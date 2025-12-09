18 percheziții, într-un dosar care vizează afaceri cu lemn. Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro și aproape 300 de metri cubi de material lemnos
Radio Top Suceava, 9 decembrie 2025 14:20
Poliția informează astăzi că pe 8 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în cadrul a două dosare penale aflate în coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava. Activitățile au avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvîrșirea infracțiunilor
• • •
Acum 15 minute
14:20
Acum o oră
13:40
Ambasadorul Indiei și-ar dori ca tineri din țara sa să studieze la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a primit, astăzi, pe ambasadorul Indiei în România, E.S. Dr. Manoj Kumar Mohapatra. Principala temă a discuțiilor a fost identificarea unor oportunități concrete de cooperare între județul Suceava și India. Gheorghe Șoldan a mai declarat: "I-am prezentat Excelenței sale proiectele majore care vor accelera dezvoltarea județului în următorii ani,
Acum 2 ore
13:00
”Valiza de lemn”, volumul de poezie al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, s-a lansat la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București # Radio Top Suceava
Printre cărțile lansate la Tîrgul de Carte "Gaudeamus" de la București s-a numărat și volumul de poezie "Valiza de lemn", semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni și redactorul șef al revistei "Bucovina literară". Domnul Vintilă a declarat: "Am avut parte de un public neașteptat de numeros, o atmosferă faină, caldă, cu mulți
Acum 4 ore
12:10
Joi, 11 decembrie, CSU Suceava joacă cu Vaslui, iar duminică, 14 decembrie, cu Dinamo, ultimul meci al sezonului. Prof. Petru Ghervan: Cu Dinamo va fi un meci de gală, va fi un meci de sărbătoare # Radio Top Suceava
Pentru CSU Suceava urmează joi, 11 decembrie, un meci cu Vasluiul, din Cupa României, "un Vaslui care a cîștigat la Turda, duminică seară", și duminică, 14 decembrie, ultimul meci al sezonului, cu Dinamo, un meci amînat din etapa a VII-a, "un meci de gală, un meci de sărbătoare". Asta a spus, în cadrul unei intervenții
Acum 6 ore
10:30
Naționala de handbal feminin, locul IX la Campionatul Mondial. Prof. Petru Ghervan: Echipa României a jucat mult mai rapid, mult mai dinamic. Pot să spun că Naționala feminină se așază pe un drum bun # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, consideră că locul IX ocupat de Naționala de handbal feminin la Campionatul Mondial din Germania și Olanda este un loc bun. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ghervan a declarat: "E un loc realist, zic eu, realist stabilit ca obiectiv.
09:30
O profesoară de 23 de ani din Botoșani care a studiat la Timișoara a ales să-și înceapă cariera într-un cătun din Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
O domnișoară din Darabani-Botoșani care a făcut facultatea la Timișoara predă la școala dintr-un cătun din comuna Izvoarele Sucevei. Miruna Aroșoaie are 23 de ani și face învățămînt simultan cu trei copii cu vîrste de 6, 8 și 10 ani și jumătate. Într-un interviu acordat Radio Top, domnișoara Aroșoaie, care este în primul an de
09:10
A XI-a edție a concursului 25h@USV, care încurajează creativitatea studenților în dezvoltarea de noi tehnologii ce pot avea un impact semnificativ asupra societății # Radio Top Suceava
O interfață conversațională pentru controlul unei locuințe inteligente și conectarea la datele digitale ale utilizatorilor, cu accent pe aplicații destinate utilizatorilor în vîrstă, a obținut premiul I la concursul 25 de ore la USV. Recent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava a organizat cea de-a XI-a ediție a
Acum 8 ore
07:20
Drumul către profesiile de medic și profesor pleacă și din cătunele Izvoarelor Sucevei # Radio Top Suceava
Zilele acestea, în fața școlii centrale din comuna Izvoarele Sucevei, Școala Gimnazială "Ion Aflorei", a fost amenajat un teren de sport de mici dimensiuni cu gazon artificial și cu nocturnă. Directoarea tuturor școlilor de pe raza localității de munte din nordul extrem al județului Suceava, profesoara Crizantema Alexander, spune că terenul de sport a fost
Acum 24 ore
16:00
386 de mașini și 630 de persoane, verificate în cadrul unei razii care a avut loc în municipiul Suceava și în cîteva comune # Radio Top Suceava
630 de persoane și 386 de mașini au fost verificate în cadrul acțiunii de control cu efective sporite organizată de Poliția Municipiului Suceava în noaptea de 6 spre 7 decembrie. Poliția Municipiului Suceava a organizat o razie cu efective mărite pe raza municipiului Suceava, da și pe raza comunelor Dărmănești, Pătrăuți, Todirești, Comănești și Botoșana.
Ieri
14:20
3.130 de pachete cu alimente, pregătite de Asociația Institutul Bucovina Suceava pentru a fi distribuite # Radio Top Suceava
În 3 zile, în cadrul campaniei Colectei Naționale de Alimente, Asociația Institutul Bucovina Suceava a reușit să strîngă aproape 9,29 tone de alimente. Asociația a pregătit 3.130 de pachete care conțin făină de porumb, făină de grîu, zahăr, orez sau fasole, ulei, conservă, paste făinoase și produse dulci. Acestea vor fi distribuite către centre pentru
12:20
Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: Ministrul David, cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari # Radio Top Suceava
Potrivit profesorului Traian Pădureț, liderul Suceava, ministrul Educației, Daniel David, continuă "să meargă pe aceeași linie" și, " cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari". A adăugat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Se pare că dînsul se crede,
12:10
Tractor multifuncțional, pentru Cornu Luncii. Primarul Fron: O să-l folosim la tăiat iarba de pe marginea drumurilor, pentru că nu mai are cine face această treabă, întrucît lumea a îmbătrînit # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Cornu Luncii s-a dotat cu un tractor multifuncțional care dispune de lamă pentru deszăpezire tip "V", cu lățimea de lucru de 2,6 metri, o sărăriță și un echipament pentru cosit iarbă și vrejuri. Tractorul și toate echipamentele au fost livrate de IRUM Reghin, firma care a cîștigat licitația electronică organizată de Primăria Cornu
10:30
Muzeul din clasele și de pe holurile Școlaii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei (Foto) # Radio Top Suceava
Școala centrală din comuna Izvoarele Sucevei, Școala Gimnazială "Ion Aflorei", găzduiește un adevărat muzeu. Și în sălile de calsă, și pe holuri sînt obiecte de îmbrăcăminte, obiecte din lemn sau din lut, unelte și diferite ustensile, plus fotografii realizate de-a lungul anilor. Întrebată cum s-a realizat acest muzeu în școală, profesoara Crizantema Alexander, directoarea tuturor
10:20
Șofer găsit inconștient la locul unui accident produs duminică noapte. Din fericire, tînărul a scăpat cu viață # Radio Top Suceava
Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, cu sprijinul a două echipaje ale SAJ, au intervenit, duminică noapte, în jurul orei 23.10, la un accident rutier produs pe DN2, pe raza localității Dănila. La sosirea echipajelor a fost identificat un autoturism răsturnat în afara părții carosabile. În mașina grav avariată se afla doar șoferul, un tînăr, care
10:00
Masă rotundă cu angajatorii, la USV, în cadrul proiectului transfrontalier LINKSROUACBE România–Ucraina (Foto) # Radio Top Suceava
La Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a avut loc, recent, Masa rotundă cu angajatorii – „Educația conectată cu piața muncii: conexiuni între teorie și practică". Aceasta a fost organizată în cadrul proiectului transfrontalier LINKSROUACBE – Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania–Ukraine. Proiectul este implementat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri
09:34
Cum de aleg foarte tinere educatoare să lucreze în cătunele de la Izvoarele Sucevei? Prof. Crizantema Alexander: Dragostea pentru copii și faptul că, totuși, trebuie să-și cîștige o bucată de pîine # Radio Top Suceava
Educatoare foarte tinere sau mai puțin tinere sînt implicate în învățămîntul simultan la cele cinci unități de învățămînt din cătunele Ploșcii, Cununa, Brodina de Sus, Salaș și Buc, aparținînd comunei Izvoarele Sucevei. La aceste unități, care înseamnă anexele din lemn ale unor gospodării, învață de la trei pînă la opt copii care au vîrste cuprinse
07:20
"Primăria Municipiului Suceava a amplasat astăzi primele 10 căsuțe pentru pisicile fără stăpân care trăiesc printre blocuri. Animalele singure au nevoie de sprijinul nostru. În cartierele orașului trăiesc numeroase pisici care au nevoie de un adăpost sigur, mai ales în sezonul rece, când temperaturile scăzute le pot pune viața în pericol. Pentru ele am construit
7 decembrie 2025
16:50
Concurs: „Cele mai frumoase vitrine și fațade de Crăciun” din Cîmpulung Moldovenesc. Primarul: La cît mai multă creativitate și inspirație! # Radio Top Suceava
Pînă pe 24 decembrie, Primăria Municipiului Cîmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică invită agenții economici locali și locuitorii din zona centrală să participe la concursul „Cele mai frumoase vitrine și fațade de Crăciun". Conform primarului Mihăiță Negură, "condițiile sunt următoarele: decorați cât mai original și creativ, postați pe rețelele sociale și
16:30
Comuna Adâncata are în derulare proiecte de milioane de euro, dar bani pentru confinanțarea investițiilor nu are. Și nici împrumuturi nu poate face # Radio Top Suceava
Primarul Comunei Adâncata, Viorel Cucu, a anunțat că administrația locală are în derulare proiecte în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Problema este că bugetul local nu are fonduri pentru cofinanțarea investițiilor. O parte dintre proiecte sînt deja finalizate sau aproape de final, printre acestea numărîndu-se digitalizarea unităților de învățămînt. A spus primarul:
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
De ce nu sînt curse aeriene interne în România și pe alte rute decît spre București? Cătălin Nechifor: Nu sînt avioane suficiente și nici nu este rentabil din punct de vedere financiar # Radio Top Suceava
Potrivit lui Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016 și fost europalamentar și deputat, România nu are curse interne pentru că "nu are avioane suficiente ca să facă asta". Întrebat de ce se zboară în România doar spre București și nu sînt și legături între Suceava și Craiova sau între Suceava și
5 decembrie 2025
15:40
„THE XMAS SHHHOOPING EFFECT”: cumpără cadourile perfecte de Crăciun și poți câștiga electrocasnice premium la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Sezonul cadourilor începe cu inspirație și surprize la Iulius Mall Suceava. ,,THE XMAS SHHHOOPING EFFECT" transformă fiecare vizită la mall într-o experiență plină de recompense. În perioada 5-21 decembrie 2025, ești așteptat să descoperi colecțiile de iarnă, să te bucuri de atmosfera sărbătorilor și să fii răsplătit cu premii. Iulius Mall oferă șansa celor mai
15:00
”Diplomă de apreciere” pentru Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc, pentru ”construirea unei societăți bazate pe respect, egalitate de șanse și demnitate umană” # Radio Top Suceava
Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc a primit o "Diplomă de Apreciere" din partea Senatului României. Diploma a fost acordată "pentru exemplul de bune practici în domeniul respectării și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități". Pe diploma semnată de Emanuel Gabriel Botnariu, președinte al Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și de
14:40
„De la fascinație la dependență”, ediția a II-a: un proiect dedicat tinerilor, părinților și comunității, pentru prevenirea consumului de alcool și tutun (Foto) # Radio Top Suceava
De curând s-a încheiat cea de-a doua ediție a proiectului „De la fascinație la dependență", o amplă campanie de educație, informare și prevenție derulată de Rotary Club Suceava Cetate și Interact Suceava Cetate, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava. Proiectul a reunit, pe parcursul mai multor luni, sute de elevi, profesori și părinți din întreg județul,
14:10
Mai multe străzi din Suceava, comuna Șcheia și cartierul Primăverii din Moara, fără apă rece pe 8 decembrie, între orele 08.00 și 18.00 # Radio Top Suceava
Operatorul regional de apă și canalizare ACET Suceava anunță întreruperea apei pe 8 decembrie, între orele 08.00 și 18.00. Nu va fi apă în Municipiul Suceava pe Bulevardul Sofia Vicoveanca și pe Bulevardul Gavril Grigoraș, pe străzile Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii și Stațiunii, și la punctele termice Obcini 2, Obcini 3 și Obcini
12:10
CSU Suceava – CSM Constanța, pe 6 decembrie. Partida va fi transmisă în direct de Pro Arena. Bogdan Șoldănescu: Trebuie nepărat să cîștigăm acest meci # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, spune că meciul cu CSM Constanța trebuie neapărat cîștigat. CSU Suceava va juca sîmbătă, 6 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, cu CSM Constanța. Meciul contează pentru etapa a 11-a din Liga Națională și va fi transmis în direct pe Pro Arena.
11:20
Gabriel Petruc, directorul TPL: Se trece încetul cu încetul pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS. Așteptăm să avem POS-uri în autobuze și atunci să putem să scoatem taxatoarele cu totul # Radio Top Suceava
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, referitor la modul în care cetățenii județului preferă să cumpere bilete pentru călătoriile cu autobuzele societății, că, "în general, se trece încetul cu încetul și tot mai mult pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS, care
11:10
Abonamentele pentru traseele metropolitane din Suceava, mai rentabile pentru călătorii care plăteau înainte și ”peste 400 de lei pentru operatorii privați”. Directorul TPL, Gabriel Petruc: Acum ei își cumpără un abonament de 125 de lei, dacă sînt din zona 1, sau de 250 de lei pentru localității mai îndepărtate # Radio Top Suceava
Introducerea transportului metropolitan în județul Suceava, în luna august a acestui an, a adus, pe lîngă conectivitate mai ușoară între localități, și abonamente mai rentabile pentru cetățenii care făceau și fac naveta. Potrivit directorului societății Transport Public Local – TPL Suceava, Gabriel Petruc, "foarte mulți dintre cei care sînt din zona metropolitană își cumpărau și
10:00
Introducerea transportului metropolitan și eliminarea gratuităților pentru pensionari au crescut încasările TPL Suceava: 3,28 milioane în octombrie 2025 față de 2,3 milioane în octombrie 2024! # Radio Top Suceava
Introducerea transportului metropolitan în luna august a acestui an și eliminarea gratuităților pentru pensionari au crescut substanțial veniturile societății Transport Public Local – TPL Suceava. Comparativ cu anul trecut, la numărul de călătorii diferențele nu sînt atît de mari, dat fiind faptul că pensionarii aveau gratuități și circulau mai mult. Într-o intervenție telefonică la Radio
07:20
"Am finalizat modernizarea instalației de iluminat din Sala Polivalentă, unde am înlocuit vechiul sistem cu unul bazat pe tehnologie LED, mult mai puternic și mai eficient din
4 decembrie 2025
19:40
Moș Crăciun pe două roți, pe 21 decembrie, pe traseul Ițcani-Burdujeni-Centru-Obcini-George Enescu-Mărășești-Esplanadă Centru # Radio Top Suceava
Moș Crăciun pe două roți va ajunge la ediția cu numărul patru. Adunarea se va da duminică, 21 decembrie, la ora 13.00, în fața sediului Tim Group din Ițcani, unde motocicliștii îmbrăcați în haine de Moș Crăciun se vor reuni pentru a porni într-o coloană plină de culoare și entuziasm. Traseul este: Ițcani-Burdujeni-Centru-Obcini-George Enescu-Mărășești-Esplanadă Centru. […] Articolul Moș Crăciun pe două roți, pe 21 decembrie, pe traseul Ițcani-Burdujeni-Centru-Obcini-George Enescu-Mărășești-Esplanadă Centru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Directorul spitalului rădăuțean mulțumește ministrului Sănătății fiindcă a inclus unitatea medicală în Programul Național Acțiuni Prioritare AVC. ”O dovadă clară că sistemul sanitar rădăuțean contează la nivel național” # Radio Top Suceava
Directorul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, Bogdan Mihai Alupoaie, mulțumește în numele întregului colectiv ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru decizia de a include unității spitalicești în Programul Național Acțiuni Prioritare AVC. Domnul Alupoaie spune că ”este o recunoaștere importantă și o dovadă clară că sistemul sanitar rădăuțean contează la nivel național, aspect […] Articolul Directorul spitalului rădăuțean mulțumește ministrului Sănătății fiindcă a inclus unitatea medicală în Programul Național Acțiuni Prioritare AVC. ”O dovadă clară că sistemul sanitar rădăuțean contează la nivel național” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Raziile dispuse de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru prevenirea violenței în școli au continuat cu o acțiune care a avut loc, miercuri, la Cîmpulung Moldovenesc. Polițiști de la Biroul Siguranță Școlară, Serviciul Criminalistic-Compartimentul Canin și de la Poliția Municipiului Cîmpulung Moldovenesc însoțiți de jandarmi au efectuat controale în zona Colegiului Național ”Dragoș Vodă” […] Articolul Razii ale polițiștilor în zona școlilor, la Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Prof. Petru Crăciun, după Gala anuală de premiere a olimpicilor internaționali de la București: Noi, la Suceava, reușim punînd suflet alături de copii, stînd zile întregi în pregătiri. Și pregătirea nu înseamnă la Astronomie să știi doar stelele de pe cer # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Crăciun, adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, a fost prezent miercuri, 3 decembrie, la București, la gala organizată de Ministerul Educației, în care și cinci elevi, șapte profesori și patru colegii din județul nostru au fost premiate. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Crăciun, care este cordonatorul loturilor României de Astronomie […] Articolul Prof. Petru Crăciun, după Gala anuală de premiere a olimpicilor internaționali de la București: Noi, la Suceava, reușim punînd suflet alături de copii, stînd zile întregi în pregătiri. Și pregătirea nu înseamnă la Astronomie să știi doar stelele de pe cer apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Ministrul Alexandru Rogobete: Extindem rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut prin includerea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți # Radio Top Suceava
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat extinderea rețelei naționale de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut prin includerea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți în Programul Acțiuni Prioritare – AVC. Domnul Rogobete a scris pe Facebook: ”Este un pas important în direcția corectă: acces rapid la intervențiile care pot salva vieți, exact […] Articolul Ministrul Alexandru Rogobete: Extindem rețeaua națională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut prin includerea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Profesorul Petru Crăciun către elevii săi: Să nu vă lăudați, să nu vă împăunați. Nu, pentru că nu o să mai obțineți rezultate dacă vă mîndriți # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Crăciun consideră, referindu-se la accesul copiilor și adolesceneților la rețelele de socializare, că este foarte important controlul parental. Domnul Crăciun este adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava și coordonatorul loturilor României de Astronomie și Astrofizică multiplu medaliate la olimpiade internaționale. Ieri, ministrul Educației, Daniel David, a recomandat o ”atitudine ponderată” în ceea ce priveşte […] Articolul Profesorul Petru Crăciun către elevii săi: Să nu vă lăudați, să nu vă împăunați. Nu, pentru că nu o să mai obțineți rezultate dacă vă mîndriți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La începutul lunii noiembrie a acestui an lui Codrin Prorociuc i-a ajuns cramponul la os. Crampon, pentru că vorbim despre antrenorul principal al echipei de rugby juniori a Liceului cu Program Sportiv Suceava, care este dublă campioană națională. Codrin Prorociuc și-a exprimat public nemulțumirea legat de condițiile de la stadionul ”Unirea” din cartierul Burdujeni, acolo […] Articolul Și se mai miră unii că pleacă tinerii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 decembrie 2025
18:30
Sorin Grigore, de la CSU Suceava, la Naționala de handbal, pentru stagiul de pregătire de la București. În ianuarie, România va fi la European # Radio Top Suceava
Sorin Grigore, extremă dreapta la CSU Suceava, a fost convocat de selecționerul George Buricea la echipa națională de handbal a României pentru stagiul de pregătire programat în perioada 18-23 decembrie la București. România va participa în luna ianuarie la Campionatul European de handbal masculin. În Grupa B, care se va desfășura în Danemarca, la Herning, […] Articolul Sorin Grigore, de la CSU Suceava, la Naționala de handbal, pentru stagiul de pregătire de la București. În ianuarie, România va fi la European apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:40
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Nicolae Robu: Transmit un gînd cald tuturor persoanelor cu dizabilități din județ, familiilor lor, specialiștilor și voluntarilor care le sprijină (Foto) # Radio Top Suceava
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost marcată, astăzi, în Sala Unirii a Palatului Administrativ printr-un spectacol organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Evenimentul, desfășurat în cadrul celei de-a XIX-a ediții a campaniei „Deschide ochii, deschide inima!”, a reunit aproximativ 150 de participanți: beneficiari, specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice […] Articolul Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Nicolae Robu: Transmit un gînd cald tuturor persoanelor cu dizabilități din județ, familiilor lor, specialiștilor și voluntarilor care le sprijină (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Simpozion dedicat Unirii Bucovinei cu Țara, la Vicovu de Sus. ”Evenimentul a reunit profesori din învățămîntul preuniversitar sucevean, într-un dialog despre momentul unirii Bucovinei cu Regatul României” # Radio Top Suceava
Sala de Festivități a Campusului Liceului Tehnologic ”Ion Nistor” din Vicovu de Sus a găzduit prima ediție a Simpozionului Județean ”Bucovina reîntregită spațiului românesc. Ecourile unui vis împlinit”. Evenimentul a fost organizat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava și în parteneriat cu Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și Colegiul Național […] Articolul Simpozion dedicat Unirii Bucovinei cu Țara, la Vicovu de Sus. ”Evenimentul a reunit profesori din învățămîntul preuniversitar sucevean, într-un dialog despre momentul unirii Bucovinei cu Regatul României” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Elevi, profesori și colegii sucevene, premiate de Ministerul Educației la Gala anuală de premiere a olimpicilor internaționali # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava informează că cinci elevi, șapte profesori și patru colegii din județul nostru au fost premiate de Ministerul Educației la Gala anuală de premiere a olimpicilor internaționali, care a avut loc la Palatul Național al Copiilor București. Elevii premiați: Curuț Darius – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, mențiune Olimpiada Internațională de Limba […] Articolul Elevi, profesori și colegii sucevene, premiate de Ministerul Educației la Gala anuală de premiere a olimpicilor internaționali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Teatrul ”Matei Vișniec” organizează un festival de teatru pentru copii ”de toate vîrstele” și un concert Andreea Bălan # Radio Top Suceava
În perioada 11-14 decembrie, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică ”Cetatea copiilor”. Managerul instituției teatrale, actorul Adrian Păduraru, a declarat: ”Această ediție de debut este o invitație către toți cei mici și cei mari să creadă în puterea artei. Festivalul se adresează copiilor de toate vîrstele, […] Articolul Teatrul ”Matei Vișniec” organizează un festival de teatru pentru copii ”de toate vîrstele” și un concert Andreea Bălan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Daniel Apostol, analist economic: Pentru ca România să devină relevantă regional în ceea ce privește sectorul energetic ”este nevoie ca Statul să înțeleagă importanța investițiilor și importanța interconectării” # Radio Top Suceava
Pentru ca România să devină relevantă regional în ceea ce privește sectorul energetic ”este nevoie ca Statul să să înțeleagă importanța investițiilor și importanța interconectării” și, de asemenea, e nevoie de ”o conectare mai vigoroasă și pe mai multe direcții cu Occidentul și cu Europa Centrală”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții telefonice […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Pentru ca România să devină relevantă regional în ceea ce privește sectorul energetic ”este nevoie ca Statul să înțeleagă importanța investițiilor și importanța interconectării” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Locul V la Campionatul European de Rugby U20 pentru România, cu cinci jucători formați de LPS Suceava. Lucian Preutescu: Un loc bun dacă ne raportăm la banii și resursele pe care Federația le-a putut pune la dispoziție # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava, Lucian Preutescu, e de părere că Naționala de rugby, cu cinci jucători formați de LPS Suceava, ar fi putut obține un loc mai bun la recentul Campionat European desfășurat în Cehia, unde s-a clasat pe poziția a V-a. În prima partidă România a fost învinsă de Cheia, după care […] Articolul Locul V la Campionatul European de Rugby U20 pentru România, cu cinci jucători formați de LPS Suceava. Lucian Preutescu: Un loc bun dacă ne raportăm la banii și resursele pe care Federația le-a putut pune la dispoziție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Premii pentru rugbyștii suceveni, într-o gală care va avea loc la Cîmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
Pe 4 decembrie, începînd cu ora 17.00, Biblioteca Municipală din Cîmpulung Moldovenesc va găzdui Gala rugbyului cîmpulungean, în cadrul căreia vor fi premiați rugbyști cu performanțe deosebite din tot județul Suceava. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Lucian Preutescu, președintele Asociației Județene de Rugby și președintele clubului de rugby pentru copii ”Zimbrii Rarăului”, […] Articolul Premii pentru rugbyștii suceveni, într-o gală care va avea loc la Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Slujba din centrul Sucevei cu ocazia Zilei Naționale a fost oficiată de un sobor de preoți avîndu-l în frunte pe arhimandritul Velnic Melchisedec, starețul Mănăstirii Putna. La evenimentul la care au participat mii de oameni au fost prezenți reprezentanții tuturor instituțiilor publice sucevene, cel mai adesea conducătorii acestora. A fost prezentă și Angelica Fădor, secretar […] Articolul Velnic Melchisedec, de Ziua Națională, în centrul Sucevei. Înaltul Calinic, nu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 decembrie 2025
17:20
”Deschide ochii, deschide inima”, la Palatul Administrativ Suceava, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități # Radio Top Suceava
Cea de-a XIX-a ediție a campaniei ”Deschide ochii, deschide inima” va avea loc pe 3 decembrie, între orele 10.00 și 12.30, în Sala Unirii a Palatului Administrativ. Astfel va fi marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, cu […] Articolul ”Deschide ochii, deschide inima”, la Palatul Administrativ Suceava, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 4 decembrie, în intervalul orar 08.00-15.00, pe 10 străzi din municipiul Suceava. Acestea sînt Prefect Gavril Tudoraș, Slătioarei, Bistriței, Viitorului, Victoriei, Măgurei, Petricica, Stațiunii, Fântâna Albă și Ostra. Compania solicită consumatorilor […] Articolul 10 străzi din municipiul Suceava, fără gaz metan pe 4 decembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Inspecții școlare la patru unități de învățămînt din Suceava, Marginea, Izvoarele Sucevei și Pârteștii de Sus # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava efectuează inspecții școlare la patru unități de învățămînt.Acestea sînt Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Școala Gimnazială nr. 3 Marginea, Școala Gimnazială Izvoarele Sucevei și Școala Gimnazială Pârteștii de Sus. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, scopurile inspecțiilor sînt: evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţămînt preuniversitar, concretizată prin furnizarea către […] Articolul Inspecții școlare la patru unități de învățămînt din Suceava, Marginea, Izvoarele Sucevei și Pârteștii de Sus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
14:50
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, la o conferință de afaceri la Stuttgart, unde a prezentat oportunitățile de afaceri oferite de orașul de graniță # Radio Top Suceava
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, a fost recent la Stuttgart, la Conferința de Afaceri Germania – România – Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului României și ai unor companii germane. Domnul Popoiu a declarat că a discutat ”oportunități pe industrie, energie, inovație și securitate, în cadrul unui eveniment cu peste 300 de […] Articolul Primarul Siretului, Adrian Popoiu, la o conferință de afaceri la Stuttgart, unde a prezentat oportunitățile de afaceri oferite de orașul de graniță apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
