Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ”

Nicușor Dan a afirmat în conferința de presă susținută la Paris că a discutat cu Emmanuel Macron despre ultimele declarații ale lui Donald Trump cu privire la Europa. Președintele a afirmat că în ceea ce privește politica de securitate a SUA nu e nimic care să surprindă, pentru că șeful de la Casa Albă a declarat cu mai mult timp în urmă că dorește să se axeze mai mult pe zona Pacific, decât pe securitatea europeană. Dan a subliniat faptul că, în acest context, Europa a început deja să lucreze la asigurarea propriei securități, iar relațiile transatlantice continuă. În context politic, însă, „Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a declarat președintele României. Reamintim că Donald Trump a atacat aliații europeni și a descris Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, discreditând partenerii tradiționali din UE pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.