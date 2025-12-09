Crimă mafiotă în Bihor? A fost găsit un cadavru într-o mașină incendiată, ce spune Poliția

17:40

Când e într-o situație proastă, ca acum când candidatul său a luat locul 3 în alegerile pentru Primăria București, PSD își asmute oastea către cel mai la îndemână rival pe care îl are. Acum în PSD se vorbește tare despre „scoaterea USR de la guvernare”. Este o fumigenă, aproape sigur. PSD nu poate să scoată […]