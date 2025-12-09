Un val uriaș produs în Tenerife a dus la moartea a patru turiști, dintre care doi români
Europa Liberă România, 9 decembrie 2025 07:50
Duminică, 7 decembrie 2025, pe coasta insulei Tenerife din arhipelagul Canare, patru persoane, printre care doi români, și-au pierdut viața, după ce un val oceanic puternic a lovit o piscină naturală.
• • •
Acum o oră
07:50
Acum 12 ore
22:40
Ministrul Mediului cere intervenția autorităților privind fake news-urile propagate în criza apei și care ţin de securitatea naţională # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a cerut luni o „analiză foarte serioasă” cu privire la fake news-urile „coordonate” din ultimele zile vehiculate după criza apei din două județe și sugerează că acestea țin de securitatea naţională și că ar putea avea o componentă penală.
Acum 24 ore
19:20
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare” a fost citită în Parlament. AUR invită PSD să o semneze # Europa Liberă România
Textul moțiunii de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, depusă de Grupul PACE – Întâi România și AUR, a fost citită luni în plen de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului.Cei 119 semnatari ai moțiunii cer, pe parcursul a șapte pagini, scoaterea USR de la guvernare și schimbarea din funcție a premierului (PNL) Ilie Bolojan.Doar 236 de parlamentari, din cei 463 de la PNL, USR, AUR, UDMR, POT și Grupul Pace - Întâi România, au fost prezenți în plen la...
16:40
Miniștrii europeni înăspresc legile migrației pentru cetățenii din unele țări non-UE # Europa Liberă România
Miniștrii de interne din Uniunea Europeană au aprobat luni la Bruxelles un set de măsuri în chestiunea controversată a migrației. Miniștrii au aprobat o propunere a Comisiei Europene și au extins astfel lista țărilor ai căror cetățeni practic nu mai au șanse să obțină azil în UE.
15:50
Discuții între Ucraina și aliații europeni. Zelenski spune că există opinii diferite pe tema Donbasului # Europa Liberă România
Discuțiile conduse de SUA privind un posibil acord care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu au dus încă la un acord privind controlul teritoriului din regiunea estică cunoscută sub numele de Donbas, a declarat pentru Bloomberg News – înainte de întâlnirile cu liderii europeni de la Londra și Bruxelles, pe 8 decembrie – președintele ucrainean Volodimir Zelenski„Există viziuni ale SUA, Rusia și Ucraina - și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski...
12:50
Atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin un mort, zeci de răniți și pagube în mai multe regiuni # Europa Liberă România
«У Криворізькому районі під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газогін»
12:20
Ministrul Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pentru nereguli la cumpărarea de microbuze electrice pentru elevii de la sate # Europa Liberă România
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a sesizat Parchetului European după ce ar fi descoperit nereguli „reprobabile” într-un program de cumpărare de microbuze electrice destinate transportului elevilor din mediul rural.
12:20
La începutul acestui an, persoanele strămutate din estul Ucrainei au ajuns la Mejova, în regiunea Dnipropetrovsk, pentru a se refugia de violențele care se apropiau. Acum, atacurile aeriene rusești lovesc acest mic oraș, în timp ce câțiva rezistenți au rămas fără electricitate.
Ieri
23:00
Marcel Ciolacu (PSD), ales la șefia Consiliului Județean Buzău cu peste 51% din voturi # Europa Liberă România
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a obținut detașat conducerea Consiliului Județean Buzău cu 51,79% (39.563 de voturi) după centralizarea a 394 din 424 de procese verbale (92,92%).
16:40
Imaginile din satelit dezvăluie amploarea „fără precedent” a atacurilor Ucrainei asupra obiectivelor strategice ale Rusiei # Europa Liberă România
Ucraina a lovit peste 50 de obiective ale infrastructurii petroliere și militar-industriale a Rusiei, în această toamnă. O investigație a proiectului „Scheme” arată că armata ucraineană nu a mai avut până acum un număr atât de mare de lovituri reușite, într-un interval atât de scurt.
16:40
Atacul asupra crucilor roșii | Doctorii ucraineni, ținte ale atacurilor rusești. Peste 400 de ambulanțe au fost distruse # Europa Liberă România
Pe măsură ce invazia Rusiei continuă, personalul medical ucrainean devine din ce în ce mai vulnerabil, de la vehiculele de evacuare medicală din apropierea luptelor până la spitalele din spate.
12:40
Alegeri București | 9,67% – prezență la urne la ora 12:00. Au votat până la această oră cu 50.000 mai puțini alegători decât în 2024 # Europa Liberă România
Doar 9,76% dintre bucureștenii cu drept de vot au trecut pe la urne până la ora 12:00.În cifre absolute, asta înseamnă 174.394 de alegători din cei 1.803.728 de cetățeni înscriși pe liste.Procentul este mai mic decât la alegerile locale din 2024 și 2020.În iunie anul trecut – la alegerile cea aveau să fie câștigate de actualul președinte, Nicușor Dan – până la prânz au votat 234.341 de alegători, ceea ce a însemnat o prezență de 12,95%.În septembrie 2020, tot până la ora 12:00, în...
11:20
Ukrainian President Zelenskyy is scheduled to meet in London on December 8 with the leaders of Britain, France, and Germany following his team's three straight days of talks with US officials in Miami.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Cum au fost paralizate exporturile de petrol din Kazahstan de un atac cu drone ucrainene asupra Rusiei # Europa Liberă România
A drone strike on an oil-loading facility off Russia’s Black Sea coast has ignited a diplomatic spat between Ukraine and Kazakhstan, exposed the Central Asian country’s reliance on a single oil pipeline for exports, and possibly endangered gasoline supplies in Europe.
6 decembrie 2025
16:20
Poate Europa să determine China să contribuie la încheierea războiului Rusiei în Ucraina? # Europa Liberă România
Președintele francez Emmanuel Macron a încheiat o vizită în China, unde a solicitat ajutorul Beijingului pentru a exercita presiuni asupra Rusiei să accepte un armistițiu cu Ucraina, pe fondul unei recente intensificări a eforturilor diplomatice privind propunerea SUA de a pune capăt războiului.
15:30
Un videoclip filmat de un voluntar american în Ucraina a fost extrem de bine primit pe rețelele sociale datorită omeniei rare arătate tocmai în pădurile presărate cu cadavre din Donbas.
12:40
Nod feroviar din apropierea capitalei Ucrainei, lovit de dronele și rachetele rusești # Europa Liberă România
Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost lovit în timpul unui atac rusesc la scară largă cu drone și rachete. A fosta avariat un depou și mai multe vagoane de tren, a declarat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia.
10:30
Bucureștenii care au carte de identitate electronică vor vota pe 7 decembrie la fel ca până acum, dar nu vor primi colant cu data votării # Europa Liberă România
Peste 99.000 de bucureșteni care și-au schimbat buletinele vechi și obținut cartea electronică de identitate o pot folosi duminică, 7 decembrie, pentru alegerile parțiale din Capitală fără prezentarea dovezii adresei de domiciliu.
00:30
Oana Marinescu vorbește la SmartJob despre riscul ca statul român să piardă complet încrederea oamenilor: „Aici e vulnerabilitatea majoră. Guvernanții nu vor mai putea să lupte împotriva cuvintelor, căci dezinformarea e deja complexă, ei trebuie să lupte în partea cealaltă, în relația cu oamenii”.
5 decembrie 2025
23:10
Lista celor 17 companii de stat care intră în procesul de reformă. CNR9, comitetul care coordonează reforma, condus de Oana Gheorghiu # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat vineri seară, printr-un memorandum, lista celor 17 companii de stat care intră în prima etapă a procesului de reformă.
22:10
Premierul indian primește cu prudență oferta lui Putin de aprovizionare „neîntreruptă” cu petrol, dar extinde relațiile comerciale cu Rusia # Europa Liberă România
Premierul indian Narendra Modi a primit cu prudență oferta președintelui rus Vladimir Putin privind aprovizionarea neîntreruptă a Indiei cu petrol rusesc.
20:30
Germania respinge „prelegerile” SUA despre libertatea de exprimare și organizarea democrației # Europa Liberă România
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins elemente ale noii strategii de securitate națională a SUA, propusă de Casa Albă. Wadephul a spus că Berlinul nu are nevoie de prelegeri externe despre libertatea de exprimare sau organizarea societăților democratice.
18:20
18:20
16:40
16:40
Premierul Ilie Bolojan: Alimentarea cu apă se reia în această seară. Criza apei de la Prahova este în competența Apelor Române # Europa Liberă România
Vineri seară ar putea fi reluată alimentarea cu apă potabilă și menajeră în județele Dâmbovița și Prahova, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
16:20
De ce îi va îndepărta pe elevi de lectură noua programă de limba română pentru liceu? Profesoară: Nu rezolvă nici analfabetismul funcțional # Europa Liberă România
Programa pentru limba si literatura română pentru clasa a IX-a, pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației odată cu toate programele pentru disciplinele de clasa a IX-a, schimbă modul în care elevii vor dobândi competențele și propune învățarea în mod cronologic a literaturii.
15:50
O clădire înaltă din Groznîi a fost avariată într-un presupus atac cu drone ucrainene asupra capitalei cecene. Un videoclip postat pe rețelele sociale rusești pe 5 decembrie arată fum și o gaură imensă în clădirea de sticlă.
15:20
Ucraina pare să atace orașul Groznîi din Rusia, în timp ce Kievul așteaptă răspunsuri de la SUA privind negocierile de pace de la Kremlin # Europa Liberă România
A suspected Ukrainian drone attack rocked the Chechen capital, Grozny, early on December 5 just hours after Ukrainian negotiators met with US officials in Florida seeking details from a meeting at the Kremlin between American and Russian teams on a proposal to end the war on Ukraine.
14:50
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Moțiunea va fi supusă la vot pe 15 decembrie # Europa Liberă România
Opoziția a depus vineri, 5 decembrie 2025, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Documentul, intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și este susținu de AUR.
13:30
Înalta Curte a decis să atace la Curtea Constituțională și noua lege privind pensiile magistraților # Europa Liberă România
Înalta Curte a decis în unanimitate să sesizeze la Curtea Constituțională legea privind pensiile magistraților. Este a doua contestație a Instanței Supreme după ce primul proiect propus de Guvern a fost declarat neconstituțional pentru că nu a fost așteptat avizul CSM.
12:30
BEC cere eliminarea de pe Facebook a unui videoclip în care apar candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și Nicuşor Dan # Europa Liberă România
Biroul Electoral de Circumscripţie (BEC) Bucureşti a cerut eliminarea de pe Facebook a unui videoclip filmat la Palatul Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti.
12:00
Centrala electrică de la Brazi, operată de OMV Petrom, repornită parțial. Unitatea ar urma să funcționeze de mâine la capacitate maximă # Europa Liberă România
Instalația de producție electrică de la Brazi, aparținând companiei OMV Petrom, care contribuie cu aproximativ 10% la capacitatea totală de generare a energiei din țară, a fost repusă parțial în funcțiune vineri dimineață.
09:00
Anchetă britanică: Vladimir Putin a autorizat personal atacul cu Noviciok asupra lui Serghei Skripal # Europa Liberă România
O anchetă publică oficială britanică a concluzionat joi că președintele rus Vladimir Putin a autorizat personal, la cel mai înalt nivel, tentativa de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion dublu Serghei Skripal.
05:40
SUA acordă o derogare de la sancțiuni rețelei de benzinării controlate de Lukoil până la sfârșitul lunii aprilie. Care sunt condițiile # Europa Liberă România
Administraţia Trump a decis să acorde o derogare de patru luni de la sancțiunile impuse rețelei de benzinării controlate de Lukoi, compania rusă de stat.
4 decembrie 2025
23:30
SUA acordă o derogare de la sancțiuni rețelei de benzinării controlate de Lukoil până la sfârșitul lunii aprilie. Care sunt condițiile # Europa Liberă România
Administraţia Trump a decis să acorde o derogare de patru luni de la sancțiunile impuse Lukoil rețelei de benzinării pe care le controlează compania rusă de stat, pentru a evita penalizarea clienţilor şi furnizorilor.
23:00
Președintele Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului. „Riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea care o modifică pe cea în vigoare privind combaterea extremismului după ce Curtea Constituțională i-a respins criticile pe care le-a adus legii.
19:00
Un pod peste râul Argeș din județul Călărași s-a rupt din cauza unei viituri. Altul e grav afectat. Nu sunt oameni și localități izolate # Europa Liberă România
„S-a rupt podul care face legătura între Budești și Crivăț”, a scris pe social media un bărbat care locuiește la aproape 100 de kilometri de cele două localități.Cu o zi înainte, același bărbat postase o imagine cu podul peste care trecuse deja apa Argeșului.„Am fost anunțați să luăm măsuri să nu mai traverseze oamenii. Că va veni un debit de 253 de metri cubi pe secundă. Noi am luat toate măsurile necesare. Mai mult.... noi nu avem putere”, spune Mihai Ilie, primarul din Budești,...
19:00
Alunecare de teren sub acostamentul DN1. Se circulă pe ambele sensuri. Responsabilă, firma care lucrează la centura Comarnic. Ce spune CNAIR # Europa Liberă România
O bucată de pământ de pe DN1, pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în apropierea lucrărilor la centura Comarnic, s-a surpat joi seară, iar în cădere au fost doborâți mai mulți copaci și un stâlp de electricitate.
18:20
Președintele Ordinului Arhitecților din România: În București, asistăm la o lipsă de manifestare a lipsei autorității publice în construire # Europa Liberă România
Cu două zile înainte de scrutinul pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, președintele Ordinului Arhitecților, Ștefan Bâlici, spune că adoptarea Planului Urbanistic General al Bucureștiului s-a blocat, deși reprezintă o urgență.
18:20
Președintele Ordinului Arhitecților: Capitala are nevoie urgent de Planul Urbanistic General, de spații culturale și noi suprafețe verzi # Europa Liberă România
Președintele Ordinului Arhitecților din România, Ștefan Bâlici, spune la Interviurile one2one că Planul Urbanistic General (PUG) al Capitalei, document de planificare teritorială, aprobat încă din 2000, s-a blocat, deși el ar fi trebuit să se aplice deja. PUG–ul este regulamentul care stabilește direcțiile de dezvoltare pe termen mediu și lung a oricărui oraș și limitele stabilite pentru construcții, inclusiv locuințe și clădiri industriale, spații verzi și transport. Fost manager al Institutulu...
16:10
Prin porturile din UE au tranzitat 3,4 miliarde de tone de marfă în 2024. Scădere de 14% a traficului prin portul Constanța față de 2023 # Europa Liberă România
Porturile maritime din Uniunea Europeană au manipulat în 2024 aproximativ 3,4 miliarde de tone de marfă, un volum similar cu cel din 2023, dar încă sub vârful atins în 2019, arată datele Eurostat publicate pe 4 decembrie 2025.
15:40
Oficialii ucraineni merg la Bruxelles și Miami pentru negocieri de pace, în timp ce Putin nu face nicio concesie # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni urmează să se întâlnească la Bruxelles cu oficialii europeni, apoi în Florida cu oficialii americani, la câteva zile după discuțiile de la Kremlin, dintre delegația Casei Albe și președintele Rusiei. În discuția de la Moscova, care a durat cinci ore, Vladimir Putin și-a reiterat condițiile dure pentru încheierea războiului din Ucraina.La începutul zilei de 4 decembrie, Putin a repetat, într-un interviu pentru India Today, cererile radicale pe care le are de mult...
13:20
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Meta pentru că a limitat accesul furnizorilor de Inteligență Artificială pe WhatsApp # Europa Liberă România
Comisia Europeană a lansat joi o investigație antitrust împotriva Meta Platforms, pornind de la suspiciuni că noua politică a companiei, care limitează accesul furnizorilor terți de inteligență artificială la WhatsApp, încalcă regulile europene de concurență.
12:00
Noi atacuri asupra Ucrainei. 100.000 de consumatori, fără curent electric. Putin: Rusia va lua Donbasul cu forța dacă Ucraina nu îl cedează # Europa Liberă România
Noaptea de 3 spre 4 decembrie a adus un nou val de atacuri aeriene rusești cu drone și rachete. Peste 100.000 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma atacurilor, care au provocat și victime civile în mai multe regiuni ale țării.
09:10
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită „returnarea imediată, sigură și necondiționată” a tuturor copiilor ucraineni „transferați forțat sau deportați” în Rusia.
08:40
Germania, prima țară care desfășoară sistemul Arrow, de apărare împotriva rachetelor balistice # Europa Liberă România
Germania a devenit miercuri prima țară europeană care desfășoară sistemul de apărare antirachetă Arrow, construit pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară, precum racheta rusească Oreșnik.
3 decembrie 2025
20:50
„Afacerea Mogherini” agită apele la Bruxelles. Posibilă moțiune împotriva șefei Comisiei Europene pusă la cale de trimișii AUR în PE # Europa Liberă România
„Afacerea Mogherini” - anchetarea fostei șefe a diplomației UE de către Parchetul European pentru fraudă cu fonduri europene la înființarea academiei diplomatice a Colegiului Europei - agită apele la Bruxelles. Reprezentanții AUR din Parlamentul European nu ratează ocazia și se gândesc să introducă o nouă moțiune de cenzură împotriva actualei șefe a Comisiei Europene, devenită țap ispășitor pentru toate cazurile îndoielnice, grație unei nefericite vizibilități, după cum spun colegii...
16:40
Dronă maritimă Sea Baby, detonată controlat în Marea Neagră, la 36 mile marine de Constanța # Europa Liberă România
Scafandrii militari EOD ai Forțelor Navale Române, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, au neutralizat miercuri, 3 decembrie, o dronă marină despre care Ministerul Apărării spune că punea în pericol navigația în Marea Neagră.
12:00
Eugen Teodorovici renunță la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei # Europa Liberă România
Candidatul independent Eugen Teodorovici, fost ministrul al Finanțelor din partea PSD, a anunțat miercuri că renunță la candidatura pentru alegerile generale ale municipiului București. Teodorovici este cotat în sondajele de opinie cu șanse mici să câștige.
