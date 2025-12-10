Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski
Digi24.ro, 10 decembrie 2025 07:50
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat Rusia că ar fi fost în spatele incidentului cu dronele detectate pe 1 decembrie, în momentul sosirii în Irlanda a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o vizită oficială.
• • •
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:10
Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025 # Digi24.ro
Românii pot beneficia de medicamente compensate în funcție de vârstă, venituri, diagnostic și încadrarea în programele naționale de sănătate. De la copii, la pensionari cu venituri reduse, până la pacienți cu boli cronice, categoriile eligibile sunt variate, iar lista medicamentelor decontate este actualizată periodic.
07:10
Planul Witkoff privind activele rusești: profit pentru SUA, povară pentru Europa. Cum ar putea UE să ocolească Belgia și Ungaria # Digi24.ro
Pe măsură ce Ucraina se apropie de o criză financiară și liderii UE se grăbesc să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate înainte de expirarea sancțiunilor în ianuarie, așa-numita propunere Witkoff a devenit o linie de demarcație decisivă: Washingtonul ar gestiona fondurile de reconstrucție și ar încasa profitul, Europa ar contribui cu fonduri suplimentare, iar capitalul Rusiei ar fi reinvestit – ceea ce îi determină pe mulți critici să se întrebe dacă Occidentul recompensează agresorul și taxează aliații victimei, notează Kyiv Post.
07:10
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă” # Digi24.ro
Scumpirile și majorarea TVA au efecte și asupra pachetelor de Crăciun și de Revelion, de anul acesta. Chiar dacă mulți administratori spun că au păstrat prețurile, pachetele nu mai sunt atât de bogate. Unii au tăiat din lista de activități dedicate Sărbătorilor, alții au scăzut o noapte de cazare din ofertă. De partea cealaltă, mulți dintre turiști spun că ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.
07:10
Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din Belgia se confruntă cu situații fără precedent: „Nu vrei să ajungi așa” # Digi24.ro
Un bancher francez cu legături strânse cu Rusia, care lucrează în cadrul Euroclear, depozitarul activelor rusești, și-ar fi amenințat CEO-ul companiei, astfel încât acesta ar fi recurs la protecția unor firme specializate. Alți doi colegi cu funcții de conducere se află într-o situație asemănătoare, în timp ce angajații obișnuiți resimt o presiune nemaiîntâlnită. Cine este Olivier Huby, bancherul care a călătorit de 155 de ori în Rusia în ultimii 10 ani „pentru că este un fan al Teatrului Bolșoi”.
07:10
Ce a reaprins conflictul între Thailanda și Cambodgia la graniță și de ce s-a destrămat pacea negociată de Trump # Digi24.ro
Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au escaladat din nou în confruntări armate, soldate cu morți de ambele părți, în ciuda armistițiului negociat în vară de președintele american Donald Trump. Acordul, prezentat atunci drept un pas decisiv spre stabilitate, a cedat rapid pe fondul acuzațiilor reciproce și al vechilor dispute legate de frontieră.
07:10
Zile libere în 2026: Calendar complet al sărbătorilor legale și mini-vacanțelor pentru angajați # Digi24.ro
În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, stabilite prin lege cu prilejul sărbătorilor religioase și a evenimentelor istorice naționale. Dintre acestea, 12 se desfășoară în timpul săptămânii, oferind numeroase oportunități pentru mini-vacanțe și planificarea concediului. Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total.
07:10
Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta # Digi24.ro
Românii fac comenzi la un nivel istoric pe platformele online din străinătate. Dacă, până anii trecuți, vârful comenzilor începea în luna decembrie, acum, românii au început să comande masiv încă din noiembrie. Vorbim despre un număr al comenzilor mai mare cu 70 de procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Există și un risc uriaș la care se expun clienții acestor platforme: „Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date”, atrag atenția specialiștii IT.
07:10
Strategia lui Maduro în conflictul cu Trump. În ce condiții ar ceda puterea liderul Venezuelei și de ce se teme așa de mult de exil # Digi24.ro
După cinci luni de zile în care Donald Trump a trimis tot mai multe nave militare în Caraibe și a încercat să îl forțeze pe liderul Venezuelei să renunțe la putere, Nicolas Maduro resimte presiunea pusă de Washington asupra regimului său, însă refuză opțiunea exilului și preferă să reziste amenințărilor lui Trump, în așteptarea unei schimbări de strategie din partea Statelor Unite.
07:10
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat France Télévisions, președintele Nicușor Dan a spus că România nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, însă s-a arătat îngrijorat de consecințele pentru Europa și România ale unei eventuale înfrângeri a Ucrainei. Șeful statului a reamintit că România este, la fel ca Polonia, una dintre rutele prin care trec ajutoarele militare și civile” destinate Kievului.
07:10
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană # Digi24.ro
Locația secretă a bazei militare subterane a Corpului 1 Azov din estul Ucrainei este atât de bine ascunsă încât soldații trebuie să se schimbe în haine civile când o părăsesc ca să nu atragă deloc atenția asupra lor. De aici, una dintre cele mai eficiente unități ale armatei ucrainene încearcă să oprească înaintarea trupelor ruse pe câmpul de luptă și să elimine „cât mai mulți inamici”.
07:10
Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto.
07:10
Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum # Digi24.ro
Oamenii de știință au detectat un semnal cosmic extrem de rar, vechi de aproximativ 13 miliarde de ani, provenit dintr-o explozie de raze gamma produsă după colapsul unei stele masive. Descoperirea, realizată de satelitul franco-chinez SVOM, oferă informații directe despre Universul timpuriu, într-o perioadă în care cosmosul avea doar 700 de milioane de ani, informează AFP și Agerpres.
07:10
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile magistraților pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # Digi24.ro
Curtea Constituțională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și condițiile de pensionare ale acestora. Judecătorii ÎCCJ susțin că legea „discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”.
07:10
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare # Digi24.ro
Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook începând de la miezul nopții, scrie Reuters.
Acum 4 ore
04:30
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD # Digi24.ro
Acum 12 ore
23:50
David Popovici nu a încasat nici acum premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Unele sume sunt restante din vara anului 2024 # Digi24.ro
Campionul olimpic şi mondial la înot David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024.
23:50
Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump # Digi24.ro
Susținerea publică a președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA sunt subiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor din cadrul comitetului de etică al organismului, relatează Euronews.
23:20
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a anunțat marţi seară, 9 decembrie, că a vorbit în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
23:20
Un membru al Forțelor Armate Britanice a murit în Ucraina în dimineața zilei de 9 decembrie, după ce a fost rănit într-un accident, informează Ukrainska Pravda.
23:00
Publicația Politico a dat publicității, la sfârșit de an, un top al celor mai puternice persoane în Europa. Clasamentul cuprinde, așadar, persoane care au influență în Europa, și nu neapărat doar lider europeni. Politicieni, în mod sigur, dar și oameni de afaceri, bancheri sau personalități din sport.
22:50
Teheranul reacționează după ce FIFA a desemnat partida Egipt - Iran de la CM 2026 „Meci Pride” LGBTQ+ # Digi24.ro
Iranul, care va înfrunta Egiptul la următoarea Cupă Mondială din Statele Unite, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept „iraţională” decizia de a dedica această întâlnire comunităţii LGBTQ+.
22:30
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD # Digi24.ro
22:30
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina a pregătit trei documente ca parte a propunerilor revizuite care vor fi prezentate administrației președintelui american Donald Trump, în cadrul eforturilor continue de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, relatează Kyiv Post.
22:10
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari.
22:10
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters, AFP și Agerpres.
22:00
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2: Este cazul ca doamna ministru Buzoianu să plece. Trebuie să existe o răspundere politică # Digi24.ro
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan cu privire la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Social-democratul a spus că după tot ce s-a întâmplat cu criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, trebuie să existe o răspundere politică. „Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a spus Hopincă, chiar dacă Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece.
22:00
Scandal din cauza rochiilor lui Amy Winehouse: tatăl artistei le acuză pe prietenele cântăreței ca i-au vândut fără drept bunurile # Digi24.ro
Prietenele regretatei cântăreţe britanice Amy Winehouse, care au câştigat peste 700.000 de lire sterline (800.000 de euro) prin scoaterea la licitaţie a rochiilor şi altor obiecte care au aparţinut acesteia, se confruntă cu un proces intentat de tatăl ei, care susţine că banii ar fi trebuit să ajungă la familie şi la o fundaţie dedicată memoriei artistei.
21:50
Luptele intense continuă în sectoarele Huliaipole și Oleksandrohrad ale frontului. Trupele ruse încearcă să izoleze localitatea Huliaipole de rutele logistice și să încercuiască orașul.
21:40
Trump îl contrazice pe Viktor Orbán privind „scutul financiar” de 20 de miliarde de dolari. Budapesta revine cu explicații # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a negat, într-un interviu pentru Politico, că i-ar fi promis premierului ungar Viktor Orbán un ajutor financiar de tipul celui acordat Argentinei, susținând că liderul de la Budapesta „cu siguranță a cerut acest lucru”, dar fără ca Washingtonul să fi acceptat vreun acord. Declarațiile sale l-au determinat pe ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, să clarifice că nu există o înțelegere privind suma de 20 de miliarde de dolari, ci doar discuții preliminare despre o posibilă formă de cooperare financiară.
21:40
O amplă operaţiune de curăţare s-a desfăşurat marţi în sudul Angliei, pentru a strânge cantităţile mari de banane aduse de valuri în urma unui incident în care o navă portcontainer s-a răsturnat în apropierea Insulei Wight.
21:20
Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că miercuri, în baza raportului Corpului de Control, vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile, în privinţa crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.
21:00
Ultimatumul lui Donald Tump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace # Digi24.ro
Trimișii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la un acord de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA, potrivit unor oficiali informați cu privire la discuții, scrie Financial Times.
20:40
Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis # Digi24.ro
Cocaina a devenit în 2023 cel mai profitabil drog ilicit din Franța, cu vânzări de 3,1 miliarde de euro și un consum care s-a triplat în ultimul deceniu, în timp ce prețurile au scăzut la minime istorice, arată un studiu, citat de Euronews. Piața totală a drogurilor ilicite a ajuns la 6,8 miliarde de euro, aproape triplu față de 2010.
20:30
Inspector antifraudă din Capitală, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăție # Digi24.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost trimis în instanță de Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei mită. Procurorii au întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției, atât în cazul funcționarului, cât și al administratoarei firmei care i-a oferit banii.
20:10
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, marţi seară, că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin-Dan Moldovan, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de stat parlamentar din cadrul Ministerului Apărării din Germania, dr. Nils Schmid, ocazionată de vizita acestuia în România, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa. Întâlnirea dintre cei doi vine după ce ministrul german al Apărării și-a anulat în utimul moment vizita în România, din cauza stării de sănătate.
20:10
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 9 decembrie, că a existat o creștere a prezenței militare în România odată cu organizarea exercițiilor militare și, implicit, crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Șeful statului a dat asigurări că „oricând există o forță puternică europeană” care apără România.
20:10
Invazia „imigranților digitali”: cum transformă algoritmii și conturile-fantomă democrația românească într-o formă fără fond # Digi24.ro
Cred că toți privim cu îngrijorare crescândă cum spațiul nostru public, acea „agora” esențială democrației, a fost invadat și ocupat. Nu de armate străine în sensul clasic, ci de ceea ce Yval Noah Harari numește „imigranți digitali”: armate de boți, conturi false și algoritmi care nu dorm niciodată.
19:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți două atenţionări de călătorie pentru românii care vor să meargă în Grecia și Irlanda. În Grecia, protestele fermierilor s-au extins şi vor continua pe termen nedeterminat. Ca urmare, pot exista perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian. În Irlanda, a fost emisă o avertizare meteo cod roşu de furtună pentru perioada 9 - 10 decembrie.
19:30
Nicușor Dan, despre analiza internă a PSD privind rămânerea la guvernare: Partidele trebuie să se raporteze la interesul public # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre anunţul PSD privind o analiză internă cu privire la rămânerea sau nu la guvernare că niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România.
Acum 24 ore
19:20
PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei Vânători. Câte voturi ar fi obținut candidatul suveranist # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.
19:10
Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că statul român trebuie să ofere explicații detaliate privind momentul anulării alegerilor și a anunțat că raportul complet va fi prezentat în 2-3 luni. El a subliniat că lipsa de încredere în autorități nu ține doar de acest episod, ci și de corupție, digitalizare întârziată și modul în care statul interacționează cu cetățenii.
19:10
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters.
19:10
Nicușor Dan, după ce Senatul i-a respins observațiile privind legea antiextremism: Mi-ar plăcea să vedem asta ca pe o dezbatere # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, după ce observaţiile sale pe legea privind extremismul au fost respinse de Senat, că i-ar plăcea ca în spaţiul public să vedem asta ca pe o dezbatere pe argumente şi nu ca pe un meci între X şi Y şi că în continuare crede că argumentele sale sunt pertinente.
19:00
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale # Digi24.ro
România capătă o relevanță majoră în încercarea Europei și a Occidentului, în general, de a scăpa de dependența de China în materie de pământuri rare. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, care este de trei ani o subsidiară a Nuclearelectrica va forma un joint venture cu Critical Metals Corp pentru a rafina pământuri rare.
18:50
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă Dominic Fritz doreşte, pot avea o discuţie.
18:50
Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după ce Ciprian Ciucu a spus că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, că în orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. „Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat preşedintele.
18:20
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre ei ar fi concertat pentru soldații lui Putin # Digi24.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiştilor ruşi Andrei Boreiko şi Nikolai Luganski, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".
18:20
Răzvan Burleanu: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM # Digi24.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.
18:00
Apele Române: „Rezervele de apă din Paltinu ajung 12 zile fără restricții. Cu debit suplimentar, perioada se poate dubla” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunţat marţi, 9 decembrie, că în acumularea Paltinu sunt disponibile în prezent aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat pentru tratarea apei se află la nivelul maxim autorizat, de 3 mc/s. În aceste condiţii, resursa poate asigura alimentarea operatorului și furnizarea apei potabile fără restricţii timp de 12 zile, dacă lacul nu primeşte aport suplimentar.
