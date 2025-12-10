Schema din parcarea Jumbo Militari, cu Florin Salam argument. „Atenție la acești oameni, te pândesc la plecare, te blochează cu mașina, în care sunt și copii!” Ce vor să obțină
B365.ro, 10 decembrie 2025 08:20
Scgema din parcarea Jumbo Militari este, de fapt, o metodă mai veche de înșelătorie de care te poți lovi prin parcările de mall-uri și hiper magazine din București, mai ales în perioada sărbăoirilor. Acum, că […]
Acum 5 minute
09:00
Prizonieri pe peron la Eroilor, unde în dimineața asta a fost la fel de rău ca la Unirii. Când drumul cu metroul prin București durează de două ori și ceva mai mult ca de obicei # B365.ro
Drumul meu de dimineață cu metroul, în jurul orei 7, s-a transformat într-o adevărată aventură: peroane arhipline, trenuri în care era imposibil de urcat. Cu alte cuvinte, în această dimineață, Eroilor s-a transformat în Unirii. […]
Acum 30 minute
08:40
ESENȚIAL | Ciprian Ciucu își dă demisia în scurt timp. Ce se întâmplă, procedural, cu câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Ciprian Ciucu urmează să își dea demisia din funcția de primar al Sectorului 6, iar acest lucru se va întâmpla înainte să depună jurământul pentru mandatul de Primar General al Capitalei. Anunțul a fost făcut […]
Acum o oră
08:20
Schema din parcarea Jumbo Militari, cu Florin Salam argument. „Atenție la acești oameni, te pândesc la plecare, te blochează cu mașina, în care sunt și copii!” Ce vor să obțină # B365.ro
Scgema din parcarea Jumbo Militari este, de fapt, o metodă mai veche de înșelătorie de care te poți lovi prin parcările de mall-uri și hiper magazine din București, mai ales în perioada sărbăoirilor. Acum, că […]
Acum 8 ore
03:00
Cum am descoperit o amandină perfectă în Vitan, când fugeam disperată de târgul lui Negoiță # B365.ro
Zilele trecute, un concurs de împrejurări nefaste din București au dus la o descoperire culinară extraordinară, într-o cofetărie ascunsă în inima cartierului Vitan. Târgul de Crăciun din Sectorul 3, coșmarul care nu se mai termină […]
Acum 24 ore
19:50
FOTO | Băluță, după înfrângerea de la PMB, se laudă cu luminițele de Crăciun: „La noi, acasă. Cel mai bine și cel mai frumos!” Și zicala cu calul și măgarul a unui bucureștean # B365.ro
Daniel Băluță, vădit înfrânt în cursa pentru Primăria Capitalei, pare că s-a resemnat, mai ales că va fi în continuare la cârma Primăriei Sectorului 4. El este candidatul în care PSD și-a pus toată nădejdea […]
19:20
Primul tramvai electric din București era pus pe șine acum 131 de ani. Plimba locuitorii orașului de la Cotroceni la Obor # B365.ro
În urmă cu 131 de ani, bucureștenii aveau parte de o premieră. În data de 9 decembrie 1894 a circulat pe linia 14, între Cotroceni și Obor, primul tramvai electric. 131 de ani de când […]
18:40
Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă să-și strige nemulțumirile. Organizează un protest miercuri, în Piața Victoriei # B365.ro
Sindicatele din educație organizează un nou protest în Piața Victoriei, miercuri, 10 decembrie, de la ora 13:00, pe fondul conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, dar și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare […]
18:00
Un bărbat din Sectorul 2 și-a aruncat pisica de la etaj, fiind grav rănită. El e acum sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor # B365.ro
Un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei și-a aruncat pisica de la etaj. Animalul de companie a suferit răni grave, șoc traumatic și hipotermic. Polițiștii l-au plasat pe individ sub control judiciar pentru 60 de […]
17:20
Un nou bloc se ridică lângă Stadionul Steaua din București. E ultimul din ansamblul Stellaris Residencias și va avea peste 100 de apartamente # B365.ro
Un nou bloc cu zeci de apartamente, ultimul din proiectul imobiliar Stellaris Residencias, se construiește lângă Stadionul Steaua din București, a decis dezoltatorul Hercesa. Ultimul bloc din ansamblul Stellaris Residencias va avea 114 apartamente Această […]
17:10
Vom avea panouri de informare în stațiile STB. Primăria Capitalei a lansat licitația în SEAP, proiectul costă peste 107 milioane de lei # B365.ro
Primăria Capitalei a deschis oficial licitația pentru sistemul integrat de informare a călătorilor din stațiile de transport public. Valoarea totală estimată a contractului este de peste 107.000.000 lei de lei, iar termenul limită pentru primirea […]
15:50
Unde-ți lași mașina mai multe luni fără să-ți pierzi autorizația de parcare în Sectorul 3, dacă n-o muți în ziua de curățenie. Bucureștenii vin cu mai multe soluții # B365.ro
Șoferii din Sectorul 3 care pleacă mai mult timp din oraș sau din țară stau îngrijorați că își pot pierde autorizația pentru locurile de parcare, întrucât nu își pot muta mașinile în timpul zilei de […]
15:30
VIDEO | Care e stadiul șantierului M6 – metroul de la Gara de Nord București la Otopeni. Metrorex: „Cârtițele” Maria și Ana au parcurs peste 1200 de metri fiecare # B365.ro
Metrorex a publicat imgini cu jurnalul de șantier de la viitoarea Magistrală de Metrou M6, pe luna noiembrie. Această ruta va lega Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. S-au făcut progrese pe ambele sensuri de […]
14:40
Tur ghidat în Parcul Tineretului în acest weekend. Bucureștenii vor discuta și căuta soluții pentru traiul păsărilor din parc în sezonul rece # B365.ro
Weekendul acesta bucureștenii preocupați de natură pot participa la un tur ghidat în Parcul Tineretului. Acesta este organizat de cei de la Asociația Parcul Natural București. Intrarea se face pe baza completării unui formular. Tur […]
14:40
FOTO | „Ce se întâmplă cu Pasajul Basarab? Arată mizerabil” Bucureșteni, nemulțumiți de condițiile de aici: dificultăți de acces, lipsă mentenanță, pericol de prăbușire # B365.ro
O mulțime de bucureșteni reclamă starea deplorabilă în care se află Pasajul Basarab din Sectorul 1. Administrația locală așteaptă mobilizarea primăriei generale, în timp ce condițiile continuă să se agraveze. Tot mai multe condiții precare […]
14:30
„Se apropie sărbătorile, evităm o avarie majoră, nu are legătură cu alegerile”, spune o directoare Termoenergetica. Peste 1000 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură # B365.ro
Au trecut alegerile și au reapărut avariile în sistemul de termoficare din București, oamenii nu mai știu ce să creadă, astfel că o directoare din cadrul Termoenergetica a decis să explice că aceste lucrări nu […]
13:40
VIDEO | Vești despre alunecările de teren de pe DN1 de la Comarnic, sensul spre Capitală. Președintele CJ Prahova anunță când încep lucrările de remediere # B365.ro
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a transmis noi informații cu privire la alunecarea de teren de pe DN1 de la Comarnic, pe sensul dinspre Brașov spre București. Echipele competente intervin asupra situației. Au […]
13:40
Autobuzele liniei STB 282 circulă pe un traseu deviat miercuri. Sunt restricții de circulație pe Strada Maior Vasile Băcilă, anunță TPBI # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a transmis bucureștenilor că mâine, 10 decembrie, autobuzele unei linii STB vor circula deviat între orele 11.30-14.00. Această măsură este luată ca urmare a restricționării […]
13:00
VIDEO | Reproșurile bucureștenilor pe care și fostul primar general interimar le admite. Bujduveanu: Activitatea primăriei nu poate să existe fără # B365.ro
Fostul primar interimar, Stelian Bujduveanu a a dezvăluit care au fost reproșurile bucureștenilor în timpul în care el s-a ocupat de conducerea Primăriei Capitalei. Problemele de care s-au plâns aceștia nu sunt deloc noi. Printre […]
13:00
Ceață, burniță și temperaturi peste cele specifice perioadei, săptămâna aceasta, în București. Meteorologii ANM au prognoza pentru 9-16 decembrie # B365.ro
Săptămâna aceasta vremea în București va fi caracterizată de ceață și burniță dimineața și noaptea. Meteorologii ANM anunță că valorile de temperatură se vor menține peste mediile multinuale specifice perioadei, cu maxime termice de peste […]
13:00
Un polițist din București, condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare. A recunoscut că a luat mită și că a introdus obiecte interzise în arest # B365.ro
Un agent de poliție din Capitală a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că, în schimbul unor sume de bani, le aduce deținuților alcool, telefoane, […]
12:20
VIDEO | Bucureștenii din S3, invitați joi la o dezbatere pentru digitalizarea serviciilor Primăriei. Negoiță: Oamenii nu vor mai discuta cu un funcționar supărat care vorbește urât # B365.ro
Primăria Sectorului 3 organizează joi, 11 decembrie 2025, la ora 17:30, o dezbatere privind digitalizarea serviciilor locale. Cetățenii sunt așteptați în Sala de Consiliu de pe Calea Dudești 191. Negoiță spune cetățenilor că nu vor […]
12:20
Cine e Paul Moldovan, noul primar interimar al Sectorului 6. A fost viceprimar la PS6 timp de cinci ani, sub conducerea lui Ciprian Ciucu # B365.ro
După ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, Paul Moldovan va prelua conducerea primăriei Sectorului 6. El a fost viceprimar în timpul mandatelor lui Ciucu aici. A fost viceprimarul la Sectorul 6 […]
12:10
Există haine care vin și pleacă odată cu sezoanele, dar mai sunt și acele piese care rămân mereu acolo, ancorate în stil și bun gust. Nu vorbim despre trenduri efemere, ci despre acele elemente de […]
12:00
FOTO | Avansează șantierul alternativei la DN1. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe unde vom merge de la București la munte, fără să mai stăm bară la bară pe Valea Prahovei # B365.ro
În viitor, bucureștenii și nu numai vor circula pe alternativa la DN1: Drumul Valea Doftanei-Brădet. Șantierul de aici înaintează considerabil, chiar dacă condițiile meteo nu sunt cele mai prietenoase. Firma de construcții românească Erbașu are […]
11:50
VIDEO | Curățenie de sărbători în metroul din București. Un tânăr și-a scos aspiratorul la plimbare și a jucat o festă călătorilor Metrorex # B365.ro
Un tânăr din București sparge monotonia călătoriei la metrou, cu un scenariu cum mai vezi prin metroul new yorkez. Băiatul și-a scos aspiratorul la plimbare, și l-a pus la treabă pe magistrala M2. Un moment […]
11:00
FOTO | Lucrările de pe Șoseaua Fundeni continuă și la fel continuă și aglomerația din trafic. Muncitorii refac trotuarele de la intersecția cu Șoseaua Colentina # B365.ro
Lucrările de reabilitare de pe Șoseaua Fundeni continuă. Aici, se refac trotuarele, spațiile verzi, asfaltul și zona pietonală. Șantierele deschise îngreunează traficul rutier și nici pietonii nu au pe unde să treacă. Muncitorii au dat […]
10:30
TERMO-ALERT | Bucureșteni din peste 1.500 de blocuri dârdâie în case, azi. Sunt probleme cu apa caldă și căldura, Termoenergetica are lista avariilor din oraș # B365.ro
Peste 1.500 de blocuri din București au, marți, 9 decembrie, probleme cu apa caldă și căldura. Sistemul de termoficare funcționează la o capacitate de 83%, potrivit informațiilor furnizate de Termoenergetica în aplicația Termo Alert. Probleme […]
10:10
FOTO | Un spațiu verde de pe Str. Laminorului este folosit pe post de parcare gratuită. O parte din teren este privată, iar PS1 ar vrea să ia în administrare cealaltă bucată # B365.ro
O bucureșteancă atrage atenția că un spațiu verde de pe strada Laminorului a fost distrus din cazua mașinilor parcate constant acolo. Ea crede că acesta ar putea fi curățat și să devină un punct de […]
09:40
Ședință la PSD, azi, după înfrângerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 4 s-a clasat pe locul trei # B365.ro
Marți, 9 decembrie 2025, Biroul Permanent Național al PSD (Partidul Social Democrat) se reunește în ședință, fiind prima discuție a conducerii partidului după eșecul lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. La alegerile din […]
09:10
Noua funcție îi aduce lui Ciprian Ciucu o mărire de salariu. Cât va câștiga primarul general al Capitalei după plecarea de la PS6 # B365.ro
O dată cu preluarea funcției de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu va primi cu 2.415 lei mai mult decât atunci când era primar de sector. Salariul edilului crește astfel cu 11,1% și va primi […]
Ieri
09:00
Vânători lângă case de pe lângă Capitală. Oamenii au sesizat polițiștii cu privire la zgomotul tragerilor cu arma # B365.ro
În împrejurimile Capitalei, se organizează vânători, dar unii locuitori spun că se trag focuri de armă lângă gardurile proprietăților lor. Legislația aflată în vigoare nu restricționează distanța pe care trebuie să o aibă față de […]
08:50
„Impozit-pedeapsă”, de până la 300% pentru alte 8 clădiri degradate din Sectorul 1. Propunerea se discută în ședința Consiliului Local de joi # B365.ro
Primăria Sectorului 1 nu le dă pace proprietarilor care nu-și îngrijesc clădirile și care le lasă să se degradeze și să devină un adevărat pericol pentru trecători. Astfel, administrația locală a anunțat că alte 8 […]
03:10
Acum, că ne-am liniştit, nu că am fi fost agitați, că s-a văzut pasiunea pentru aceste alegeri, putem şi noi să ne pregătim în linişte de sărbători aş zice. Deeeeci, cu ce rămânem noi din […]
8 decembrie 2025
19:40
Let it snow în București! ☃️ Meteorologii prevestesc prima ninsoare în oraș înainte de Crăciun și luna aceasta am avea parte de trei episoade de fulguială # B365.ro
It's Beginning to Look a Lot Like Christmas în București, odată cu prognoza emisă de Accuweather pentru această lună. Există o mare posibilitate ca de sărbători să avem parte de ninsoare. Meteorologii anunță trei episoade […]
19:30
Trafic ALERT | Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană, se circulă bară la bară. Mai multe linii STB circulă deviat # B365.ro
Un accident a dat peste cap traficul din zona Șoseaua Alexandriei – Șoseaua Antiaeriană, iar mai multe linii STB sunt blocate în această seară. Accident în zona șoselelor Alexandriei-Antiaeriană Societatea de Transport București (STB) informează […]
19:20
FOTO | Jessy, pisica de la PS6, nu îl va urma pe Ciucu la sediul PMB. ”Nu e bine să își schimbe casa. Și probabil mai sunt și alte pisici micuțe abandonate” # B365.ro
Ciprian Ciucu, fostul primar al Sectorului 6 și primarul general ales al Bucureștiului este un foarte mare iubitor de animăluțe. Pisica pe care a tot postat-o pe rețelele de socializare este Jessy, o pufoșenie adoptată […]
18:30
VIDEO | Spațiul verde din Parcul Brâncuși e înghițit de bitum și pietriș, în loc apare o parcare improvizată. „Aici a fost o pădure”: Scenariul din IOR se repetă # B365.ro
Spațiul verde din Sectorul 3 dispare puțin câte puțin sub privirile îngrijorate ale bucureștenilor. „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure" sesizează o nouă „strategie" prin care parcurile dispar: iarba […]
18:20
Concerte de folk, costume și ornamente cu motive armenești, toate la Armenian Winter Pop-Up Market. Târgul are loc la Centrul Cultural Armean, în weekend # B365.ro
Armenian Winter Pop-Up Market va avea loc weekendul acesta în Capitală. Printre surprizele promise de organizatori, în cele două zile vor fi concerte de folk, bijuterii, haine și accesorii inspirate din costumul tradițional armean, decorațiuni […]
17:20
FOTO | Un nou metrou Alstom, care va circula pe Magistrala „Graffiti”, a fost marcat în consecință. Chiar și păzit, tot a ajuns pânză pentru grafferi # B365.ro
Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, care stau neclintite prin depourile din București au fost vandalizate. Gândul a publicat imagini din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov" este desenat cu graffiti. Cu […]
17:00
85 de noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei. Sunt cu plată și costă 1 leu/oră, noaptea îți lași mașina aici gratuit # B365.ro
Noi locuri de parcare sunt disponibile pe Bulevardul Regiei, anunță Primăria Sectorului 6. Pe timp de zi, parcarea costă 1 leu/oră, iar noaptea folosirea unui loc este gratuită. 85 de noi locuri de parcare sunt […]
16:50
VIDEO | ”Domnule, blocul nu e coteț!” Dezbateri aprinse între vecinii de bloc în București din cauza porumbeilor. Tabăra „șobolani zburători” vs cea romantică # B365.ro
A hrăni sau a nu hrăni porumbeii? Aceasta este întrebarea ce seamănă tensiuni între locuitorii de la bloc din Sectorul 5. Jumătate vor să aibă grijă de sufletele neajutorate, cealaltă jumătate ridică problema de sănătate […]
15:50
Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden’s și în București. Compania intră pe piața din România și deschide prima locație în 2026 # B365.ro
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden's intră în România și va deschide noi locații și în București. Vom avea restaurante Fish & Chips Harry Ramsden's și în București Grupul Harry Ramsden, compania […]
15:30
VIDEO | O, ce veste (mai puțin) minunată! Cete de colindători, cu boxe și tobe din dotare, scoală din șoșoni bucureștenii: „Ne distrug liniștea” # B365.ro
Spiritul sărbătorilor este tot mai resimțit printre blocurile din București. Boxele și tobele colind
15:30
Te speli pe dinți de două ori pe zi, folosești pastă cu fluor și totuși, la controlul anual, apar din nou probleme? Realitatea este că o rutină dentară „universală” nu funcționează pentru toată lumea. O […] Articolul Rutine zilnice pentru dinți sănătoși (P) apare prima dată în B365.
15:30
Să stai în librărie sau să răsfoiești online printre zeci de cărți de Crăciun a devenit deja un ritual pentru părinți în luna decembrie. Unele cărți arată superb, altele au recenzii excelente. Alegi una care […] Articolul Cum să alegi povestea perfectă de Crăciun pentru pe copilul tău (P) apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat # B365.ro
În urma ploilor abundente, Drumul Expres Craiova – Pitești s-a surpat. Ultimii 12 kilometri din acest drum au fost dați în vară. CNAIR a sesizat constructorul să rezolve problemele. Se intervine asupra problemelor După mai […] Articolul VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat apare prima dată în B365.
15:00
Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, a declarat astăzi, 8 decembrie, că așteptările sale pentru primul an nu sunt atât de mari. El a precizat că probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. […] Articolul Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” apare prima dată în B365.
14:50
„Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei # B365.ro
Nicușor Dan s-a lăsat așteptat cu primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce toți am aflat rezultatul final al alegerilor pentru București din 7 decembrie. Fostul primar general al Capitalei, actual președinte al României, îl […] Articolul „Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
14:30
Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a ținut să transmită un mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Președintele PNRR îi urează succes fostului primar al Sectorului 6 în noua funcție de la Primăria Generală și, totodată, […] Articolul Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! apare prima dată în B365.
14:20
Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor # B365.ro
Din 14 decembrie 2025, noul grafic feroviar al CFR Călători aduce o legătură directă între Budapesta și București Nord. Astfel, trenurile internaționale vor circula fără opriri intermediare de la Budapesta la București. Trenurile merg direct […] Articolul Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor apare prima dată în B365.
