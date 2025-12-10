DEUTSCHE WELLE: taz despre Ciucu: Primar peste București, auster fără voie

16:40

Surplusul comercial anual al Chinei a ajuns la un trilion de dolari pentru prima dată, un total pe care nicio ţară nu l-a mai atins vreodată. Numărul precis pentru luna noiembrie a fost 1,076 trilioane de dolari, China ajungând la această bornă în numai 11 luni. Taxele vamale impuse de preşedintele Trump au făcut ca […]