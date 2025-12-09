Amenzi de peste 3,4 milioane de lei în construcții: peste 150 de persoane depistate muncind la negru în Timiș
Timis Online, 9 decembrie 2025 12:20
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a încheiat seria de controale desfășurate pe parcursul anului 2025 în sectorul construcțiilor. Verificările au vizat respectarea legislației muncii, precum și normele de securitate și sănătate în muncă.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 15 minute
12:50
Comunicat de presă finalizare proiect „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformată” # Timis Online
U.A.T. COMUNA LENAUHEIM, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale din comuna Lenauheim”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0831, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Acum o oră
12:20
Amenzi de peste 3,4 milioane de lei în construcții: peste 150 de persoane depistate muncind la negru în Timiș # Timis Online
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a încheiat seria de controale desfășurate pe parcursul anului 2025 în sectorul construcțiilor. Verificările au vizat respectarea legislației muncii, precum și normele de securitate și sănătate în muncă.
12:20
Zeci de șoferi au fost opriți ieri pe DN 6, unde polițiștii timișeni au ieșit în număr mare la controale și au împărțit peste 140 de amenzi.
Acum 2 ore
12:00
Nevoie urgentă de sânge, la Timișoara. Donatorii cu grupa B Rh negativ, așteptați la Centrul de Transfuzie # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupa de sânge B Rh negativ, în contextul unei cereri crescute în ultima perioadă.
11:50
INSP lansează o campanie națională privind utilizarea responsabilă a produselor biocide # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în colaborare cu direcțiile de sănătate publică județene, desfășoară în luna decembrie o campanie de informare dedicată utilizării corecte a produselor biocide.
11:10
PROGRAM. Timișoara găzduiește seria de evenimente dedicate Zilei solidarității româno-maghiare # Timis Online
Timișoara va fi, în weekend, gazda unei ample serii de evenimente dedicate Zilei solidarității româno-maghiare, marcate prin conferințe, mese rotunde și momente comemorative.
11:10
Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață datorită unei donări de organe realizate la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 61 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident vascular cerebral hemoragic, a devenit donator pentru patru pacienți, după ce familia acestuia a acceptat prelevarea de organe. Decizia lor, luată într-un moment de profundă suferință, a făcut posibilă salvarea sau îmbunătățirea vieții altor oameni.
Acum 4 ore
10:40
Program special al Centrului de Colectare din Moșnița Nouă în perioada sărbătorilor de iarnă # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a anunțat programul special de funcționare al Centrului de Colectare pentru perioada sărbătorilor, instituția urmând să alterneze zilele deschise cu cele închise pentru a permite atât continuitatea activității, cât și respectarea zilelor libere de sezon.
09:50
CJT finanțează noua școală din Sânmihaiu Român. Proiectul se ridică la aproape 19 milioane de lei # Timis Online
Comuna Sânmihaiu Român face un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. Astfel, autoritățile locale au anunțat demararea proiectului pentru construirea unei noi școli gimnaziale, cu clasele 0–VIII, în valoare totală de 18,77 milioane lei (aproximativ 3,72 milioane euro).
09:40
Marșul Eroilor la Timișoara: reculegere și omagiu adus victimelor Revoluției din 1989 # Timis Online
Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria organizează în acest an a 20-a ediție a Marșului Eroilor, un eveniment care comemorează victimele Revoluției din decembrie 1989.
09:30
Masaj vs kinetoterapie – care te ajută cu adevărat? Două abordări diferite pentru sănătatea ta # Timis Online
Durerile de spate, de gât, umeri sau genunchi sunt printre cele mai frecvente motive pentru care oamenii caută ajutor. De multe ori, alegerea se face între două opțiuni bine cunoscute: masaj sau kinetoterapie. Deși ambele pot reduce durerea, fiecare acționează prin mecanisme diferite și au roluri distincte în recuperare.
09:20
La Centrul Multifuncțional Bastion, 2026 va fi un an cultural divers, cu expoziții, festivaluri și proiecte multimedia # Timis Online
Centrul Multifuncțional Bastion se pregătește pentru un an 2026 variat. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au transmis, la solicitarea Tion, că există 19 cereri înregistrate pentru organizarea de evenimente.
Acum 6 ore
08:40
Marți, 9 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
Acum 24 ore
22:40
Impact violent pe DN 69. Mașină făcută praf după ce un șofer a trecut peste sensul giratoriu de la Mahle # Timis Online
Un accident rutier a avut loc pe DN 69, unde un autoturism condus dinspre Arad spre Timișoara a trecut peste sensul giratoriu. Mașina a fost făcută praf, iar șoferul acesteia a ajuns la spital.
19:20
Harababura Fair aduce magia iernii la Timișoara: trei weekenduri de creație, cadouri și viniluri # Timis Online
Magia sărbătorilor de iarnă revine la Timișoara odată cu Harababura Fair – Ediția de Crăciun, organizată între 12 și 21 decembrie la Centrul de Proiecte din strada Vasile Alecsandri nr. 1.
19:00
Un autoturism a fost cuprins luni după-masă de flăcări, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. Flăcările s-au extins rapid.
18:00
Legătura dintre știință și literatura SF. Dialog cu cercetătorul Cristian M. Teodorescu, la UVT # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește pe 10 decembrie, de la ora 17, o nouă întâlnire din seria „Conectați la viitor”, un proiect dedicat discuțiilor despre zonele în care știința și imaginația se întâlnesc. Evenimentul va avea loc în amfiteatrul A01 și îl are ca invitat pe Cristian M. Teodorescu, fizician, cercetător recunoscut internațional și autor de literatură science-fiction.
16:50
Spitalul Județean din Timișoara va avea un centru de excelență pentru pacienții cu AVC, cu echipamente de ultimă generație # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat, luni, că Spitalul Județean Timișoara va beneficia de finanțare pentru un nou centru destinat pacienților cu accident vascular cerebral (AVC).
16:00
Primăria Timișoara bifează o nouă victorie în lupta pentru recuperarea ștrandului No Name. Tribunalul Timiș a reconfirmat că terenul de peste 6.000 mp este domeniu public, iar construcțiile de pe el nu aparțin firmelor private care ocupă ilegal zona, Soldado și Biltac Company.
15:50
Incendiu la un autobuz cu peste 50 de pasageri, stins de pompierii din Sânnicolau Mare # Timis Online
Un autobuz plin cu 52 de pasageri a fost cuprins de fum astăzi, 8 decembrie, în Sânnicolau Mare, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului, fără ca vreun pasager să fie rănit.
15:50
Ministrul Sănătății: Finanțare asigurată până în 2030 pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara # Timis Online
Aflat, luni, la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că proiectul Institutului Regional de Oncologie va beneficia de finanțare europeană nerambursabilă până în anul 2030, după ce Guvernul României a aprobat transferul investiției din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Programul Operațional Sănătate.
15:40
Campania „Străbatem munți și aducem zâmbete” aduce bucurie de sărbători copiilor și bătrânilor din sate izolate # Timis Online
Low Gear Timișoara revine cu ediția din acest an a campaniei umanitare „Străbatem munți și aducem zâmbete”. Se strâng donații pentru copiii și bătrânii care trăiesc zone izolate din Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara.
15:30
Timișoara, la un pas de București: Locuințele se dau în mai puțin de două luni, iar prețurile urcă. Este chiria o alternativă avantajoasă? # Timis Online
Proprietarii timișoreni își găsesc, în medie, un cumpărător pentru apartamentele scoase la vânzare în 54 de zile. Doar în București locuințele se vând mai rapid decât aici.
15:20
CFR Călători va trece din 14 decembrie la noul Mers al Trenurilor 2025–2026, valabil până pe 12 decembrie anul viitor. Programul aduce peste 1.150 de trenuri zilnic, rute internaționale extinse, dar și material rulant modernizat prin PNRR, noile rame Coradia Stream și trenuri sezoniere suplimentare.
14:40
Accident feroviar la Peciu Nou. Un tren a lovit un autoturism, însă toți cei implicați au scăpat fără răni # Timis Online
Un accident feroviar produs luni la prânz, în Peciu Nou, s-a încheiat fără victime, după ce un automotor a lovit un autoturism al cărui șofer reușise să se dea la o parte la timp.
14:30
Un incendiu izbucnit luni, la un apartament din Timișoara, a fost stins rapid de pompieri, iar din fericire nu s-au înregistrat victime. Flăcările au pornit în bucătărie, de la o oală uitată pe foc.
14:30
Un bărbat adormit și un iepure au fost salvați dintr-un apartament cuprins de flăcări în Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 61 de ani și animalul său de companie au fost salvați de pompieri după ce o oală uitată pe foc a provocat un incendiu într-un apartament de pe strada Sirius din Timișoara.
Ieri
12:50
Zeci de articole vestimentare și produse cosmetice suspectate a fi contrafăcute, descoperite la Recaș # Timis Online
O autoutilitară încărcată cu articole vestimentare și produse cosmetice suspectate a fi contrafăcute a fost descoperită de polițiștii din Recaș, după ce au oprit în trafic trei bărbați, în localitatea Izvin, în seara de 4 decembrie.
12:40
Polițiștii din Lugoj, alături de mai multe instituții de control, au desfășurat vineri dimineață o amplă razie în municipiu, în urma căreia au fost date zeci de amenzi în valoare totală de aproape 50.000 de lei și au fost verificate sute de persoane, vehicule și firme.
12:20
Cum trăiesc timișorenii cultura? Patru studii despre relația publicului cu evenimentele orașului # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara va prezenta joi, 11 decembrie, de la ora 12:00, la Sala Lira (str. Miron Costin nr. 2), rezultatele a patru cercetări dedicate modului în care locuitorii orașului se raportează la evenimentele culturale din spațiul public.
12:10
Pacienții cu boală Crohn și rectocolită ulcero-hemoragică pot beneficia gratuit de terapii moderne la Asociația OncoHelp din Timișoara # Timis Online
Pacienții diagnosticați cu boală Crohn sau rectocolită ulcero-hemoragică au acces la tratamente inovatoare prin studiile clinice desfășurate în Compartimentul de Gastroenterologie al Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.
11:40
Primăria Timișoara pregătește un nod complex de transport în zona Solventul, unde se întâlnesc trei proiecte majore – pasajul, podul și modernizarea străzii Gării. Pentru a conecta noile linii de tramvai, municipalitatea a lansat o licitație de 6,5 milioane lei pentru aparate speciale de cale.
11:30
Încă un bărbat a murit într-o stație de tramvai din Timișoara, la doar câteva zile după un alt incident similar # Timis Online
Încă un bărbat a murit într-o stație de tramvai din Timișoara, doar câteva zile după ce un alt incident similar a avut loc în oraș.
09:40
Un bărbat a ajuns la spital după un accident într-o intersecție aglomerată din Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 57 de ani a ajuns la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecție din Timișoara, ambii șoferi susținând că aveau verde la semafor în momentul impactului.
09:20
După centralizarea voturilor exprimate în București, Ciprian Ciucu câștigă detașat, cu procent de 36%.
09:20
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a câștigat cursa electorală pentru președinția Consiliului Județean Buzău.
09:20
Apel către primarii din Banat: Muzeul Satului din Timișoara caută gospodării tradiționale înainte de a fi demolate # Timis Online
Radu Trifan, managerul Muzeului Satului Bănățean, a lansat un apel public către primarii, viceprimarii și consilierii locali din județele Timiș și Caraș-Severin, alături de care a colaborat în ultimele două decenii.
09:10
Dorina Rusu, farmacistă: „Tinerii din ziua de astăzi ar trebui să se îndrepte spre lucrurile care îi împlinesc” # Timis Online
Dorina Rusu este farmacistă de aproape 20 de ani, iar în ultimii patru a fost și diriginte de farmacie.
08:40
Luni, 8 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Horoscopul în această săptămână:
00:10
Luni puteți merge la mai multe spectacole.
00:00
Pavel Bartoș: „Timișoara e un fel de acasă”. Actorul revine în oraș cu filmul „Crăciun cu Ramon” # Timis Online
Pentru Pavel Bartoș, Timișoara este un fel de „acasă”. Actorul a revenit în oraș cu ocazia turneului național al filmului „Crăciun cu Ramon”, unde s-a întâlnit cu publicul și a vorbit despre povestea din spatele noii producții.
7 decembrie 2025
22:20
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obținut duminică 32,7% din voturile bucureștenilor, în timp ce candidatul PSD, Daniel Băluță, a fost creditat cu 26,3%, conform exit-pollului CURS-Avangarde. Autoritatea Electorală Permanentă a început să afișeze primele rezultate parțiale.
21:40
Tulburările menstruale nu trebuie ignorate. Medicii timișoreni îndeamnă femeile să consulte un specialist # Timis Online
Medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara atrag atenția asupra tulburărilor menstruale, considerate primele semnale ale unor dezechilibre importante în organism. Specialiștii subliniază că una din trei femei se confruntă, la un moment dat, cu o tulburare care necesită evaluare ginecologică.
17:50
Pavel Bartoș: „Timișoara e un fel de acasă”. Actorul revine în oraș cu filmul „Crăciun cu Ramon” # Timis Online
Pentru Pavel Bartoș, Timișoara este „un fel de acasă”. Actorul a revenit în oraș cu ocazia turneului național al filmului „Crăciun cu Ramon”, unde s-a întâlnit cu publicul și a vorbit despre povestea din spatele noii producții.
17:10
FOTO. Gusturi, povești și identitate bănățeană. Expoziție și lansare de carte la Conacul Zăgujeni # Timis Online
Conacul Zăgujeni va găzdui sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 15, vernisajul expoziției „Banatul de altădată: gusturi și povești”, semnată de artista fotograf Georgiana Neda. Evenimentul este organizat de Asociația Miltonia, în cadrul Târgului de Crăciun desfășurat în acest monument istoric din județul Caraș-Severin.
13:40
În diferite părţi ale lumii există anumite destinaţii în care doar bărbaţii au acces. Motivele sunt diverse: de la credinţe religioase, la restricţii istorice ori sociale. Iată cinci astfel de locuri.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
De unde vine denumirea de algebră? Dar cea de algoritm? Chiar dacă în viaţa de zi cu zi nu vedem formule matematice complexe pretutindeni, suntem înconjuraţi de ele. Algoritmii conduc în mod discret chiar şi cele mai obişnuite activităţi zilnice – ei stau în spatele reţelelor de socializare, a motoarelor de căutare, a aplicaţiilor pentru muzică, shopping sau transport şi nu numai. Fără contribuţiile matematicianului persan Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi am putea să nu fim aici. Până şi cuvântul „algoritm” provine dintr-o versiune latinizată a numelui lui Al-Khwarizmi. În plus, cuvântul „algebră” este derivat dintr-o parte a titlului celebrei sale cărţi „Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa’l-Muqabala”.
10:10
VIDEO. Incendiu devastator într-un club din India. 25 de persoane au murit, inclusiv turiști # Timis Online
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din renumita destinație turistică Goa, în India, a provocat moartea a cel puțin 25 de persoane, între care patru turiști, au anunțat autoritățile locale, citate de CNN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.