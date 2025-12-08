TAROM lansează pentru perioada 8-10 decembrie o promoție nouă pentru zborurile interne

08:30

IULIUS a anunțat recent obținerea unui al doilea credit din acest an, ceea ce duce valoarea lichidităților atrase în 2025 de companie la peste 700 de milioane de euro. Reușita este cu atât mai relevantă pentru piața real-estate autohtonă, cu cât sindicatele finanțatoare sunt formate atât din instituții de creditare locale, cât și internaționale.