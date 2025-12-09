CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea

19:20

Foarte, de fapt prea des îi auzim pe politicienii români vorbind despre politică, guvernare și administrație ca despre „un joc”. Relaxați, indiferent de ce se întâmplă în jurul lor, fără să le pese cât de înalte sunt flăcările, cât de adâncă prăpastia, cât de plină de e-coli apa de la robinet, politicienii chiar așa se […]