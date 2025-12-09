Apele Române avertizează risc de deficit sever: nivelul lacului Paltinu scade, iar restricțiile ar putea apărea din 2026

19:10

Românii care se află în căutarea unei achiziţii imobiliare importante, care să devină o investiţie rentabilă, prin închiriere sau revânzare – de ce nu? – ar putea să se reorienteze către cumpărarea unui castel din Franţa. Nu este mai scump decât un apartament de lux din Bucureşti. Aproximativ cu aceeaşi sumă, poți cumpăra o proprietate […] The post De ce să-ţi cumperi un apartament de lux în Bucureşti, când, cu aceeaşi bani, poţi să te muţi într-un castel medieval din Franţa? Idei pentru achiziţii “istorice” first appeared on Ziarul National.