Trump anunță confiscarea celui mai mare petrolier în largul coastelor Venezuelei: „Se întâmplă și alte lucruri”
Adevarul.ro, 10 decembrie 2025 23:45
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastelor Venezuelei
11 decembrie: Ziua în care a fost arestat Constantin Noica, filosoful care a visat la îmblânzirea comuniştilor # Adevarul.ro
La 11 decembrie 1958, Constantin Noica a fost arestat și dus la sediul Securității care funcționa în închisoarea Pitești. Tot într-o zi de 11 decembrie s-a născut Robert Koch, medicul care a descoperit bacilul tuberculozei.
Autostrada A2, închisă temporar din cauza resturilor de animale împrăștiate pe șosea. Pompierii intervin la fața locului # Adevarul.ro
Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost găsite împrăștiate pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers către Constanța.
Estimările specialiștilor pentru începutul anului 2026 indică o posibilă scădere a IRCC, ceea ce ar putea diminua și ratele creditelor ipotecare, potrivit calculelor efectuate de specialiști pentru „Adevărul”.
Pericolul pe lângă care amenințarea Rusiei e irelevantă. Fost șef al Armatei Române: „E un dezastru pentru noi” # Adevarul.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei Române, avertizează asupra faptului că România are o vulnerabilitate extremă care o pune în pericol mai mult ca orice ipotetic inamic, chiar și decât Rusia. Autoritățile închid ochii și nu iau niciun fel de măsuri, deși riscurile sunt uriașe.
Senatorul PSD Daniel Zamfir, mesaj pentru ministrul Diana Buzoianu: „Ne vedem la moțiune!” # Adevarul.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat dur la scandalul lipsei apei potabile din Prahova, acuzând-o pe Diana Buzoianu, de lipsă de responsabilitate.
Planul de pace al SUA ar include un „scenariu coreean” pentru teritoriile ocupate din Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite au elaborat o nouă propunere de pace pentru Ucraina, care prevede instituirea unei zone demilitarizate, garanții de securitate, un amplu program de reconstrucție și accelerarea integrării europene a Ucrainei.
Sarkozy își povestește „iadul” din celulă: ce a scris fostul președinte în jurnalul său de detenției # Adevarul.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy descrie în detaliu cele 20 de zile petrecute în penitenciarul La Santé într-o carte-jurnal.
Scandal la un cămin de vârstnici din județul Timiș: 74 de persoane mutate ilegal într-un imobil din Cenad # Adevarul.ro
Polițiștii din Timiș au descoperit 74 de persoane în vârstă care locuiau ilegal într-un imobil din comuna Cenad, deși erau înregistrate la un cămin din Lenauheim.
Militarii francezi au salvat un șofer de TIR, implicat într-un grav accident pe Autostrada A3 București-Ploiești # Adevarul.ro
Trei militari francezi, dislocați în România în cadrul unei misiuni NATO, au intervenit, miercuri, pentru a salva viața unui șofer de camion. Acesta a fost implicat într-un accident pe Autostrada A3 București – Ploiești.
Ilie Bolojan, despre susținerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă: „A avut, probabil, preferințele personale” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că președintele României și premierul trebuie să colaboreze, indiferent de cine ocupă aceste funcții. El a subliniat că relația sa cu șeful statului este una instituțională și corectă.
Colegiul Medicilor, despre cazul doctorului care a murit în timp ce consulta un pacient: „Și medicii sunt bolnavi. Prea des aceste tragedii” # Adevarul.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, că, la spitalul unde profesa medicul de 48 de ani care a murit în timul unui consult, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane.
Anunțul premierului despre înghețarea pensiilor și salariilor în 2026: „Toate calculele legate de reducerea deficitului se bazează și pe această măsură” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că intenția sa este ca salariul minim pe economie să rămână neschimbat anul viitor, la fel ca salariile bugetarilor și pensiile.
Adevărul despre mormântul lui Mircea cel Bătrân, de la Cozia: după aproape un secol de controverse, arheologii dezvăluie detalii noi # Adevarul.ro
Sicriul în care se află rămășițele voievodului Mircea cel Bătrân la Mănăstirea Cozia este cel original, potrivit arheologilor vâlceni. Aceștia au redeschis recent mormântul domnitorului, la aproape o sută de ani după prima cercetare.
Bolojan: Încrederea în lumea politică, în instituții, in Justiție e scăzută, o spun și cifrele. Voi urmări documentarul Recorder # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat reacțiile generate de documentarul Recorder despre sistemul de justiție, afirmând că va viziona materialul „după ce își termină activitățile”. Într-un podcast, el a recunoscut că încrederea publică în instituții și în justiție este la un nivel foarte scăzut.
Dezvăluiri cutremurătoare despre Ana și Victor, românii care au murit în Tenerife: „A salvat mii de oameni, oferindu-le o casă/Un adevărat erou” # Adevarul.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre Ana și Victor, românii care au murit în Tenerife, uciși de un val uriaș. Cei doi erau mult mai mult decât turiști aflați într-o vacanță mult așteptată: erau sufletul unor misiuni umanitare care au schimbat viețile a mii de oameni.
Prima pierdere a naționalei României pentru barajul cu Turcia. Atacul lui Mircea Lucescu, în piuneze # Adevarul.ro
Denis Drăguș a fost suspenat de UEFA.
România, alături de alte armate NATO, testează roboți, drone și bărci fără pilot. Avertisment de la Poligonul de Inovare din Finlanda: „Trebuie să fim foarte atenți” # Adevarul.ro
La Poligonul de Inovare NATO din Finlanda, militari din mai multe state, inclusiv România, testează roboți, drone și bărci fără pilot.
Sute de persoane s-au adunat în fața CSM într-un miting pro justiție, după documentarul Recorder despre situația din magistraturǎ.
Încă o țară se alătură celor care boicotează Eurovision-ul, din cauza participării Israelului # Adevarul.ro
Încă o țară se alătură celor care boicotează concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. Decizia vine după anunțul de săptămâna trecută al Israelului privind participarea la competiție.
Youth League: Ungurii ne-au dat o lecție la juniori. Academia Pușkaș s-a calificat cu om în minus contra FCSB # Adevarul.ro
FCSB U19 a cedat astăzi în fața ungurilor de la Puskas Akademia.
Dronele navale ucrainene au lovit un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în Marea Neagră # Adevarul.ro
Dronele navale ucrainene au lovit miercuri, 10 decembrie, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră.
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # Adevarul.ro
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit.
Un animal misterios dispărut din România, surprins în pădurile județului Hunedoara. Ce spun specialiștii despre descoperirea neașteptată # Adevarul.ro
Un elan, specie dispărută din România, a fost filmat miercuri, 10 decembrie, în județul Hunedoara. Descoperirea, rămâne un mister pentru experți, care nu știu de unde a venit animalul.
Situație critică într-un bloc din Tulcea după ce podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență # Adevarul.ro
Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate miercuri seară în municipiul Tulcea, după ce podeaua unui apartament de la parterul unui bloc s-a surpat.
Bogații din centrul Londrei parchează unde doresc, pentru că nu le pasă de amenzi. Un Rolls Royce de peste 250.000 de euro, ridicat de pe trotuar # Adevarul.ro
Un Rolls Royce, în valoare de peste 250.000 de euro, înmatriculat în Arabia Saudită, a fost ridicat de pe trotuarul din Grosvenor Square, în centrul Londrei.
Doi bărbați, amendați după ce au făcut o parcare ilegală chiar în albia unui râu din Argeș # Adevarul.ro
Doi localnici din Valea Mare Pravăț au amenajat ilegal o parcare în albia râului Argeșel, folosind pământ și deșeuri.
Turiștii care vor să viziteze SUA vor trebui să își prezinte activitatea de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani # Adevarul.ro
Turiștii care vizitează Statele Unite ar putea fi obligați să dezvăluie activitatea lor de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani, precum și adresele de email, numerele de telefon și informații despre membrii familiei, conform unui nou plan al administrației Trump.
McDonald's retrage reclama de Crăciun „înfiorătoare” realizată cu Inteligența Artificială după reacțiile negative ale telespectatorilor: „La fel de reală ca hamburgerii lor” # Adevarul.ro
McDonald’s se vede nevoit să retragă un spot de Crăciun realizat integral cu inteligență artificială, după ce videoclipul a provocat un val considerabil de nemulțumire în rândul publicului.
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț” # Adevarul.ro
Un caz extrem de rar a avut loc la Spitalul Județean Galați, unde un pacient de 45 de ani s-a prezentat cu dureri abdominale severe și persistente. Inițial, medicul chirurg a suspectat o tumoare, însă adevărul a fost mult mai surprinzător.
Lidera opoziției din Belarus: SUA trebuie să folosească „atât morcovul, cât și bățul” cu Lukașenko # Adevarul.ro
Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, l-a acuzat miercuri pe președintele Aleksandr Lukașenko că folosește deținuții politici ca monedă de schimb.
Papa Leon a criticat încercarea SUA de a „diviza” alianța europeană și a subliniat rolul UE în procesul de pace # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea atrage atenția că Europa nu poate fi exclusă din niciun demers diplomatic legat de războiul din Ucraina, subliniind că frontul se află chiar pe continent și că statele europene au responsabilitatea
Titi Aur critică extinderea atribuțiilor polițiștilor locali: „Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă” # Adevarul.ro
Fostul campion de raliuri Titi Aur critică un proiect de lege care ar putea extinde atribuțiile polițiștilor locali, permițându-le să oprească șoferi, să verifice documente și chiar să ridice permise de conducere.
Ilie Bolojan, încrezător că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor va fi validat de CCR. „Respectă prevederile constituționale” # Adevarul.ro
După ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 10 decembrie, că are încredere că, respectând toate prevederile constituționale, propunerea va fi validată.
Președintele Cartel Alfa, după consultările de la Palatul Victoria pe tema majorării salariului minim: „Nu există nici o justificare să nu crească” # Adevarul.ro
Bogdan Hossu, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, s-a aflat miercuri, 10 decembrie, la negocieri la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe tema majorării salariului minim.
Înșelăciune internațională: baterii de un milion de euro ale unei firme din Sibiu, furate de doi georgieni în Franța. Cum au acționat # Adevarul.ro
Doi cetăţeni georgieni sunt anchetaţi după ce au folosit datele unei firme de transport din Polonia pentru a încheia un contract cu o companie din Sibiu, cu scopul de a prelua patru paleți cu baterii din Franța.
Noi concedieri la Bosch România: peste 500 de posturi vor dispărea treptat, la Timișoara # Adevarul.ro
Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România, vizând peste 500 de angajați de la centrul din Timișoara, în următorii patru ani.
Un adolescent de 16 ani din Iași, a pătruns cu forța în casa unei femei de 52 de ani, pe care a agresat-o fizic și a violat-o. Cei doi nu se cunosc # Adevarul.ro
Un tânăr de 16 ani din județul Iași a fost arestat, marți seară, sub acuzația de viol și încălcare de domiciliu.
Imagini cu lucrările pe şantierul Nădăşelu-Mihăieşti, parte din Autostrada Transilvania. Când va fi dat în circulație tronsonul # Adevarul.ro
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Interne (CNAIR), Cristian Pistol, a publicat miercuri, 10 decembrie, imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania).
Criza apei din Prahova: Ministrul Mediului a anunțat primele măsuri. Cine și-a dat demisia # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, miercuri, 10 decembrie, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.
Președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, nu au semnat niciun document din care să rezulte un nou stadiu de colaborare strategică, deși la Paris au fost făcute multe promisiuni.
Cine sunt cei patru judecători CCR care au cerut amânarea deciziei privind pensiile speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Patru judecători ai Curții Constituționale a României au solicitat amânarea deciziei privind legea care modifică pensiile speciale ale magistraților, motivând că au nevoie de mai multe informații înainte de a se pronunța.
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vreau să-l introduc complet în cultura noastră”. Când vă avea loc evenimentul # Adevarul.ro
După aventura intensă de la Asia Express, Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc pentru pasul cel mare.
BNR avertizează: riscurile majore pentru stabilitatea financiară vin din geopolitică și dezechilibrele interne # Adevarul.ro
Incertitudinile la nivel global în contextul multiplelor evenimente geopolitice şi deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne reprezintă principalele riscuri sistemice severe la adresa stabilităţii financiare în România, conform Raportului BNR asupra stabilităţii financiare a României.
Guvernul va decide până la Crăciun dacă majorează salariul minim din 2026. Bolojan: Ar proteja puterea de cumpărare # Adevarul.ro
Guvernul va decide până la Crăciun dacă majorează salariul minim din 2026, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, în urma discuțiilor purtate în Consiliul Național Tripartit.
CCR a declarat neconstituțională legea privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare fără carte funciară # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, că Legea care permite reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare fără a fi înscrise în cartea funciară este neconstituțională.
Nicușor Dan: Lucrăm la un raport despre justiție. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct și îi asigur că voi citi personal # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că lucrează la un raport privind problemele din sistemul de justiție și face un apel public către magistrați să-i scrie direct despre dificultățile din interior. El subliniază însă că, dincolo de sprijinul politic, e nevoie de asumare din interiorul profesiei.
Doi bărbaţi, trimişi în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 20 de milioane de lei. Au vândut peste 2.300 de maşini fără să declare veniturile # Adevarul.ro
Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce au vândut autoturisme second-hand aduse din străinătate fără să declare o parte din venituri.
Un congresman republican introducerea unui proiect de lege pentru retragerea Statelor Unite din NATO. „Alianța este o relicvă a Războiului Rece“ # Adevarul.ro
Congresmanul republican Thomas Massie, reprezentant al statului Kentucky, a anunțat marți introducerea unui proiect de lege prin care Statele Unite ar urma să se retragă din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
Echipa Caiac Smile a reprezentat România la prima sa competiție internațională de sit-ski cu o echipă completă # Adevarul.ro
Cei cinci sportivi ai Caiac Smile au marcat un moment important pentru parasportul românesc la Resterhöhe, Austria
