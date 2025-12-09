Zelenski anunță că a finalizat cu europenii contra-propunerea de pace și i-o trimite lui Trump
Aktual24, 9 decembrie 2025 21:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că noua propunere pentru încheierea păcii în Ucraina, aceasta urmând să fie discutată cu americanii. „Ucraina și partenerii săi europeni au finalizat revizuirea unei propuneri de pace menite să pună capăt războiului la scară largă declanșat de Rusia", a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, informează The Kyiv […]
• • •
Acum 5 minute
21:40
Președintele american Donald Trump și-a continuat atacurile la adresa Europei, dezvoltând ideile din Strategia de Securitate Națională americană recent publicată. El a pretins că imigrația distruge Europa, că europenii au păcălit SUA să plătească pentru apărarea lor, că libertatea de exprimare dispare în UE și așa mai departe. De ce sunt toate acestea informații ipocrite? […]
21:40
Institutul Nobel anulează conferința de presă a câștigătoarei înaintea ceremoniei de acordare a Premiului pentru Pace. Nu se știe când și cum va sosi Machado la ceremonie # Aktual24
Institutul Nobel din Norvegia a anulat o conferință de presă planificată marți cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado, înainte de ceremonia de decernare a premiului de miercuri de la Oslo. Machado, 58 de ani, a fost supusă unei interdicții de călătorie impuse de guvernul președintelui Nicolás Maduro timp de […]
Acum 30 minute
21:20
Adolescentul din Bihor care și-a servit colegul cu un cocktail de suc și medicamente, reținut de polițiști. Este cercetat pentru îndemn la consum ilicit de droguri # Aktual24
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare. Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bihor au efectuat, săptămâna trecută, o percheziție la […]
21:20
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă iniţiată de şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea. „Ne-a invitat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la dezbatere cu societatea civilă. Ne-am prezentat conştiincios, cu respect. Suntem vreo 50 de […]
21:20
Zelenski anunță că a finalizat cu europenii contra-propunerea de pace și i-o trimite lui Trump # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că noua propunere pentru încheierea păcii în Ucraina, aceasta urmând să fie discutată cu americanii. „Ucraina și partenerii săi europeni au finalizat revizuirea unei propuneri de pace menite să pună capăt războiului la scară largă declanșat de Rusia”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, informează The Kyiv […]
Acum o oră
21:10
Când auzim expresia „alimente procesate”, majoritatea dintre noi ne gândim automat la chipsuri, prăjituri ambalate sau băuturi carbogazoase. Adevărul este însă mult mai nuanțat. Nutriționiștii definesc alimentele procesate ca fiind acele alimente care suferă o intervenție deliberată înainte de a fi consumate, fie pentru a le crește siguranța, fie pentru a le face mai ușor […]
21:10
Bătăliile continuă unde Trump „a făcut pace”: Ciocniri violente în Congo și între Cambodgia și Thailanda # Aktual24
Luptele au continuat între statele asiatice Thailanda și Cambodgia, precum și între rebelii M23 susținuți de Rwanda și guvernul din Republica Democratică Congo în Africa, două locuri în care președintele american Donald Trump anunțase triumfător că a impus pacea în ultimele 2 luni. Președintele Republicii Democrate Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a acuzat Rwanda că a […]
21:10
Bolojan a respins solicitarea PSD-ului. Diana Buzoianu: „Premierul nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la presiune sau la șantaj” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu intenționează să își dea demisia în urma solicitării PSD și a precizat că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut în niciun moment să plece din funcție. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu Bolojan și i-a cerut să o demită pe […]
20:50
Busturile din Parcul Central din Timișoara, vandalizate în urmă cu o lună, au fost reparate și așezate la locul lor # Aktual24
Cele șase busturi care au fost distruse acum o luna în Parcul Central Anton Scudier din Timișoara au fost reparate și așezate la locul lor pe Aleea Personalităților. Cinci busturi au fost doborâte în noaptea de 9 spre 10 noiembrie și distruse de persoane necunoscute, iar un al șaselea a fost răsucit pe soclu fără […]
20:50
Președintele Consiliului European, indignat de atacurile lui Trump: „Arată un pic de respect!” # Aktual24
Înalți oficiali ai Uniunii Europene au încercat marți să repare imaginea Europei, după ce președintele american Donald Trump a denunțat UE drept un grup de țări „în descompunere”, conduse de lideri „slabi”. Primul a reacționat președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, care i-a cerut liderului de la Washington să „arate respect față de Europa”. Trump […]
Acum 2 ore
20:40
Circulația rutieră pe Valea Oltului a fost închisă complet, marți după-amiază, după ce au fost semnalate scăpări mari de gaze dint-o autocisternă, în urma unei defecțiuni tehnice, potrivit Ora de Sibiu. La volanul autocisternei se afla un bărbat de 54 de ani din județul Bihor. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul […]
20:40
Încă un șofer și-a transformat autovehiculul în mașină zburătoare. Aventurierul a ajuns la spital # Aktual24
Un șofer care venea dinspre Arad către Timișoara a „zburat” cu mașina peste sensul giratoriu de la Mahle, la intrare în oraș, potrivit Opinia Timișoarei. „Un bărbat de 40 de ani a condus un autoturism pe DN 69 dinspre Arad înspre Timișoara, iar la un moment dat, ar fi trecut peste sensul giratoriu Mahle de […]
20:10
Media temperaturii pentru perioada 2023-2025 este pe cale să depășească pragul critic, dezvăluie datele Institutului pentru climă Copernicus # Aktual24
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, 2025 este în prezent la egalitate cu 2023 ca al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, dezvăluie noile date Copernicus. Anomalia temperaturii medii globale pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025 este cu 0,60°C peste media din 1991-2020 sau cu 1,48°C peste nivelul de referință preindustrial aferent perioadei 1850-1900, […]
19:50
Crimă mafiotă în Bihor? A fost găsit un cadavru într-o mașină incendiată, ce spune Poliția # Aktual24
Poliţiştii criminalişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor au cercetat marţi, în cartierul Bălcescu, o maşină carbonizată în care s-a găsit cadavrul unei persoane, existând mai multe suspiciuni, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean. „Deocamdată pot doar să vă spun că e un dosar […]
Acum 4 ore
19:40
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina. Răspunzând la o întrebare adresată de Politico, Trump a declarat: „Cred că a venit momentul. Cred că acum este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a evita organizarea alegerilor, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă […]
18:50
Ana Birchall și-a făcut dreptate la CNA. Amenzi pentru Realitatea și Antena 3: ”Acuzaţii foarte grave fără dovezi” # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, marţi, posturile Antena 3 CNN şi Realitatea Plus cu amenzi în cuantum de 20.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă şi la respectarea principiului audiatur et altera pars. Potrivit unui comunicat al CNA, transmis marţi, întrunit în şedinţă publică, Consiliul a […]
18:30
Macron, în limba română: ”Bine ai venit”. Ce a postat președintele Franței pe rețelele de socializare – VIDEO # Aktual24
Președintele Franței a publicat pe contul său de X un film alături de preşedintele Dan. „Sunt foarte fericit să îl primesc pe preşedintele român în prima sa vizită în calitate de preşedinte, chiar dacă cunoaşte bine ţara noastră”, a spus Emmanuel Macron, care i-a urat omologului său „Bine ai venit!” în limba română. La rândul […]
18:30
„A ars 3 zile”. Incendiu infernal provocat de dronele ucrainene la un depozit de gaz rusesc # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pe 5 decembrie un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) din portul rusesc Temriuk, în ținutul Krasnodar, provocând un incendiu uriaș care a ars timp de trei zile. Statul Major al armatei ucrainene a confirmat atacul pe 8 decembrie, anunțând că aproximativ 70% din rezervoarele de combustibil […]
18:10
Poate fi prevenit cancerul? Întrebarea pare aproape prea optimistă, însă realitatea din spatele ei este una solidă: da, o parte semnificativă a cancerelor poate fi prevenită. Studiile arată că între 30% și 50% dintre cazuri ar putea fi evitate prin măsuri simple, dar consecvente. Într-o lume în care tratamentele devin tot mai avansate, prevenția rămâne […]
Acum 6 ore
17:40
Când e într-o situație proastă, ca acum când candidatul său a luat locul 3 în alegerile pentru Primăria București, PSD își asmute oastea către cel mai la îndemână rival pe care îl are. Acum în PSD se vorbește tare despre „scoaterea USR de la guvernare”. Este o fumigenă, aproape sigur. PSD nu poate să scoată […]
17:40
Nicușor Dan, replică acidă pentru Ciprian Ciucu: ”Când deschizi gura, trebuie să știi pe ce te bazezi când vorbești” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a avut o reacție acidă după ce a fost întrebat, marți, cum comentează informașia lansată de Ciprian Ciucu conform căruia Dan a votat la alegerile din Capitală cu Ana Ciceală de la SENS. ”Când deschizi gura, trebuie să știi pe ce te bazezi când vorbești. Ăsta este singurul comentariu pe care îl […]
17:20
Președintele Dan o susține pe Diana Buzoianu, nu este de acord cu PSD-ul: ”Nu văd un motiv pentru care ar trebui să plece” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Paris, că nu vede niciun motiv pentru care Diana Buzoianu ar trebui să fie demisă. ”Printre așteptările pe care oamenii le au față de politicieni se regăsește și acest tip de declarații, în care, în fine, pe anumite situații administrative, se cer demisii și se lansează tot felul […]
17:00
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Șeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron. Nicușor Dan a avut un dejun de lucru cu omologul său francez. Din […]
16:40
Spioni străini arestați în Ucraina în timp ce pregăteau operațiuni de incendiere la cererea serviciilor secrete rusești # Aktual24
Ucraina a arestat doi străini care se pregăteau să incendieze obiective în vestul Ucrainei în numele serviciilor secrete rusești. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că cei doi bărbați aveau 27 de ani, adăugând că sunt „cetățeni ai unei țări europene vecine”, fără a specifica care, relatează Kyiv Post. În comunicatul de presă […]
16:30
Tupeu de mogul. Voiculescu vorbește despre ”teribila grijă a zilei de mâine”, afirmând că românii sunt ”marcați de sărăcie”. El refuză să achite statului prejudiciul din dosarul ICA # Aktual24
Mogulul Dan Voiculescu are o nouă ieșire politică, în care îi compătimește pe români că sunt ”marcași de sărăcie”, în condițiile în care nici până acum nu a achita prejudiciul în dosarul în care a fost condamnat definitiv. ”Pe 7 decembrie s-a încheiat un nou tur de alegeri. A fost al șaptelea scrutin de amploare […]
16:20
Apa poluată nu mai este doar o statistică îngrijorătoare, ci o realitate care ne afectează direct viața de zi cu zi. În ultimii ani, contaminarea resurselor de apă a devenit o amenințare serioasă atât pentru echilibrul ecosistemelor, cât și pentru sănătatea noastră. Vegetația se degradează, viețuitoarele acvatice dispar treptat, animalele suferă, iar organismul uman resimte […]
15:50
Generalul maior (r) Radu Theodoru a decedat, marți. El era suspect într-un dosar de trădare de țară. DIICOT a efectuat în martie, anul acesta, perchezitii intr-un dosar de tradare de tara, printre suspecti aflandu-se si generalul maior (r) Radu Theodoru. Acesta, fost fondator al PRM, s-a remarcat de-a lungul timpului prin mesaje si lucrari antisemite, […]
Acum 8 ore
15:40
Polonia se îndreaptă spre un acord simbolic cu Washingtonul, care ar aduce în inventarul său 250 de vehicule Stryker uzate pentru doar un dolar. Viceprim-ministrul și ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat săptămâna trecută că Varșovia este gata preia vehiculele odată ce ele vor fi selectate. Conform propunerii, o parte din vehiculele Stryker staționate în […]
15:10
Nouă înfrângere pentru Trump. Interdicția privind proiectele de energie eoliană, anulată de un judecător federal # Aktual24
Un judecător federal a anulat luni interdicția generală impusă de președintele Donald Trump privind noile proiecte de energie eoliană în SUA, o victorie majoră pentru o industrie care a fost criticată de Casa Albă încă din prima zi de mandat a administrației. Judecătoarea Patti Saris de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Massachusetts a […]
15:10
Buzoianu luptă la baionetă cu PSD-ul: ”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix când este negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Nu voi fi șantajată cu funcția” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat la scurt timp după ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu premierul Bolojan pentru a-i cere demisia. ”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numarului de […]
15:10
Trump atacă dur liderii UE și amenință cu implicare în politica de pe continent: „Cred că sunt slabi. Europa nu știe ce să facă” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat critici ample și directe la adresa conducătorilor din Europa într-un interviu extins acordat POLITICO, în care a afirmat că națiunile europene reprezintă „un grup în decădere”, condus de lideri „slabi”, incapabili să gestioneze migrația, să răspundă provocărilor de securitate și să pună capăt războiului din Ucraina. Trump nu […]
15:00
Verde nu înseamnă doar ecologic, înseamnă economic: topul creditelor pentru locuințe eficiente Până nu demult, conceptul de „casă verde” părea un moft ecologist sau un lux rezervat ansamblurilor rezidențiale exclusiviste. Astăzi, paradigma s-a schimbat complet. În 2024-2025, a cumpăra o locuință eficientă energetic nu mai este doar o chestiune de a salva planeta, ci este […]
14:50
ICCJ a achitat încă un politician: fostul senator Eugen Pîrvulescu scapă fără nicio pedeapsă în dosarul DNA legat de aranjarea unor concursuri de angajare la stat # Aktual24
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman. Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog […]
14:40
UE a aprobat noul program pentru apărare și deschide calea pentru integrarea industriei Ucrainei # Aktual24
Consiliul UE a adoptat pe 8 decembrie Programul Industriei Europene de Apărare (EDIP), o nouă inițiativă care include 300 de milioane de euro (350 de milioane de dolari) pentru industria de apărare ucraineană. Aprobarea marchează ultimul pas legislativ și deschide calea pentru lansarea programului, care este conceput pentru a stimula pregătirea de apărare a UE […]
14:00
Surse: Grindeanu (PSD) s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a cerut demiterea Dianei Buzoianu: ”Trebuie să plece” # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că Sorin Grindeanu s-a întânit cu premierul Bolojan la scurt timp după ședința conducerii PSD. Grindeanu a cerut ca Diana Buzoianu, ministrul Mediului, să fie demisă. La întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au fost formulate trei solicitări directe. Potrivit surselor, Sorin Grindeanu a cerut „demiterea lui Buzoianu […]
13:50
UE lansează o anchetă antitrust împotriva Google privind utilizarea conținutului pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială # Aktual24
Uniunea Europeană a lansat o anchetă asupra Google pentru a determina dacă firma a abuzat de poziția sa dominantă prin utilizarea conținutului pentru antrenarea instrumentelor de inteligență artificială. Ancheta, în special, va verifica dacă Google distorsionează concurența prin impunerea unor clauze abuzive editorilor și creatorilor de conținut sau prin acordarea unui acces privilegiat la un […]
Acum 12 ore
13:20
Explicație hazlie a PSD, de ce a ajuns Băluță pe locul 3. Grindeanu: ”Ne-am fi clasat pe locul 2 fără niciun dubiu dacă Băluță ar fi avut discurs politic” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marţi rezultatele ”analizei” privind scorul rușinos pe care l-a avut Danile Băluță la alegerile din Capitală. ”Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2. […]
13:10
SUA au început să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a face „concesii teritoriale majore” – Axios # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni semnificative din partea Statelor Unite, care încearcă să-l forțeze să facă „concesii teritoriale majore” pentru a asigura un armistițiu. Doi oficiali ucraineni, care au solicitat anonimatul, au declarat acest lucru pentru Axios. Cu toate acestea, sursele consideră că presiunea SUA asupra Ucrainei este mai puternică decât asupra […]
13:10
Paramount a atacat oferta Netflix și a declarat că propria sa contraofertă valorează cu până la 18 miliarde de dolari mai mult în numerar. Oferta anterioară Netflix fusese, de asemenea, criticată de președintele american Trump. Compania de producție americană Paramount a declarat luni că dorește să conteste preluarea Warner Bros. Discovery (WBD) de către Netflix […]
12:40
Orban anunță că Turcia permite livrarea de gaze rusești către Ungaria: ”Erdogan mi-a spus că vin vremuri noi” # Aktual24
Turcia asigură și garantează ruta de transport a energiei rusești către Ungaria, a declarat premierul ungar într-o conferință de presă organizată luni, împreună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul. Viktor Orbán a reamintit că s-a întâlnit cu președintele Erdogan pentru a 32-a oară și a subliniat că perspectivele istorice ajută la înțelegerea cooperării […]
12:40
BREAKING Grindeanu nu exclude o guvernare alături de AUR. Acum o lună susținea că nu e posibil așa ceva # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanum, a lăsat de înțeles marți că vede posibilă o eventuală guvernare alături de AUR. ”Vedeți mai degrabă varianta ieșirii în opoziție sau un guvern PSD‒AUR?”, a fost întrebat Grindeanu într-o conferință de presă după ședința conducerii PSD. ”Nu aș vrea să fac speculații despre ceea ce se va întâmpla peste o […]
12:20
Cum s-au mutat alegătorii de la PSD la AUR. Șeful INSCOP: ”Hărțile de mai jos spun mai multe decât orice analize cu pretenții” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Șefureac, prezintă o serie de imagini relevante care arată foarte limpede cum cei care votau PSD, în Buucrești, în urmă cu cinci ani, acum au ajuns să voteze cu candidații AUR. ”Hărțile de mai jos spun mai multe decât orice analize cu pretenții”, a anunțat Ștefureac, marți. Reamintim că Daniel Băluță, candidatul […]
12:10
Cehia lansează racheta de croazieră Narwhal: Ucraina va fi prima care o testează în luptă # Aktual24
Compania cehă LPP a dezvoltat o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, denumită Narwhal, care urmează să fie testată în condiții reale de luptă de către Ucraina. Potrivit publicației Aktualne, racheta, aflată deja în faza de testare, ar putea fi utilizată pentru prima dată în confruntarea cu armata rusă în perioada ianuarie–februarie […]
12:00
Decizie după ședința conducerii PSD: ”Buzoianu trebuie să plece. Problema va fi ridicată direct la Bolojan” # Aktual24
BPN al PSD a decis, marți, în ședința dedicată rezultatelor obținute de partid la alegerile de duminică, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ”trebuie să plece”. PSD a mai mai decis ca, ”momentan”, să nu plece de la guvernare, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. ”Buzoianu trebuie să plece”, au hotărât liderii PSD. În acest scop, […]
11:50
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit marți, 9 decembrie, pe liderul mișcării populiste ANO, Andrej Babis, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe. El revine în funcție după mai puțin de patru ani. A fost numit prim-ministru pentru a treia oară, după care a depus jurământul de prim-ministru. Pavel ar trebui să numească restul guvernului, […]
11:50
Trump a încheiat un acord cu Xi Jinping pentru a permite Nvidia să exporte cipuri avansate de inteligență artificială în China # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni că a ajuns la un acord cu președintele chinez Xi Jinping pentru a permite gigantului american de cipuri Nvidia să exporte cipuri avansate de inteligență artificială în China. Anunțul a marcat o schimbare semnificativă în politica de export a SUA pentru cipuri avansate de inteligență artificială, pe care administrația […]
11:40
Lituania a declarat stare de urgență, din cauza baloanelor din Belarus care perturbă grav cursele aeriene # Aktual24
Guvernul lituanian a declarat stare de urgență la nivel național ca răspuns la perturbările repetate cauzate de baloane lansate din Belarus, care au afectat operațiunile de aviație în întreaga țară. Măsurile, anunțate marți, au scopul de a îmbunătăți coordonarea dintre armată și autoritățile civile și de a proteja securitatea națională, transmite agenția de presă UNN. […]
11:30
Decizie a instanței în dosarul Georgescu. Toate cererile și excepțiile invocate de Georgescu au fost respinse, începe judecata # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererile și excepțiile formulate de inculpatul Călin Georgescu în dosarul în care acesta este trimis în judecată pentru infracțiuni privind promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, potrivit soluției publicate în documentele instanței. Instanța a constatat că Judecătoria Sectorului 1 este competentă, din punct de vedere material și teritorial, […]
11:10
Justiția din Honduras solicită Interpolului arestarea fostului președinte Hernández, grațiat de Donald Trump deși fusese condamnat pentru trafic de droguri # Aktual24
Procurorul general al statului Honduras, Johel Antonio Zelaya, a cerut Interpolului să emită un mandat internațional de arestare împotriva fostului președinte Juan Orlando Hernández, eliberat recent din închisoare în SUA după grațierea acordată de președintele Donald Trump. Hernández, în vârstă de 57 de ani, a condus țara din 2014 până în 2022 cu sprijinul tacit […]
10:40
Un american susține că ar fi fost răpit de extratereștri pentru experimente sexuale: „Dacă am copii hibrizi, sper să nu fie spălați pe creier, ci să vină să-și caute tatăl biologic” # Aktual24
Un bărbat din statul american Missouri, pe nume Julius Shields, a devenit o celebritate pe internet după ce a povestit, într-un interviu pe canalul YouTube „Soft White Underbelly”, că ar fi fost răpit de mai multe ori de extratereștri de tipul „cenușiu”, care i-au recoltat sperma pentru a crea copii hibrid om-alien. Potrivit cotidianului The […]
