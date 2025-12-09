VIDEO | Bucureștenii din S3, invitați joi la o dezbatere pentru digitalizarea serviciilor Primăriei. Negoiță: Oamenii nu vor mai discuta cu un funcționar supărat care vorbește urât
B365.ro, 9 decembrie 2025 12:20
Primăria Sectorului 3 organizează joi, 11 decembrie 2025, la ora 17:30, o dezbatere privind digitalizarea serviciilor locale. Cetățenii sunt așteptați în Sala de Consiliu de pe Calea Dudești 191. Negoiță spune cetățenilor că nu vor
• • •
Acum 5 minute
13:00
VIDEO | Reproșurile bucureștenilor pe care și fostul primar general interimar le admite. Bujduveanu: Activitatea primăriei nu poate să existe fără
Fostul primar interimar, Stelian Bujduveanu a a dezvăluit care au fost reproșurile bucureștenilor în timpul în care el s-a ocupat de conducerea Primăriei Capitalei. Problemele de care s-au plâns aceștia nu sunt deloc noi. Printre
13:00
Ceață, burniță și temperaturi peste cele specifice perioadei, săptămâna aceasta, în București. Meteorologii ANM au prognoza pentru 9-16 decembrie
Săptămâna aceasta vremea în București va fi caracterizată de ceață și burniță dimineața și noaptea. Meteorologii ANM anunță că valorile de temperatură se vor menține peste mediile multinuale specifice perioadei, cu maxime termice de peste
13:00
Un polițist din București, condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare. A recunoscut că a luat mită și că a introdus obiecte interzise în arest
Un agent de poliție din Capitală a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că, în schimbul unor sume de bani, le aduce deținuților alcool, telefoane
Acum o oră
12:20
VIDEO | Bucureștenii din S3, invitați joi la o dezbatere pentru digitalizarea serviciilor Primăriei. Negoiță: Oamenii nu vor mai discuta cu un funcționar supărat care vorbește urât # B365.ro
Primăria Sectorului 3 organizează joi, 11 decembrie 2025, la ora 17:30, o dezbatere privind digitalizarea serviciilor locale. Cetățenii sunt așteptați în Sala de Consiliu de pe Calea Dudești 191. Negoiță spune cetățenilor că nu vor […] Articolul VIDEO | Bucureștenii din S3, invitați joi la o dezbatere pentru digitalizarea serviciilor Primăriei. Negoiță: Oamenii nu vor mai discuta cu un funcționar supărat care vorbește urât apare prima dată în B365.
12:20
Cine e Paul Moldovan, noul primar interimar al Sectorului 6. A fost viceprimar la PS6 timp de cinci ani, sub conducerea lui Ciprian Ciucu
După ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, Paul Moldovan va prelua conducerea primăriei Sectorului 6. El a fost viceprimar în timpul mandatelor lui Ciucu aici. A fost viceprimarul la Sectorul 6
12:10
Există haine care vin și pleacă odată cu sezoanele, dar mai sunt și acele piese care rămân mereu acolo, ancorate în stil și bun gust. Nu vorbim despre trenduri efemere, ci despre acele elemente de
Acum 2 ore
12:00
FOTO | Avansează șantierul alternativei la DN1. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe unde vom merge de la București la munte, fără să mai stăm bară la bară pe Valea Prahovei
În viitor, bucureștenii și nu numai vor circula pe alternativa la DN1: Drumul Valea Doftanei-Brădet. Șantierul de aici înaintează considerabil, chiar dacă condițiile meteo nu sunt cele mai prietenoase. Firma de construcții românească Erbașu are
11:50
VIDEO | Curățenie de sărbători în metroul din București. Un tânăr și-a scos aspiratorul la plimbare și a jucat o festă călătorilor Metrorex
Un tânăr din București sparge monotonia călătoriei la metrou, cu un scenariu cum mai vezi prin metroul new yorkez. Băiatul și-a scos aspiratorul la plimbare, și l-a pus la treabă pe magistrala M2. Un moment
Acum 4 ore
11:00
FOTO | Lucrările de pe Șoseaua Fundeni continuă și la fel continuă și aglomerația din trafic. Muncitorii refac trotuarele de la intersecția cu Șoseaua Colentina
Lucrările de reabilitare de pe Șoseaua Fundeni continuă. Aici, se refac trotuarele, spațiile verzi, asfaltul și zona pietonală. Șantierele deschise îngreunează traficul rutier și nici pietonii nu au pe unde să treacă. Muncitorii au dat
10:30
TERMO-ALERT | Bucureșteni din peste 1.500 de blocuri dârdâie în case, azi. Sunt probleme cu apa caldă și căldura, Termoenergetica are lista avariilor din oraș
Peste 1.500 de blocuri din București au, marți, 9 decembrie, probleme cu apa caldă și căldura. Sistemul de termoficare funcționează la o capacitate de 83%, potrivit informațiilor furnizate de Termoenergetica în aplicația Termo Alert. Probleme
10:10
FOTO | Un spațiu verde de pe Str. Laminorului este folosit pe post de parcare gratuită. O parte din teren este privată, iar PS1 ar vrea să ia în administrare cealaltă bucată
O bucureșteancă atrage atenția că un spațiu verde de pe strada Laminorului a fost distrus din cazua mașinilor parcate constant acolo. Ea crede că acesta ar putea fi curățat și să devină un punct de
09:40
Ședință la PSD, azi, după înfrângerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 4 s-a clasat pe locul trei
Marți, 9 decembrie 2025, Biroul Permanent Național al PSD (Partidul Social Democrat) se reunește în ședință, fiind prima discuție a conducerii partidului după eșecul lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. La alegerile din
09:10
Noua funcție îi aduce lui Ciprian Ciucu o mărire de salariu. Cât va câștiga primarul general al Capitalei după plecarea de la PS6
O dată cu preluarea funcției de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu va primi cu 2.415 lei mai mult decât atunci când era primar de sector. Salariul edilului crește astfel cu 11,1% și va primi
Acum 6 ore
09:00
Vânători lângă case de pe lângă Capitală. Oamenii au sesizat polițiștii cu privire la zgomotul tragerilor cu arma
În împrejurimile Capitalei, se organizează vânători, dar unii locuitori spun că se trag focuri de armă lângă gardurile proprietăților lor. Legislația aflată în vigoare nu restricționează distanța pe care trebuie să o aibă față de
08:50
„Impozit-pedeapsă", de până la 300% pentru alte 8 clădiri degradate din Sectorul 1. Propunerea se discută în ședința Consiliului Local de joi
Primăria Sectorului 1 nu le dă pace proprietarilor care nu-și îngrijesc clădirile și care le lasă să se degradeze și să devină un adevărat pericol pentru trecători. Astfel, administrația locală a anunțat că alte 8
Acum 12 ore
03:10
Acum, că ne-am liniştit, nu că am fi fost agitați, că s-a văzut pasiunea pentru aceste alegeri, putem şi noi să ne pregătim în linişte de sărbători aş zice. Deeeeci, cu ce rămânem noi din
Acum 24 ore
19:40
Let it snow în București! ☃️ Meteorologii prevestesc prima ninsoare în oraș înainte de Crăciun și luna aceasta am avea parte de trei episoade de fulguială
It's Beginning to Look a Lot Like Christmas în București, odată cu prognoza emisă de Accuweather pentru această lună. Există o mare posibilitate ca de sărbători să avem parte de ninsoare. Meteorologii anunță trei episoade
19:30
Trafic ALERT | Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană, se circulă bară la bară. Mai multe linii STB circulă deviat
Un accident a dat peste cap traficul din zona Șoseaua Alexandriei – Șoseaua Antiaeriană, iar mai multe linii STB sunt blocate în această seară. Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană Societatea de Transport București (STB) informează
19:20
FOTO | Jessy, pisica de la PS6, nu îl va urma pe Ciucu la sediul PMB. "Nu e bine să își schimbe casa. Și probabil mai sunt și alte pisici micuțe abandonate"
Ciprian Ciucu, fostul primar al Sectorului 6 și primarul general ales al Bucureștiului este un foarte mare iubitor de animăluțe. Pisica pe care a tot postat-o pe rețelele de socializare este Jessy, o pufoșenie adoptată
18:30
VIDEO | Spațiul verde din Parcul Brâncuși e înghițit de bitum și pietriș, în loc apare o parcare improvizată. „Aici a fost o pădure": Scenariul din IOR se repetă
Spațiul verde din Sectorul 3 dispare puțin câte puțin sub privirile îngrijorate ale bucureștenilor. „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure" sesizează o nouă „strategie" prin care parcurile dispar: iarba
18:20
Concerte de folk, costume și ornamente cu motive armenești, toate la Armenian Winter Pop-Up Market. Târgul are loc la Centrul Cultural Armean, în weekend
Armenian Winter Pop-Up Market va avea loc weekendul acesta în Capitală. Printre surprizele promise de organizatori, în cele două zile vor fi concerte de folk, bijuterii, haine și accesorii inspirate din costumul tradițional armean, decorațiuni
17:20
FOTO | Un nou metrou Alstom, care va circula pe Magistrala „Graffiti", a fost marcat în consecință. Chiar și păzit, tot a ajuns pânză pentru grafferi
Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, care stau neclintite prin depourile din București au fost vandalizate. Gândul a publicat imagini din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov" este desenat cu graffiti. Cu
17:00
85 de noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei. Sunt cu plată și costă 1 leu/oră, noaptea îți lași mașina aici gratuit
Noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei, anunță Primăria Sectorului 6. Pe timp de zi, parcarea costă 1 leu/oră, iar noaptea folosirea unui loc este gratuită. 85 de noi locuri de parcare sunt
16:50
VIDEO | "Domnule, blocul nu e coteț!" Dezbateri aprinse între vecinii de bloc în București din cauza porumbeilor. Tabăra „șobolani zburători" vs cea romantică
A hrăni sau a nu hrăni porumbeii? Aceasta este întrebarea ce seamănă tensiuni între locuitorii de la bloc din Sectorul 5. Jumătate vor să aibă grijă de sufletele neajutorate, cealaltă jumătate ridică problema de sănătate
15:50
Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden's și în București. Compania intră pe piața din România și deschide prima locație în 2026
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden's intră în România și va deschide noi locații și în București. Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden's și în București Grupul Harry Ramsden, compania
15:30
VIDEO | O, ce veste (mai puțin) minunată! Cete de colindători, cu boxe și tobe din dotare, scoală din șoșoni bucureștenii: „Ne distrug liniștea"
Spiritul sărbătorilor este tot mai resimțit printre blocurile din București. Boxele și tobele colindătorilor răsună de la primele ore ale dimineții. Sunt o mulțime de bucureșteni care nu prea mai primesc cu colindul, pentru că
15:30
Te speli pe dinți de două ori pe zi, folosești pastă cu fluor și totuși, la controlul anual, apar din nou probleme
15:30
Să stai în librărie sau să răsfoiești online printre zeci de cărți de Crăciun a devenit deja un ritual pentru părinți în luna decembrie. Unele cărți arată superb, altele au recenzii excelente. Alegi una care […] Articolul Cum să alegi povestea perfectă de Crăciun pentru pe copilul tău (P) apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat # B365.ro
În urma ploilor abundente, Drumul Expres Craiova – Pitești s-a surpat. Ultimii 12 kilometri din acest drum au fost dați în vară. CNAIR a sesizat constructorul să rezolve problemele. Se intervine asupra problemelor După mai […] Articolul VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat apare prima dată în B365.
15:00
Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, a declarat astăzi, 8 decembrie, că așteptările sale pentru primul an nu sunt atât de mari. El a precizat că probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. […] Articolul Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” apare prima dată în B365.
14:50
„Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei # B365.ro
Nicușor Dan s-a lăsat așteptat cu primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce toți am aflat rezultatul final al alegerilor pentru București din 7 decembrie. Fostul primar general al Capitalei, actual președinte al României, îl […] Articolul „Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
14:30
Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a ținut să transmită un mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Președintele PNRR îi urează succes fostului primar al Sectorului 6 în noua funcție de la Primăria Generală și, totodată, […] Articolul Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! apare prima dată în B365.
14:20
Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor # B365.ro
Din 14 decembrie 2025, noul grafic feroviar al CFR Călători aduce o legătură directă între Budapesta și București Nord. Astfel, trenurile internaționale vor circula fără opriri intermediare de la Budapesta la București. Trenurile merg direct […] Articolul Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor apare prima dată în B365.
14:20
Paul Moldovan va fi primarul interimar al Sectorului 6, până când se vor organiza noi alegeri. Când ar putea avea loc un nou scrutin în București # B365.ro
Alegerile pentru Primăria Sectorului 6 rămân, deocamdată, sub semnul întrebării, după ce primarul Ciprian Ciucu a fost ales duminică, 7 decembrie, să fie noul primar general al Capitalei. Cert este că până la noi alegeri […] Articolul Paul Moldovan va fi primarul interimar al Sectorului 6, până când se vor organiza noi alegeri. Când ar putea avea loc un nou scrutin în București apare prima dată în B365.
13:40
Lumânărele parfumate, decorațiuni de iarnă, bijuterii și poate chiar cadouri pentru Secret Santa putem găsi la Baazar de Crăciun. Târgul de pe Calea Victoriei e în weekend # B365.ro
Baazar de Crăciun va avea loc weekendul acesta la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210. În cadrul acestui eveniment bucureștenii vor putea alege cadouri de Crăciun pentru cei dragi. Intrarea este liberă. Bazaar de Crăciun […] Articolul Lumânărele parfumate, decorațiuni de iarnă, bijuterii și poate chiar cadouri pentru Secret Santa putem găsi la Baazar de Crăciun. Târgul de pe Calea Victoriei e în weekend apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Drumuri noi amenajate în fața Aeroportului Otopeni pentru lucrările de la M6. Cum se ajunge din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” # B365.ro
Bucharest Airports anunță că sunt schimbări în traficul de la Aeroportul Otopeni. Mașinile circulă, de astăzi, pe noi artere. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de la viitoarea stație de metrou de la M6. Se extinde […] Articolul FOTO | Drumuri noi amenajate în fața Aeroportului Otopeni pentru lucrările de la M6. Cum se ajunge din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | O dubă s-a răsturnat la intrare în Tunari, pe DJ200B. „Doamne ferește! În zonă se depășește mereu viteza legală” # B365.ro
Un accident s-a produs în această după-amiază, la intrare în Tunari, pe DJ200B, pe sensul de mers dinspre satul Dimieni. O dubă s-a răsturnat și s-a înfipt în afara părții carosabile, în nămol. O dubă […] Articolul FOTO | O dubă s-a răsturnat la intrare în Tunari, pe DJ200B. „Doamne ferește! În zonă se depășește mereu viteza legală” apare prima dată în B365.
Ieri
12:50
VIDEO | Negoiță a mers, la ceas de seară, pentru a vota primarul general al Capitalei. ”Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizarea a traficului” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost duminică, 7 decembrie, la ceas de seară să voteze primarul general al Bucureștiului. Nu a fost niciun secret cui va acorda edilul votul, dar Negoiță a ținut să […] Articolul VIDEO | Negoiță a mers, la ceas de seară, pentru a vota primarul general al Capitalei. ”Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizarea a traficului” apare prima dată în B365.
12:50
Noi date despre accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit. Șoferul care l-a provocat, trimis în judecată, în stare de arest preventiv # B365.ro
Șoferul care a spulberat o femeie care traversa pe trecera de pietoni, pe Șoseaua Berceni nr. 50, în luna octombrie, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, anunță Parchetul de pe lângă […] Articolul Noi date despre accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit. Șoferul care l-a provocat, trimis în judecată, în stare de arest preventiv apare prima dată în B365.
12:20
Cine este Cristina Ciucu, soția noului primar general al Bucureștiului. Nu e doar partenera de viață, ci și de afaceri # B365.ro
Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, cel care a câștigat alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București. Aceștia au făcut echipă, însă, și în activitatea lor profesională, atât în mediul privat, cât și public. […] Articolul Cine este Cristina Ciucu, soția noului primar general al Bucureștiului. Nu e doar partenera de viață, ci și de afaceri apare prima dată în B365.
12:20
VIDEO | Proximart, primul magazin robotizat din țară, a fost inaugurat în estul Bucureștiului. Un braț robotic preia produsele de pe rafturi în locul clienților și le livrează la o fereastră # B365.ro
A fost inaugurat Proximart, primul magazin complet robotizat din România. Magazinul a fost deschis într-un ansamblu rezidențial din Capitală, funcționează non-stop și permite cumpărături fără personal, direct printr-un ecran și un braț robotic. A fost […] Articolul VIDEO | Proximart, primul magazin robotizat din țară, a fost inaugurat în estul Bucureștiului. Un braț robotic preia produsele de pe rafturi în locul clienților și le livrează la o fereastră apare prima dată în B365.
11:50
Cristian Tudor Popescu, după mesajul lui Drulă la victoria contracandidatului său la alegerile din București: „Parcă era șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu” # B365.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat perezența scăzută și rezultatul alegerilor de duminică din București. Gazetarul a venit cu critici la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR, după ce acesta l-a felicitat pe contracandidatul său Ciprian […] Articolul Cristian Tudor Popescu, după mesajul lui Drulă la victoria contracandidatului său la alegerile din București: „Parcă era șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu” apare prima dată în B365.
11:20
Alegerea unui inel nu este niciodată un gest întâmplător. Chiar și atunci când îl cumperi din impuls, fără o ocazie specială, în spate există o emoție, o stare, o dorință de a-ți completa stilul sau […] Articolul Cum alegi un inel din argint potrivit pentru stilul tău? (P) apare prima dată în B365.
11:20
După un rezultat dezamăgitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a devenit, peste noapte, una dintre cele mai folosite figuri în meme-urile de pe rețelele de socializare, în special de pe Reddit. Astfel, eșecul […] Articolul FOTO | Drulă a pierdut grav alegerile de ieri, dar azi e campion la Meme Olympics apare prima dată în B365.
11:10
Autobuzele 100 și 442 au trasee modificate în incinta Aeroportului Otopeni. STB: Sunt restricții de circulație pentru lucrări la viitoarea stație de metrou # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că autobuzele liniilor 100 și 442 au trasee modificate, începând de luni, 8 decembrie, în incinta Aeroportului Otopeni. Motivul: Sunt noi restricții de circulație pentru lucrările la viitoarea magistrală de […] Articolul Autobuzele 100 și 442 au trasee modificate în incinta Aeroportului Otopeni. STB: Sunt restricții de circulație pentru lucrări la viitoarea stație de metrou apare prima dată în B365.
10:30
ESENȚIAL | Linia 5 se întoarce în viețile nostre săptămâna aceasta. „Tramvaiul Corporatiștilor” va conecta din nou nordul de centrul Capitalei după o pauză de opt ani # B365.ro
Săptămâna aceasta, „Tramvaiul Corporatiștilor” va reveni pe linia 5 din București. Lucrările au fost finalizate, echipele competente fac ultimele verificări ale traseului. De săptămâna asta se deschide linia 5 de tramvai După o lungă așteptare, […] Articolul ESENȚIAL | Linia 5 se întoarce în viețile nostre săptămâna aceasta. „Tramvaiul Corporatiștilor” va conecta din nou nordul de centrul Capitalei după o pauză de opt ani apare prima dată în B365.
10:20
CV-ul și averea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Cinci ani a condus Sectorul 6 și promite restul vieții în slujba Bucureștiului # B365.ro
Ciprian Ciucu a fost votat de peste 36% dintre bucureșteni, astfel că a devenit noul Primar General al Capitalei, după alegerile de duminică, 7 decembrie 2025. Primarul are 47 de ani și conduce Sectorul 6 […] Articolul CV-ul și averea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Cinci ani a condus Sectorul 6 și promite restul vieții în slujba Bucureștiului apare prima dată în B365.
10:10
Pe cine a pus Nicușor Dan ștampila, de fapt. Între fenomenalul eșec al candidatului pe care l-a susținut fățiș și secretul aproximativ dezvăluit de Ciucu, azi-noapte # B365.ro
Rezultatul alegerilor de ieri din București este analizat din mai multe perspective, iar una dintre acestea spune că suntem în fața primului mare eșec al lui Nicușor Dan, care l-a susținut fățiș pe Cătălin Drulă […] Articolul Pe cine a pus Nicușor Dan ștampila, de fapt. Între fenomenalul eșec al candidatului pe care l-a susținut fățiș și secretul aproximativ dezvăluit de Ciucu, azi-noapte apare prima dată în B365.
09:40
Când face Ciprian Ciucu primul drum la Primăria Capitalei, după ce a câștigat alegerile din București. Dimineață, are plănuit un drum la PS6, unde mai are „lucruri de rezolvat” # B365.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, având un scor de 36,16%. Până să ajungă la sediul PMB, noul edil a spus că va trece pe la primăria Sectroului 6, unde mai are […] Articolul Când face Ciprian Ciucu primul drum la Primăria Capitalei, după ce a câștigat alegerile din București. Dimineață, are plănuit un drum la PS6, unde mai are „lucruri de rezolvat” apare prima dată în B365.
09:34
Primarul S4 rămâne în 4, cu tot cu infama Taxă de Dezvoltare Urbană. Este teamă de „Taxa Băluță în tot Bucureștiul” una dintre explicațiile uriașului său eșec la alegeri? # B365.ro
Cum Daniel Băluță nu a câștigat fotoliul de primar general al Capitalei, bucureștenii pot răsufla ușurați: au scăpat de implementarea în tot orașul a așa-numitei „taxei Băluță”. Cetățenii și-au îndreptat voturile către alți candidați, de […] Articolul Primarul S4 rămâne în 4, cu tot cu infama Taxă de Dezvoltare Urbană. Este teamă de „Taxa Băluță în tot Bucureștiul” una dintre explicațiile uriașului său eșec la alegeri? apare prima dată în B365.
