Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat într-o vizită la Roma
Rador, 9 decembrie 2025 21:50
Emisarii speciali ai președintelui american au acordat Ucrainei câteva zile pentru a răspunde propunerilor de pace cu Rusia, lansate de președintele Trump. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, planul de pace continuă să ceară Ucrainei cedări teritoriale către Rusia, în schimbul unor garanții de securitate americane încă nespecificate. Anterior, agențiile de presă internaționale au scris […]
Acum 30 minute
21:50
Emisarii speciali ai președintelui american au acordat Ucrainei câteva zile pentru a răspunde propunerilor de pace cu Rusia, lansate de președintele Trump. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, planul de pace continuă să ceară Ucrainei cedări teritoriale către Rusia, în schimbul unor garanții de securitate americane încă nespecificate. Anterior, agențiile de presă internaționale au scris […]
Acum o oră
21:30
Premierul britanic, Keir Starmer, a respins afirmaţiile preşedintelui american, Donald Trump, conform cărora „Europa vorbeşte despre Ucraina, însă nu produce nimic”. Un oficial al guvernului francez a calificat documentul privind noua Strategie Naţională de Securitate a SUA drept „o clarificare brutală” a poziţiei Americii faţă de Europa. Preşedintele Trump a descris ţările europene ca pe […]
Acum 2 ore
21:00
Conducerea PSD a analizat rezultatul obținut de formațiune la alegerile locale parțiale de duminică # Rador
Conducerea PSD a analizat astăzi rezultatul obținut de formațiune la alegerile locale parțiale de duminică. În atenția social-democraților a fost și relația cu partenerii de guvernare, iar o evaluare va fi făcută printr-o amplă consultare internă, spune președintele PSD, Sorin Grindeanu, în urma căreia partidul va decide dacă rămâne sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu: […]
20:40
Istoria arată că fiecare nouă propunere de soluționare pașnică a conflictului este mai rea pentru Ucraina decât cele anterioare, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia. „Istoria arată incotestabil că fiecare nouă propunere pentru Ucraina este mult mai rea decât cele anterioare, ca să nu mai vorbim de sutele de mii de […]
20:30
Președintele Nicuşor Dan spune că nu vede motive pentru ca vreun partid să iasă de la guvernare # Rador
Coaliţia de guvernare trebuie să aibă în centrul atenţiei interesul public, consideră preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului spune că nu vede motive, în acest moment, pentru ca vreun partid să iasă de la guvernare. Reporter: Președintele Nicuşor Dan nu vede vreun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru […]
Acum 4 ore
20:00
MAE avertizează că protestele fermierilor din Grecia se extind și pot afecta traficul rutier # Rador
În continuarea atenționării de călătorie emise pe 4 decembrie, Ministerul de Externe informează că în Grecia s-au extins mișcările de protest ale fermierilor, care vor continua pe perioadă nedeterminată. Poate surveni blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv către punctele de trecere a frontierei. Cetățenii români sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale, să utilizeze […]
19:00
Conform preşedintelui american Donald Trump, ţările europene sunt nişte „naţiuni în descompunere” conduse de oameni slabi # Rador
Preşedintele Trump a descris ţările europene ca pe nişte „naţiuni în descompunere” conduse de oameni slabi, care nu reuesc să ţină sub control imigraţia. Dl Trump a vorbit pentru site-ul web Politico după publicarea noii Strategii Naţionale de Securitate a SUA, conform căreia democraţia este ameninţată în Europa. Donald Trump a spus că se teme […]
19:00
Autorităţile din Germania intenționează să înceapă producția unei versiuni îmbunătățite a rachetei sale de croazieră Taurus începând din 2029, conform unei propuneri bugetare obţinute marţi de Reuters şi se așteaptă ca iniţiativa să fie aprobată de parlament săptămâna viitoare. Forțele germane deţin în prezent aproximativ 600 de rachete Taurus cu o rază oficială de acțiune […]
Acum 6 ore
17:50
Institutul Nobel a anulat conferința de presă premergătoare decernării Premiului Nobel pentru Pace # Rador
Institutul Nobel din Norvegia a anunțat marți că a anulat o conferință de presă planificată înaintea ceremoniei de decernare a Premiului Nobel pentru Pace de miercuri, a relatat agenția de presă NTB. Un purtător de cuvânt al institutului nu a răspuns imediat solicitării de comentarii. Premiul pentru anul 2025 a fost acordat liderei opoziției venezuelene, […]
17:20
„Sunt pregătit tot timpul pentru alegeri”, le-a declarat Volodimir Zelenski reporterilor italieni # Rador
Într-un interviu acordat publicației italiene Repubblica, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns afirmaţiilor președintelui american Donald Trump, care l-a acuzat că „folosește războiul pentru a evita alegerile”: „Sunt pregătit tot timpul pentru alegeri„, le-a spus reporterilor italieni preşedintele Ucrainei./cpaunel/dsirbu www.repubblica.it- 9 decembrie
17:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut o întâlnire cu ministrul ungar al afacerilor externe și relațiilor economice, Péter Szijjártó, în timpul căreia au fost discutate perspectivele soluţionării pașnice a crizei ucrainene, se afirmă într-un comunicat al MAE rus. „A fost continuat schimbul de opinii cu privire la o serie de probleme internaționale actuale, […]
17:20
Compania care operează Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria, anunţă ministrul de externe Péter Szijjártó # Rador
Compania care operează conducta de gaze Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria. Funcţionarea conductei de gaze naturale va fi astfel asigurată, în pofida tuturor atacurilor juridice și financiare, a anunțat marți, la Moscova, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului ungar de resort. Ministrul de externe a declarat […]
Acum 8 ore
16:20
Familia a devenit acel element de la care porneşte vectorul dezvoltării întregii Rusii, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la ceremonia de acordare a medaliilor „Steaua de Aur” Eroilor Rusiei. „Astăzi este o zi de sărbătoare. Dar noi ne amintim întotdeauna datorită cui marcăm astfel de sărbători – datorită oamenilor de5 aici, a celor din […]
15:50
Răscoala din 9 decembrie 1671: Moldova în fața fiscalității excesive și a luptei pentru supraviețuire # Rador
Introducere În decembrie 1671, Moldova a fost zguduită de una dintre cele mai sugestive mișcări sociale ale secolului al XVII-lea: răscoala boierilor Mihalcea Hâncu și Apostol Durac împotriva domnitorului Gheorghe Duca. Evenimentul reprezintă un moment cheie în istoria politică și fiscală a țării, reflectând tensiunile dintre dregători, boieri și domnie, dar și fragilitatea statutului Țărilor […]
15:40
„Legea Mării” – De la dreptul antic al navigatorilor la conflictele maritime ale secolului XXI # Rador
O lume care plutește între legi și interese Într-o eră în care aproape trei sferturi din suprafața planetei este acoperită de apă, „Law of the Sea” Dreptul Mării reprezintă una dintre cele mai complexe și disputate ramuri ale dreptului internațional. Departe de a fi o simplă colecție de reguli pentru marinari, această lege definește cine […]
15:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, este primit la Paris de omologul său francez Emmanuel Macron # Rador
Preşedintele României, Nicuşor Dan este primit, la această oră, la Paris, de omologul său francez Emmanuel Macron. Cei doi vor discuta despre consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării şi întărirea democraţiei în Europa. Potrivit Palatului Elysée, această primă vizită oficială în Franţa a preşedintelui român […]
15:00
Țările NATO și-au intensificat activitatea militară în Arctica, afirmă comandantul-șef al Marinei Militare Ruse # Rador
Țările NATO și-au intensificat activitatea militară în Arctica, acțiunile lor vizând descurajarea Rusiei în regiune, a declarat amiralul Aleksandr Moiseev, comandantul-șef al Marinei Militare Ruse. ‘În ultimii cinci ani, numărul de evenimente de antrenament ale trupelor și exercițiile desfăşurate în regiunea arctică a crescut cu aproape 40%. Numărul țărilor participante (NATO – nota INTERFAX) a […]
15:00
Preşedintele Poloniei așteaptă vizita lui Volodimir Zelenski și recunoştinţă pentru sprijinul oferit Ucrainei # Rador
Cancelaria președintelui Poloniei speră ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să îl viziteze pe șeful statului polonez, Karol Nawrocki, la Varșovia – potrivit unui mesaj postat pe X de șeful cancelariei, Zbigniew Bogucki. „Președintele Poloniei, de asemenea, și-a exprimat speranța că președintele Zelenski îl va vizita la Varșovia, pentru a discuta chestiunile pe care Polonia trebuie […]
14:30
O nouă formă revoluționară de terapie genică a reușit să trateze pacienți cu cancere de sânge considerate anterior incurabile. Dezvoltată în două centre de cercetare de top din Londra, tratamentul presupune editarea ADN-ului celulelor albe donate pentru a le face să atace celulele canceroase, dar nu și corpul pacientului. Celulele sunt oferite de donatori sănătoși. […]
Acum 12 ore
14:20
Regiunea portugheză tocmai a câștigat premiul World Travel Awards 2025, consolidându-și reputația de destinație litorală excepțională. Cu plajele sale cu nisip fin, falezele abrupte și golfurile retrase, atrage vizitatori din întreaga lume în fiecare an. Un alt triumf pentru sud-vestul Portugaliei. Pe 6 decembrie 2025, Algarve a fost din nou desemnată „vea mai bună destinație […]
14:10
Către noi tratamente pentru diabet – o descoperire a unei echipe de oameni de știință belgieni # Rador
O echipă de oameni de știință de la UCLouvain și Imperial College London a descoperit capacitatea unei molecule microbiene de a reduce inflamația asociată cu o dietă bogată în grăsimi și, astfel, de a preveni rezistența la insulină, a anunțat UCLouvain. Această descoperire, publicată în revista științifică „Nature Metabolism”, deschide calea către dezvoltarea de noi […]
13:40
Premierul Australiei îndeamnă adolescenții să profite de noua interdicție privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani # Rador
Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a făcut un apel către adolescenții din țară să valorifice noua interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru cei sub 16 ani, care intră în vigoare în câteva ore. „Începeți un nou sport, învățați un instrument sau citiți acea carte care stă de mult pe raftul vostru. Și, cel mai important, […]
12:50
Vineri, 12 decembrie 2025 (de la 19.00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație: veți asculta „Moarte și transfigurație” (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: […]
11:10
Șeful marinei ruse acuză NATO că și-a intensificat activitățile de spionaj în Arctica, relatează agenția TASS # Rador
Țările membre NATO și-au intensificat semnificativ activitățile de spionaj în Arctica, a declarat marți comandantul Marinei Ruse, Alexander Moiseev, citat de agenția de stat TASS. Moiseev a afirmat că aeronavele antisubmarin staționate în Islanda au devenit mult mai active – o referire, potrivit TASS, la avioanele de supraveghere americane, britanice și canadiene. El a mai […]
09:50
O delegație numeroasă formată din oameni de afaceri din Ungaria, condusă de Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, efectuează o vizită la Moscova pentru a discuta despre cooperarea dintre Rusia şi Ungaria în perioada de după anularea sancțiunilor. Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, va participa la […]
09:40
Polițiștii au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km pe oră, cu mult peste viteza maximă legală, care este de 130 km pe oră. După ce a fost oprit, șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a indicat posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism. […]
09:40
Curtea Constituţională va analiza miercuri sesizarea privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor # Rador
Curtea Constituțională va analiza mâine sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind noul proiect al Guvernului de modificare a regulilor de pensionare a magistraților. Aceștia denunță o discriminare față de alte categorii de salariați care beneficiază de pensii de serviciu, dar și neclaritatea și lipsa de predictibilitate a legii. Înalta Curte de Casație și […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Paris: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Franceză (8 – 9 decembrie). Din programul zilei: ora 9:30 (Ora României) – Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef) ora 12:30 – Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo ora 13:30 – Inaugurarea aleii […]
Acum 24 ore
09:20
Președintele României, Nicuşor Dan, va avea o întâlnire de lucru la Paris cu preşedintele Emmanuel Macron # Rador
Președintele României, Nicuşor Dan, va fi primit astăzi la Paris de președintele Emmanuel Macron, cu care va discuta în cadrul unui dejun de lucru despre consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării și întărirea democrației în Europa. Corespondenţă de la Paris – Reporter: Daniela Coman – […]
09:20
Criza apei a ajuns și în Parlament, unde ministra mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată să dă explicații # Rador
Criza apei a ajuns și în Parlament, unde ministra mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată ieri să dă explicații. Reprezentanții PSD s-au alăturat celor de la AUR și i-au cerut insistent demisia. Diana Buzoianu, apărată de colegii de la USR, le-a transmis că propagă doar informații false. Până la urmă, a fost un prilej de […]
09:00
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că pentru Ucraina este esențială o hotărâre favorabilă a UE privind utilizarea activelor ruse înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, deși formatul unei astfel de decizii nu este încă stabilit. Liderul ucrainean, care a răspuns la întrebări de la bordul avionului cu care s-a deplasat la Bruxelles, a menționat că folosirea […]
02:00
România a fost prezentă pe prima pagină a presei internaționale prin alegerile de duminică pentru primăria Bucureștiului. “Un liberal învinge candidatul extemei-drepte, urmând să devină primarul capitalei României”, anunța agenția de presă Reuters. În China, agenția Xinhua transmitea și ea: “România îl alege pe Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Bucureștiului”. Din Serbia, […]
Ieri
19:50
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului: La mulți ani Constituției României! Acum 34 de ani, România valida, prin Referendum, prima sa Constituție democratică adoptată după Revoluția din 1989, un moment important în istoria noastră, care a marcat încheierea regimului comunist. Constituția este contractul nostru cu statul. Ne apără libertatea, dreptul la exprimare, dreptul la muncă și dreptul […]
19:20
MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife # Rador
Ministerul de Externe a confirmat și moartea unui al doilea cetățean român în urma valurilor puternice care au lovit ieri insula spaniolă Tenerife. În conformitate cu informațiile oficiale comunicate de autoritățile spaniole, cel de-al doilea român a decedat în urma rănilor suferite, precizează ministerul. Totodată, spune diplomația de la București, reprezentanții Consulatului General al României […]
19:20
Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susţinută luni, la Istanbul. La conferinţa de presă organizată după negocierile bilaterale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, premierul ungar a subliniat că este important că Ungaria aparţine taberei pacifiste alături de […]
18:50
Senatorul Ninel Peia a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură la adresea Guvernului # Rador
Senatorul Ninel Peia a prezentat astăzi în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură la adresea Guvernului, pe care a inițiat-o și pentru care a obținut în total 118 semnături din partea unor foşti aleși pe listele POT și SOS, care acum fac parte din grupul din Senat denumit PACE întâi România, dar și din rândurile parlamentarilor […]
18:10
Viceprimarul Paul Moldovan va prelua interimatul la conducerea Primăriei Sectorului 6 din Capitală, după ce actualul titular, Ciprian Ciucu, îşi va începe mandatul de primar general al Bucureştiului, câştigat ieri la alegerile parţiale. Cei doi au avut de dimineaţă discuţii privind stadiul proiectelor locale demarate, legate de spital, parcuri, şcoli, unele fiind întârziate, după cum […]
17:40
Audiție cu public la Biblioteca Sfântului Sinod – Mănăstirea Antim din București Teatrul Național Radiofonic organizează miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18.00, în sala Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București, audiția cu public a spectacolului SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor. Evenimentul cultural-duhovnicesc se va desfășura în prezența unui reprezentant […]
17:20
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă o avertizare de tsunami, anunţă Administrația Meteorologică. Potrivit informaţiilor Administrației Naționale de Meteorologie, epicentrul a fost localizat la est de prefectura Aomori. O avertizare de tsunami a fost emisă pentru coastele de est și nord-est ale Japoniei. La câteva minute după cutremur, […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:40
Surplusul comercial anual al Chinei a ajuns la un trilion de dolari pentru prima dată, un total pe care nicio ţară nu l-a mai atins vreodată. Numărul precis pentru luna noiembrie a fost 1,076 trilioane de dolari, China ajungând la această bornă în numai 11 luni. Taxele vamale impuse de preşedintele Trump au făcut ca […]
16:20
Prim-ministrul britanic a declarat luni că Ucraina trebuie să decidă în legătură cu problemele sale # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că Ucraina ar trebui să decidă în legătură cu problemele Ucrainei, în cadrul întâlnirii sale cu președintele Volodimir Zelenski și liderii francez și german, care a avut loc luni la Londra. Întâlnirea a avut ca scop mobilizarea aliaților pentru sprijin, în contextul în care Statele Unite intensifică presiunea […]
16:10
La microfon, Elvira Chilaru
15:40
Miniştrii europeni de interne urmează să se pronunţe asupra înăspririi politicii de migraţie # Rador
Miniştrii europeni de interne urmează să se pronunţe, astăzi, asupra înăspririi politicii de migraţie în baza unor propuneri ale executivului comunitar. De la Consiliul Miniştrilor are detalii Bogdan Isopescu. Reporter: Regulamentul de returnări promite proceduri mai rapide, mai eficiente şi unitare la nivelul statelor membre pentru persoanele cărora li s-a refuzat dreptul de şedere în […]
15:30
Jurnaliștii străini vor putea lua din nou parte la „Rezultatele anului cu președintele Vladimir Putin” # Rador
Jurnaliștii străini din întreaga lume vor putea lua parte din nou la „Rezultatele anului cu Vladimir Putin”, care va avea loc în formatul combinat al „Marii conferințe de presă” și „Liniei directe”, pe data de 19 decembrie, la prânz. „În curând președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va face bilanțul anului 2025. La întâlnire vor lua […]
15:00
Începând de astăzi şi până pe 9 ianuarie, românii pot investi în cadrul celei de-a 12-a ediţii a programului de titluri de stat TEZAUR. Au valoarea nominală de un leu, sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, veniturile obţinute de pe urma lor sunt neimpozabile. Titlurile TEZAUR pot fi achiziţionate online de […]
14:30
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va face marţi o vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu # Rador
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, va face mâine o vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan. La întrevedere va participa şi secretarul de stat pentru politică de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, anunţă Biroul de […]
14:20
Președintele USR s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut de candidatul formațiunii la alegerile locale # Rador
După publicarea rezultatelor oficiale de la alegerile locale parțiale, partidele politice fac primele analize interne. Președintele USR, Dominic Fritz, s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut de candidatul formațiunii la scrutinul de ieri și a anunțat că în luna februarie va convoca un congres pentru a propune câteva schimbări structurale în statutul USR. Dominic Fritz: Rezultatul […]
