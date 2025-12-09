Ludovic Orban despre amenințarea valului suveranist la următoarele alegeri: „AUR nu poate să guverneze. Sunt buni numai să revolte lumea”

14:15

La 35 de ani de la proclamarea independenței așa-numitei Republica Moldovenească Nistreană, precum și de la declanșarea Războiului transnistrean, istoricul Ottmar Trașcă, profesor și cercetător la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, explică pentru „Weekend Adevărul“ care sunt cauzele conflictului