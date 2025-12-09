Michael Wolf, între Art Deco și modernism: o expoziție dedicată arhitectului bănățean la Muzeul Național de Artă

15:50

Mai mult de 30 de ani au trecut, pesemne, de când în Biserica din Dolaț, cândva o bijuterie șvăbească a Banatului rural, nu a mai fost atât lume câtă s-a adunat la Centenarul Luwig Schwarz în satul natal. Rănit în război și apoi prizonier, deportat în Bărăgan și apoi șicanat toată viața de autoritățile comuniste, mort într-un hotel din București chiar înainte de a vorbi la Congresul Uniunii Scriitorilor din România, Schwarz a fost, incontestabil, unul dintre cei mai captivanți și importanți scriitori de expresie germană din Banat, autorul singurului roman scris în dialectul șvăbesc.