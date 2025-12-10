Bacău | Apel al autorităților la oameni de a semnala exploatările ilegale de agregate minerale
TeleM Iași , 10 decembrie 2025 10:50
Comisarii Gărzii de Mediu Bacau au desfășurat un control recent în zona comunei Letea Veche,...
• • •
Acum 5 minute
11:30
Baia Publică din Piatra Neamt anunță programul complet pentru perioada sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
Piscina de la Baia Publică City Spa va fi închisă până pe 19 decembrie din...
11:30
Conacul Bogdan din Gâdinți, monument istoric și bijuterie arhitecturală a județului Neamț, va fi restaurat...
Acum 15 minute
11:20
Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ # TeleM Iași
România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului...
11:20
Cei mai căutați candidați fără studii superioare la final de an: Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul pentru curățenie # TeleM Iași
Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare),...
Acum 30 minute
11:10
Matei Vișniec: Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina, ci și valorile fundamentale ale Uniunii Europene # TeleM Iași
Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina ci și...
11:10
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret anunţă un protest în Piaţa Victoriei # TeleM Iași
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spirul Haret au anunţat un...
11:10
Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere # TeleM Iași
Au intrat în vigoare noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de...
11:10
Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore # TeleM Iași
Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează din nou asupra riscurilor pe care le reprezintă o sarcină pentru...
Acum o oră
11:00
Astazi a fost depusă o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiativă semnată de...
10:50
Acum 2 ore
09:40
Trump i-a mitraliat într-un interviu pe liderii europeni: „Sunt slabi și nu știu ce să facă!” # TeleM Iași
Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în decădere" conduse...
09:40
Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid # TeleM Iași
Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese...
09:40
FACIAS: Statul român comite un abuz împotriva a un milion de pensionari, condamnați să supraviețuiască cu doar 43 de lei pe zi # TeleM Iași
De aproape doi ani, peste 924.000 de seniori sunt condamnați să trăiască dintr-o pensie minimă...
09:40
Consiliul Naţional Tripartit va discuta la Palatul Victoria despre salariul minim pe 2026 # TeleM Iași
Consiliul Naţional Tripartit, la care participă reprezentanţi ai guvernului, sindicatelor şi patronatelor, discută miercuri la...
Acum 4 ore
09:30
Urmările întâlnirii delegației OMV cu Ilie Bolojan: Guvernul a extins cu doi ani faza de exploatare a perimetrului Neptun Deep # TeleM Iași
Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru...
09:30
CCR discută miercuri sesizarea ÎCCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
Judecătorii de la instanţa supremă consideră că proiectul îi discriminează pe magistraţi în privinţa dreptului...
Acum 24 ore
16:20
Într-un salon de la Spitalul „Parhon", un preot din Moldova își spune povestea cu o...
16:10
Autoritatile judetene se asteapta la o criza a apei motiv pentru care sustin ca sunt...
16:00
Sorin Grindeanu a anuntat lansarea in cadrul PSD a unei analize interne privind ramanerea la...
15:50
Doi parlamentari USR susțin că Guvernul întârzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali # TeleM Iași
Deputata USR, Cristina Pruna sustine ca Guvernul intarzie un proiect de eliminare a pensiilor speciale...
14:10
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al Județului Iași intervin în aceste momente...
14:10
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18...
14:00
O femeie in varsta de 33 ani din Iana impreuna cu un barbat de 31...
13:50
Botoșani | Dosar la DNA după ce o cooperativă din comuna Vorona a obținut ilegal subvenții de la APIA # TeleM Iași
Procurorii DNA Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților persoana...
13:40
Senatul a adoptat un proiect de lege important pentru femeile care luptă cu endometrioza, o...
13:40
13:30
Natalitatea este în scădere în România, iar județul Iași nu face excepție de la acest...
13:30
Compania Regională de Apă Bacău a anuntat majorarea prețului la apă și canalizare, începând cu...
11:40
C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 29 decembrie-09 ianuarie 2026, în vederea ocupării postului de...
11:40
Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de electrician auto și electrician exploatare stații electrice # TeleM Iași
CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE: – 10 clase şi curs de calificare/ absolvenţi de scoală profesională...
Ieri
11:30
Consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, şi lupta împotriva dezinformării sunt temele de...
10:50
10:50
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor...
10:50
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, judeţul Iaşi a solicitat Judecătorului de...
10:00
Guvernul aprobă transferul investiției „Derivație Prut–Bârlad” pentru suplimentarea surselor de apă din regiune # TeleM Iași
Proiectul de suplimentare a surselor de apă prin preluarea de la ABA Prut–Bârlad a investiției...
10:00
Producția totală de autoturisme din România a înregistrat o ușoară scădere în primele unsprezece luni...
10:00
Spitalul Județean Bacău a obținut finanțare pentru echipamente medicale de patologie vasculară cerebrală acută # TeleM Iași
Spitalul Judetean Bacau a obtinut finanțare pentru dotarea cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează...
10:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureș și alocă o aeronavă, care...
09:50
Activități de educație anticorupție și promovare a integrității desfășurate cu studenți și liceeni, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție # TeleM Iași
La data de 5 decembrie 2025, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul...
09:50
Performanță remarcabilă pentru CS Delmadi Piatra-Neamț, cu 31 de medalii obținute la „Concurs Campioni” din Vrancea # TeleM Iași
CS Delmadi Piatra-Neamț a obținut rezultate impresionante la competiția „Concurs Campioni". Toți cei șapte sportivi...
09:50
Ștrandul Cetate din Târgu-Neamț, poate cea mai mare investiție recreativă a orașului din ultimii ani,...
09:40
Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar,...
09:40
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni # TeleM Iași
Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile...
09:40
Un tânăr a ajuns la Spitalul Județean din Galați cu o infecție severă. După ce a fost operat s-a supărat pe medici # TeleM Iași
Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele...
09:40
Un accident rutier s-aprodus in urma cu putin timp la Bordea. Un TIR cu marfa...
09:40
Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp # TeleM Iași
Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un...
09:40
Opera Națională Română din Iași programează săptămâna viitoare ultimul spectacol din acest an rezervat iubitorilor...
09:30
Finanțare la Iași pentru corpurile unor grădinițe cu risc seismic, ce vor fi demolate și reconstruite # TeleM Iași
Au fost semnate contractele de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase",...
09:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață, la ora 05:46, un cod galben de...
09:00
Opiniile și propunerile pentru materiile pe care le vor studia elevii începând cu anul viitor...
