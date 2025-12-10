Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Gândul, 10 decembrie 2025 08:20
Te-ai gândit care ar putea fi cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp? Ar fi ideal să eviți să le conectezi simultan la o sursă electrică, pentru a nu te expune la riscul unei suprasolicitări a rețelei și nici la un posibil incendiu. Mulți români fac această greșeală. Iată mai jos. Specialiștii […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:00
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii # Gândul
Bryan Reisberg, un tânăr din New York, a devenit celebru în mediul online, după ce a lansat o inițiativă surprinzătoare prin care promovează adopția animalelor. Acesta se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său. Înainte de a lansa inițiativa, Bryan își plimba propriul câine, pe Maxine. Apoi, el s-a gândit să facă asta […]
09:00
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ # Gândul
Ziua de miercuri, 10 decembrie 2025, vine cu vești importante pentru o zodie. Acesta este singurul nativ care va reuși să își transforme un vis măreț în realitate. Universul pare să se alinieze perfect pentru el, pentru a-l ajuta pe drumul succesului. Creativitatea va fi răsplătită. Ziua de 10 decembrie 2025 (miercuri) aduce voie bună, […]
Acum 15 minute
08:50
David Popovici a fost la Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport și a anunțat că nici acum nu a fost premiat pentru medalii. Dinamovistul e dublu campion mondial, la 100 m și 200 m liber, campion european și olimpic, iar în situația de a […]
08:50
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine marii aleși ai destinului # Gândul
În această săptămână, energia astrală se intensifică, iar trei zodii se află sub o protecție specială. Astrologii vorbesc despre semne divine, revelații, noroc și oportunități neașteptate, atât pe plan profesional, cât și spiritual. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor urca rapid pe culmile succesului. Universul pare să lucreze în favoarea unor nativi în aceste […]
Acum 30 minute
08:40
Adrian Severin: „Nicușor Dan a discutat despre o serie de contracte pe care nu are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie” # Gândul
În ediția din 9 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a comentat, într-o notă puternic ironică, vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Franța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că președintele ar fi discutat la Paris despre o serie de contracte comerciale […]
08:40
Orașele mari au aceeași coloană sonoră: mașini care au muzica dată la maximum, evacuări răgușite care se aud de pe o stradă pe alta și claxoane lungi, uneori, cu tonuri „de nuntă” sau melodii. Toate acestea intră într-o zonă în care poliția poate să intervină și poate să dea amenzi, mai ales când e vorba […]
08:40
TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România. Unde sunt cele mai mici prețuri și cât plătesc bucureștenii # Gândul
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 decembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare. Trebuie precizat că prețul apei potabile diferă de la un județ la altul. La […]
Acum o oră
08:30
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor francezi despre războiul de la graniţele României: „Mă îndoiesc că Rusia vrea pace” # Gândul
Timp de 2 zile, președintele Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită în Franța, unde s-a întâlnit cu omologul său, Emmanuel Macron. Pe parcursul vizitei oficiale de la Paris, Nicuşor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România pentru Ucraina. În interviul acordat jurnaliștilor de la Franceinfo, preşedintele […]
08:30
Bancul zilei arată cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum. Spor la râs! Evoluția mentalității femeii: – Anii 1970: Iubește-mă, dar fără să mă atingi! – Anii 1980: Atinge-mă, dar fără să mă săruți! – Anii 1990: Sărută-mă, dar fără să mai faci altceva! – Anii 2000: Fă-mi orice, dar nu spune la […]
08:20
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală # Gândul
08:20
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro # Gândul
Un bărbat din Irlanda, a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la loto, în valoare de 6.241.505 euro, la începutul lunii decembrie. Norocosul a cumpărat biletul câștigător dintr-o pură întâmplare chiar în ziua extragerii. Norocosul. căriua „Dumnezeu i-a pus mâna în cap” locuiește în Westmeath, Irlanda, iar povestea lui a devenit rapid una dintre […]
08:10
Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum # Gândul
Cea mai importantă lege dintr-un an este bugetul, dar în cazul României, rămâne doar la nivel de discuții. Premierul „austerității” spune că va închide bugetul pe 2026 abia în luna ianuarie, în timp ce ministrul Finanțelor vorbește despre un plan de redresare care trebuie gândit în așa fel încât să nu compromită câștigurile obținute de […]
Acum 2 ore
07:50
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat gestul președintelui Nicușor Dan care, în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale a României, a ales să decoreze un veteran de război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan vorbește despre o încercare a autorităților statului, dar și a […]
07:40
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB # Gândul
FCSB s-a grăbit și, deja, a realizat primul transfer al iernii – a semnat cu Andre Duarte, fundaș portughez în vârstă de 28 de ani care a mai evoluat și la FCU Craiova. Mai mult, Gigi Becali s-a grăbit să anunțe și cea de-a doua achiziție, numai că, din câte se pare, jucătorul nu vrea […]
07:20
Bancul de miercuri are în atenție un scurt dialog despre o furtună groaznică. Spor la râs! – Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna și fulgera fără oprire! – Daaa. Țin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii! Paul și stomatologia Discuție pe WhatsApp: – Bună, […]
07:20
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!” # Gândul
După ce rapidistul Marius Șumudică a criticat forma jucătorilor de la FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, i-a dat replica fostului antrenor din Grant, rămas fără agajament după ce Dan Șucu l-a pus pe liber. „Îi răspund acum, bolduit!”, a răbufnit MM, scos din sărite de remarcele făcute de Șumudică. „N-a antrenat în viaţa […]
07:20
10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ceremonia de înmânare a Premiilor Nobel are loc, fără întrerupere din 1901, în fiecare an pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel (10.12.1896). Evenimentul este […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem […]
Acum 4 ore
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, […]
06:10
Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari # Gândul
Programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a tulbură, din nou apele, în zona educațională din România. Marian Staș, specialist în politici educaționale, a vorbit într-o analiză pentru Gândul despre manifestul cu privire la nemulțumirile în legătură cu structura programei școlare de limba și literatura română de clasa a IX-a, susținând că revolta […]
06:10
Trump a plecat în Malaezia cu gândul că a încheiat un război care a început de șapte decenii în urmă. Însă, Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei după ciocnirile la frontieră în care a ucis un soldat thailandez, marcând prăbușirea unui acord de pace mediat de Donald Trump între vecinii din sud-estul Asiei. Fiecare […]
06:10
Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6 # Gândul
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League. „Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie […]
05:50
Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării # Gândul
Nu mai este un secret că trăim în epoca războaielor petroliere . Aproape toate conflictele de pe planetă din ultimele trei decenii au avut lupta pentru petrol la bază. Miliția sudaneză a preluat un centru petrolier, perturbând exporturile de țiței din Sudanul de Sud. Aceasta nu își mai poate exporta petrolul prin Marea Roșie, în urma victoriei […]
05:10
Premierul Bolojan dă din nou testul la CCR. Judecătorii sunt așteptați să se pronunțe pe legea privind pensionarea magistraților contestată de ÎCCJ # Gândul
Curtea Constituțională a României analizează miercuri sesizarea transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, act normativ pentru care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți au hotărât trimiterea acestei legi spre control constituțional. Motivele invocate de ÎCCJ ÎCCJ precizează, în […]
05:10
FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie # Gândul
Rusia „ar fi plănuit să instaleze bombe pe mai multe aeronave de zbor către SUA” în iulie 2024. De asemenea, Kremlinul încearcă să instaleze agenți de la distanță în Europa în timp ce numărul atacurilor „hibride” crește vertiginos. Pe măsură ce războiul hibrid al lui Putin s-a intensificat, oficialii NATO au avertizat că Occidentul ar putea […]
05:10
Procurorul general din Honduras a ordonat arestarea fostului președinte Juan Orlando Hernandez, deși acesta a fost grațiat de Trump. Președintele SUA a susținut partidul de la care a candidat. După ce a părăsit funcția în urma pierderii alegerilor din 2022, Hernandez a fost extrădat în SUA și condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic […]
05:10
Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase # Gândul
Fiul deputatului PNL Mihai Culeafă și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak au fost surprinși, de camerele de supraveghere, în timp ce participau la bătăi de stradă alături de interlopi periculoși înarmați cu arme albe. Cei doi par să acționeze la comanda lui Raul Băloi, un fost deținut cunoscut în special […]
Acum 12 ore
00:00
Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat # Gândul
Realizatorul de emisiuni Tucker Carlson, fost prezentator de la Fox News, a publicat un schimb de replici cu o reporteră al New York Times despre frații Tate pe pagina sa de Instagram. Reporterița de la New York Times, autointitulată Megan, îl întreabă pe Tucker Carlson despre interviul realizat cu Andrew Tate din 2023 pentru a-i […]
9 decembrie 2025
23:20
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru interviul pe care l-a acordat publicației franceze Le Monde, luni 8 decembrie. Gazetarul a fost revoltat de explicațiile oferite de șeful statului, atunci când a fost întrebat despre drona rusească care a survolat spațiul aerian al României, la data de 25 noiembrie. Decizia autorităților române […]
23:20
Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare” # Gândul
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit primele declarații vizavi de cazurile de fotbaliști-pariori din Superliga de fotbal. Prosport a publicat mai multe informații potrivit cărora mai mulți jucători ai formației Metaloglobus ar fi pariat împotriva propriei echipe, iar un fost membru al staff-ului tehnic a recunoscut că a pariat sume de peste 30.000 pe eșecuri […]
23:00
Kaufland va face un pas important pe piața de bricolaj din România și își va extinde zonele dedicate gamei Parkside, aducând un nou concept de magazine care concurează direct cu Dedeman. Clienții care sunt pasionați de DIY vor avea acces permanent la unelte și accesorii moderne, într-un spațiu special amenajat chiar în magazinele Kaufland. Noutățile […]
23:00
În emisiunea Marius Tucă Show din 9 decembrie 2025, Adrian Severin face această „radiografie” dură, comparând România cu un cuib de cuci – un sistem parazitar unde elitele mici controlează totul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a subliniat încă de la început că termenul „stat eșuat” nu reprezintă o figură de […]
22:50
S-a aflat UNDE se va juca Turcia – România în martie 2026! Nu e „Ali Sami Yen” din Istanbul # Gândul
Federația turcă de fotbal a decis unde va avea loc Turcia – România, confruntare programată pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va fi găzduită de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri. S-a vehiculat anterior arena Ali Sami Yen din […]
22:40
Adrian Severin: „Am scăpat de USR la Capitală, dar punem un USR-ist sub acoperire și lăsăm un candidat suveranist pe locul 2” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost bine pregătit de dinainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din […]
22:40
Clipul cu președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, postat pe pagina oficială a Palatului Elysee, conține o melodie, menită să evoce cultura română. Sau mai bine spus, ceea ce francezii înțeleg că ar fi reprezentativ pentru țara noastră, căci piesa nu aparține vreunui artist român și nu are legătură cu folclorul tradițional. […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii” # Gândul
Trump îi mai acordă lui Zelenski câteva „zile” pentru a-i da un „răspuns favorabil” la planul de pace propus de administrația sa prezidențială. Președintele Ucrainei este presat de emisarii americani pentru a da un răspuns rapid, cu scopul de a conveni asupra unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia „până la Crăciun”. Emisarii lui Donald Trump […]
21:40
Bolojan a prelungit faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență. OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris # Gândul
UPDATE: Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea cu doi ani a explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră, până în 2027. Totodată, în comunicatul de presă al Guvernului se menționează și faptul că OMV Petrom renunță la procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris. În iunie 2023, OMV Petrom a acționat în judecată […]
21:20
Nicușor Dan nu se dezice de tradiția gafelor diplomatice. Scopul lui Nicu e ca România să intre într-o organizație în care e membră de peste 40 de ani # Gândul
Președintele Nicușor Dan a comis o nouă gafă de proporții, în cadrul conferinței de presă de la Paris, desfășurată marți 9 decembrie. Șeful statului a confundat OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) cu OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa). Eroarea flagrantă a avut loc atunci când președintele a fost întrebat despre alegerile […]
21:00
România se pregătește pentru primele zile cu adevărat reci ale lunii decembrie, după ce Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o schimbare bruscă a vremii. Intrarea unei mase de aer polar va transforma radical condițiile meteo, iar temperaturile vor înregistra scăderi accentuate într-un interval scurt, afectând în special regiunile din nord și centru, dar și […]
20:40
Angajații Generației Z, epuizați la locul de muncă mai mult decât orice altă categorie de vârstă. Care este cauza # Gândul
Angajații din Generația Z resimt unele dintre cele mai ridicate niveluri de epuizare înregistrate vreodată. O nouă cercetare sugerează că ei sunt predispuși unor niveluri de stres fără precedent. În timp ce persoanele de toate vârstele spun că resimt epuizare, generația Z și millenialii anunță „vârful epuizării” la vârste tot mai fragede. În Statele Unite, […]
20:30
Un român întors din străinătate a transformat grajdurile CAP-ului din satul natal într-o atracție turistică unică. Ioan Sorin Sofonea, cunoscut de localnici drept Bădicu, a reușit să transforme locul care altădată găzduia animalele Cooperativei într-o mini-grădină zoologică și într-un punct gastronomic local, devenite puncte de atracție pentru turiști și pentru comunitate. Publicația Salut Făgăraș relatează […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan urmează să aprobe prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Actul vizează extinderea cu doi ani a fazei actuale de explorare, fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabilă până la 28 noiembrie 2045. Decizia vine în contextul noilor descoperiri de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, unde titularii concesiunii – OMV […]
20:20
O secțiune e străzii Domneasca din Galați a devenit motiv de glume și ironii pe internet după ce oameni au observat că pe trotuar au fost instalate aproape 20 de bănci. Pe o rază de doar 25 de metri, au fost amplasate 19 bănci, mult mai multe față de majoritatea parcurilor. „Există un punct în […]
20:10
Ce pensie vei avea dacă ai vechime de 12, 14 sau 18 ani în condiții speciale. Tabel cu reducerea vârstei # Gândul
Noul sistem de pensii, reglementat de Legea 360/2023, care devine pe deplin operațional în 2025, aduce modificări substanțiale modului în care este recunoscută și recompensată vechimea realizată în condiții speciale de muncă. Milioane de români care au desfășurat activități periculoase, solicitante sau insalubre, beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare, dar și de […]
20:10
Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie # Gândul
Parlamentarii germani sunt pe cale să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istoria țării, în valoare de 52 de miliarde de euro, anunță Bloomberg. Această mișcare face parte din eforturile guvernului de a transforma forțele armate germane în cea mai puternică armată convențională din Europa. Pachetul uriaș acoperă 29 de contracte de […]
Acum 24 ore
20:00
Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii” # Gândul
Diana Buzoianu anunțat că miercuri 10 decembrie va prezenta concluziile preliminare din raportul Corpului de Control și va lua măsuri cu privire la cei responsabili în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Aceasta a continuat să dea vina pe autoritățile locale pe care le acuză de faptul că nu au făcut rezerve de apă și […]
19:50
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general. Absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene […]
19:40
Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al fiecăruia dintre noi. Aceasta duce la scumpirea bunurilor, reduce puterea de cumpărare și chiar afectează planurile de investiții. România are în prezent cea mai mare inflație din Europa, aproximativ 10%, dar optimismul Guvernului Bolojan depășește așteptările tuturor economiștilor. Conform datelor Comisiei Naționale […]
