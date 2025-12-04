Și se mai miră unii că pleacă tinerii

10:20

Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava, Lucian Preutescu, e de părere că Naționala de rugby, cu cinci jucători formați de LPS Suceava, ar fi putut obține un loc mai bun la recentul Campionat European desfășurat în Cehia, unde s-a clasat pe poziția a V-a. În prima partidă România a fost învinsă de Cheia, după care […] Articolul Locul V la Campionatul European de Rugby U20 pentru România, cu cinci jucători formați de LPS Suceava. Lucian Preutescu: Un loc bun dacă ne raportăm la banii și resursele pe care Federația le-a putut pune la dispoziție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.