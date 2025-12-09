Doi parlamentari USR susțin că Guvernul întârzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali
TeleM Iași , 9 decembrie 2025 15:50
Deputata USR, Cristina Pruna sustine ca Guvernul intarzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale... Articolul Doi parlamentari USR susțin că Guvernul întârzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
16:00
Sorin Grindeanu a anuntat lansarea in cadrul PSD a unei analize interne privind ramanerea la... Articolul Analiză internă în PSD privind rămânerea la guvernare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
15:50
Doi parlamentari USR susțin că Guvernul întârzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali # TeleM Iași
Deputata USR, Cristina Pruna sustine ca Guvernul intarzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale... Articolul Doi parlamentari USR susțin că Guvernul întârzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
14:10
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași intervin în aceste momente... Articolul Accident între un tramvai și un autoturism pe Anastasie Panu apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18... Articolul Percheziții la mafia lemnului din județul Suceava și sacoșe cu bani confiscate apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
14:00
O femeie in varsta de 33 ani din Iana impreuna cu un barbat de 31... Articolul O vasluiancă și-a înscenat răpirea ca să obțină 47.000 de euro de la concubinul său apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Botoșani | Dosar la DNA după ce o cooperativă din comuna Vorona a obținut ilegal subvenții de la APIA # TeleM Iași
Procurorii DNA Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților persoana... Articolul Botoșani | Dosar la DNA după ce o cooperativă din comuna Vorona a obținut ilegal subvenții de la APIA apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Senatul a adoptat un proiect de lege important pentru femeile care luptă cu endometrioza, o... Articolul O zi liberă pe lună pentru femeile cu endometrioză apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Botoșani | Dosar la DNA pentru o cooperativă din comuna Vorona care a obținut ilegal subvenții de la APIA # TeleM Iași
Procurorii DNA Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților persoana... Articolul Botoșani | Dosar la DNA pentru o cooperativă din comuna Vorona care a obținut ilegal subvenții de la APIA apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Natalitatea este în scădere în România, iar județul Iași nu face excepție de la acest... Articolul Iașul pierde populație pe fondul scăderii natalității apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Compania Regională de Apă Bacău a anuntat majorarea prețului la apă și canalizare, începând cu... Articolul Apa și canalizarea se scumpesc în Bacău de anul viitor apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:40
C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 29 decembrie-09 ianuarie 2026, în vederea ocupării postului de... Articolul Concurs de angajare la CTP Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de electrician auto și electrician exploatare stații electrice # TeleM Iași
CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE: – 10 clase şi curs de calificare/ absolvenţi de scoală profesională... Articolul Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de electrician auto și electrician exploatare stații electrice apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, şi lupta împotriva dezinformării sunt temele de... Articolul Franţa: Prima vizită oficială a preşedintelui Nicuşor Dan apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Vaslui | Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taxi. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # TeleM Iași
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un... Articolul Vaslui | Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taxi. Șoferul susține că nu l-a observat la timp apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor... Articolul Ultimul spectaol din acest an la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, judeţul Iaşi a solicitat Judecătorului de... Articolul Tânăr din județul Iași reținut pentru violul unei adolescente de 14 ani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
10:00
Guvernul aprobă transferul investiției „Derivație Prut–Bârlad” pentru suplimentarea surselor de apă din regiune # TeleM Iași
Proiectul de suplimentare a surselor de apă prin preluarea de la ABA Prut–Bârlad a investiției... Articolul Guvernul aprobă transferul investiției „Derivație Prut–Bârlad” pentru suplimentarea surselor de apă din regiune apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Producția totală de autoturisme din România a înregistrat o ușoară scădere în primele unsprezece luni... Articolul Producția auto din România a scăzut ușor după 11 luni în acest an apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Spitalul Județean Bacău a obținut finanțare pentru echipamente medicale de patologie vasculară cerebrală acută # TeleM Iași
Spitalul Judetean Bacau a obtinut finanțare pentru dotarea cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează... Articolul Spitalul Județean Bacău a obținut finanțare pentru echipamente medicale de patologie vasculară cerebrală acută apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureș și alocă o aeronavă, care... Articolul Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureș. Nouă rute noi în martie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Activități de educație anticorupție și promovare a integrității desfășurate cu studenți și liceeni, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție # TeleM Iași
La data de 5 decembrie 2025, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul... Articolul Activități de educație anticorupție și promovare a integrității desfășurate cu studenți și liceeni, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Performanță remarcabilă pentru CS Delmadi Piatra-Neamț, cu 31 de medalii obținute la „Concurs Campioni” din Vrancea # TeleM Iași
CS Delmadi Piatra-Neamț a obținut rezultate impresionante la competiția „Concurs Campioni”. Toți cei șapte sportivi... Articolul Performanță remarcabilă pentru CS Delmadi Piatra-Neamț, cu 31 de medalii obținute la „Concurs Campioni” din Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ștrandul Cetate din Târgu-Neamț, poate cea mai mare investiție recreativă a orașului din ultimii ani,... Articolul Cum a generat pierderi Ștrandul Cetate din Târgu-Neamț fiind plin de clienți apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar,... Articolul Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni # TeleM Iași
Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile... Articolul Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici # TeleM Iași
Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele... Articolul Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un accident rutier s-aprodus in urma cu putin timp la Bordea. Un TIR cu marfa... Articolul Un TIR a ratat o curbă la Bordea și a ajuns în pădure apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # TeleM Iași
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un... Articolul Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor... Articolul Ultimul spectaol de operă din acest an la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Finanțare la Iași pentru corpurile unor grădinițe cu risc seismic, ce vor fi demolate și reconstruite # TeleM Iași
Au fost semnate contractele de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”,... Articolul Finanțare la Iași pentru corpurile unor grădinițe cu risc seismic, ce vor fi demolate și reconstruite apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață, la ora 05:46, un cod galben de... Articolul COD GALBEN de ceață densă în județul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Opiniile și propunerile pentru materiile pe care le vor studia elevii începând cu anul viitor... Articolul Noile programe școlare pentru liceu sunt în dezbatere publică până vineri apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să... Articolul Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
16:00
Numărul prosumatorilor din România continuă să crească. Conform datelor centralizate de ANRE, la 30 septembrie... Articolul Iașul, pe locul 2 din Moldova după Suceava ca număr de prosumatori apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
În centrul Varșoviei, poliția a reținut trei cetățeni ucraineni despre care s-a descoperit că dețineau un detector... Articolul Trei ucraineni cu echipament de spionaj au fost reținuți la Varșovia apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Un nou studiu PAN Europe relevă niveluri ridicate ale acidului trifluoroacetic, o substanță chimică permanentă,... Articolul Niveluri ridicate de substanțe chimice permanente în produsele cerealiere de uz zilnic apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa scriitorului Matei... Articolul Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa la UAIC apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Pentru 200 de copii din centrele de plasament iesene, ajunul de Mos Nicolae a fost... Articolul Dorințe împlinite pentru 200 de copii din centrele de plasament apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Balul Zâmbet de Crăciun a reprezentat, anul acesta, un moment special de sărbătoare și recunoștință.... Articolul Bal caritabil „Zâmbet de Crăciun” apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
La Iași, vechea centrală pe cărbune de la CET 2 Holboca a fost scoasă definitiv... Articolul Lucrările la parcul fotovoltaic de la CET 2 Holboca încep în primăvară apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
La Iași, pensionarii primesc ajutoare de sărbători. Este vorba despre tichete sociale valorice, în cadrul... Articolul Ajutoare de sărbători pentru pensionarii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o persoană a incendiat un punct gospodăresc... Articolul Vandalism în cartierul Dacia surprins de camerele de supraveghere apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Incepând de astăzi și până duminică, între orele 18:00 – 20:00, autobuzul lui Moș Crăciun... Articolul De astăzi, autobuzul lui Moș Crăciun se pune în mișcare la Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
În week-end intră în vigoare Noul Mers al Trenurilor. Ce schimbări se preconizează în zona Moldovei? # TeleM Iași
De pe 14 decembrie va intra in vigoare Noul Mers al Trenurilor. CFR Calatori va... Articolul În week-end intră în vigoare Noul Mers al Trenurilor. Ce schimbări se preconizează în zona Moldovei? apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Un grav accident rutier s-a produs pe DN 24 Tecuci-Vaslui, în apropierea localității Sălcioara din... Articolul Vaslui | Grav accident în Sălcioara. O persoană a murit și alte două au fost rănite apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
S-a stins din viata Ioan Sdrobiș, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați antrenori din... Articolul A murit băcăuanul Ioan Sdrobiș, omul care l-a descoperit pe Cristi Chivu apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Ministerul Investițiilor a sesizat Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # TeleM Iași
Ministrul Investitiilor, Dragos Pislaru a anuntat astazi ca a fost sesizat Parchetul European pe subiectul... Articolul Ministerul Investițiilor a sesizat Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
La ora 09:30 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Oglinzi din comuna... Articolul Neamț | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în comuna Răucești apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti # TeleM Iași
Publicația liberală New York Times i-a criticat aspru pe liderii europeni de astăzi, care au promis cândva... Articolul Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri # TeleM Iași
În urmă cu 8 ani, pe 5 decembrie 2017, luptătorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ... Articolul Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.