restructurare internă.
Acum 4 ore
21:00
UE amână publicarea propunerilor de revizuire a normelor pentru sectorul auto. Era așteptată o relaxare privind emisiile vehiculelor # Economica.net
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:00
De la 1 ianuarie 2026, IRCC coboară de la 6,06%, cât este în prezent, la 5,68% pe an, la care se adaugă marja băncii atunci când este calculată dobânda pentru credite. Și în trimestrul doi din 2026 valoarea IRCC, pe baza datelor existente până la la data de 8 decembrie, se va situa tot în jurul valoarii de 5,5%, ceea ce înseamnă că pentru primul semestru din 2026, valoarea IRCC scade cu 50 de puncte de bază, iar rata creditelor ipotecare cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea creditului, după cum arată președintele CFA România, Adrian Codirlașu.
20:50
Comisia Europeană a anunţat luni că a aprobat achiziţionarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA, relatează Agerpres.
20:50
Chevron este interesat de preluarea participației Lukoil la uriașul zăcământ West Qurna 2 din Irak. Acest activ l-ar vrea însă și rivalii de la ExxonMobil # Economica.net
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluţiile din sectorul energetic din Irak cu o delegaţie a gigantului american Chevron, care şi-a exprimat interesul în achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, informează site-ul IraqiNews.com şi agenţia de presă irakiană Shafaq, transmite Agerpres.
20:50
Încep căutările pentru noile resurse de gaze în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Petrom a depus documentația de mediu pentru noua sondă de mare adâncime Anaconda-1 # Economica.net
OMV Petrom, care alături de Romgaz, este concesionar al perimetrului Neptun Deep, ce va aduce în România primele gaze din zăcământul de 100 de miliarde de metru cubi, a depus documentația de mediu pentru un nou foraj la mare adâncime în Neptun Deep, prin care se va vedea dacă există resurse de gaze suplimentare celor găsite deja. Forajul acestei sonde este o obligație din contractul de concesiune.
19:20
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a numit-o pe Ruxandra Băndilă în funcția de director executiv, funcție pe care a mai deținut=o în trecut # Economica.net
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunțat astăzi numirea Ruxandrei Băndilă în funcția de director executiv.
19:20
Premier Energy, grup activ în piețele de furnizare și producție de energie electrică în România și în același timp și operator al unei rețele de distribuție, va construi o nouă centrală electrică în România, la Brăila, și studiază încă un proiect, potrivit anunțurilor oficialilor companiei.
19:20
Bătălie pe studiourile Warner Bros. După ce vineri Netflix a anunțat că va cumpra compania pentru 72 de miliarde de dolari, Paramount supralicitează și vine cu o ofertă de 108,4 milairde de dolari # Economica.net
Grupul media Paramount Skydance a lansat luni o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery (WBD), în valoare de 108,4 miliarde de dolari, transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:30
GRUP EM S.A. adoptă un plan etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, pentru menținerea tranzacționării pe piața AeRO a BVB # Economica.net
Grup EM S.A., specializat în servicii de construcții-montaj pentru sectorul energetic, informează investitorii și publicul larg că, în conformitate cu cerințele pieței SMT-AeRO administrată de Bursa de Valori București (BVB), compania a adoptat un plan concret și etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menținerea la tranzacționare pe acest segment de piață.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni decesul celui de-al doilea român surprins de valul oceanic în Tenerife (Spania).
17:50
Magnum, fosta divizie de înghețată a gigantului Unilever, debutează la bursele din Amsterdam, Londra și New York # Economica.net
Magnum Ice Cream Co, fosta divizie a gigantului din domeniul bunurilor de larg consum Unilever, a avut o evaluare mai scăzută decât se aşteptau analiştii la debutul pe piaţa bursieră, cea mai mare companie de îngheţată încercând să-şi îmbunătăţească performanţele ca entitate independentă, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
17:30
Încrederea investitorilor în zona euro a crescut la sfârșitul lui 2025, deși datele arată o stagnare a economiei # Economica.net
Încrederea investitorilor în zona euro s-a îmbunătăţit la finalul anului, deşi datele indică o stagnare a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni, transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
17:20
Airbus SE (simbol bursier: AIR) a anunțat astăzi că a finalizat tranzacția cu Spirit AeroSystems pentru achiziționarea activelor industriale dedicate programelor sale pentru aeronave comerciale.
17:20
TAROM lansează pentru perioada 8-10 decembrie o promoție nouă pentru zborurile interne # Economica.net
TAROM lansează o nouă ofertă specială dedicată zborurilor interne, ce se derulează în perioada 8-10 decembrie 2025, iar călătoriile pot fi efectuate începând cu data de 5 ianuarie 2026, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
17:10
Primăria Cluj-Napoca a atribuit două contracte în valoare de 8,5 milioane de euro pentru repararea rețelei de termoficare. Boc promite facturi mai mici # Economica.net
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că printr-o investiţie de 8,5 milioane de euro din fonduri europene şi fonduri proprii, clujenii vor beneficia de facturi mai mici, în urma eficientizării sistemului de termoficare din oraş, transmite Agerpres.
16:50
Performanța excepțională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenția investitorilor, prețul metalului prețios crescând cu 60% de la începutul anului. Această creștere remarcabilă a fost impulsionată de o combinație fără precedent de turbulențe geopolitice, slăbiciune a dolarului și creșterea cererii de investiții în aur atât pe canalele instituționale, cât și pe cele de retail. Însă în 2026, elementele care au dus la maximele din acest an s-ar putea schimba, iar acest lucru ar putea prelungi creșterea istorică sau declanșa o corecție, în funcție de modul în care vor evolua economia și politică globală.
16:40
Bitcoinul revine la peste 90.000 de dolari. Atenția se îndreaptă către decizia Rezervei Federale SUA de miercuri privind rata dobânzii. Actualizarea Fusaka devine operațională pe rețeaua principală Ethereum # Economica.net
După ce a scăzut la aproximativ 84.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoinul a înregistrat o creștere și a revenit peste nivelul de 90.000 de dolari, aducând capitalizarea totală a pieței criptoactivelor la 3,1 trilioane de dolari.
16:40
Marina bulgară a primit luni o navă complet nouă pentru prima dată în 100 de ani, a declarat ministrul apărării Atanas Zaprianov la Varna. El a participat la o ceremonie militară de ridicare solemnă a pavilionului naval al Bulgariei pe noua navă multifuncţională şi modulară de patrulare Hrabri.
16:20
Compania națională TAROM desfășoară o campanie promoțională pentru zborurile de pe rutele interne, cu prețuri de la 27 de euro/segment.
16:10
Performanţa excepţională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenţia investitorilor, preţul metalului preţios crescând cu 60% de la începutul anului, însă evoluţia acestuia în 2026 va depinde de turbulenţele economiei mondiale, relevă o analiză eToro.
16:00
Criză Germania – Insolvenţele ar urma să crească semnificativ, din cauza dificultăţilor economice # Economica.net
Aproximativ 23.900 de companii în Germania ar urma să intre în insolvenţă anul acesta, cel mai ridicat număr din 2014, firmele continuând să fie afectate de cererea slabă, transmit Reuters şi DPA.
16:00
Wizz Air revine puternic pe aeroportul de la Târgu-Mureș și lansează nouă rute din 2026 # Economica.net
Wizz Air redeschide baza de pe aeroportul din Târgu-Mureș cu nouă rute. În prezent, compania zboară de la Târgu-Mureș doar spre Budapesta.
16:00
Cele două uzine din România care asamblează automobile au avut în noiembrie o producție similară cu cea din a 11-a lună a anului trecut.
15:30
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:30
Arabia Saudită relaxează regulile sale stricte privind vânzarea de alcool, însă de la singurul magazin de băuturi alcoolice din țară pot face cumpărturi doar cei cu venituri de 13.300 de dolari.
15:30
Comisia Europeană denunţă „declaraţiile complet nebune” ale miliardarului american Elon Musk # Economica.net
Comisia Europeană a calificat luni drept ''complet nebune'' declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să fie ''abolită'', iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmite AFP.
15:30
Radu Hanga, BVB: Dacă păstrăm ritmul de 50-60.000 de conturi noi anual, în trei-patru ani putem ajunge la 500.000 de investitori # Economica.net
„Dacă ne uităm la poză așa cum arată ea acum, vedem între 10 și 15.000 de conturi noi deschise în fiecare trimestru la bursă. Aasta înseamnă o rată de creștere de 50-60.000 de conturi noi anual, ceea ce ar însemna că în trei-patru ani, păstrând traiectoria actuală, putem ajunge la 500.000 de conturi la bursă”, a spus Radu Hanga în emisiunea „Cu cifrele pe masă” realizată de portalul de business intelligence Termene.ro.
Acum 12 ore
14:40
Mersul Trenurilor 2026 – Legături directe Budapesta-Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi noi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse # Economica.net
Legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi noi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti - Giurgiu - Ruse sunt câteva dintre noutăţile în transportul internaţional pe care le aduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026 al CFR Călători, program care va intra în vigoare din data de 14 decembrie.
14:40
Aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27 în clasamentul privind traficul pe aeroporturile din UE # Economica.net
Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi pe calea aerului, 70,3 milioane, în timp ce aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27, cu 15,940 milioane de pasageri transportaţi, arată datele publicate luni de Eurostat cu prilejul Zilei internaţionale a aviaţiei civile (ONU).
14:40
Samsung Electronics anunță numirea lui Jaesung (James) Kim în rolul de președinte al Samsung Electronics România și Bulgaria (SEROM).
14:40
Primele 10 locomotive modernizate de Softronic prin PNRR au parcurs un milion de kilometri # Economica.net
Softronic Craiova a anunțat luni că cele 10 locomotive modernizate prin PNRR și livrate până acum CFR Călători au parcurs deja un milion de kilometri.
14:40
Grecii de la Atalntic See LNG Trade vor mai multe gaze lichefiate din SUA pentru reexport # Economica.net
Atlantic See LNG Trade SA, un joint venture între firma de construcţii Aktor Group şi furnizorul naţional de gaze naturale din Grecia, Depa Commercial SA, doreşte să obţină noi cantităţi de gaze naturale lichefiate din SUA pe care să le reexporte, inclusiv spre România, transmite Bloomberg.
14:40
Locuințe mai scumpe: încă un oraș din provincie care poate depăși Bucureștiul la prețuri – HARTA # Economica.net
Prețurile medii pe care le cer proprietarii de apartamente din marile orașe au crescut în ultimul an cu 14%, potrivit Imobiliare.ro. Surpriza a venit din Bănie, acolo unde s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor.
14:40
Tranzacție: Turcii de la Pegasus preiau Smartwings și Czech Airlines pentru 154 milioane de euro # Economica.net
Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a anunțat luni că a ajuns la un acord de preluare a tuturor acțiunilor companiei aeriene Czech Airlines și ale filialei acesteia low-cost Smartwings, informează AFP.
14:40
Zelenski: Niciun acord până în prezent în discuţiile cu SUA privind estul Ucrainei (Bloomberg News) # Economica.net
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski, potrivit Reuters.
13:20
Toki Power, trader controlat de Renalfa, cumpără o baterie de 150 MW din România, aflată la stadiul de proiect # Economica.net
Toki Power Holding GmbH , divizia de trading de energie electrică a Renalfa Solarpro Group – o companie cu sediul la Viena - anunță finalizarea unei tranzacții majore pe piața românească: achiziția unui proiect de 150 MW Battery Energy Storage System (BESS) standalone, potrivit unui comunicat de presă.
13:20
Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislaţia europeană în domeniul mediului, vizând în mod special cerinţele ca industriile să raporteze poluarea şi deşeurile lor, arată un proiect de document UE consultat de Reuters.
12:40
Ultima emisiune din an pentru titlurile de stat Tezaur. Dobânzile sunt de până la 7,40% # Economica.net
Ministerul Finanțelor lanseazã astãzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douãsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferã persoanelor fizice o nouã oportunitate de economisire în condiții avantajoase, anunță un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Emisiunea se va închide pe 8 ianuarie 2026 și oferă dobânzi de 6,4%, 7% și 7,40% pe an, în funcție de maturitatea titlului.
12:40
BCR Leasing anunță depășirea pragului de 1 miliard de euro portofoliu de finanțări, arată un comunicat de presă al instituției financiare.
12:40
Sezonul de vârf în eCommerce a început mai devreme în 2025. De unde și ce cumpără românii din străinătate – analiză # Economica.net
Perioada de maximă încărcare în eCommerce a început anul acesta mai devreme, arată cea mai recentă analiză Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online. Nivelul maxim al comenzilor a fost înregistrat pe 12 noiembrie, cu mai bine de o lună înainte față de vârful din 2024, atins pe 16 decembrie. Volumul procesat a depășit cu peste 70% nivelul atins anul trecut, stabilind un record pentru această perioadă.
