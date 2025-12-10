De ce scade populația în România, în timp ce în țările sărace crește. Sociologii: singura soluție este imigrația

12:40

Doar 9,76% dintre bucureștenii cu drept de vot au trecut pe la urne până la ora 12:00.În cifre absolute, asta înseamnă 174.394 de alegători din cei 1.803.728 de cetățeni înscriși pe liste.Procentul este mai mic decât la alegerile locale din 2024 și 2020.În iunie anul trecut – la alegerile cea aveau să fie câștigate de actualul președinte, Nicușor Dan – până la prânz au votat 234.341 de alegători, ceea ce a însemnat o prezență de 12,95%.În septembrie 2020, tot până la ora 12:00, în...