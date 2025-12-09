Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
Lumea Politică, 9 decembrie 2025 10:20
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, nu va mai face vizita, mâine, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan. Agenda lui Pistorius s-a modificat, astfel că premierul României a rămas cu ochii în soare. Discuțiile de la Baza Kogălniceanu […] The post Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
Acum 10 minute
10:50
Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie" pentru partid
Liderii PSD s-au reunit marți de la ora 10:00 într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a analiza rezultatele obținute de partid la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică. Ședința social-democraților vine în contextul în care Daniel Băluță, candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei s-a clasat pe locul 3, obținând […] The post Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie” pentru partid first appeared on Lumea Politică.
Acum 30 minute
10:30
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei, va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. Ciprian Ciucu primește momentan pentru funcția de primar de sector o indemnizație brută de 21.735 lei, la data […] The post Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
10:20
Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, nu va mai face vizita, mâine, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan. Agenda lui Pistorius s-a modificat, astfel că premierul României a rămas cu ochii în soare. Discuțiile de la Baza Kogălniceanu […] The post Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
10:20
Reacţia românilor după ce Coaliţia a pregătit majorarea taxelor locale cu 70%, din 2026: "Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul"
Miercuri, judecătorii CCR decid dacă legea adoptată de Parlament, care prevede majorarea taxelor pe case, maşini şi terenuri, este sau nu constituțională. Dacă proiectul Guvernului va primi undă verde, atunci impozitele locale vor creşte semnificativ, chiar şi cu 70%. Românii sunt revoltați, iar unii au răbufnit: “Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul”. Legea […] The post Reacţia românilor după ce Coaliţia a pregătit majorarea taxelor locale cu 70%, din 2026: “Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Călin Georgescu, la judecătorie în dosarul de propagandă legionară. „Nu voi avea decât o singură apărare"
Călin Georgescu a ajuns marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde continuă procesul în care fostul candidat la prezidențiale este judecat pentru propagandă legionară. Instanța trebuie să decidă dacă prelungește măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. În paralel, tot marți, un magistrat de cameră preliminară urmează să se pronunțe asupra mai multor […] The post Călin Georgescu, la judecătorie în dosarul de propagandă legionară. „Nu voi avea decât o singură apărare” first appeared on Lumea Politică.
10:10
Sobele care vor fi interzise într-o țară europeană din 2026. CE a declarat război arderii lemnului, practică de milenii
Germania pregătește o schimbare majoră în sistemele de încălzire rezidențială, iar măsurile anunțate pentru 2026 vor transforma profund modul în care locuințele din mediul urban își produc căldura. Reforma, construită pe obiectivul trecerii către energie regenerabilă, vizează în mod direct sistemele tradiționale pe lemne și marchează o nouă etapă în politicile de mediu ale țării. […] The post Sobele care vor fi interzise într-o țară europeană din 2026. CE a declarat război arderii lemnului, practică de milenii first appeared on Lumea Politică.
Acum 2 ore
09:50
Băsescu a arătat AUR „unde îi este locul" după alegerile din București. Ce arată scorul obținut de Anca Alexandrescu
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele obținute de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. El a afirmat că scorul acesteia indică nivelul real al partidului condus de George Simion în preferințele electoratului. „Scorul Ancăi Alexandrescu ne arată că și poporul poate fi reticent, mai ales când este vorba de […] The post Băsescu a arătat AUR „unde îi este locul” după alegerile din București. Ce arată scorul obținut de Anca Alexandrescu first appeared on Lumea Politică.
09:50
Nicușor Dan și-a scos la export gafele și bâlbele. Aflat la Paris, a ținut o cuvântare la Ambasada Romaniei din care nu s-a înțeles mai nimi
Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp […] The post Nicușor Dan și-a scos la export gafele și bâlbele. Aflat la Paris, a ținut o cuvântare la Ambasada Romaniei din care nu s-a înțeles mai nimi first appeared on Lumea Politică.
09:30
Tatulici: „Dacă PSD iese de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării". Despre Grindeanu: „Poți să vorbești mai puțin?"
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a ironizat reacția liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce partidul a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. În opinia lui Tatulici, PSD va continua să fie un partid perdant dacă nu schimbă strategia și, dacă iese de la guvernare, în opoziție, va fi „mâncat” de AUR. „Pe Grindeanu nimic nu-l face […] The post Tatulici: „Dacă PSD iese de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Despre Grindeanu: „Poți să vorbești mai puțin?” first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
16:40
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi". „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie"
Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, Cristian Tudor Popescu i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan , la 200 de zile de când a câștigat alegerile din 20 mai. Într-un comentariu, pe Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu a trecut în revistă „realizările pentru țară” ale președintelui Nicușor Dan. CTP îi face bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de […] The post CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie” first appeared on Lumea Politică.
16:30
Surse: PSD nu mai vrea Coaliție cu USR și pune condiții: Ori ieșim de la guvernare, ori cerem ieșirea USR
Social-democrații sunt nemulțumiți de relația cu USR din Coaliția de guvernare și vor face o analiză dacă rămân în Guvern sau cer scoaterea USR din Executiv, au declarat luni surse, pentru Antena 3 CNN. Astfel, sunt două variante pe care le ia PSD în calcul, deoarece nemulțumirile sunt foarte mari, așa că fie ies de la […] The post Surse: PSD nu mai vrea Coaliție cu USR și pune condiții: Ori ieșim de la guvernare, ori cerem ieșirea USR first appeared on Lumea Politică.
15:20
Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciucu a câștigat alegerile în București
În primul mesaj după câștigarea detașată a alagerilor de către Ciprian Ciucu, președintele României îl felicită pe liberal și spune și ce este obligatoriu să facă: aplicarea referendumului de anul trecut din București. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, […]
14:40
PSD analizează o mutare radicală după ce Daniel Băluță a ieșit pe 3 în cursa pentru Primăria Capitalei
După ce au pierdut cursa pentru Primăria Capitalei, social-democrații iau în calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare pentru că „este clar că oamenii votează mesajele opoziției”, spun surse din conducerea partidului. După ce duminică noapte Sorin Grindeanu spunea că e nevoie de o analiză internă pentru a vedea de ce nu a funcționat […] The post PSD analizează o mutare radicală după ce Daniel Băluță a ieșit pe 3 în cursa pentru Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
13:50
Dominic Fritz, mesaj după rezultatul umilitor al lui Drulă: Avem nevoie urgent ca primarii să fie aleși în două tururi / Cine nu vrea să riște ca niște extremiști să ajungă la putere cu majorități foarte mici
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „înțelege” mesajul oamenilor și că trebuie să existe un proiect de reînnoire a partidului, după ce candidatul său, Cătălin Drulă, a obținut un scor sub așteptări la alegerile din 7 decembrie. Neînsoțit de niciun coleg din USR, Dominic Fritz a susținut luni dimineață o conferință de presă în […] The post Dominic Fritz, mesaj după rezultatul umilitor al lui Drulă: Avem nevoie urgent ca primarii să fie aleși în două tururi / Cine nu vrea să riște ca niște extremiști să ajungă la putere cu majorități foarte mici first appeared on Lumea Politică.
Ieri
09:10
Ciprian Ciucu susține că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală, nu pe Drulă
Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru Primăria București, și nu pe Cătălin Drulă, candidatul USR, cu care s-a afișat în campanie: "Nu am cum să probez", a adăugat Ciucu. Întrebat de unde știe sau cine i-a […]
08:40
Cartierele din București în care a câștigat Anca Alexandrescu: Singurul sector în care Ciprian Ciucu a pierdut
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat duminică alegerile pentru Primăria Capitalei și a dominat cinci din cele șase sectoare, dar surpriza serii a fost Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care a reușit să ocupe locul al doilea la nivel general și să învingă în cartiere întregi din București. Singurul sector în care Ciucu nu conduce […] The post Cartierele din București în care a câștigat Anca Alexandrescu: Singurul sector în care Ciprian Ciucu a pierdut first appeared on Lumea Politică.
08:30
Ciucu, mesaj către PSD după victoria în Capitală: „Este esențial pentru încrederea dintre noi să nu fiți duplicitari"
Liberalul Ciprian Ciucu, care a câștigat detașat alegerile la Primăria Capitalei, a declarat duminică seară, întrebat dacă în actualul context se așteaptă la o atitudine a PSD mai conciliantă și mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliției, că își dorește acest lucru. Ciucu a lansat un mesaj clar către partenerii de la PSD despre duplicitatea […] The post Ciucu, mesaj către PSD după victoria în Capitală: „Este esențial pentru încrederea dintre noi să nu fiți duplicitari” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Cristian Preda: Victoriile lui Ciucu și Ciolacu sunt „prima înfrângere majoră" a lui Nicușor Dan. „E penibil să pierzi în acest fel la șase luni de la mandat"
Profesorul Cristian Preda a comentat rezultatele alegerilor locale, după victoria lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL, în București și a fostului premier Marcel Ciolacu la Buzău, susținând că rezultatele obținute de cei doi reprezintă prima înfrângere majoră a lui Nicușor Dan. Politologul consideră că aceste victorii sunt o revanșă a taberei care l-a susținut pe Crin […] The post Cristian Preda: Victoriile lui Ciucu și Ciolacu sunt „prima înfrângere majoră” a lui Nicușor Dan. „E penibil să pierzi în acest fel la șase luni de la mandat” first appeared on Lumea Politică.
07:50
Anca Alexandrescu: „Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. Prezența redusă e din cauza loviturii de stat din decembrie 2024"
Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat la finalul scrutinului că România trece printr-un moment greu și „îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot”. Liderul partidului, George Simion, s-a plâns de cum s-a desfășurat campania electorală. Anca Alexandrescu a făcut declarații în contextul unei prezențe reduse la vot […] The post Anca Alexandrescu: „Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. Prezența redusă e din cauza loviturii de stat din decembrie 2024” first appeared on Lumea Politică.
07:40
Traian Băsescu, radiografia alegerilor. A umilit USR: „a avut numai eșecuri în ultima perioadă" iar Diana Buzoianu, toți sunt vinovați, doar ea nu e vinovată"
Fostul președinte Traian Băsescu a făcut o scurtă radiografie a alegerilor pentru Primăria București, explicând cauzele rezultatelor. Despre înfrângerea lui Daniel Băluță în fața lui Ciprian Ciucu, Băsescu a spus că „bucureștenii nu sunt proști”, iar comportamentul lui Sorin Grindeanu, care oscila între susținerea și opoziția față de guvern, a fost sancționat de electorat pe […] The post Traian Băsescu, radiografia alegerilor. A umilit USR: „a avut numai eșecuri în ultima perioadă” iar Diana Buzoianu, toți sunt vinovați, doar ea nu e vinovată” first appeared on Lumea Politică.
07:20
Ciprian Ciucu câștigă Primăria Capitalei: 36,08% după numărarea a 99,15% din voturi. La ce distanță e Anca Alexandrescu
După numărarea a 99,15% din procesele verbale, Ciprian Ciucu obține 36,08%, fiind urmat de Anca Alexandrescu cu 21,99% și Daniel Băluță cu 20,54%. Anterior, după numărarea a peste 90% din procese, Ciprian Ciucu avea 35,37%, Anca Alexandrescu 22,38% și Băluță 20,83%. După numărarea a 60% din voturi, PNL-istul era deja lider, cu locul secund ocupat […] The post Ciprian Ciucu câștigă Primăria Capitalei: 36,08% după numărarea a 99,15% din voturi. La ce distanță e Anca Alexandrescu first appeared on Lumea Politică.
7 decembrie 2025
21:00
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Cine este pe primul loc
Bucureștenii au aflat la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025. Este cel de-al doilea an consecutiv în care funcția de primar al Capitalei e scoasă la bătaie. ORA 21:00: Ciprian Ciucu 32,7% Daniel Băluță 26.3% Anca Alexandrescu 20.2% Cătălin Drulă 12.8% Ana Ciceală 6% George Burcea 1% Altul 1% […]
20:30
Ce face candidatul USR chiar înainte de exit poll. Cătălin Drulă, apel la bucureșteni
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a arătat ce face chiar înainte de exit poll. Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor și de numărarea preliminară a buletinelor de vot, politicianul le-a arătat susținătorilor săi ce face el și colegii săi. Ce face candidatul USR chiar înainte de exit poll Într-un clip video postat […] The post Ce face candidatul USR chiar înainte de exit poll. Cătălin Drulă, apel la bucureșteni first appeared on Lumea Politică.
20:10
George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false": „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător"
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj, pe ultima sută de metri, înainte de închiderea urnelor de vot. Acesta i-a îndemnat pe români să nu se lase influențați de casele de sondaje și să meargă la vot. Formațiunea AUR o susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe jurnalista Anca Alexandrescu. „Tot ce se vehiculează […] The post George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false”: „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător” first appeared on Lumea Politică.
20:10
Ilie Bolojan, certat la Târgul de Carte Gaudeamus: „Aveți bani de cărți?". Răspunsul dat de premier
Ilie Bolojan, care a apărut camuflat cu șapcă la Târgul de Carte Gaudeamus de la Romexpo, a fost abordat direct de un român nemulțumit: „Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic”. Șeful Executivului a încercat să evite discuția, însă vizitatorul a insistat, provocând o reacție vizibil iritată din partea premierului. […] The post Ilie Bolojan, certat la Târgul de Carte Gaudeamus: „Aveți bani de cărți?”. Răspunsul dat de premier first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
Impactul economic generat de Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), administrat de RetuRO, arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând, în termeni absoluți, prin contribuții directe, indirecte și induse, aproximativ 1,49 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de Academia de Studii Economice (ASE). RetuRO – efect multiplicator în economie Valoarea totală substanțială a […] The post Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024 first appeared on Lumea Politică.
5 decembrie 2025
19:30
Bolojan a anunțat lista companiilor care vor fi listate la bursă, reorganizate sau închise
Guvernul a aprobat vineri prin memorandum o listă cu 17 companii de stat, care vor intra într-un proces de reformă la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate. Premierul Ilie Bolojan a anunțat și un prim obiectiv pentru anul viitor: „să nu mai […] The post Bolojan a anunțat lista companiilor care vor fi listate la bursă, reorganizate sau închise first appeared on Lumea Politică.
17:40
Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoian
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Palatul Victoria, că un ministru nu poate să îşi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa. „Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc (…) instituţiile pot să primească nenumărate informări şi un ministru cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi […]
13:10
Anca Alexandrescu: Dacă eu voi câştiga Bucureştiul, a doua zi se rupe coaliţia şi pică şi Bolojan
Candidata independentă susţinută de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, miercuri la Realitatea Plus, că, dacă va ieşi câtigătoare, se va rupe coaliţia de guvernare iar Ilie Bolojan nu va mai fi premier. „Dacă eu voi câştiga Bucureştiul, a doua zi se rupe coaliţia şi pică şi Bolojan. Deci sunt nişte consecinţe inevitabile. Toţi […] The post Anca Alexandrescu: Dacă eu voi câştiga Bucureştiul, a doua zi se rupe coaliţia şi pică şi Bolojan first appeared on Lumea Politică.
13:10
Ciucu îl sună pe Drulă pentru a împiedica ascensiunea Ancăi Alexandrescu. „Sunt sceptic că cineva s-ar putea retrage"
Ciprian Ciucu anunță că îl va contacta pe Cătălin Drulă „în al doisprezecelea ceas”, încercând o soluție de ultim moment pentru a evita ca B ucureștiul să fie câștigat de Anca Alexandrescu, candidata susţinută de AUR. Liberalul se declară însă „sceptic că cineva s-ar putea retrage în acest moment”. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria […] The post Ciucu îl sună pe Drulă pentru a împiedica ascensiunea Ancăi Alexandrescu. „Sunt sceptic că cineva s-ar putea retrage” first appeared on Lumea Politică.
13:00
Diana Buzoianu spune că a fost amenințată de un oficial al Companiei ESZ
Într-o emisiune la Digi24, ministra Mediului Diana Buzoianu a afirmat că a primit amenințări din partea directorului companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ), în contextul crizei de apă din județul Prahova. „Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată nu începeam nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române", a comentat […]
13:00
ÎCCJ contestă din noul la CCR Legea pensiilor magistraților
UPDATE Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, vineri, că vor trimite din nou la CCR Legea privind pensiile magistraților. Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație şi Justiție decid, vineri, dacă reprezentanții acestei instanțe sesizează sau nu Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege care modifică pensiile și condițiile de […]
08:40
Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și Ciprian Ciucu, candidat PNL, sunt pe primele două poziții în topul intențiilor de vot pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Ciucu este favoritul celor care declară că în mod clar se vor prezenta la vot, în timp ce Băluță este pe primul loc în […]
08:30
Imagini halucinante la spitalul din Câmpina: Medicii își toarnă apă unul altuia ca să se spele. Se fac zeci de drumuri cu găleți pline
Problema apei din judeţul Prahova a creat situaţii halucinante pentru cetăţeni. Locuitorii din Câmpina nu mai pot intra în spitalul din oraş, pentru că medicii nu îi pot ajuta. Lipsa apei potabile a făcut ca numărul internărilor să se reducă cu 90%. Toate ambulanţele care nu au urgenţe majore sunt direcţionate către alte unităţi sanitare. Sunt […] The post Imagini halucinante la spitalul din Câmpina: Medicii își toarnă apă unul altuia ca să se spele. Se fac zeci de drumuri cu găleți pline first appeared on Lumea Politică.
07:30
Sindicaliștii din Educație pregătesc greva generală în 2026: „Bolojan nu are vocație de premier- poate să meargă la primărie"
Cadrele didactice pregătesc o nouă blocare a sistemului educațional în 2026, la trei ani de la ultima grevă generală, cerând demisia Guvernului Bolojan pe fondul măsurilor de austeritate. Liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor, anunță proteste ample alături de alte categorii profesionale și o grevă strategică în perioada examenelor de vară, acuzând Executivul de […] The post Sindicaliștii din Educație pregătesc greva generală în 2026: „Bolojan nu are vocație de premier- poate să meargă la primărie” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Donald Trump, derogare pentru benzinăriile Lukoil. Cât mai au voie să-și desfășoare activitatea în România și în lume
Administrația SUA a acordat o derogare de la sancțiunile impuse companiei petroliere ruse Lukoil, autorizând tranzacțiile prin rețelele sale de benzinării din afara Rusiei până la 29 aprilie 2026. Decizia permite funcționarea legală a stațiilor, plata salariilor, achiziția de stocuri, precum și vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori, cu condiția ca veniturile să nu […] The post Donald Trump, derogare pentru benzinăriile Lukoil. Cât mai au voie să-și desfășoare activitatea în România și în lume first appeared on Lumea Politică.
07:00
Nicușor Dan cere reexaminarea Legii anti-extremism „Vexler": arată riscul de interpretări abuzive
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, cunoscută drept „Legea Vexler”. Șeful statului subliniază necesitatea unor prevederi clare pentru a evita efectul opus celui dorit. Într-o postare pe Facebook, Nicușor […] The post Nicușor Dan cere reexaminarea Legii anti-extremism „Vexler”: arată riscul de interpretări abuzive first appeared on Lumea Politică.
06:50
Un consilier BNR atacă TVR: „Sabotaj cu nerușinare" pentru măririle de salarii la audiențe „mai jos decât penibile"
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a criticat dur recenta majorare de salarii de la Televiziunea Română, acordată chiar în ultima zi a mandatului președintelui director general Dan Turturică. Într-un articol publicat pe Contributors, economistul susține că eforturile Guvernului Bolojan de reducere a deficitului bugetar sunt sabotate chiar din interiorul […] The post Un consilier BNR atacă TVR: „Sabotaj cu nerușinare” pentru măririle de salarii la audiențe „mai jos decât penibile” first appeared on Lumea Politică.
06:20
Un alt baraj golit, un alt dezastru: Poduri rupte în Călărași după deversările fără cap de la Mihăilești – se repetă situația de la Paltinu
Golirea controlată a barajului Mihăilești din Giurgiu a declanșat joi, 4 decembrie 2025, o viitură puternică care a rupt două poduri peste râul Argeș în județul Călărași, izolând temporar localități precum Crivăț și Budești. Primarul Mihai Ilie din Budești confirmă că nu sunt persoane în pericol imediat, dar apele continuă să se retragă lent, iar […] The post Un alt baraj golit, un alt dezastru: Poduri rupte în Călărași după deversările fără cap de la Mihăilești – se repetă situația de la Paltinu first appeared on Lumea Politică.
06:10
Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor: „Este o povară. 60 de milioane lei nu acoperă costurile". „Cumpărăm cash"
Pensiile românilor ar putea să nu mai fie aduse acasă de poștași. Valentin Ștefan, directorul general al companiei Poșta Română ia în considerare să renunțe la această tradiție, considerând că acest serviciu ar trebui scos la licitație. Actuala conducere a Poștei Române intenționează să renunțe la o tradiție veche de zeci de ani, deoarece nu […] The post Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor: „Este o povară. 60 de milioane lei nu acoperă costurile”. „Cumpărăm cash” first appeared on Lumea Politică.
4 decembrie 2025
17:00
Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, întrebat dacă se retrage
Candidatul POT la Primăria Generală a Municipiului București, George Burcea, spune, într-o reacție pentru HotNews, că nu se va retrage în niciun caz din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu, cu care se luptă pentru același electorat în Capitală. HotNews l-a întrebat pe George Burcea dacă există posibilitatea de a se retrage în favoarea candidatei Anca […]
16:10
Sondaj INSCOP cu 3 zile înainte de vot. Luptă strânsă între doi candidați, Cătălin Drulă cade la 11%
28,2% dintre bucureșteni au spus că îl votează pe Daniel Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei, 27,1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Anca Alexandrescu și 11,1% pe Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj realizat de Inscop Research, potrivit Agerpres. La întrebarea dacă duminica viitoare vor fi alegeri pentru funcția de primar al Capitalei dumneavoastră personal […] The post Sondaj INSCOP cu 3 zile înainte de vot. Luptă strânsă între doi candidați, Cătălin Drulă cade la 11% first appeared on Lumea Politică.
14:20
Derapaj al lui Cătălin Drulă, la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluţă: "Nu pot să aleg între ciumă și SIDA"
Lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei se întețește pe ultima sută de metri înainte de alegerile de pe data de 7 decembrie. Candidatul USR, Cătălin Drulă, a făcut o gafă în direct, într-o emisiune la Digi 24, în momentul în care a fost întrebat de ce nu se retrage din alegeri în favoarea […] The post Derapaj al lui Cătălin Drulă, la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluţă: “Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” first appeared on Lumea Politică.
12:00
PSD cere demisia ministrului Mediului pentru criza apei. Diana Buzoianu, chemată să dea explicații în Parlament
Criza apei din Prahova provoacă un nou scandal în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre dezastrul provocat în urma lucrărilor la barajul Paltinu. PSD insistă cu solicitarea demisiei ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după criza cauzată în județul Prahova, unde peste 100.000 de oameni au rămas […] The post PSD cere demisia ministrului Mediului pentru criza apei. Diana Buzoianu, chemată să dea explicații în Parlament first appeared on Lumea Politică.
07:20
Ciucu „simte" o coordonare între Drulă și Băluță ca să-l învingă. „Îmi pare rău să vă spun că așa este"
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, „simte” o coordonare între contracandidații săi, Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), despre care crede că au o înțelegere pentru a-l bloca la alegerile din 7 decembrie. El susține că Drulă ar lucra cu același consultant timpuriu al lui Marcel Ciolacu și crede că există o regie […] The post Ciucu „simte” o coordonare între Drulă și Băluță ca să-l învingă. „Îmi pare rău să vă spun că așa este” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Avertismentul serios al lui George Simion, în pragul moțiunii de cenzură: „Vedem că nu a mers cu liniștea"
George Simion, președintele AUR, a anunțat că vineri, 5 decembrie 2025, va fi depusă moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – Un Guvern fără USR” împotriva Guvernului Bolojan, cu 119 semnături deja strânse, urmând să fie supusă votului săptămâna viitoare. Senatorul Ninel Peia confirmă depunerea la ora 12:00, susținută de AUR, POT, S.O.S. […] The post Avertismentul serios al lui George Simion, în pragul moțiunii de cenzură: „Vedem că nu a mers cu liniștea” first appeared on Lumea Politică.
07:00
Salariul minim ar putea fi stabilit în funcție de vechime și nivelul de studii. Proiect agreat de sindicate, depus la Senat. Cum arată
Un proiect de lege depus recent la Senat propune modificarea legislației muncii pentru a stabili salariul minim în funcție de vechimea în muncă (cinci gradații) și nivelul de studii (11 coeficienți), susținut de Blocul Național Sindical (BNS). Peste 2,25 milioane de salariați cu normă întreagă câștigă sub 4.582 lei brut lunar (sub 2.739 lei net), […] The post Salariul minim ar putea fi stabilit în funcție de vechime și nivelul de studii. Proiect agreat de sindicate, depus la Senat. Cum arată first appeared on Lumea Politică.
06:50
Proteste extinse în Balcani: Fermierii greci blochează autostrăzi, ecou al revoltei din Bulgaria și Serbia
Fermierii greci au blocat miercuri principalele autostrăzi și puncte de frontieră pe coridorul Atena-Salonic, inclusiv spre Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Albania, cerând plata subvențiilor UE întârziate, despăgubiri și prețuri corecte la producție, din cauza costurilor în creștere. Protestele, cu mii de tractoare, au provocat întârzieri majore în transporturi și ciocniri cu poliția, care […] The post Proteste extinse în Balcani: Fermierii greci blochează autostrăzi, ecou al revoltei din Bulgaria și Serbia first appeared on Lumea Politică.
06:20
Agenția Națională Antidrog, desființată prin hotărârea Camerei Deputaților. Structura care îi va lua locul
Agenția Națională Antidrog se desființează, în urma hotărârii Parlamentului. Locul instituției va fi luat de o altă structură. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie 2025, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 147/2024, care înființează Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, precum și Centrele […] The post Agenția Națională Antidrog, desființată prin hotărârea Camerei Deputaților. Structura care îi va lua locul first appeared on Lumea Politică.
06:10
Nicușor Dan, reacție întârziată în criza apei din Prahova și Dâmbovița: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române"
Nicușor Dan a avut miercuri o reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița, la aproape o săptămână de la debutul situației de crză de la Paltinu și numai după ce a fost întrebat de reporteri. Sunt autorități de control care vor stabili responsabilii, „dar în opinia mea, vinovăția este la Apele Române”, a afirmat […] The post Nicușor Dan, reacție întârziată în criza apei din Prahova și Dâmbovița: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române” first appeared on Lumea Politică.
