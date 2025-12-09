Cum recunoști o minte sclipitoare? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează primul studiu care analizează științific cum funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt
National.ro, 9 decembrie 2025 12:20
Unii copii par să vadă lumea altfel. Găsesc soluții acolo unde alții văd probleme, memorează ușor, pun întrebări neașteptate și învață cu o viteză care îi surprinde chiar și pe profesori. Ce se ascunde în mintea lor? Răspunsul încearcă să îl ofere un studiu unic, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat
Unii copii par să vadă lumea altfel. Găsesc soluții acolo unde alții văd probleme, memorează ușor, pun întrebări neașteptate și învață cu o viteză care îi surprinde chiar și pe profesori. Ce se ascunde în mintea lor? Răspunsul încearcă să îl ofere un studiu unic, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat
Donald Trump critică, din nou, Europa: „Merge în direcții greșite, este foarte rău pentru oameni” # National.ro
Liderul de la Washington, Donald Trump, avertizează Europa: trebuie să fie „foarte atentă", deoarece „merge în direcții greșite". Declarațiile președintelui american vin la doar câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a SUA, în care țările europene sunt vizate în legătură cu problema migrației și a libertății de exprimare. Președintele SUA, Donald Trump, a
Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce a declarat la ieșirea de la instanță: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare: legea” – VIDEO # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, în primul dosar în care a fost trimis în judecată. Fostul prezidențiabil ar urma să afle în cursul acestei zile dacă magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 îi vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar, pentru încă 60 de
Cum va fi vremea până la începutul lunii ianuarie 2026. ANM, prognoza actualizată pentru următoarele 4 săptămâni # National.ro
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion? Ce vești vin de la meteorologi și cum arată prognoza pentru primele zile din 2026? Pentru cei care își pun la punct planurile pentru a petrece Crăciunul la munte, de exemplu, sau la țară, la bunici, detaliile despre vreme sunt destul de importante. Nu e de
Românii caută un brad de Crăciun, dar mulți sunt speriați de prețuri: „Nu am cumpărat, m-am uitat doar” # National.ro
Cum pentru cei mai mulți români pregătirile pentru atmosfera de Sărbători includ și decorarea pomului de Crăciun, nu e de mirare că au început deja „plimbările" prin piețe, în căutarea unui brad. Doar că până să aleagă să cumpere un pom de Crăciun natural, nu sunt puțini cei care se uită de mai multe ori
Tatulici, după alegeri: „Bucureștenilor nu le plac obraznicii/Strategia lui Drulă a fost superfalimentară” – VIDEO # National.ro
Continuă să apară ecouri ale recentelor alegeri pentru Primăria Capitalei, în urma cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat fotoliul de edil general. Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a făcut o analiză a alegerilor locale parțiale din București, în urma cărora Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a ieșit învingător în competiția pentru șefia Primăriei
Ședință a conducerii PSD, după eșecul la alegerile pentru Primăria Capitalei. Urmează un nou test pentru coaliția de guvernare # National.ro
Liderii social-democrați se reunesc marți, 9 decembrie, în ședință, fiind vorba despre o primă întrevedere a conducerii PSD după recentele alegeri locale parțiale. Ședința Biroului Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat este programată să înceapă marţi, de la ora 10.00. Va fi prima şedinţă a conducerii partidului lui Sorin Grindeanu, de la eşecul înregistrat
BERBEC Este timpul să începeți să luptați mai mult pentru ceea ce doriți să realizați, nu lăsați o altă persoană să vă împiedice dorințele, mai ales că aveți posibilitatea de a realiza lucruri grozave și trebuie să conștientizați acest lucru. TAUR Trebuie să luați mai în serios posibilitatea de a crea o relație sănătoasă
În ultimele luni, guvernele din întreaga lume au căutat modalități de a răspunde la trecerea Americii de la comerțul liber la mercantilismul agresiv. O idee câștigă teren și atenție: apropierea a două dintre cele mai mari regiuni comerciale ale lumii. Protecționismul administrației Trump nu va afecta doar comerțul american, relatează Bloomberg. Țările terțe trebuie să
Capitalismul clientelar pare să devină o particularitate a economiei Statelor Unite. De la aplicarea reglementărilor specifice la excepții tarifare, contracte acordate prietenilor și alte forme de negocieri între administrația Trump și țări din întreaga lume, oligopolul american este în creștere. Tentaculele familiei Trump Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman poartă discuții privind securitatea națională cu
Alegerile pentru Primăria Capitalei n-au adus doar un nou edil, ci și un tablou complet al prăbușirii sondajelor, al sfâșierilor din „Sistem" și mai ales al unei democrații pe care bucureștenii au ales s-o boicoteze cu un dispreț tăios. Sub scoruri, tabere și jocuri din umbră, rămâne întrebarea cea mare: cine mai guvernează, de fapt,
Noul film al lui Leonardo DiCaprio conduce la nominalizările pentru Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor # National.ro
„One Battle After Another", un film de satiră în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn sunt într-o societate represivă sfâșiată de violență politică, a dominat luni nominalizările pentru următoarea ediție a Globurilor de Aur. Filmul scris, regizat și coprodus de Paul Thomas Anderson a primit 9 nominalizări. Pelicula „Sentimental Value" se află pe poziţia a
Nicio țară din UE nu își mai vaccinează copiii la naștere, în afară de România. Pentru că sistemul imunitar al nou-născuților este zero, vaccinurile sunt însoțite de potențatori de stimulare, care sunt substanțe toxice și compromit imunitatea pe viață, spun medicii pediatri. Vaccinarea înainte de împlinirea a 6 luni este o crimă, susțin aceștia, iar
De ce să-ţi cumperi un apartament de lux în Bucureşti, când, cu aceeaşi bani, poţi să te muţi într-un castel medieval din Franţa? Idei pentru achiziţii “istorice” # National.ro
Românii care se află în căutarea unei achiziţii imobiliare importante, care să devină o investiţie rentabilă, prin închiriere sau revânzare – de ce nu? – ar putea să se reorienteze către cumpărarea unui castel din Franţa. Nu este mai scump decât un apartament de lux din Bucureşti. Aproximativ cu aceeaşi sumă, poți cumpăra o proprietate
Medicii români fac drumul invers. Vor să se întoarcă acasă pentru că au crescut salariile. Ministrul Sănătăţii: “Există încă un obstacol dureros” # National.ro
Dacă în anii trecuţi, doctorii români plecau în număr foarte mare să muncească în spitalele din străinătate, iată că acum "trăim" fenomenul invers. Sau cel puţin așa susţine ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a atras atenţia că aceşti medici se lovesc însă de „un obstacol dureros", și anume că „birocrația și anumite zone de interes
Campionatul Mondial din 2026, găzduit în premieră de SUA, Canada și Mexic și extins la 48 de echipe, va deveni nu doar cel mai lung turneu final din istorie, ci și unul dintre cele mai complicate din punct de vedere logistic. Distanțele uriașe dintre orașele gazdă vor obliga multe selecționate să parcurgă mii de kilometri
Moda cadourilor “pe barosăneală” care a cuprins România. De ce trendul darurilor scumpe este mai important pentru părinţi decât pentru copii # National.ro
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, ies la suprafaţă părinţii care epatează prin valoarea cadourilor pe care le oferă copiilor. Ce ascunde acest trend? Dorinţa adulţilor de a se lăuda în Social Media cu posibilitățile financiare de a-şi alinta "odraselele". Acest fenomen a avut loc şi de Moş Nicolae 2025. Anul acesta, deși românii se plâng
Țările UE vor trebui să angajeze individual miliarde de euro pentru a garanta împrumuturi în valoare de până la 210 miliarde de euro către Ucraina. Comisia Europeană a anunțat un împrumut de 165 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe valoarea în numerar a activelor rusești înghețate, relatează Politico. Garanțiile de siguranță, împărțite proporțional
Wayne Rooney a criticat dur declarațiile lui Mohamed Salah, care s-a plâns public că se simte „sabotat" de Liverpool și că nu mai are nicio relație cu antrenorul Arne Slot. Egipteanul n-a mai marcat în Premier League din 1 noiembrie, iar forma lui slabă a tensionat vestiarul. Fostul star al lui Manchester United crede că
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, dă socoteală în Parlament pentru criza apei din Prahova. PSD și AUR îi cer demisia # National.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, pentru a da explicații cu privire la criza apei din Prahova. În timpul dezbaterilor, atât AUR cât și PSD i-au cerut să-și dea demisia din funcție. Grupul AUR i-a cerut să clarifice situaţia generată de lucrările de la barajul
Industria de apărare, lăsată pe dinafară. Cele 21 de societăți de stat nu primesc niciun sfanț din împrumutul SAFE # National.ro
Cu toate declarațiile sforăitoare ale ministrului Economiei, Radu Miruță, care tot anunță că banii din programul SAFE vor merge la companiile românești, în realitate, acestea nu vor primi niciun ban. Sindicaliștii din sector spun că lista de achiziții s-a făcut fără consultarea societăților din industria de apărare, ceea ce înseamnă că nici vorbă de producție
Cum își răsplătesc patronii angajaţii pentru munca depusă în 2025. Ce bonusuri primesc cei mai harnici salariaţi cu ocazia Sărbătorilor de iarnă # National.ro
Angajatorii care își apreciază salariaţii vor oferi recompense importante şi la final de 2025. Patronii vor acorda prime de Crăciun și alte beneficii pentru angajați, precum vouchere cadou, zile libere plătite sau petreceri de final de an. Conform celui mai recent sondaj realizat de eJobs, 9 din 10 angajatori participanți, adică adică 89,7% , au
Lansarea Digital Yuan 2.0 va schimba modul în care funcționează banii în Asia. Această tehnologie conectează Banca Populară a Chinei direct la rețeaua de plăți transfrontaliere ASEAN. Beijingul dezvoltă bazele unei infrastructuri financiare regionale menite să accelereze decontările tranzacțiilor, reducând în același timp dependența de dolarul american, notează Modern Diplomacy. China profită de concurența dintre
Publicarea Strategiei de Securitate Națională a SUA declanșează un impact puternic la Bruxelles, subliniind intensitatea ideologică din cadrul Casei Albe. Revenirea lui Donald Trump la măsurile „America First" în acest an a provocat deja valuri de îngrijorare cu privire la viitorul relațiilor transatlantice. Dar publicarea Strategiei de Securitate Națională a SUA, un document care schițează
Cine este și cu ce se ocupă soția noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Dețin împreună o firmă de consultanță # National.ro
Ciprian Ciucu a fost ales noul primar al Bucureștiului, după ce a obţinut 35% din voturile exprimate la scutinul de duminică, 7 decembrie. El este urmat, în clasament, de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. Soția noului edil general se numeşte Cristina Simona Ciucu. Cei doi s-au cunoscut la vârsta de 18 ani, iar
09
Se cere limitarea controalelor excesive la companiile românești. Guvernul se pregătește să le ”jecmănească” # National.ro
Parlamentarii vor să limiteze, prin lege, controalele excesive ale autorităților făcute cu predilecție la întreprinderile mici și mijlocii, în majoritatea lor covârșitoare cu capital românesc. Acestea sunt vizate de verificări frecvente, necoordonate şi disproporţionate, ceea ce provoacă o lipsă de încredere în autoritățile publice, susțin parlamentarii. Mai mult, din cauza deficitului bugetar excesiv, se așteaptă
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea # National.ro
Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă luni de ANM. Temperaturile vor depăși adesea mediile multianuale. Primele ploi și ninsori mai consistente sunt estimate abia după 18–20 decembrie. Vremea va fi schimbătoare în intervalul analizat de meteorologii. Dar valorile termice se vor situa […] The post Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe fiecare regiune. Meteorologii anunță unde se încălzește vremea first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în Capitală: „Bucureștenii au ales un primar”/Ce spune că e „obligatoriu” să facă # National.ro
Într-un prim mesaj transmis ca reacție la victoria liberalului Ciprian Ciucu, cel care a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, depășindu-l cu mult pe Cătălin Drulă, candidatul USR în această cursă și considerat de mulți drept marele perdant al scrutinului, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe noul edil general al Bucureștiului. Și nu oricum, ci spunând […] The post Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în Capitală: „Bucureștenii au ales un primar”/Ce spune că e „obligatoriu” să facă first appeared on Ziarul National.
Comisia Europeană intenționează să dezvăluie noi reguli pentru tranziția la vehicule electrice, inclusiv evoluția obiectivelor privind emisiile de carbon. Regulile actuale impun o trecere rapidă la electrificare. Dar clienții europeni – atât persoanele fizice, cât și companiile – pur și simplu nu cumpără mașini electrice în număr mare. ”Politicienii europeni afirmă că doresc o industrie […] The post Europa riscă viitorul industriei auto first appeared on Ziarul National.
1. Drulă 13% și Anca Alexandrescu 22%. Și țineți cont de faptul că Bucureștiul e un oraș gomos. În traducere la nivel național, procentele lui Drulă se împart la doi și ale Ancăi se înmulțesc cu doi. Nu mă extrag, și eu sunt gomos, nu îi pot vota pe trotinetari sau pe daci. Dar lumea […] The post Fenomenul Ana Greșeală 6% e o usereală în formă agravantă first appeared on Ziarul National.
Băsescu, după victoria lui Ciucu în alegerile pentru PMB: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă. Cred că…” # National.ro
Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a făcut o analiză a situației de la nivelul actualei coaliții de guvernare, după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei, în fața candidatului PSD în cursa pentru fotoliul de edil general. Sunt declarații pe care fostul președinte Băsescu le-a făcut luni, 8 decembrie, la o zi […] The post Băsescu, după victoria lui Ciucu în alegerile pentru PMB: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă. Cred că…” first appeared on Ziarul National.
Dominic Fritz le răspunde social-democraților: Coaliția a scârțâit din prima zi/E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare – VIDEO # National.ro
La o zi după alegerile pentru Primăria Capitalei, în cadrul cărora Cătălin Drulă a obținut un rezultat slab, ieșind abia pe locul 4, liderul USR Dominic Fritz a făcut o analiză a situației. Președintele USR a dat de înțeles, luni, 8 decembrie, în contextul rezultatului slab pe care Cătălin Drulă l-a obținut la alegerile pentru […] The post Dominic Fritz le răspunde social-democraților: Coaliția a scârțâit din prima zi/E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare – VIDEO first appeared on Ziarul National.
O veste tristă lovește fotbalul românesc! A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu # National.ro
E doliu în fotbalul românesc. Ioan Sdrobiș s-a stins din viață, la vârsta de 79 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul echipei Viitorului Onești, omul care i-a fost aproape lui Sdrobiș în ultimii ani din viața fostului mare antrenor. O veste grea lovește luni dimineață, 8 decembrie, lumea fotbalului. Ioan […] The post O veste tristă lovește fotbalul românesc! A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu first appeared on Ziarul National.
Grindeanu salvează USR. Ce mesaj a putut lansa liderul PSD imediat după pierderea alegerilor – VIDEO # National.ro
„Coaliția trebuie să meargă mai departe” – e de părere liderul PSD, Sorin Grindeanu. Președintele Partidului Social Democrat a fost întrebat, luni dimineață devreme, într-o conferință de presă, dacă ar putea exista parlamentari din rândul coaliției care să voteze pentru moțiunea de cenzură ce urmează să fie prezentată luni, în plenul reunit al Parlamentului. Grindeanu: […] The post Grindeanu salvează USR. Ce mesaj a putut lansa liderul PSD imediat după pierderea alegerilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Alegeri Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu: La București a fost învins, de fapt, Nicușor Dan – VIDEO # National.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seară, că adevăratul învins la alegerile din București este președintele Nicușor Dan – fost primar general al Capitalei, înainte de a ajunge la Cotroceni. Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a anunțat, duminică seară, 7 decembrie, în contextul în care s-au aflat primele rezultate […] The post Alegeri Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu: La București a fost învins, de fapt, Nicușor Dan – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ciprian Ciucu dezvăluie primele probleme din Capitală de care se va ocupa, după preluarea mandatului de primar general # National.ro
După ce a câștigat funcția de primar general al Capitalei, în urma alegerilor locale parțiale din București, din 7 decembrie, Ciprian Ciucu (PNL) a dezvăluit care sunt cele trei probleme pe care vrea să le rezolve „prioritar” în perioada următoare. Așadar după preluarea mandatului de primar general, odată ce a câștigat cursa pentru fotoliul de […] The post Ciprian Ciucu dezvăluie primele probleme din Capitală de care se va ocupa, după preluarea mandatului de primar general first appeared on Ziarul National.
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Explorarea unor atitudini noi este mult mai interesantă decât a te ține de vechile moduri de gândire. Astăzi este posibil să aveți o nevoie puternică de a petrece mai mult timp liber decât să lucrați. TAUR Abordarea unui stil de […] The post Horoscop 8 decembrie 2025 – Este timpul să trăiești și să iubești first appeared on Ziarul National.
Marcel Ciolacu conduce cu un avans considerabil în cursa pentru președinția Consiliului Județean Buzău, potrivit datelor parțiale care indică un scor de 52% după centralizarea a puțin peste 10% din procesele verbale. Rezultatele confirmă, până în acest moment, statutul său de favorit în alegerile parțiale din județ. Marcel Ciolacu domină competiția în CJ Buzău, cu […] The post Marcel Ciolacu, favorit detașat în alegeri pentru CJ Buzău first appeared on Ziarul National.
Primele rezultate parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în cazul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, au început să fie afișate. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) publică pe site rezultatele oficiale ale alegerilor de la Primăria Capitalei, în timp real. Rezultate după centralizarea a 60% din voturi UPDATE: După centralizarea a 60,05% dintre procesele verbale, rezultate […] The post Alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Primele rezultate oficiale de la AEP first appeared on Ziarul National.
Alegeri pentru Primăria Capitalei. George Simion, după apariția rezultatelor exit-poll: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” – VIDEO # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a ieșit cu primele declarații după ce au fost făcute publice primele rezultate tip exit-poll, după închiderea secțiilor de votare la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, apare pe locul trei în aceste rezultate exit-poll. George Simion: Am arătat că suntem parte a societății bucureștene „Am […] The post Alegeri pentru Primăria Capitalei. George Simion, după apariția rezultatelor exit-poll: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Cătălin Drulă, subiect de scandal politic după alegeri: Victor Ponta cere ieșirea USR de la guvernare # National.ro
Cătălin Drulă devine din nou un punct central al dezbaterilor politice, după ce Victor Ponta solicită public scoaterea USR de la guvernare în urma scorului slab obținut de partid în Capitală. Fostul premier susține că USR nu mai are legitimitatea politică necesară pentru a rămâne la putere, având în vedere rezultatul de doar 10%, conform […] The post Cătălin Drulă, subiect de scandal politic după alegeri: Victor Ponta cere ieșirea USR de la guvernare first appeared on Ziarul National.
Omul lui Nicușor, EȘEC TOTAL. În nici 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut 3 ture de alegeri # National.ro
Cătălin Drulă rămâne, potrivit rezultatelor din București, unul dintre marii perdanți ai acestui ciclu electoral, după ce a înregistrat o nouă înfrângere majoră în tentativa de a deveni primar al Capitalei. Conform exit-poll-ului CURS-Avangarde, candidatul USR a obținut doar 12,8% din voturile bucureștenilor, ceea ce marchează cea de-a treia rundă de alegeri pierdute în mai […] The post Omul lui Nicușor, EȘEC TOTAL. În nici 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut 3 ture de alegeri first appeared on Ziarul National.
Alegeri în București 2025. Daniel Băluță, reacție-fulger: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent/Este esențială numărătoarea voturilor – VIDEO # National.ro
După ce s-au aflat primele rezultate tip exit-poll, făcute publice după închiderea secțiilor de vot, la ora 21, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a ieșit cu o primă reacție. A făcut câteva declarații, de la sediul PSD. La PSD se așteaptă numărarea voturilor, mai ales că Daniel Băluță, candidatul social-democraților în […] The post Alegeri în București 2025. Daniel Băluță, reacție-fulger: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent/Este esențială numărătoarea voturilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Alegeri în București 2025. Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor EXIT-POLL: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – VIDEO # National.ro
Au început să apară primele reacții în contextul în care, la scurt timp după ora 21, când s-au închis secțiile de vot, au apărut primele cifre estimative privind rezultatul alegerilor, sub formă de exit-poll. Ciprian Ciucu (PNL) apare pe primul loc. Rezultatele – deși la acest moment disponibile doar sub forma unui exit-poll – sunt […] The post Alegeri în București 2025. Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor EXIT-POLL: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
