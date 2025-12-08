TAROM lansează pentru perioada 8-10 decembrie o promoție nouă pentru zborurile interne
Economica.net, 8 decembrie 2025 17:20
TAROM lansează o nouă ofertă specială dedicată zborurilor interne, ce se derulează în perioada 8-10 decembrie 2025, iar călătoriile pot fi efectuate începând cu data de 5 ianuarie 2026, relatează Agerpres.
Acum 10 minute
17:50
Magnum, fosta divizie de înghețată a gigantului Unilever, debutează la bursele din Amsterdam, Londra și New York # Economica.net
Magnum Ice Cream Co, fosta divizie a gigantului din domeniul bunurilor de larg consum Unilever, a avut o evaluare mai scăzută decât se aşteptau analiştii la debutul pe piaţa bursieră, cea mai mare companie de îngheţată încercând să-şi îmbunătăţească performanţele ca entitate independentă, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Acum 30 minute
17:30
Încrederea investitorilor în zona euro a crescut la sfârșitul lui 2025, deși datele arată o stagnare a economiei # Economica.net
Încrederea investitorilor în zona euro s-a îmbunătăţit la finalul anului, deşi datele indică o stagnare a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni, transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
Acum o oră
17:20
Airbus SE (simbol bursier: AIR) a anunțat astăzi că a finalizat tranzacția cu Spirit AeroSystems pentru achiziționarea activelor industriale dedicate programelor sale pentru aeronave comerciale.
17:20
TAROM lansează pentru perioada 8-10 decembrie o promoție nouă pentru zborurile interne # Economica.net
TAROM lansează o nouă ofertă specială dedicată zborurilor interne, ce se derulează în perioada 8-10 decembrie 2025, iar călătoriile pot fi efectuate începând cu data de 5 ianuarie 2026, relatează Agerpres.
17:10
Primăria Cluj-Napoca a atribuit două contracte în valoare de 8,5 milioane de euro pentru repararea rețelei de termoficare. Boc promite facturi mai mici # Economica.net
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că printr-o investiţie de 8,5 milioane de euro din fonduri europene şi fonduri proprii, clujenii vor beneficia de facturi mai mici, în urma eficientizării sistemului de termoficare din oraş, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
16:50
Performanța excepțională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenția investitorilor, prețul metalului prețios crescând cu 60% de la începutul anului. Această creștere remarcabilă a fost impulsionată de o combinație fără precedent de turbulențe geopolitice, slăbiciune a dolarului și creșterea cererii de investiții în aur atât pe canalele instituționale, cât și pe cele de retail. Însă în 2026, elementele care au dus la maximele din acest an s-ar putea schimba, iar acest lucru ar putea prelungi creșterea istorică sau declanșa o corecție, în funcție de modul în care vor evolua economia și politică globală.
16:40
Bitcoinul revine la peste 90.000 de dolari. Atenția se îndreaptă către decizia Rezervei Federale SUA de miercuri privind rata dobânzii. Actualizarea Fusaka devine operațională pe rețeaua principală Ethereum # Economica.net
După ce a scăzut la aproximativ 84.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoinul a înregistrat o creștere și a revenit peste nivelul de 90.000 de dolari, aducând capitalizarea totală a pieței criptoactivelor la 3,1 trilioane de dolari.
16:40
Marina bulgară a primit luni o navă complet nouă pentru prima dată în 100 de ani, a declarat ministrul apărării Atanas Zaprianov la Varna. El a participat la o ceremonie militară de ridicare solemnă a pavilionului naval al Bulgariei pe noua navă multifuncţională şi modulară de patrulare Hrabri.
16:20
Compania națională TAROM desfășoară o campanie promoțională pentru zborurile de pe rutele interne, cu prețuri de la 27 de euro/segment.
16:10
Performanţa excepţională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenţia investitorilor, preţul metalului preţios crescând cu 60% de la începutul anului, însă evoluţia acestuia în 2026 va depinde de turbulenţele economiei mondiale, relevă o analiză eToro.
16:00
Criză Germania – Insolvenţele ar urma să crească semnificativ, din cauza dificultăţilor economice # Economica.net
Aproximativ 23.900 de companii în Germania ar urma să intre în insolvenţă anul acesta, cel mai ridicat număr din 2014, firmele continuând să fie afectate de cererea slabă, transmit Reuters şi DPA.
16:00
Wizz Air revine puternic pe aeroportul de la Târgu-Mureș și lansează nouă rute din 2026 # Economica.net
Wizz Air redeschide baza de pe aeroportul din Târgu-Mureș cu nouă rute. În prezent, compania zboară de la Târgu-Mureș doar spre Budapesta.
16:00
Cele două uzine din România care asamblează automobile au avut în noiembrie o producție similară cu cea din a 11-a lună a anului trecut.
Acum 4 ore
15:30
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:30
Arabia Saudită relaxează regulile sale stricte privind vânzarea de alcool, însă de la singurul magazin de băuturi alcoolice din țară pot face cumpărturi doar cei cu venituri de 13.300 de dolari.
15:30
Comisia Europeană denunţă „declaraţiile complet nebune” ale miliardarului american Elon Musk # Economica.net
Comisia Europeană a calificat luni drept ''complet nebune'' declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să fie ''abolită'', iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmite AFP.
15:30
Radu Hanga, BVB: Dacă păstrăm ritmul de 50-60.000 de conturi noi anual, în trei-patru ani putem ajunge la 500.000 de investitori # Economica.net
„Dacă ne uităm la poză așa cum arată ea acum, vedem între 10 și 15.000 de conturi noi deschise în fiecare trimestru la bursă. Aasta înseamnă o rată de creștere de 50-60.000 de conturi noi anual, ceea ce ar însemna că în trei-patru ani, păstrând traiectoria actuală, putem ajunge la 500.000 de conturi la bursă”, a spus Radu Hanga în emisiunea „Cu cifrele pe masă” realizată de portalul de business intelligence Termene.ro.
14:40
Mersul Trenurilor 2026 – Legături directe Budapesta-Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi noi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse # Economica.net
Legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi noi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti - Giurgiu - Ruse sunt câteva dintre noutăţile în transportul internaţional pe care le aduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026 al CFR Călători, program care va intra în vigoare din data de 14 decembrie.
14:40
Aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27 în clasamentul privind traficul pe aeroporturile din UE # Economica.net
Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi pe calea aerului, 70,3 milioane, în timp ce aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27, cu 15,940 milioane de pasageri transportaţi, arată datele publicate luni de Eurostat cu prilejul Zilei internaţionale a aviaţiei civile (ONU).
14:40
Samsung Electronics anunță numirea lui Jaesung (James) Kim în rolul de președinte al Samsung Electronics România și Bulgaria (SEROM).
14:40
Primele 10 locomotive modernizate de Softronic prin PNRR au parcurs un milion de kilometri # Economica.net
Softronic Craiova a anunțat luni că cele 10 locomotive modernizate prin PNRR și livrate până acum CFR Călători au parcurs deja un milion de kilometri.
14:40
Grecii de la Atalntic See LNG Trade vor mai multe gaze lichefiate din SUA pentru reexport # Economica.net
Atlantic See LNG Trade SA, un joint venture între firma de construcţii Aktor Group şi furnizorul naţional de gaze naturale din Grecia, Depa Commercial SA, doreşte să obţină noi cantităţi de gaze naturale lichefiate din SUA pe care să le reexporte, inclusiv spre România, transmite Bloomberg.
14:40
Locuințe mai scumpe: încă un oraș din provincie care poate depăși Bucureștiul la prețuri – HARTA # Economica.net
Prețurile medii pe care le cer proprietarii de apartamente din marile orașe au crescut în ultimul an cu 14%, potrivit Imobiliare.ro. Surpriza a venit din Bănie, acolo unde s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor.
14:40
Tranzacție: Turcii de la Pegasus preiau Smartwings și Czech Airlines pentru 154 milioane de euro # Economica.net
Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a anunțat luni că a ajuns la un acord de preluare a tuturor acțiunilor companiei aeriene Czech Airlines și ale filialei acesteia low-cost Smartwings, informează AFP.
14:40
Zelenski: Niciun acord până în prezent în discuţiile cu SUA privind estul Ucrainei (Bloomberg News) # Economica.net
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski, potrivit Reuters.
Acum 6 ore
13:20
Toki Power, trader controlat de Renalfa, cumpără o baterie de 150 MW din România, aflată la stadiul de proiect # Economica.net
Toki Power Holding GmbH , divizia de trading de energie electrică a Renalfa Solarpro Group – o companie cu sediul la Viena - anunță finalizarea unei tranzacții majore pe piața românească: achiziția unui proiect de 150 MW Battery Energy Storage System (BESS) standalone, potrivit unui comunicat de presă.
13:20
Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislaţia europeană în domeniul mediului, vizând în mod special cerinţele ca industriile să raporteze poluarea şi deşeurile lor, arată un proiect de document UE consultat de Reuters.
12:40
Ultima emisiune din an pentru titlurile de stat Tezaur. Dobânzile sunt de până la 7,40% # Economica.net
Ministerul Finanțelor lanseazã astãzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douãsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferã persoanelor fizice o nouã oportunitate de economisire în condiții avantajoase, anunță un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Emisiunea se va închide pe 8 ianuarie 2026 și oferă dobânzi de 6,4%, 7% și 7,40% pe an, în funcție de maturitatea titlului.
12:40
BCR Leasing anunță depășirea pragului de 1 miliard de euro portofoliu de finanțări, arată un comunicat de presă al instituției financiare.
12:40
Sezonul de vârf în eCommerce a început mai devreme în 2025. De unde și ce cumpără românii din străinătate – analiză # Economica.net
Perioada de maximă încărcare în eCommerce a început anul acesta mai devreme, arată cea mai recentă analiză Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online. Nivelul maxim al comenzilor a fost înregistrat pe 12 noiembrie, cu mai bine de o lună înainte față de vârful din 2024, atins pe 16 decembrie. Volumul procesat a depășit cu peste 70% nivelul atins anul trecut, stabilind un record pentru această perioadă.
12:40
India pariază pe o nouă lege a energiei nucleare pentru a lansa proiecte în valoare de 214 miliarde de dolari # Economica.net
Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.
12:00
Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală și Poultry Investment, vehicul al fondului Hodler Capital, au preluat UBM Feed România, lider pe piața de furaje # Economica.net
UBM Feed Romania, companie ce operează în județul Mureș una dintre cele mai moderne facilități de producție de furaje din Europa Centrală și de Est, a fost preluată în părți egale de East Grain, business controlat de Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală și de Poultry Investment, entitate a familiei Oprea și a Hodler Capital care operează lanțul integrat din spatele brandului Puiul de Crăiești. Urmare a schimbării din structura acționariatului, UBM Feed Romania devine Protena.
12:00
Care este cel mai mare proiect pe care l-a început Ciucu în sectorul 6 și pe care trebuie să-l termine viitorul primar. Este o premieră FOTO # Economica.net
Spitalul de 190 de milioane de euro care va fi construit în sectorul 6 este cel mai important proiect început de primarul Ciprian Ciucu, care a câștigat ieri alegerile pentru Primăria Capitalei. Vor mai trece însă 4 ani până va fi gata.
12:00
Ce spune Trump despre intenţia Netflix de a acumpăra HBO, HBO Max şi studiourile Warner Bros. # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deţinea deja "o cotă de piaţă foarte mare" şi adăugând că "aceasta ar putea fi o problemă", relatează AFP şi Reuters.
12:00
Principalul producător agricol din Europa, Franţa, este totuşi o putere în criză, atacată pe toate fronturile: concurenţă acerbă, în special din partea altor state europene, tensiuni geopolitice şi comerciale, deficit de fermieri şi schimbări climatice, arată o analiză AFP.
12:00
Începând de astăzi, 8 decembrie, fluxurile de circulație pentru accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost reconfigurate, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
12:00
1.000 de blocuri din Bucureşti afectate de lucrările Termoenergetica. Unde se opreşte căldura # Economica.net
Termoenergetica Bucureşti anunţă că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Este vorbas despre peste o mie de blocuri afectate.
Acum 8 ore
11:00
Achiziția de microbuze electrice pentru elevi la prețuri de până la 260.000 de euro bucata ajunge pe masa Parchetului European. Sesizare făcută de ministrul Sorin Pîslaru # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”, potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de facebook.
10:20
Israelul intenţionează să rămână în zona tampon din sudul Siriei, a declarat premierul Benjamin Netanyahu la o reuniune a ambasadorilor israelieni, conform relatărilor din presa locală publicate duminică, informează luni dpa.
10:20
Anunţ pentru peste 500.000 de români. Ce se întâmplă la începutul anului 2026 cu dobânzile la creditele ipotecare (analiză) # Economica.net
Anul viitor ar putea debuta cu o scădere a dobânzilor la creditele ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC).
10:20
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a solicitat o modificare a modului în care Banca Centrală Europeană (BCE) abordează politica monetară, în ideea de a stimula piaţa unică şi a o proteja de riscurile unei crize financiare, transmite Bloomberg.
10:20
Compania Eazy Asigurări, care face parte din portofoliul deținut de vehiculul de investiții D Craig Holding fondat de familia Dragic, a închiriat 1.000 de mp în clădirea de birouri One Cotroceni Park.
Acum 12 ore
09:50
Record pentru China – Excedentul a depăşit pentru prima dată 1.000 de miliarde în primele 11 luni # Economica.net
Excedentul balanţei comerciale a Chinei înregistrat în primele 11 luni ale acestui an a depăşit, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în condiţiile în care exporturile în restul lumii au compensat scăderea puternică a livrărilor în SUA, arată cifrele oficiale publicate luni, transmite AFP.
09:50
Jim Farley, șeful Ford: Europa trebuie să ofere un orizont de planificare realist și fiabil pe 10 ani # Economica.net
Directorul executiv al Ford Motor Co., Jim Farley, atrage atenția oficialilor europeni că, prin schimbarea reglementărilor pentru industria auto, provoacă turbulențe și riscă viitorul acestui important sector industrial. În opinia sa, sectorul auto din Europa are nevoie de o nouă direcție care să fie menținută minimum zece ani.
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că "nu a citit" propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev, conform AFP.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa. Va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee şi se va întâlni cu diaspora din Paris # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
09:00
Nouă ieftinire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 8 decembrie # Economica.net
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom.
08:30
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale, scrie Agerpres.
08:30
Reușită pe piața real-estate locală: IULIUS a atras finanțări de peste 700 milioane de euro într-un an # Economica.net
IULIUS a anunțat recent obținerea unui al doilea credit din acest an, ceea ce duce valoarea lichidităților atrase în 2025 de companie la peste 700 de milioane de euro. Reușita este cu atât mai relevantă pentru piața real-estate autohtonă, cu cât sindicatele finanțatoare sunt formate atât din instituții de creditare locale, cât și internaționale.
08:30
Rezultatele definitive au arătat că Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale organizate duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie de guvernământ pro-europeană şi administrând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta care era dat câştigător, comentează Reuters.
