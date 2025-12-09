„Meninele din Timișoara”: Tradiția spaniolă întâlnește portul bănățean într-o expoziție inedită
Timis Online, 9 decembrie 2025 19:50
Un dialog vizual între cultura spaniolă și cea românească este propus de ultima expoziție a anului 2025, găzduită de galeria Pygmalion. Vernisajul va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 18:00, și aduce în fața publicului lucrări originale realizate de copii din Timișoara.
• • •
Michael Wolf, între Art Deco și modernism: o expoziție dedicată arhitectului bănățean la Muzeul Național de Artă # Timis Online
Expoziția oferă o perspectivă critică asupra transformării urbane a Timișoarei, evidențiind evoluția orașului dintr-un centru baroc provincial într-o urbe modernă și cosmopolită în anii ’30 ai secolului XX.
Primarul Timișoarei Dominic Fritz l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan în vizita oficială de la Paris, unde au avut întâlniri cu primărița Anne Hidalgo și comunitatea românească. Fritz spune că a discutat despre rolul orașelor în politica europeană și a promovat legăturile Timișoarei cu Franța.
Teatrul German marchează 55 de ani de carieră ai actriței Ida Jarcsek-Gaza prin premiera spectacolului „Penthesilea. Un recviem” # Timis Online
Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) anunță premiera spectacolului „Penthesilea. Un recviem”, adaptare după textul semnat de Nino Haratischwili și regizat de Eberhard Köhler. Producția are o semnificație specială pentru instituție, celebrând 55 de ani de activitate artistică ai actriței Ida Jarcsek-Gaza, una dintre cele mai importante figuri ale teatrului timișorean.
Premiera spectacolului „Kasimir și Karoline” la Teatrul Maghiar din Timișoara: o radiografie a fragilității umane în vremuri de criză # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara prezintă, în zilele de 13 și 14 decembrie, de la orele 16:00 și 21:00, avanpremiera și premiera spectacolului „Kasimir și Karoline”. Este o adaptare modernă a unuia dintre cele mai importante texte ale dramaturgiei secolului al XX-lea, semnat de Ödön von Horváth.
Încă un pas pentru noul Spital Municipal. Primăria și specialiștii IFC fac ultimele consultări pentru a găsi investitori # Timis Online
Primăria Timișoara anunță noi pași pentru construirea Spitalului Municipal în parteneriat public-privat. În colaborare cu experții IFC, se finalizează etapa de consultare a pieței pentru atragerea investitorilor, urmând aprobarea studiului de fezabilitate pentru unitatea medicală modulară de 300 de paturi.
Comunitatea Wendhill Academy – International School organizează, în decembrie, a opta ediție a Târgului Caritabil de Crăciun, un eveniment devenit deja o tradiție a școlii și care, anul acesta, va contribui la costurile pentru tratamentele și terapiile de care au nevoie Vlad, Briana și David.
Un apel la 112 a alertat astăzi pompierii din Timișoara după ce o persoană a fost găsită în Canalul Bega, în zona Parcului Copiilor, fiind declarată decedată la fața locului.
Cumpărăturile de sărbători îți aduc mii de premii instant și un fotoliu de masaj Komoder la Iulius Town Timișoara # Timis Online
La Iulius Town Timișoara, „Tu dai magie Crăciunului”. Atmosfera festivă, decorurile spectaculoase și experiențele de shopping se împletesc anul acesta cu surprize pregătite special pentru tine, transformând achizițiile de sezon în recompense pe loc și într-o șansă de a câștiga marele premiu al campaniei, un fotoliu de masaj Komoder.
„Războiul e când omul nu mai e om”. Centenar Ludwig Schwarz în fostul sat șvăbesc Dolaț # Timis Online
Mai mult de 30 de ani au trecut, pesemne, de când în Biserica din Dolaț, cândva o bijuterie șvăbească a Banatului rural, nu a mai fost atât lume câtă s-a adunat la Centenarul Luwig Schwarz în satul natal. Rănit în război și apoi prizonier, deportat în Bărăgan și apoi șicanat toată viața de autoritățile comuniste, mort într-un hotel din București chiar înainte de a vorbi la Congresul Uniunii Scriitorilor din România, Schwarz a fost, incontestabil, unul dintre cei mai captivanți și importanți scriitori de expresie germană din Banat, autorul singurului roman scris în dialectul șvăbesc.
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi pătruns prin efracție într-o locuință din Timișoara, de unde a furat bani și un telefon, în timp ce în casă se afla o femeie de 75 de ani, care a scăpat nevătămată.
Un bărbat de 70 de ani a pierdut controlul mașinii pe strada Carol Davila din Timișoara și a lovit o conductă de gaz, fără să rănească pe nimeni.
„OLX-ul ANAF-ului”: instituția pregătește propriul site unde românii vor putea cumpăra marfa confiscată # Timis Online
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția pregătește o platformă online, prin care bunurile confiscate în urma controalelor vor fi vândute transparent publicului.
Patru benzi între Demetriade și Pestalozzi, pod și pasarelă la ISHO. Primăria vrea fonduri europene pentru proiect # Timis Online
Primăria Timișoara pregătește depunerea pentru finanțare europeană a proiectului care va completa Inelul 2 pe sectorul de est, între Demetriade și Pestalozzi. Investiția, estimată la 113,8 milioane lei, prevede lărgirea la patru benzi a arterei, modernizarea străzilor adiacente și construirea a două noi poduri peste Bega, rutier și pietonal, în zona ILSA/ISHO.
Luna martie va fi, începând de anul viitor, Luna Femeilor în România, după ce președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul de promulgare a actului normativ. Proiectul a fost depus în Parlament în luna martie și a fost inițiat de parlamentari din PSD, AUR, PNL și UDMR.
Casa LOGS, situată pe strada Tebea nr. 12, organizează în această săptămână două evenimente gratuite dedicate tuturor copiilor din Timișoara, cu scopul de a aduce bucurie și creativitate înainte de perioada sărbătorilor.
Comunicat de presă finalizare proiect „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformată” # Timis Online
U.A.T. COMUNA LENAUHEIM, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale din comuna Lenauheim”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0831, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Amenzi de peste 3,4 milioane de lei în construcții: peste 150 de persoane depistate muncind la negru în Timiș # Timis Online
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a încheiat seria de controale desfășurate pe parcursul anului 2025 în sectorul construcțiilor. Verificările au vizat respectarea legislației muncii, precum și normele de securitate și sănătate în muncă.
Zeci de șoferi au fost opriți ieri pe DN 6, unde polițiștii timișeni au ieșit în număr mare la controale și au împărțit peste 140 de amenzi.
Nevoie urgentă de sânge, la Timișoara. Donatorii cu grupa B Rh negativ, așteptați la Centrul de Transfuzie # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupa de sânge B Rh negativ, în contextul unei cereri crescute în ultima perioadă.
INSP lansează o campanie națională privind utilizarea responsabilă a produselor biocide # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în colaborare cu direcțiile de sănătate publică județene, desfășoară în luna decembrie o campanie de informare dedicată utilizării corecte a produselor biocide.
PROGRAM. Timișoara găzduiește seria de evenimente dedicate Zilei solidarității româno-maghiare # Timis Online
Timișoara va fi, în weekend, gazda unei ample serii de evenimente dedicate Zilei solidarității româno-maghiare, marcate prin conferințe, mese rotunde și momente comemorative.
Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață datorită unei donări de organe realizate la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 61 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident vascular cerebral hemoragic, a devenit donator pentru patru pacienți, după ce familia acestuia a acceptat prelevarea de organe. Decizia lor, luată într-un moment de profundă suferință, a făcut posibilă salvarea sau îmbunătățirea vieții altor oameni.
Program special al Centrului de Colectare din Moșnița Nouă în perioada sărbătorilor de iarnă # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a anunțat programul special de funcționare al Centrului de Colectare pentru perioada sărbătorilor, instituția urmând să alterneze zilele deschise cu cele închise pentru a permite atât continuitatea activității, cât și respectarea zilelor libere de sezon.
CJT finanțează noua școală din Sânmihaiu Român. Proiectul se ridică la aproape 19 milioane de lei # Timis Online
Comuna Sânmihaiu Român face un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. Astfel, autoritățile locale au anunțat demararea proiectului pentru construirea unei noi școli gimnaziale, cu clasele 0–VIII, în valoare totală de 18,77 milioane lei (aproximativ 3,72 milioane euro).
Marșul Eroilor la Timișoara: reculegere și omagiu adus victimelor Revoluției din 1989 # Timis Online
Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria organizează în acest an a 20-a ediție a Marșului Eroilor, un eveniment care comemorează victimele Revoluției din decembrie 1989.
Masaj vs kinetoterapie – care te ajută cu adevărat? Două abordări diferite pentru sănătatea ta # Timis Online
Durerile de spate, de gât, umeri sau genunchi sunt printre cele mai frecvente motive pentru care oamenii caută ajutor. De multe ori, alegerea se face între două opțiuni bine cunoscute: masaj sau kinetoterapie. Deși ambele pot reduce durerea, fiecare acționează prin mecanisme diferite și au roluri distincte în recuperare.
La Centrul Multifuncțional Bastion, 2026 va fi un an cultural divers, cu expoziții, festivaluri și proiecte multimedia # Timis Online
Centrul Multifuncțional Bastion se pregătește pentru un an 2026 variat. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au transmis, la solicitarea Tion, că există 19 cereri înregistrate pentru organizarea de evenimente.
Marți, 9 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
Impact violent pe DN 69. Mașină făcută praf după ce un șofer a trecut peste sensul giratoriu de la Mahle # Timis Online
Un accident rutier a avut loc pe DN 69, unde un autoturism condus dinspre Arad spre Timișoara a trecut peste sensul giratoriu. Mașina a fost făcută praf, iar șoferul acesteia a ajuns la spital.
Harababura Fair aduce magia iernii la Timișoara: trei weekenduri de creație, cadouri și viniluri # Timis Online
Magia sărbătorilor de iarnă revine la Timișoara odată cu Harababura Fair – Ediția de Crăciun, organizată între 12 și 21 decembrie la Centrul de Proiecte din strada Vasile Alecsandri nr. 1.
Un autoturism a fost cuprins luni după-masă de flăcări, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. Flăcările s-au extins rapid.
Legătura dintre știință și literatura SF. Dialog cu cercetătorul Cristian M. Teodorescu, la UVT # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara găzduiește pe 10 decembrie, de la ora 17, o nouă întâlnire din seria „Conectați la viitor”, un proiect dedicat discuțiilor despre zonele în care știința și imaginația se întâlnesc. Evenimentul va avea loc în amfiteatrul A01 și îl are ca invitat pe Cristian M. Teodorescu, fizician, cercetător recunoscut internațional și autor de literatură science-fiction.
Spitalul Județean din Timișoara va avea un centru de excelență pentru pacienții cu AVC, cu echipamente de ultimă generație # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat, luni, că Spitalul Județean Timișoara va beneficia de finanțare pentru un nou centru destinat pacienților cu accident vascular cerebral (AVC).
Primăria Timișoara bifează o nouă victorie în lupta pentru recuperarea ștrandului No Name. Tribunalul Timiș a reconfirmat că terenul de peste 6.000 mp este domeniu public, iar construcțiile de pe el nu aparțin firmelor private care ocupă ilegal zona, Soldado și Biltac Company.
Incendiu la un autobuz cu peste 50 de pasageri, stins de pompierii din Sânnicolau Mare # Timis Online
Un autobuz plin cu 52 de pasageri a fost cuprins de fum astăzi, 8 decembrie, în Sânnicolau Mare, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului, fără ca vreun pasager să fie rănit.
Ministrul Sănătății: Finanțare asigurată până în 2030 pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara # Timis Online
Aflat, luni, la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că proiectul Institutului Regional de Oncologie va beneficia de finanțare europeană nerambursabilă până în anul 2030, după ce Guvernul României a aprobat transferul investiției din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Programul Operațional Sănătate.
Campania „Străbatem munți și aducem zâmbete” aduce bucurie de sărbători copiilor și bătrânilor din sate izolate # Timis Online
Low Gear Timișoara revine cu ediția din acest an a campaniei umanitare „Străbatem munți și aducem zâmbete”. Se strâng donații pentru copiii și bătrânii care trăiesc zone izolate din Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara.
Timișoara, la un pas de București: Locuințele se dau în mai puțin de două luni, iar prețurile urcă. Este chiria o alternativă avantajoasă? # Timis Online
Proprietarii timișoreni își găsesc, în medie, un cumpărător pentru apartamentele scoase la vânzare în 54 de zile. Doar în București locuințele se vând mai rapid decât aici.
CFR Călători va trece din 14 decembrie la noul Mers al Trenurilor 2025–2026, valabil până pe 12 decembrie anul viitor. Programul aduce peste 1.150 de trenuri zilnic, rute internaționale extinse, dar și material rulant modernizat prin PNRR, noile rame Coradia Stream și trenuri sezoniere suplimentare.
Accident feroviar la Peciu Nou. Un tren a lovit un autoturism, însă toți cei implicați au scăpat fără răni # Timis Online
Un accident feroviar produs luni la prânz, în Peciu Nou, s-a încheiat fără victime, după ce un automotor a lovit un autoturism al cărui șofer reușise să se dea la o parte la timp.
Un incendiu izbucnit luni, la un apartament din Timișoara, a fost stins rapid de pompieri, iar din fericire nu s-au înregistrat victime. Flăcările au pornit în bucătărie, de la o oală uitată pe foc.
Un bărbat adormit și un iepure au fost salvați dintr-un apartament cuprins de flăcări în Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 61 de ani și animalul său de companie au fost salvați de pompieri după ce o oală uitată pe foc a provocat un incendiu într-un apartament de pe strada Sirius din Timișoara.
Zeci de articole vestimentare și produse cosmetice suspectate a fi contrafăcute, descoperite la Recaș # Timis Online
O autoutilitară încărcată cu articole vestimentare și produse cosmetice suspectate a fi contrafăcute a fost descoperită de polițiștii din Recaș, după ce au oprit în trafic trei bărbați, în localitatea Izvin, în seara de 4 decembrie.
Polițiștii din Lugoj, alături de mai multe instituții de control, au desfășurat vineri dimineață o amplă razie în municipiu, în urma căreia au fost date zeci de amenzi în valoare totală de aproape 50.000 de lei și au fost verificate sute de persoane, vehicule și firme.
Cum trăiesc timișorenii cultura? Patru studii despre relația publicului cu evenimentele orașului # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara va prezenta joi, 11 decembrie, de la ora 12:00, la Sala Lira (str. Miron Costin nr. 2), rezultatele a patru cercetări dedicate modului în care locuitorii orașului se raportează la evenimentele culturale din spațiul public.
Pacienții cu boală Crohn și rectocolită ulcero-hemoragică pot beneficia gratuit de terapii moderne la Asociația OncoHelp din Timișoara # Timis Online
Pacienții diagnosticați cu boală Crohn sau rectocolită ulcero-hemoragică au acces la tratamente inovatoare prin studiile clinice desfășurate în Compartimentul de Gastroenterologie al Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.
Primăria Timișoara pregătește un nod complex de transport în zona Solventul, unde se întâlnesc trei proiecte majore – pasajul, podul și modernizarea străzii Gării. Pentru a conecta noile linii de tramvai, municipalitatea a lansat o licitație de 6,5 milioane lei pentru aparate speciale de cale.
Încă un bărbat a murit într-o stație de tramvai din Timișoara, la doar câteva zile după un alt incident similar # Timis Online
Încă un bărbat a murit într-o stație de tramvai din Timișoara, doar câteva zile după ce un alt incident similar a avut loc în oraș.
