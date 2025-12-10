Explozie într-un bloc din Bihor: O femeie rănită și un balcon prăbușit. Cauza deflagrației
National.ro, 10 decembrie 2025 09:50
Spaimă în rândul locuitorilor unui bloc din Aleșd, județul Bihor, după ce, marți seară târziu, s-a auzit o bubuitură. O explozie s-a produs într-un apartament din imobil, în urma deflagrației o femeie fiind rănită. Femeia a suferit arsuri, iar balconul în care se afla s-a dărâmat din cauza deflagrației.
• • •
Acum 5 minute
10:30
Un incendiu cu urmări tragice a avut loc în sudul Chinei: 12 oameni și-au pierdut viața. Deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările, dar se face o anchetă pentru a fi stabilite exact condițiile care au dus la producerea nenorocirii. Douăsprezece persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială
Acum o oră
09:50
Explozie într-un bloc din Bihor: O femeie rănită și un balcon prăbușit. Cauza deflagrației # National.ro
Spaimă în rândul locuitorilor unui bloc din Aleșd, județul Bihor, după ce, marți seară târziu, s-a auzit o bubuitură. O explozie s-a produs într-un apartament din imobil, în urma deflagrației o femeie fiind rănită. Femeia a suferit arsuri, iar balconul în care se afla s-a dărâmat din cauza deflagrației.
Acum 2 ore
09:30
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „România va investi semnificativ”, dar „nu doar ca simplu cumpărător” # National.ro
Președintele Nicușor Dan s-a aflat, la începutul acestei săptămâni, timp de două zile, în Franța. Pe durata vizitei la Paris, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit și cu omologul său, Emmanuel Macron, dar și cu alți oficiali francezi. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, 9 decembrie, cu reprezentanții companiilor franceze din domeniul apărării, după ce,
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:10
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a a grăbi ceva. Încăpățânarea ta te poate face să te izolezi. Faceți un efort pentru a înțelege. Multe uși se vor deschide dacă o veți face! TAUR Astăzi te poți enerva cu un părinte, o rudă sau cu cineva chiar din
Acum 12 ore
00:00
9 decembrie 2025
23:20
Apele Române avertizează risc de deficit sever: nivelul lacului Paltinu scade, iar restricțiile ar putea apărea din 2026 # National.ro
Administrația Apele Române avertizează asupra unei posibile crize de apă în perioada ianuarie-februarie 2026, după ce nivelul acumulării Paltinu a ajuns la doar 3 milioane m3, iar resursele actuale pot acoperi fără restricții cel mult 12 zile. Potrivit instituției, chiar dacă în următoarele săptămâni sunt anticipate creșteri de debite, sezonul rece riscă să adâncească deficitul.
22:40
Generația Z, în pragul unui record negativ: niveluri uriașe de epuizare la locul de muncă # National.ro
Generația Z se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de epuizare profesională din ultimele decenii, iar datele internaționale arată că această categorie de vârstă resimte stresul mai intens decât orice altă generație activă pe piața muncii. Generația Z și explozia cazurilor de epuizare profesională Un val de studii recente confirmă că epuizarea a
22:20
Energie electrică mai scumpă în 2026: cum vor crește costurile pentru români odată cu noile taxe # National.ro
Scumpirea la energie electrică programată pentru 2026 va afecta nu doar facturile de curent, ci și pe cele de termoficare, iar efectele vor fi resimțite încă din primele zile ale anului. Deși majorarea pare, la prima vedere, una moderată, realitatea din buzunarele consumatorilor va spune o cu totul altă poveste. Energie electrică și taxa de
21:40
Donald Trump a declanșat unul dintre cele mai dure atacuri publice la adresa liderilor europeni, acuzându-i că sunt „slabi" și incapabili să gestioneze crizele majore ale momentului, de la migrație până la războiul din Ucraina. Interviul acordat publicației POLITICO întărește tonul radical din noua Strategie de Securitate Națională prezentată de Casa Albă, document care a
Acum 24 ore
20:10
Cu o serie de prețuri record și vânzări masive, 2025 a fost un adevărat rollercoaster pentru Bitcoin, dar riscă să-l încheie cu prima scădere anuală din 2022. Fluctuațiile Bitcoin au urmat din ce în ce mai mult agitația de pe piețele bursiere: efectele tarifelor impuse de Donald Trump, supraevauarea acțiunilor companiilor tehnologice și o posibilă
19:40
La doar un an după ce floarea cea vestită a neamului ONG-ist a ajuns la putere, România începe să constate cu precizie chirurgicală ceea ce mulți intuiseră de la bun început: USR nu s-a dovedit nici capabil politic, nici matur intelectual să calce în Palatul Victoria. De la gafe regulate la scandaluri cu baraje golite
19:40
Român prins la furat într-un supermarket din Italia. În fața carabinierilor, a dat vina pe sărăcia din România # National.ro
Un român în vârstă de 24 de ani a fost prins în timp ce încerca să sustragă dintr-un supermarket din Italia produse în valoare de aproape 3.000 de euro. Bărbatul a explicat judecătorului de caz că a decis să fure pentru că nu are suficienți bani pentru a petrece Crăciunul în România. Tentativa de furt
19:10
Liberalii pasează taxa pe plastic în sarcina operatorilor economici. Urmează scumpirile # National.ro
Fostul ministrul al Mediului, Mircea Fechet, împreună cu mai mulți parlamentari liberali vor să paseze taxa pe plastic în sarcina operatorilor economici. Până în acest moment, România a plătit la bugetul UE circa 1 miliard de euro pentru ambalajele nereciclate, susțin parlamentarii. Transferul taxei către companii va conduce o scumpire a produselor, pe care o
19:10
Ce pensie va încasa un român, după noul mod de calcul al vechimii, din 2026. Casa de Pensii transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice # National.ro
Începând cu 2026, un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial, stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, necesară calculării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul include și formulele de conversie ce vor fi aplicate în acest proces. Adevărul scrie că, pentru perioada aprilie
18:40
Unde poţi să te distrezi în vacanţa de Crăciun 2025. Cele mai populare destinaţii alese de românii cu familie numeroasă # National.ro
Vacanța de Crăciun 2025 "bate la uşă" atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Până acum, chiar dacă majoritatea românilor şi-au organizat deja mini-concediul, timpul nu este pierdut, pentru că încă se mai pot face rezervări. Elevii vor avea vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar
18:30
Titlul oficial al dezvoltatorului imobiliar Steve Witkoff este cel de trimis special pentru misiuni de pace, cu un portofoliu care inițial se limita doar la Orientul Mijlociu. A fost o alegere neobișnită, având mult mai multă experiență în consiliile de administrație ale companiilor decât în diplomație. Dar Witkoff are o superputere pe care chiar și
18:10
Euro NCAP se pregătește să aplice anul viitor cea mai amplă revizuire a protocolului său din 2009. Scala nu se va mai limita la rezistența la impact, ci va acoperi întregul parcurs al siguranței: conducerea, evitarea, protecția și gestionarea post-accident. O abordare extinsă care reflectă mai bine riscurile actuale, dar va face obținerea celor cinci
18:00
Când intră ajutoarele sociale în luna decembrie 2025. Banii vin mai devreme pe final de an, înainte de Sărbătorile de iarnă # National.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va face plăţile mai devreme în ultima lună din an, tocmai ca beneficiarii să aibă timp să se pregătească pentru Sărbătorile de iarnă. Indemnizațiile pentru mame și alocațiile pentru copii, virate la începutul lunii decembrie În data de 8 decembrie, ANPIS a virat deja sumele aferente drepturilor
17:50
Organizatorii Cupei Mondiale 2026 au declanșat o polemică uriașă după ce au desemnat Egipt – Iran drept „Meciul Pride", programat pe 26 iunie, la Seattle, chiar în debutul weekendului dedicat comunității LGBTQ. Cele două națiuni au legi extrem de dure împotriva relațiilor între persoane de același sex. În Iran, pedeapsa poate ajunge până la moarte,
17:40
Real Madrid ia în calcul demiterea lui Xabi Alonso, după doar 6 luni pe bancă, iar numele vehiculate pentru înlocuire au fost Zinedine Zidane și Jürgen Klopp. Presa spaniolă anunță însă că prima variantă a picat definitiv. Eșecul cu Celta Vigo (0-2), cu Ionuț Radu titular, a declanșat o criză internă la Madrid. Un singur
17:40
ANSVSA iese la atac. Comisia Europeană a blocat nejustificat exportul de ovine din România # National.ro
Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a rupt tăcerea jenantă de la vârful instituției și a recunoscut faptul că decizia Comisiei Europene de a interzice României exporturile de ovine în UE a fost nejustificată. Ultima critică adusă sabotajului fățiș al Comisiei la sectorul ovin din țara noastră a fost făcută chiar de către directorul DSVSA Bihor, județul
17:30
Ce salariu va încasa Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Va avea un venit mai mare decât la Sectorul 6 # National.ro
Edilul ales al Bucureștiului va încasa la Primăria Generală un salariu mai mare cu 11% decât la Sectorul 6. Diferența netă de venit se apropie de 1.500 de lei lunar. Ciprian Ciucu avea pentru funcția de primar al Sectorului 6 un salariu brut de 21.735 de lei. Odată numit în funcția de primar general al
17:10
UE renunță la gazele rusești, dar cumpără îngrășăminte rusești fabricate cu ajutorul gazelor # National.ro
În ciuda tuturor eforturilor UE de a aplica sancțiuni economice Rusiei, un tip de marfă descărcată în porturile europene poartă eticheta „Fabricat în Rusia". Pe 3 decembrie, UE s-a angajat să înceteze toate importurile de gaze naturale din Rusia până în septembrie 2027. Dar continuă să cumpere îngrășăminte rusești. Gazul este o sursă de energie
17:10
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, drept zi liberă pentru părinți. Propunerea a fost inițiată de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și a trecut de Senat prin adoptare tacită, termenul pentru dezbatere și vot împlinindu-se la 3 decembrie. De ce este
16:40
Numită ministru al Mediului și Apelor ‒ când încă nu i se uscase cașul de la gură, neavând nici măcar treizeci de ani ‒ de către liberalul-userist Ilie Bolojan, Diana Buzoianu, vrând să iasă curată-curată din „criza apei" de la Paltinu, și-a vărsat năduful de Evă năzuroasă peste tot ce mișcă în subordinea sa. Guraliva
16:40
Concedieri masive la unul dintre cei mai mari angajatori din România: aproape 1.000 de salariați, puși pe liber înainte de Sărbători # National.ro
Val de concedieri la unul dintre cei mai mari angajatori din județul Timișoara. Compania Aumovio, fosta Continental Automotive Timișoara, urmează să dea afară sute de angajați în prag de Sărbători. Numărul angajaților care au fost deja disponibilizați sau se află în procedură de concediere se apropie de 1.000, potrivit Radio Timișoara. Ultimul val de disponibilizări
16:20
Marți, la orele prânzului, România importa aproape 1.500 MW, anticipând o criză fără precedent a energiei. Eolienele au produs semnificativ pe timpul nopții, pentru ca, odată cu creșterea consumului, acestea să se oprească brusc, o dovadă clară a imprevizibilității uriașe a acestor capacități. Peste toate acestea, Republica Moldova se alimentează în proporție de peste 75%
16:10
O zonă foarte frumoasă din România, care poate fi aleasă ca alternativă la stațiunile montane, la final de decembrie, mai ales că a fost desemnată și destinația anului 2025, este Delta Dunării. Dacă, tradițional, mulți români obișnuiesc să petreacă acasă Crăciunul, alături de familie, pentru Anul Nou caută o schimbare de peisaj. Și, de ce
16:10
Nicușor Dan, discurs cu bâlbe la Paris. Președintele a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit marți, 9 decembrie, cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée. Cu o zi înainte, șeful statului, care se află într-o vizită oficială în Franţa, s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești, unde i-a năucit cu bâlbe și chicoteli de neînțeles. Cei doi lideri și-au strâns mâinile, apoi au intrat în
15:40
Negociatorii țărilor membre ale Uniunii Europene și eurodeputații au ajuns la un acord privind reducerea legislației privind sustenabilitatea corporativă, după luni de presiuni din partea companiilor și guvernelor. Modificările, care ar slăbi normele pentru marea majoritate a întreprinderilor vizate în prezent, vin ca răspuns la criticile din partea unor sectoare industriale, potrivit cărora birocrația și
15:40
Rusia poartă un război hibrid
15:40
Am avut încă o rundă de alegeri, după multe altele, care consfințesc iluzia de democrație în țara Mioriței. Avem un nou baci la Capitală. Minunat. Ce poate să facă el? Cu legitimitate de 10% din votul tuturor cetățenilor, după un singur tur și o minimă participare record și cu un parlament local (CMB) consolidat în […] The post Lehamite, între voință și putirință first appeared on Ziarul National.
14:40
Întâlnire de ultimă oră: Grindeanu i-a cerut lui Bolojan demiterea ministrului Mediului (Surse) # National.ro
După ședința de marți, 9 decembrie, a conducerii PSD, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul problemelor cu alimentarea cu apă a mai multor localități din județele Prahova și Dâmbovița. Iar una dintre cerințele formulate de către Grindeanu la întâlnirea cu premierul Bolojan ar fi vizat demiterea ministrului USR […] The post Întâlnire de ultimă oră: Grindeanu i-a cerut lui Bolojan demiterea ministrului Mediului (Surse) first appeared on Ziarul National.
13:30
1. Nicușor Dan a dat, în presa franceză, o declarație bună despre românii care îi sunt ostili. ”Nu sunt extremiști sau pro-ruși. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Cum putem să le recâștigăm încrederea?” Trebuie să o câștige, nu să o recâștige, fiindcă nu a avut-o niciodată, dar nu asta e important. Contează că […] The post Putin a atacat Ucraina. Și bau-bau a atacat România first appeared on Ziarul National.
12:20
Cum recunoști o minte sclipitoare? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează primul studiu care analizează științific cum funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt # National.ro
Unii copii par să vadă lumea altfel. Găsesc soluții acolo unde alții văd probleme, memorează ușor, pun întrebări neașteptate și învață cu o viteză care îi surprinde chiar și pe profesori. Ce se ascunde în mintea lor? Răspunsul încearcă să îl ofere un studiu unic, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat […] The post Cum recunoști o minte sclipitoare? Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează primul studiu care analizează științific cum funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt first appeared on Ziarul National.
12:10
Donald Trump critică, din nou, Europa: „Merge în direcții greșite, este foarte rău pentru oameni” # National.ro
Liderul de la Washington, Donald Trump, avertizează Europa: trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „merge în direcții greșite”. Declarațiile președintelui american vin la doar câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a SUA, în care țările europene sunt vizate în legătură cu problema migrației și a libertății de exprimare. Președintele SUA, Donald Trump, a […] The post Donald Trump critică, din nou, Europa: „Merge în direcții greșite, este foarte rău pentru oameni” first appeared on Ziarul National.
11:40
Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce a declarat la ieșirea de la instanță: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare: legea” – VIDEO # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, în primul dosar în care a fost trimis în judecată. Fostul prezidențiabil ar urma să afle în cursul acestei zile dacă magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 îi vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar, pentru încă 60 de […] The post Călin Georgescu, la Judecătorie. Ce a declarat la ieșirea de la instanță: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare: legea” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:30
10:40
Cum va fi vremea până la începutul lunii ianuarie 2026. ANM, prognoza actualizată pentru următoarele 4 săptămâni # National.ro
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion? Ce vești vin de la meteorologi și cum arată prognoza pentru primele zile din 2026? Pentru cei care își pun la punct planurile pentru a petrece Crăciunul la munte, de exemplu, sau la țară, la bunici, detaliile despre vreme sunt destul de importante. Nu e de […] The post Cum va fi vremea până la începutul lunii ianuarie 2026. ANM, prognoza actualizată pentru următoarele 4 săptămâni first appeared on Ziarul National.
Ieri
10:20
Românii caută un brad de Crăciun, dar mulți sunt speriați de prețuri: „Nu am cumpărat, m-am uitat doar” # National.ro
Cum pentru cei mai mulți români pregătirile pentru atmosfera de Sărbători includ și decorarea pomului de Crăciun, nu e de mirare că au început deja „plimbările” prin piețe, în căutarea unui brad. Doar că până să aleagă să cumpere un pom de Crăciun natural, nu sunt puțini cei care se uită de mai multe ori […] The post Românii caută un brad de Crăciun, dar mulți sunt speriați de prețuri: „Nu am cumpărat, m-am uitat doar” first appeared on Ziarul National.
09:40
Tatulici, după alegeri: „Bucureștenilor nu le plac obraznicii/Strategia lui Drulă a fost superfalimentară” – VIDEO # National.ro
Continuă să apară ecouri ale recentelor alegeri pentru Primăria Capitalei, în urma cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat fotoliul de edil general. Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a făcut o analiză a alegerilor locale parțiale din București, în urma cărora Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a ieșit învingător în competiția pentru șefia Primăriei […] The post Tatulici, după alegeri: „Bucureștenilor nu le plac obraznicii/Strategia lui Drulă a fost superfalimentară” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:50
Ședință a conducerii PSD, după eșecul la alegerile pentru Primăria Capitalei. Urmează un nou test pentru coaliția de guvernare # National.ro
Liderii social-democrați se reunesc marți, 9 decembrie, în ședință, fiind vorba despre o primă întrevedere a conducerii PSD după recentele alegeri locale parțiale. Ședința Biroului Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat este programată să înceapă marţi, de la ora 10.00. Va fi prima şedinţă a conducerii partidului lui Sorin Grindeanu, de la eşecul înregistrat […] The post Ședință a conducerii PSD, după eșecul la alegerile pentru Primăria Capitalei. Urmează un nou test pentru coaliția de guvernare first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Este timpul să începeți să luptați mai mult pentru ceea ce doriți să realizați, nu lăsați o altă persoană să vă împiedice dorințele, mai ales că aveți posibilitatea de a realiza lucruri grozave și trebuie să conștientizați acest lucru. TAUR Trebuie să luați mai în serios posibilitatea de a crea o relație sănătoasă […] The post Horoscop 9 decembrie 2025 – Există mai mulți oameni pe lume first appeared on Ziarul National.
8 decembrie 2025
21:00
20:40
În ultimele luni, guvernele din întreaga lume au căutat modalități de a răspunde la trecerea Americii de la comerțul liber la mercantilismul agresiv. O idee câștigă teren și atenție: apropierea a două dintre cele mai mari regiuni comerciale ale lumii. Protecționismul administrației Trump nu va afecta doar comerțul american, relatează Bloomberg. Țările terțe trebuie să […] The post UE și Parteneriatul Trans-Pacific, salvatorii comerțului global? first appeared on Ziarul National.
20:10
Capitalismul clientelar pare să devină o particularitate a economiei Statelor Unite. De la aplicarea reglementărilor specifice la excepții tarifare, contracte acordate prietenilor și alte forme de negocieri între administrația Trump și țări din întreaga lume, oligopolul american este în creștere. Tentaculele familiei Trump Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman poartă discuții privind securitatea națională cu […] The post Economia SUA, la mila capitalismului de cumetrie first appeared on Ziarul National.
19:40
Alegerile pentru Primăria Capitalei n-au adus doar un nou edil, ci și un tablou complet al prăbușirii sondajelor, al sfâșierilor din „Sistem” și mai ales al unei democrații pe care bucureștenii au ales s-o boicoteze cu un dispreț tăios. Sub scoruri, tabere și jocuri din umbră, rămâne întrebarea cea mare: cine mai guvernează, de fapt, […] The post Alegeri fără alegători: Capitala, confiscată de minoritari! first appeared on Ziarul National.
19:30
Noul film al lui Leonardo DiCaprio conduce la nominalizările pentru Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor # National.ro
„One Battle After Another”, un film de satiră în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn sunt într-o societate represivă sfâșiată de violență politică, a dominat luni nominalizările pentru următoarea ediție a Globurilor de Aur. Filmul scris, regizat și coprodus de Paul Thomas Anderson a primit 9 nominalizări. Pelicula „Sentimental Value” se află pe poziţia a […] The post Noul film al lui Leonardo DiCaprio conduce la nominalizările pentru Globurile de Aur 2026. Lista completă a nominalizărilor first appeared on Ziarul National.
