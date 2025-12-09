ICCJ a achitat încă un politician: fostul senator Eugen Pîrvulescu scapă fără nicio pedeapsă în dosarul DNA legat de aranjarea unor concursuri de angajare la stat
Aktual24, 9 decembrie 2025 14:50
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman. Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog […]
