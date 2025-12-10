Avem legătură STB directă între Gara de Nord și Autogara Filaret de sâmbătă. TPBI prelungește traseul autobuzelor liniei 196
B365.ro, 10 decembrie 2025 14:50
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii care folosesc transportul în comun că autobuzele liniei STB 196 vor ajunde de sâmbătă, 13 decembrie, la Autogara Filaret. Vom avea o […]
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
VIDEO | Negoiță iese la cules „roadele colectării selective” din Sectorul 3. Pare foarte mulțumit cantitativ, spre deosebire de mii de bucureșteni disperați de sistem # B365.ro
În cele din urmă, după lungi dezbateri și nervi întinși la maximum, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, spune că „începem să culegem roadele". Acum, edilul oferă și „niște cifre" în privința gunoiului care a ajuns […]
Acum 2 ore
14:10
Necazul unei bucureștence din S1, care se chinuie de câteva zile să își ducă ambalajele reciclabile la pubele. ”Chiar vreau să respect regulile și nu pot!” # B365.ro
Se înșiră în București problemele în legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor ca ornamentele în brazii de Crăciun. Dintr-un sector în altul, unii bucureșteni se plâng că pubelele de la ei la scară sunt mult […]
14:10
Bărbat reținut în București, după ce a încălcat ordinul de protecție în repetate rânduri. Și-a rupt brățara electronică și și-a terorizat fosta iubită cu amenințări # B365.ro
Un bărbat de 39 de a fost reținut de polițiștii din București după ce, în repetate rânduri, a ignorat ordinul de protecție, și-a scos brățara electronică și a transmis mesaje și bilețele de amenințare fostei […]
14:10
EXCLUSIV | „I-a zburat roata!” Imaginea tramvaiului deraiat pe strada 11 Iunie, cu puțin timp în urmă # B365.ro
Un tramvai a deraiat miercuri, 10 decembrie, în zona străzii 11 Iunie, pe sensul de mers spre Parcul Carol. Din imaginea primită de la un cititor pe adresa redacției putem vedea cum roata tramvaiului a […]
13:30
Bucureșteni plecați în căutarea celor mai buni cozonaci pentru Crăciun. În ce brutării din oraș au gust ca la mama acasă # B365.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, bucureștenii pornesc din nou în căutarea cozonacului perfect sau cel puțin a celui mai bun. O postare recentă de pe Reddit a stârnit un val de recomandări foarte variate: […]
Acum 4 ore
13:10
Ministrul Justiției, prima reacție la „Justiție capturată”, investigația Recorder. „Dacă sunt aspecte concrete…” # B365.ro
Ministrul Justiției, radu Marinescu, a făcut azi o primă declarație despre investigația „Justiție capturată", realizată de njurnaliștii Recorder și difuzată aseară. „Justiție capturată" | Cum comentează ministrul de resort Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost […]
13:00
ALERTĂ | Tramvai deraiat pe strada 11 Iunie. Liniile 7, 23, 27 și 47, blocate spre Parcul Carol, STB le-a deviat traseele # B365.ro
STB îi anunță pe călători că a deraiat un tramvai pe strada 11 Iunie, iar liniile 7, 23, 27 și 47 sunt blocate. Este vizat sensul de mers spre Parcul Carol. Societatea de Transport București […]
12:50
Fenomen nou în traficul din București, motiv în plus de ceartă și enervare printre șoferi. Cum se folosesc corect luminile de ceață # B365.ro
Când vine sezonul rece, apare ceața, iar o mulțime de șoferi nu știu să folosească corect luminile de ceață, astfel încât să nu-i încurce pe ceilalți participanți la trafic, iar acest fenomen este des întâlnit […]
12:40
ESENȚIAL | Taxe și impozite locale mai mari de la anul. CCR a respins sesizarea AUR, vom da mai mult la Primărie pentru casă, mașină, teren # B365.ro
De la 1 ianuarie 2026 vor fi introduse noi măsuri fiscale pentru populație și firme, fiind vorba despre al doilea pachet pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. AUR a atacat Legea la […]
12:30
Plăcinte, murături, cârnați, caltaboși și alte bunătăți găsim, în weekend, în piața volantă de pe Dorobanți. 15 producători localii vin pe Strada Moraru Octavian # B365.ro
Weekendul acesta bucureștenii și nu numai se pot bucura de bunătăți proaspete de la o nouă ediție a pieței volante din Sectorul 1. În perioada 12-14 decembrie locuitorii Capitalei își pot face cumpărăturile la piața […]
11:50
FOTO | Cu tramvaiul pe Podul Ferdinand, cel aproape uitat. Emoționantă călătorie în Vechiul București # B365.ro
Vechiul pod Ferdinand din cartierul Cotroceni a trecut doar aparent testul timpului. De-a lungul deceniilor, a suferit mai multe transformări și-a ajuns așa cum îl știm în zilele noastre: alt aspect, alt nume. Eroilor. Nici […]
11:50
Se mută revolta de pe Facebook pe străzile din București? Semne de organizare a unui protest, după furia provocată, online, de „Justiție capturată”, investigația Recorder # B365.ro
Investigația Recorder „Justiția capturată" a dus la un protest în Capitală. Se desfășoară astăzi, la ora 19:00, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Mii de comentarii de pe site-urile de socializare exprimă furie față […]
11:40
ALERTĂ | Mii de bucureșteni din S1, fără gaze din cauza unei avarii în rețeaua Distrigaz, la intersecția dintre Floreasca și Banu Antonache. Lista străzilor afectate # B365.ro
O avarie a apărut la un branșament de gaze naturale la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca din Sectorul 1. Astfel, Distrigaz Rețele Sud anunță că 500 de clienți „casnici și non-casnici" au […]
Acum 6 ore
10:40
VIDEO | Accident grav pe Autostrada A3: Un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe contrasens. Trafic blocat dinspre București spre Ploiești, aproape de Snagov # B365.ro
Un accident grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A3 București – Ploiești: Centrul Infotrafic anunță că un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe contrasens, iar traficul spre Ploiești este […]
10:10
Militari Residence va avea un frățior sau verișor: proiect imobiliar de 20 de milioane de lei și 5 blocuri turn, lângă Chiajna Shopping Center # B365.ro
Apare "Militari Residence 2". Dezvoltatorul Alaettin Eskiocak pregătește construcția a alte 5 blocuri a câte 10 etaje pe terenul de 2,2 hectare de la marginea complexului. Astfel, se vor adăuga aproximativ 500 de apartamente printr-o […]
09:50
Efectul „Recorder”: asalt online asupra lui Nicușor Dan, după investigația „Justiție Capturată”. Președintele povestește de la Paris, oamenii îl cheamă acasă: „Uitați-vă!” # B365.ro
Recorder a publicat marți seară documentarul „Justiția capturată", o investigație amplă despre justiția din România, iar o mulțime de români l-au asaltat pe Nicușor Dan cu mesaje pe Facebook. Oamenii au văzut cum scapă mulți […]
09:40
Palatul Știrbei este, de azi, primul mall de lux din București. Inaugurarea, programată la ora 10. Cu această ocazie, Gucci se întoarce pe Calea Victoriei # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei își redeschide porțile publicului în prag de sărbători, pe 10 decembrie. Clădirea emblematică pentru București va fi primul luxury department store din România. Primul mall de lux din România […]
09:30
VIDEO | Cât de capturată e justiția în Capitală. Situațiile grave de la Curtea de Apel București, scoase la lumină de documentarul Recorder # B365.ro
Sentimentul colectiv de profundă nedreptate în Justiție poate fi măsurat astăzi cu ajutorul unui adevărat fenomen produs de documentarul „Justiție Capturată", publicat aseară, destul de târziu, de jurnaliștii Recorder. În doar 12 ore de la […]
Acum 8 ore
09:00
Prizonieri pe peron la Eroilor, unde în dimineața asta a fost la fel de rău ca la Unirii. Când drumul cu metroul prin București durează de două ori și ceva mai mult ca de obicei # B365.ro
Drumul meu de dimineață cu metroul, în jurul orei 7, s-a transformat într-o adevărată aventură: peroane arhipline, trenuri în care era imposibil de urcat. Cu alte cuvinte, în această dimineață, Eroilor s-a transformat în Unirii. […]
08:40
ESENȚIAL | Ciprian Ciucu își dă demisia în scurt timp. Ce se întâmplă, procedural, cu câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Ciprian Ciucu urmează să își dea demisia din funcția de primar al Sectorului 6, iar acest lucru se va întâmpla înainte să depună jurământul pentru mandatul de Primar General al Capitalei. Anunțul a fost făcut […]
08:20
Schema din parcarea Jumbo Militari, cu Florin Salam argument. „Atenție la acești oameni, te pândesc la plecare, te blochează cu mașina, în care sunt și copii!” Ce vor să obțină # B365.ro
Scgema din parcarea Jumbo Militari este, de fapt, o metodă mai veche de înșelătorie de care te poți lovi prin parcările de mall-uri și hiper magazine din București, mai ales în perioada sărbăoirilor. Acum, că […]
Acum 12 ore
03:00
Cum am descoperit o amandină perfectă în Vitan, când fugeam disperată de târgul lui Negoiță # B365.ro
Zilele trecute, un concurs de împrejurări nefaste din București au dus la o descoperire culinară extraordinară, într-o cofetărie ascunsă în inima cartierului Vitan. Târgul de Crăciun din Sectorul 3, coșmarul care nu se mai termină […]
Acum 24 ore
19:50
FOTO | Băluță, după înfrângerea de la PMB, se laudă cu luminițele de Crăciun: „La noi, acasă. Cel mai bine și cel mai frumos!” Și zicala cu calul și măgarul a unui bucureștean # B365.ro
Daniel Băluță, vădit înfrânt în cursa pentru Primăria Capitalei, pare că s-a resemnat, mai ales că va fi în continuare la cârma Primăriei Sectorului 4. El este candidatul în care PSD și-a pus toată nădejdea […]
19:20
Primul tramvai electric din București era pus pe șine acum 131 de ani. Plimba locuitorii orașului de la Cotroceni la Obor # B365.ro
În urmă cu 131 de ani, bucureștenii aveau parte de o premieră. În data de 9 decembrie 1894 a circulat pe linia 14, între Cotroceni și Obor, primul tramvai electric. 131 de ani de când […]
18:40
Sindicaliștii din educație ies din nou în stradă să-și strige nemulțumirile. Organizează un protest miercuri, în Piața Victoriei # B365.ro
Sindicatele din educație organizează un nou protest în Piața Victoriei, miercuri, 10 decembrie, de la ora 13:00, pe fondul conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, dar și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare […]
18:00
Un bărbat din Sectorul 2 și-a aruncat pisica de la etaj, fiind grav rănită. El e acum sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor # B365.ro
Un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei și-a aruncat pisica de la etaj. Animalul de companie a suferit răni grave, șoc traumatic și hipotermic. Polițiștii l-au plasat pe individ sub control judiciar pentru 60 de […]
17:20
Un nou bloc se ridică lângă Stadionul Steaua din București. E ultimul din ansamblul Stellaris Residencias și va avea peste 100 de apartamente # B365.ro
Un nou bloc cu zeci de apartamente, ultimul din proiectul imobiliar Stellaris Residencias, se construiește lângă Stadionul Steaua din București, a decis dezoltatorul Hercesa. Ultimul bloc din ansamblul Stellaris Residencias va avea 114 apartamente Această […]
17:10
Vom avea panouri de informare în stațiile STB. Primăria Capitalei a lansat licitația în SEAP, proiectul costă peste 107 milioane de lei # B365.ro
Primăria Capitalei a deschis oficial licitația pentru sistemul integrat de informare a călătorilor din stațiile de transport public. Valoarea totală estimată a contractului este de peste 107.000.000 lei de lei, iar termenul limită pentru primirea […]
15:50
Unde-ți lași mașina mai multe luni fără să-ți pierzi autorizația de parcare în Sectorul 3, dacă n-o muți în ziua de curățenie. Bucureștenii vin cu mai multe soluții # B365.ro
Șoferii din Sectorul 3 care pleacă mai mult timp din oraș sau din țară stau îngrijorați că își pot pierde autorizația pentru locurile de parcare, întrucât nu își pot muta mașinile în timpul zilei de […]
15:30
VIDEO | Care e stadiul șantierului M6 – metroul de la Gara de Nord București la Otopeni. Metrorex: „Cârtițele” Maria și Ana au parcurs peste 1200 de metri fiecare # B365.ro
Metrorex a publicat imgini cu jurnalul de șantier de la viitoarea Magistrală de Metrou M6, pe luna noiembrie. Această ruta va lega Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. S-au făcut progrese pe ambele sensuri de […]
Ieri
14:40
Tur ghidat în Parcul Tineretului în acest weekend. Bucureștenii vor discuta și căuta soluții pentru traiul păsărilor din parc în sezonul rece # B365.ro
Weekendul acesta bucureștenii preocupați de natură pot participa la un tur ghidat în Parcul Tineretului. Acesta este organizat de cei de la Asociația Parcul Natural București. Intrarea se face pe baza completării unui formular. Tur […]
14:40
FOTO | „Ce se întâmplă cu Pasajul Basarab? Arată mizerabil” Bucureșteni, nemulțumiți de condițiile de aici: dificultăți de acces, lipsă mentenanță, pericol de prăbușire # B365.ro
O mulțime de bucureșteni reclamă starea deplorabilă în care se află Pasajul Basarab din Sectorul 1. Administrația locală așteaptă mobilizarea primăriei generale, în timp ce condițiile continuă să se agraveze. Tot mai multe condiții precare […]
14:30
„Se apropie sărbătorile, evităm o avarie majoră, nu are legătură cu alegerile”, spune o directoare Termoenergetica. Peste 1000 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură # B365.ro
Au trecut alegerile și au reapărut avariile în sistemul de termoficare din București, oamenii nu mai știu ce să creadă, astfel că o directoare din cadrul Termoenergetica a decis să explice că aceste lucrări nu […]
13:40
VIDEO | Vești despre alunecările de teren de pe DN1 de la Comarnic, sensul spre Capitală. Președintele CJ Prahova anunță când încep lucrările de remediere # B365.ro
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a transmis noi informații cu privire la alunecarea de teren de pe DN1 de la Comarnic, pe sensul dinspre Brașov spre București. Echipele competente intervin asupra situației. Au […]
13:40
Autobuzele liniei STB 282 circulă pe un traseu deviat miercuri. Sunt restricții de circulație pe Strada Maior Vasile Băcilă, anunță TPBI # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a transmis bucureștenilor că mâine, 10 decembrie, autobuzele unei linii STB vor circula deviat între orele 11.30-14.00. Această măsură este luată ca urmare a restricționării […]
13:00
VIDEO | Reproșurile bucureștenilor pe care și fostul primar general interimar le admite. Bujduveanu: Activitatea primăriei nu poate să existe fără # B365.ro
Fostul primar interimar, Stelian Bujduveanu a a dezvăluit care au fost reproșurile bucureștenilor în timpul în care el s-a ocupat de conducerea Primăriei Capitalei. Problemele de care s-au plâns aceștia nu sunt deloc noi. Printre […]
13:00
Ceață, burniță și temperaturi peste cele specifice perioadei, săptămâna aceasta, în București. Meteorologii ANM au prognoza pentru 9-16 decembrie # B365.ro
Săptămâna aceasta vremea în București va fi caracterizată de ceață și burniță dimineața și noaptea. Meteorologii ANM anunță că valorile de temperatură se vor menține peste mediile multinuale specifice perioadei, cu maxime termice de peste […]
13:00
Un polițist din București, condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare. A recunoscut că a luat mită și că a introdus obiecte interzise în arest # B365.ro
Un agent de poliție din Capitală a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că, în schimbul unor sume de bani, le aduce deținuților alcool, telefoane, […]
12:20
VIDEO | Bucureștenii din S3, invitați joi la o dezbatere pentru digitalizarea serviciilor Primăriei. Negoiță: Oamenii nu vor mai discuta cu un funcționar supărat care vorbește urât # B365.ro
Primăria Sectorului 3 organizează joi, 11 decembrie 2025, la ora 17:30, o dezbatere privind digitalizarea serviciilor locale. Cetățenii sunt așteptați în Sala de Consiliu de pe Calea Dudești 191. Negoiță spune cetățenilor că nu vor […]
12:20
Cine e Paul Moldovan, noul primar interimar al Sectorului 6. A fost viceprimar la PS6 timp de cinci ani, sub conducerea lui Ciprian Ciucu # B365.ro
După ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, Paul Moldovan va prelua conducerea primăriei Sectorului 6. El a fost viceprimar în timpul mandatelor lui Ciucu aici. A fost viceprimarul la Sectorul 6 […]
12:10
Există haine care vin și pleacă odată cu sezoanele, dar mai sunt și acele piese care rămân mereu acolo, ancorate în stil și bun gust. Nu vorbim despre trenduri efemere, ci despre acele elemente de […]
12:00
FOTO | Avansează șantierul alternativei la DN1. Imagini cu drumul Valea Doftanei-Brădet, pe unde vom merge de la București la munte, fără să mai stăm bară la bară pe Valea Prahovei # B365.ro
În viitor, bucureștenii și nu numai vor circula pe alternativa la DN1:
11:50
VIDEO | Curățenie de sărbători în metroul din București. Un tânăr și-a scos aspiratorul la plimbare și a jucat o festă călătorilor Metrorex # B365.ro
Un tânăr din București sparge monotonia călătoriei la metrou, cu un scenariu cum mai vezi prin metroul new yorkez. Băiatul și-a scos aspiratorul la plimbare, și l-a pus la treabă pe magistrala M2. Un moment […] Articolul VIDEO | Curățenie de sărbători în metroul din București. Un tânăr și-a scos aspiratorul la plimbare și a jucat o festă călătorilor Metrorex apare prima dată în B365.
11:00
FOTO | Lucrările de pe Șoseaua Fundeni continuă și la fel continuă și aglomerația din trafic. Muncitorii refac trotuarele de la intersecția cu Șoseaua Colentina # B365.ro
Lucrările de reabilitare de pe Șoseaua Fundeni continuă. Aici, se refac trotuarele, spațiile verzi, asfaltul și zona pietonală. Șantierele deschise îngreunează traficul rutier și nici pietonii nu au pe unde să treacă. Muncitorii au dat […] Articolul FOTO | Lucrările de pe Șoseaua Fundeni continuă și la fel continuă și aglomerația din trafic. Muncitorii refac trotuarele de la intersecția cu Șoseaua Colentina apare prima dată în B365.
10:30
TERMO-ALERT | Bucureșteni din peste 1.500 de blocuri dârdâie în case, azi. Sunt probleme cu apa caldă și căldura, Termoenergetica are lista avariilor din oraș # B365.ro
Peste 1.500 de blocuri din București au, marți, 9 decembrie, probleme cu apa caldă și căldura. Sistemul de termoficare funcționează la o capacitate de 83%, potrivit informațiilor furnizate de Termoenergetica în aplicația Termo Alert. Probleme […] Articolul TERMO-ALERT | Bucureșteni din peste 1.500 de blocuri dârdâie în case, azi. Sunt probleme cu apa caldă și căldura, Termoenergetica are lista avariilor din oraș apare prima dată în B365.
10:10
FOTO | Un spațiu verde de pe Str. Laminorului este folosit pe post de parcare gratuită. O parte din teren este privată, iar PS1 ar vrea să ia în administrare cealaltă bucată # B365.ro
O bucureșteancă atrage atenția că un spațiu verde de pe strada Laminorului a fost distrus din cazua mașinilor parcate constant acolo. Ea crede că acesta ar putea fi curățat și să devină un punct de […] Articolul FOTO | Un spațiu verde de pe Str. Laminorului este folosit pe post de parcare gratuită. O parte din teren este privată, iar PS1 ar vrea să ia în administrare cealaltă bucată apare prima dată în B365.
09:40
Ședință la PSD, azi, după înfrângerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 4 s-a clasat pe locul trei # B365.ro
Marți, 9 decembrie 2025, Biroul Permanent Național al PSD (Partidul Social Democrat) se reunește în ședință, fiind prima discuție a conducerii partidului după eșecul lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. La alegerile din […] Articolul Ședință la PSD, azi, după înfrângerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 4 s-a clasat pe locul trei apare prima dată în B365.
09:10
Noua funcție îi aduce lui Ciprian Ciucu o mărire de salariu. Cât va câștiga primarul general al Capitalei după plecarea de la PS6 # B365.ro
O dată cu preluarea funcției de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu va primi cu 2.415 lei mai mult decât atunci când era primar de sector. Salariul edilului crește astfel cu 11,1% și va primi […] Articolul Noua funcție îi aduce lui Ciprian Ciucu o mărire de salariu. Cât va câștiga primarul general al Capitalei după plecarea de la PS6 apare prima dată în B365.
09:00
Vânători lângă case de pe lângă Capitală. Oamenii au sesizat polițiștii cu privire la zgomotul tragerilor cu arma # B365.ro
În împrejurimile Capitalei, se organizează vânători, dar unii locuitori spun că se trag focuri de armă lângă gardurile proprietăților lor. Legislația aflată în vigoare nu restricționează distanța pe care trebuie să o aibă față de […] Articolul Vânători lângă case de pe lângă Capitală. Oamenii au sesizat polițiștii cu privire la zgomotul tragerilor cu arma apare prima dată în B365.
