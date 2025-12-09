Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
Digi24.ro, 9 decembrie 2025 23:20
Nicuşor Dan a anunțat marţi seară, 9 decembrie, că a vorbit în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
Acum 5 minute
23:50
David Popovici nu a încasat nici acum premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Unele sume sunt restante din vara anului 2024 # Digi24.ro
Campionul olimpic şi mondial la înot David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024.
23:50
Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump # Digi24.ro
Susținerea publică a președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA sunt subiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor din cadrul comitetului de etică al organismului, relatează Euronews.
Acum 30 minute
23:20
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător"
Nicuşor Dan a anunțat marţi seară, 9 decembrie, că a vorbit în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
23:20
Un membru al Forțelor Armate Britanice a murit în Ucraina în dimineața zilei de 9 decembrie, după ce a fost rănit într-un accident, informează Ukrainska Pravda.
Acum o oră
23:00
Publicația Politico a dat publicității, la sfârșit de an, un top al celor mai puternice persoane în Europa. Clasamentul cuprinde, așadar, persoane care au influență în Europa, și nu neapărat doar lider europeni. Politicieni, în mod sigur, dar și oameni de afaceri, bancheri sau personalități din sport.
Acum 2 ore
22:50
Teheranul reacționează după ce FIFA a desemnat partida Egipt - Iran de la CM 2026 „Meci Pride” LGBTQ+ # Digi24.ro
Iranul, care va înfrunta Egiptul la următoarea Cupă Mondială din Statele Unite, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept „iraţională” decizia de a dedica această întâlnire comunităţii LGBTQ+.
22:30
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD # Digi24.ro
Aflat în studioul Digi24, Rareș Hopincă, edilul social-democrat al Sectorului 2, a recunoscut că rezultatul de la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei este unul prost pentru PSD și îl pune pe seama măsurilor economice luate de Guvern în ultima perioadă, care au afectat nivelul de trai al electoratului PSD. În ceea ce privește scorul mai bun înregistrat de Ciprian Ciucu față de cel al lui Daniel Băluță în sectorul pe care îl administrează, Hopincă a spus că printre motive se numără și comunicarea precară. În plus, spune primarul Sectorului 2, „foarte mulți cetățeni mi-au reproșat faptul că girăm anumite măsuri ale Guvernului”.
22:30
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina a pregătit trei documente ca parte a propunerilor revizuite care vor fi prezentate administrației președintelui american Donald Trump, în cadrul eforturilor continue de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, relatează Kyiv Post.
22:10
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari.
22:10
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters, AFP și Agerpres.
22:00
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2: Este cazul ca doamna ministru Buzoianu să plece. Trebuie să existe o răspundere politică # Digi24.ro
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2, a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre cererea PSD adresată lui Ilie Bolojan cu privire la demiterea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Social-democratul a spus că după tot ce s-a întâmplat cu criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, trebuie să existe o răspundere politică. „Prin urmare, cred că este cazul ca doamna ministru să plece”, a spus Hopincă, chiar dacă Nicușor Dan a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care vreun ministru al cabinetului să plece.
22:00
Scandal din cauza rochiilor lui Amy Winehouse: tatăl artistei le acuză pe prietenele cântăreței ca i-au vândut fără drept bunurile # Digi24.ro
Prietenele regretatei cântăreţe britanice Amy Winehouse, care au câştigat peste 700.000 de lire sterline (800.000 de euro) prin scoaterea la licitaţie a rochiilor şi altor obiecte care au aparţinut acesteia, se confruntă cu un proces intentat de tatăl ei, care susţine că banii ar fi trebuit să ajungă la familie şi la o fundaţie dedicată memoriei artistei.
Acum 4 ore
21:50
Luptele intense continuă în sectoarele Huliaipole și Oleksandrohrad ale frontului. Trupele ruse încearcă să izoleze localitatea Huliaipole de rutele logistice și să încercuiască orașul.
21:40
Trump îl contrazice pe Viktor Orbán privind „scutul financiar” de 20 de miliarde de dolari. Budapesta revine cu explicații # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a negat, într-un interviu pentru Politico, că i-ar fi promis premierului ungar Viktor Orbán un ajutor financiar de tipul celui acordat Argentinei, susținând că liderul de la Budapesta „cu siguranță a cerut acest lucru”, dar fără ca Washingtonul să fi acceptat vreun acord. Declarațiile sale l-au determinat pe ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, să clarifice că nu există o înțelegere privind suma de 20 de miliarde de dolari, ci doar discuții preliminare despre o posibilă formă de cooperare financiară.
21:40
O amplă operaţiune de curăţare s-a desfăşurat marţi în sudul Angliei, pentru a strânge cantităţile mari de banane aduse de valuri în urma unui incident în care o navă portcontainer s-a răsturnat în apropierea Insulei Wight.
21:20
Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că miercuri, în baza raportului Corpului de Control, vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile, în privinţa crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.
21:00
Ultimatumul lui Donald Tump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace # Digi24.ro
Trimișii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la un acord de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA, potrivit unor oficiali informați cu privire la discuții, scrie Financial Times.
20:40
Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis # Digi24.ro
Cocaina a devenit în 2023 cel mai profitabil drog ilicit din Franța, cu vânzări de 3,1 miliarde de euro și un consum care s-a triplat în ultimul deceniu, în timp ce prețurile au scăzut la minime istorice, arată un studiu, citat de Euronews. Piața totală a drogurilor ilicite a ajuns la 6,8 miliarde de euro, aproape triplu față de 2010.
20:30
Inspector antifraudă din Capitală, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită. DNA a încheiat acord de recunoaștere a vinovăție # Digi24.ro
Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost trimis în instanță de Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei mită. Procurorii au întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției, atât în cazul funcționarului, cât și al administratoarei firmei care i-a oferit banii.
20:10
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, marţi seară, că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin-Dan Moldovan, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de stat parlamentar din cadrul Ministerului Apărării din Germania, dr. Nils Schmid, ocazionată de vizita acestuia în România, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa. Întâlnirea dintre cei doi vine după ce ministrul german al Apărării și-a anulat în utimul moment vizita în România, din cauza stării de sănătate.
20:10
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 9 decembrie, că a existat o creștere a prezenței militare în România odată cu organizarea exercițiilor militare și, implicit, crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Șeful statului a dat asigurări că „oricând există o forță puternică europeană” care apără România.
20:10
Invazia „imigranților digitali”: cum transformă algoritmii și conturile-fantomă democrația românească într-o formă fără fond # Digi24.ro
Cred că toți privim cu îngrijorare crescândă cum spațiul nostru public, acea „agora” esențială democrației, a fost invadat și ocupat. Nu de armate străine în sensul clasic, ci de ceea ce Yval Noah Harari numește „imigranți digitali”: armate de boți, conturi false și algoritmi care nu dorm niciodată.
Acum 6 ore
19:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți două atenţionări de călătorie pentru românii care vor să meargă în Grecia și Irlanda. În Grecia, protestele fermierilor s-au extins şi vor continua pe termen nedeterminat. Ca urmare, pot exista perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian. În Irlanda, a fost emisă o avertizare meteo cod roşu de furtună pentru perioada 9 - 10 decembrie.
19:30
Nicușor Dan, despre analiza internă a PSD privind rămânerea la guvernare: Partidele trebuie să se raporteze la interesul public # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre anunţul PSD privind o analiză internă cu privire la rămânerea sau nu la guvernare că niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România.
19:20
PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei Vânători. Câte voturi ar fi obținut candidatul suveranist # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.
19:10
Nicușor Dan: „Statul român trebuie să explice anularea alegerilor”. Când va fi făcut public raportul # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că statul român trebuie să ofere explicații detaliate privind momentul anulării alegerilor și a anunțat că raportul complet va fi prezentat în 2-3 luni. El a subliniat că lipsa de încredere în autorități nu ține doar de acest episod, ci și de corupție, digitalizare întârziată și modul în care statul interacționează cu cetățenii.
19:10
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters.
19:10
Nicușor Dan, după ce Senatul i-a respins observațiile privind legea antiextremism: Mi-ar plăcea să vedem asta ca pe o dezbatere # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, după ce observaţiile sale pe legea privind extremismul au fost respinse de Senat, că i-ar plăcea ca în spaţiul public să vedem asta ca pe o dezbatere pe argumente şi nu ca pe un meci între X şi Y şi că în continuare crede că argumentele sale sunt pertinente.
19:00
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale # Digi24.ro
România capătă o relevanță majoră în încercarea Europei și a Occidentului, în general, de a scăpa de dependența de China în materie de pământuri rare. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, care este de trei ani o subsidiară a Nuclearelectrica va forma un joint venture cu Critical Metals Corp pentru a rafina pământuri rare.
18:50
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă Dominic Fritz doreşte, pot avea o discuţie.
18:50
Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după ce Ciprian Ciucu a spus că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, că în orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. „Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat preşedintele.
18:20
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre ei ar fi concertat pentru soldații lui Putin # Digi24.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiştilor ruşi Andrei Boreiko şi Nikolai Luganski, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".
18:20
Răzvan Burleanu: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM # Digi24.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.
18:00
Apele Române: „Rezervele de apă din Paltinu ajung 12 zile fără restricții. Cu debit suplimentar, perioada se poate dubla” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunţat marţi, 9 decembrie, că în acumularea Paltinu sunt disponibile în prezent aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat pentru tratarea apei se află la nivelul maxim autorizat, de 3 mc/s. În aceste condiţii, resursa poate asigura alimentarea operatorului și furnizarea apei potabile fără restricţii timp de 12 zile, dacă lacul nu primeşte aport suplimentar.
18:00
Portretul alegătorului AUR, în viziunea lui Nicușor Dan. „Vom vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a revenit marți, în cadrul conferinței de presă susținute în urma vizitei la Paris, asupra portretului alegătorului AUR, despre care a declarat luni, într-un interviu pentru Le Monde, că este nu este nici extremist, nici pro-rus, ci doar și-a pierdut încrederea în celelalte partide. În urma cererii presei de a explica mai mult, șeful statului a spus că situația electoratului AUR va evolua în anii următori și „vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”.
18:00
„E mai important mandatul decât votul” Ce spune Nicușor Dan după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, câștigate de Ciprian Ciucu, nu reprezintă o înfrângere pentru el, subliniind că prioritățile țin de poziția României în plan european și de marile obiective ale statului.
18:00
Nicușor Dan despre atacul lui Trump la adresa UE: La capitolul apărare, nu e surpriză. Politic, Europa și SUA au același bloc de valori # Digi24.ro
Nicușor Dan a afirmat în conferința de presă susținută la Paris că a discutat cu Emmanuel Macron despre ultimele declarații ale lui Donald Trump cu privire la Europa. Președintele a afirmat că în ceea ce privește politica de securitate a SUA nu e nimic care să surprindă, pentru că șeful de la Casa Albă a declarat cu mai mult timp în urmă că dorește să se axeze mai mult pe zona Pacific, decât pe securitatea europeană. Dan a subliniat faptul că, în acest context, Europa a început deja să lucreze la asigurarea propriei securități, iar relațiile transatlantice continuă. În context politic, însă, „Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori”, a declarat președintele României. Reamintim că Donald Trump a atacat aliații europeni și a descris Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, discreditând partenerii tradiționali din UE pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
Acum 8 ore
17:40
Guvernul explică de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în ultimul moment întâlnirea cu Bolojan # Digi24.ro
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate. De altfel, presa germană a relatat că Pistorius a contractat o ”infecţie gripală”.
17:40
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dintotdauna a existat o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.
17:30
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă.
17:30
România este pregătită să doboare dronele care vor intra în spațiul aerian al țării noastre, anunță Nicușor Dan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la sfârșitul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că România este pregătită să doboare eventualele drone care ar viola spațiul aerian al țării noastre.
17:20
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu președintele Camerei Deputaților din Luxemburg, Claude Wiseler, aflat în vizită oficială în România împreună cu o delegație parlamentară. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO, dar și extinderea parteneriatului bilateral în domenii precum apărare, securitate cibernetică, logistică și tehnologie financiară.
17:20
Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, 9 decembrie, că accesul adolescenţilor la reţelele sociale trebuie gestionat cu atenţie, iar soluţia potrivită ar fi un control parental mai ferm, nu o interzicere completă. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind posibile reglementări asupra platformelor online folosite de minori.
17:20
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre Opoziție, USR se teme că va dispărea # Digi24.ro
Alegerile din București au redesenat nu doar harta politică a Capitalei, ci și raporturile de forță la nivel național. O dată cu eșecul de la urne, principalele formațiuni își schimbă strategiile: PSD se îndreaptă cu pași repezi spre trecerea în Opoziție, iar USR se teme că ar putea intra în irelevanță sau chiar să dispară în următorii ani după ce a pierdut întocmai acolo unde în mod tradițional ar fi avut de câștigat.
17:10
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste” # Digi24.ro
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”
17:10
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite.
16:50
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent # Digi24.ro
Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, iar acestea să fie gestionate direct de prostituate.
16:50
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară” # Digi24.ro
Comisia Europeană a acceptat să permită Poloniei să acorde ajutor de stat pentru construirea primei centrale nucleare din țară, a anunțat marți premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.
16:40
Peste 300 de milioane de euro au ajuns la fermierii români în noiembrie. Cum au fost împărțite fondurile # Digi24.ro
Peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro, au fost virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către fermieri, procesatori și autorități locale în luna noiembrie 2025. Fondurile au vizat plățile pentru proiecte de investiții în agricultură, dezvoltare rurală, dar și compensații pentru mediu și climă, potrivit unui comunicat transmis de instituție.
16:40
Alertă la un centru pentru copii cu dizabilități din Sălaj: 86 de persoane evacuate, după un miros puternic de gaz # Digi24.ro
Zeci de persoane, copii și angajați, au fost evacuate marți după-amiază dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce detectoarele au semnalat prezența gazului în camera tehnică. ISU Sălaj anunță că nu sunt victime, iar pompierii și echipele distribuitorului de gaze verifică instalația, intervenția fiind în desfășurare.
