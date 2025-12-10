Ziua în care milioane de copii au rămas fără acces la rețelele sociale. Australia devine țara cu cele mai stricte reguli

01:15

Iubita unui bărbat care a murit pe un vas de croazieră anul trecut a intentat proces companiei. Acuză echipajul de ucidere din culpă, deoarece i-ar fi dat să bea pasagerului 33 de pahare de alcool, iar apoi ar fi folosit forța pentru a-l calma și i-ar fi administrat un sedativ.