Capitala Ceceniei, lovită într-un presupus atac cu drone ucrainene
Europa Liberă România, 5 decembrie 2025 15:50
O clădire înaltă din Groznîi a fost avariată într-un presupus atac cu drone ucrainene asupra capitalei cecene. Un videoclip postat pe rețelele sociale rusești pe 5 decembrie arată fum și o gaură imensă în clădirea de sticlă.
• • •
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Ucraina pare să atace orașul Groznîi din Rusia, în timp ce Kievul așteaptă răspunsuri de la SUA privind negocierile de pace de la Kremlin
A suspected Ukrainian drone attack rocked the Chechen capital, Grozny, early on December 5 just hours after Ukrainian negotiators met with US officials in Florida seeking details from a meeting at the Kremlin between American and Russian teams on a proposal to end the war on Ukraine.
Acum 2 ore
14:50
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Moțiunea va fi supusă la vot pe 15 decembrie
Opoziția a depus vineri, 5 decembrie 2025, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Documentul, intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și este susținu de AUR.
Acum 4 ore
13:30
Înalta Curte a decis să atace la Curtea Constituțională și noua lege privind pensiile magistraților
Înalta Curte a decis în unanimitate să sesizeze la Curtea Constituțională legea privind pensiile magistraților. Este a doua contestație a Instanței Supreme după ce primul proiect propus de Guvern a fost declarat neconstituțional pentru că nu a fost așteptat avizul CSM.
12:30
BEC cere eliminarea de pe Facebook a unui videoclip în care apar candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și Nicuşor Dan
Biroul Electoral de Circumscripţie (BEC) Bucureşti a cerut eliminarea de pe Facebook a unui videoclip filmat la Palatul Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti.
Acum 6 ore
12:00
Centrala electrică de la Brazi, operată de OMV Petrom, repornită parțial. Unitatea ar urma să funcționeze de mâine la capacitate maximă
Instalația de producție electrică de la Brazi, aparținând companiei OMV Petrom, care contribuie cu aproximativ 10% la capacitatea totală de generare a energiei din țară, a fost repusă parțial în funcțiune vineri dimineață.
Acum 8 ore
09:00
Anchetă britanică: Vladimir Putin a autorizat personal atacul cu Noviciok asupra lui Serghei Skripal
O anchetă publică oficială britanică a concluzionat joi că președintele rus Vladimir Putin a autorizat personal, la cel mai înalt nivel, tentativa de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion dublu Serghei Skripal.
Acum 12 ore
05:40
SUA acordă o derogare de la sancțiuni rețelei de benzinării controlate de Lukoil până la sfârșitul lunii aprilie. Care sunt condițiile
Administraţia Trump a decis să acorde o derogare de patru luni de la sancțiunile impuse rețelei de benzinării controlate de Lukoi, compania rusă de stat.
Acum 24 ore
23:30
23:00
Președintele Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului. „Riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor"
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea care o modifică pe cea în vigoare privind combaterea extremismului după ce Curtea Constituțională i-a respins criticile pe care le-a adus legii.
19:00
Un pod peste râul Argeș din județul Călărași s-a rupt din cauza unei viituri. Altul e grav afectat. Nu sunt oameni și localități izolate
„S-a rupt podul care face legătura între Budești și Crivăț”, a scris pe social media un bărbat care locuiește la aproape 100 de kilometri de cele două localități.Cu o zi înainte, același bărbat postase o imagine cu podul peste care trecuse deja apa Argeșului.„Am fost anunțați să luăm măsuri să nu mai traverseze oamenii. Că va veni un debit de 253 de metri cubi pe secundă. Noi am luat toate măsurile necesare. Mai mult.... noi nu avem putere”, spune Mihai Ilie, primarul din Budești,...
19:00
Alunecare de teren sub acostamentul DN1. Se circulă pe ambele sensuri. Responsabilă, firma care lucrează la centura Comarnic. Ce spune CNAIR
O bucată de pământ de pe DN1, pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în apropierea lucrărilor la centura Comarnic, s-a surpat joi seară, iar în cădere au fost doborâți mai mulți copaci și un stâlp de electricitate.
18:20
Președintele Ordinului Arhitecților din România: În București, asistăm la o lipsă de manifestare a lipsei autorității publice în construire
Cu două zile înainte de scrutinul pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, președintele Ordinului Arhitecților, Ștefan Bâlici, spune că adoptarea Planului Urbanistic General al Bucureștiului s-a blocat, deși reprezintă o urgență.
18:20
Ieri
16:10
Prin porturile din UE au tranzitat 3,4 miliarde de tone de marfă în 2024. Scădere de 14% a traficului prin portul Constanța față de 2023
Porturile maritime din Uniunea Europeană au manipulat în 2024 aproximativ 3,4 miliarde de tone de marfă, un volum similar cu cel din 2023, dar încă sub vârful atins în 2019, arată datele Eurostat publicate pe 4 decembrie 2025.
15:40
Oficialii ucraineni merg la Bruxelles și Miami pentru negocieri de pace, în timp ce Putin nu face nicio concesie
Negociatorii ucraineni urmează să se întâlnească la Bruxelles cu oficialii europeni, apoi în Florida cu oficialii americani, la câteva zile după discuțiile de la Kremlin, dintre delegația Casei Albe și președintele Rusiei. În discuția de la Moscova, care a durat cinci ore, Vladimir Putin și-a reiterat condițiile dure pentru încheierea războiului din Ucraina.La începutul zilei de 4 decembrie, Putin a repetat, într-un interviu pentru India Today, cererile radicale pe care le are de mult...
13:20
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Meta pentru că a limitat accesul furnizorilor de Inteligență Artificială pe WhatsApp
Comisia Europeană a lansat joi o investigație antitrust împotriva Meta Platforms, pornind de la suspiciuni că noua politică a companiei, care limitează accesul furnizorilor terți de inteligență artificială la WhatsApp, încalcă regulile europene de concurență.
12:00
Noi atacuri asupra Ucrainei. 100.000 de consumatori, fără curent electric. Putin: Rusia va lua Donbasul cu forța dacă Ucraina nu îl cedează
Noaptea de 3 spre 4 decembrie a adus un nou val de atacuri aeriene rusești cu drone și rachete. Peste 100.000 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma atacurilor, care au provocat și victime civile în mai multe regiuni ale țării.
09:10
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită „returnarea imediată, sigură și necondiționată” a tuturor copiilor ucraineni „transferați forțat sau deportați” în Rusia.
08:40
Germania, prima țară care desfășoară sistemul Arrow, de apărare împotriva rachetelor balistice
Germania a devenit miercuri prima țară europeană care desfășoară sistemul de apărare antirachetă Arrow, construit pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară, precum racheta rusească Oreșnik.
3 decembrie 2025
20:50
„Afacerea Mogherini" agită apele la Bruxelles. Posibilă moțiune împotriva șefei Comisiei Europene pusă la cale de trimișii AUR în PE
„Afacerea Mogherini” - anchetarea fostei șefe a diplomației UE de către Parchetul European pentru fraudă cu fonduri europene la înființarea academiei diplomatice a Colegiului Europei - agită apele la Bruxelles. Reprezentanții AUR din Parlamentul European nu ratează ocazia și se gândesc să introducă o nouă moțiune de cenzură împotriva actualei șefe a Comisiei Europene, devenită țap ispășitor pentru toate cazurile îndoielnice, grație unei nefericite vizibilități, după cum spun colegii...
16:40
Dronă maritimă Sea Baby, detonată controlat în Marea Neagră, la 36 mile marine de Constanța
Scafandrii militari EOD ai Forțelor Navale Române, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, au neutralizat miercuri, 3 decembrie, o dronă marină despre care Ministerul Apărării spune că punea în pericol navigația în Marea Neagră.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Eugen Teodorovici renunță la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei
Candidatul independent Eugen Teodorovici, fost ministrul al Finanțelor din partea PSD, a anunțat miercuri că renunță la candidatura pentru alegerile generale ale municipiului București. Teodorovici este cotat în sondajele de opinie cu șanse mici să câștige.
09:30
UE vrea să interzică total importurile de gaz natural din Rusia până în 2027
Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești, anunță, joi dimineață, Consiliul European.
08:30
Președintele francez Emmanuel Macron merge în China pentru a susține cauza Ucrainei
Liderul de la Paris se va întâlni miercuri, la Beijing, cu omologul său Xi Jingping. Războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor – Emmanuel Macron încercând să îl convingă pe Xi Jingping să pună presiune pe Rusia pentru a fi de acord cu încetarea focului.
2 decembrie 2025
21:10
Ce termen a acordat Comisia Europeană României pentru evaluarea reformelor pentru PNRR
Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să lase România fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.
20:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. 107.000 de oameni nu au încă apă. Situația va dura cel puțin o săptămână
Centrala de la Brazi a fost nevoită marți să-și suspende activitatea pentru două zile, a anunțat marți ministrul Energiei Bogdan Ivan, după ce a discutat cu autoritățile locale din Prahova despre lipsa apei ca urmare a creșterii tubidității apei ( murdăririi) apei
18:50
Zelenski, despre întâlnirea Witkoff-Putin, de la Moscova: „Acum, mai mult ca niciodată, există o șansă de a pune capăt acestui război"
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că „acum, mai mult ca niciodată, există o șansă de a pune capăt acestui război”, în timp ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a ajuns la Kremlin pentru discuții privind o propunere de pace elaborată de SUA.Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au zburat la Moscova pe 2 decembrie pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin și negociatorii ruși, după ce o propunere inițială a SUA în 28 de puncte -...
13:30
Mai mult de jumătate din marile rafinării de petrol din Rusia – multe dintre ele situate în interiorul țării – sunt cuprinse de flăcări, lovite de atacurile cu drone ucrainene. Ar putea această nouă serie de atacuri să schimbe cursul războiului?
11:30
Ucraina evacuează locuitorii din Pokrovsk în timp ce Rusia avansează în regiune
Forțele ruse se apropie de Pokrovsk, un sat strategic situat între Donețk și Zaporojie.
11:30
Russia claimed it had captured a strategic city in Ukraine's Donbas region, an announcement that appeared timed with a critical Kremlin meeting with visiting US officials trying to reach agreement on a peace deal.
11:00
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, cotat cu șanse mici să câștige alegerile pentru Primăria București, și-a îndemnat marți alegătorii să îl voteze pe candidatul Ciprian Ciucu (PNL).
09:10
„Săptămâna crucială". Emisarul lui Donald Trump și ginerele acestuia, la Moscova pentru discuții cu Putin
Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner, se întâlnesc marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții referitoare la o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.Trimisul lui Donald Trump îi va prezenta lui Putin un plan de pace revizuit, după o serie de discuții recente ce au avut loc între oficialii americani și cei ucraineni.Va fi a șasea vizită a lui Steve Witkoff la Moscova de la începutul acestui an....
07:50
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament, pentru a doua oară, pentru proiectul pensiilor speciale ale magistraților
Executivul condus de Ilie Bolojan își va angaja răspunderea pentru proiectul privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților într-o ședință a Parlamentului care va avea loc marți, 2 decembrie.
1 decembrie 2025
19:00
Nicușor Dan, de Ziua Națională: România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani
Președintele României, Nicușor Dan, a spus în discursul susținut cu ocazia recepției de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni că România are, în continuare, probleme cu corupția – chiar dacă acest fenomen este mai redus decât acum 20 de ani.
14:10
100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei. Aprovizionarea, reluată cel mai devreme, miercuri.
Autoritățile locale din județul Prahova și Dâmbovița discută luni după amiază despre gestionarea crizei create în urma sistării livrării apei în mai multe localități din regiune. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză neprofesionalismul unor șefi din Prahova în acest caz.
11:30
Președinții SUA, Franței, Republicii Moldova, Ucrainei, regele Regatului Unit al Marii Britanii, mesaje de felicitare pentru România
Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, transmit României că și-au propus sp strângă relația strategică între cele două țări. Iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că libertatea și democrația din România sunt amenințate.
00:00
Duminică, la Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) desfășurat în apropiere de Alba Iulia, George Simion a fost ales pentru un nou mandat la conducerea partidului. El a fost singurul candidat pentru această funcție.
30 noiembrie 2025
18:10
Cine și de ce și-ar apăra țara pe front? Soldat din Cernăuți: „Cu viața ucrainenilor se oprește năvala care poate ajunge și în România."
Cu ajutor aliat, România ridică uneori avioane să le însoțească până trec granița înapoi, în Ucraina, victimă a invaziei rusești. Avioanele NATO le păzesc să nu lovească ținte civile. Dacă apare riscul, le-ar doborî.
18:10
De peste trei ani, forțele rusești încearcă să șteargă Ucraina suverană de pe hartă. Ar fi un pas decisiv spre dominația asupra întregii Europe Centrale și de Est, avertizează analiști politici și experți militari.
15:20
Premierul Benjamin Netanyahu cere președintelui israelian grațierea în procesul său de corupție
Prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu a solicitat duminică președintelui țării grațierea în procesul său de corupție care durează de mai mulți ani. Premierul Netanyahu a argumentat că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică pentru Israel.
14:20
Bătut, stresat, izolat – calvarul unui civil ucrainean în închisorile rusești
Serghei Ahmetov voia să înceapă o afacere cu jucării educative pentru copii.În schimb, a petrecut mai mult de trei ani și jumătate închis într-o serie de instituții din Rusia și Belarus, după ce soldații ruși i-au invadat orașul, arestând oameni la întâmplare.În octombrie, a fost eliberat, într-un schimb de prizonieri. Acum, încearcă să-și reconstruiască viața„Toate planurile, toate lucrurile la care mă gândeam când eram în închisoare s-au dus... Acum nu este momentul potrivit. Voi...
12:30
Programul slujbelor de Sfântul Andrei și Ziua Națională la Catedrala Națională
Catedrala Națională din București va găzdui o serie de slujbe speciale cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei, pe 30 noiembrie. De asemenea, vor fi slujbe speciale de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie.Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul va începe duminică, 30 noiembrie, cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, care se vor desfășura între orele 7:00 și 10:00.De la ora 10:00 și până la 13:00 va fi...
12:10
Oficiali ucraineni se află în SUA pentru noi discuții de pace, în timp ce președintele Zelenski se confruntă cu un scandal de corupție
Negociatorii ucraineni merg în SUA în contextul intensificării eforturilor de a stabili termenii unui plan care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
11:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu peste 120 de drone și cu rachete balistice
În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra teritoriului Ucrainei, utilizând două rachete balistice și 122 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte modele. Atacul a vizat mai multe regiuni, iar autoritățile vorbesc despre victime în rândul populației civile și pagube serioase aduse infrastructurii.Potrivit comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, dronele au fost lansate din mai multe direcții.„În noaptea de 30 noiembrie Rusia a...
11:00
„Situație critică" la Barajul Paltinu. Alimentarea cu apă potabilă, întreruptă în mai multe localități din Prahova
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă că situaţia de la barajul Paltinu – principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte a judeţului Prahova – a devenit „critică” după ploile abundente din ultimele zile. Zeci de mii de locuitori au rămas fără apă potabilă.
29 noiembrie 2025
13:20
Două petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, atacate în Marea Neagră. Turcia confirmă lovituri cu vehiculele fără echipaj
Ministerul Transporturilor din Turcia a anunțat sâmbătă că petrolierul Virat, lovit deja vineri seară în Marea Neagră, a fost atacat din nou în dimineața zilei de sâmbătă de vehicule maritime fără pilot (drone navale).„Virat, care fusese anterior atacat de vehicule maritime fără echipaj la aproximativ 35 de mile marine de coasta Mării Negre, a fost atacat din nou în această dimineață de vehicule maritime fără echipaj”, a transmis ministerul pe platforma X.Nava a suferit doar „daune...
12:30
Mii de aeronave Airbus au nevoie de o actualizare importantă de software, esențială pentru siguranța zborurilor
Mai multe companii aeriene din întreaga lume au anunțat sâmbătă zboruri întârziate sau anulate, în urma unei alerte transmise de producătorul european Airbus că până la 6.000 de aeronave A320 ar putea avea nevoie de actualizări ale software-ului de bord.Airbus a instruit clienții săi vineri să ia „măsuri imediate de precauție” după ce a evaluat o defecțiune tehnică la bordul unui zbor JetBlue în octombrie.„Radiația solară intensă ar putea corupe date critice pentru funcționarea...
11:00
Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025 care a dus la moartea a cel puțin două persoane în capitala Kiev și la rănirea a cel puțin 27, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități.
10:20
Spațiul aerian al R. Moldova, închis noaptea trecută, după ce țara a fost survolată ilegal de două drone
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, după ce două drone au survolat ilegal teritoriul național, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI), citat de Europa Liberă Moldova.
